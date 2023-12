Patrocinar um piloto ou equipa é mais do que apenas dar dinheiro | AutoSport

O automobilismo é um desporto caro, que necessita de muito trabalho por parte de pilotos, não só a conduzirem os seus carros, como a procurar fontes de financiamento para o orçamento do seu projeto, quase sempre a pensar de ano a ano. Em Portugal, pequeno país em território e apenas com dois autódromos para se competir, sempre com contas muito curtas entre os possíveis patrocinadores – a grande maioria do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas – essa procura é sempre mais complicada.

Quantos exemplos de pilotos se perderam em Portugal, não por falta de qualidade, mas porque não tinham o maldito do ‘budget’ para competir e os sonhos foram sendo adiados, ano após ano?

Por um lado, os potenciais patrocinadores já não podem apenas acreditar numa cara que lhes bateu à porta a pedir dinheiro, é necessário apresentar um projeto credível, com muito trabalho de casa feito, reuniões atrás de reuniões. Por outro, é preciso que, além da qualidade do piloto, o projeto seja sólido e que exista a possibilidade de dar retorno ao negócio que apostou no programa para aquela temporada.

Recentemente, estivemos num evento da Fuchs, o maior fabricante independente de lubrificantes do mundo, que fundou uma filial em Portugal em 1989 e que apoia vários nomes do desporto motorizado – de duas e quatro rodas – no panorama nacional. Mas não são apenas apoios, são parcerias com retorno para ambas as partes, até porque é em ambiente de alta competição que os produtos são testados ao máximo.

Ricardo Teodósio, Hugo Lopes, Vitor Pascoal e Luís Almeida, são alguns dos exemplos de pilotos apoiados nas quatro rodas pela empresa com instalações na Maia, mas são muitos mais. “A Fuchs patrocina mais de 30 equipas/pilotos em Portugal, o que considero ser muito curioso”, disse-nos André Castro Pinheiro, o diretor da divisão automóvel da filial portuguesa da multinacional.

Apesar de ter como piloto apoiado Ricardo Teodósio, tricampeão nacional de ralis, o foco é apostar também em jovens. No entanto, ainda privilegiam algo mais. “Temos esta preocupação – apesar do Ricardo Teodósio ser, hoje em dia, o nosso piloto com mais relevância – de apostar também nos jovens como Hugo [Lopes], mas o nosso principal critério é que sejam projetos sólidos e que exista uma parceria técnica, o que privilegiamos muito”.

O que é a parceria técnica? “Os nossos patrocínios nunca são um autocolante no carro. Porque em larga escala, os nossos patrocínios são em produto”, revela o mesmo responsável. “Nós gostamos que usem o nosso produto”. Como realçou André Castro Pinheiro, “gostamos destas parcerias, de ajudar e até de uma ou outra análise que seja necessária. Esse, diria, que é o maior critério das escolhas de patrocínio”.

O investimento da empresa sedeada na Maia tem retorno, comprovando que o uso em competição conquista a confiança dos clientes das oficinas. Exemplo disso, como ficamos a saber, foi a decisão da AMsport, que depois de experimentar os óleos da marca em competição passou, em 2023, a utilizar em exclusivo os produtos da multinacional alemã na manutenção dos veículos dos clientes empresariais e particulares. A mítica Garagem Aurora é outro exemplo.

Nem sempre é possível, mas são estes os exemplos que promovem o desporto motorizado e as marcas associadas, ajudando, ao mesmo tempo, os pilotos que querem vencer. É preciso qualidade, mas é preciso um projeto alicerçado com bons apoios que lhes permitam competir ao nível que desejam.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool