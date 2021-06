Ganhe um fim-de-semana ao volante do Peugeot mais potente de sempre

O Peugeot 508 PSE merece o melhor tributo de sempre.

Partilhe connosco o seu tributo em forma de uma fotografia e pode vir a conduzir durante 1 fim de semana o Peugeot mais potente de sempre.

Pode ser uma memória com um clássico Peugeot, à porta de casa quando se despede da sua máquina, num concessionário quando sonha com o seu próximo automóvel…basta que a fotografia tenha um elemento da marca!

A sua participação deverá ser feita na pagina do Facebook da Peugeot (clique Aqui) ou do Autosport (clique Aqui), até às 14.00 do dia 28 de Junho. O vencedor ganha o Test-Drive e vê a sua participação publicada na revista Autosport de dia 7 de Julho.

Consulte o regulamento em detalhe antes de participar:

Regulamento do Passatempo “Peugeot 508 PSE + AutoSport”

A Peugeot Portugal Automóveis, SA, de agora em diante designada por Peugeot Portugal, com sede na Rua Quinta do Paizinho, nº 5, 2794-068 Carnaxide, pessoa colectiva n.º 502995912, é a promotora do Passatempo “Peugeot 508 PSE”, de agora em diante designado por Passatempo, sendo responsável pela sua gestão e entrega dos prémios. A participação no Passatempo implica a aceitação integral dos termos e condições do Regulamento descrito no presente documento e disponível online em http://www.facebook.com/PeugeotPortugal O Passatempo destina-se a todos os fãs da página no Facebook (https://www.facebook.com/PeugeotPortugal) da Peugeot Portugal e AutoSport (https://www.facebook.com/autosportpt) que aceitem os seus termos e condições de participação, tenham mais de 26 anos de idade, carta de condução válida e residam em Portugal. Não poderão ser atribuídos prémios a colaboradores da Peugeot Portugal Automóveis, S.A. e grupo Stellantis, a colaboradores da rede de Concessionários VN, Reparadores Autorizados, Distribuidores de Peças e respectivos familiares directos, ou a qualquer terceiro que esteja envolvido, directa ou indirectamente, na organização do Passatempo, designadamente os responsáveis e colaboradores das agências de publicidade contratadas. O Passatempo decorrerá entre o dia 17 e 28 de Junho (às 14h) de 2021. Para participar os utilizadores devem:

5.1. Juntar-se (like/gosto) à página de Facebook da Peugeot Portugal https://www.facebook.com/PeugeotPortugal e à página de Facebook AutoSport https://www.facebook.com/autosportpt

5.2. Para participar o fã tem de comentar em forma de fotografia os Posts relativos ao passatempo na página de Facebook da Peugeot Portugal ou Autosport.

A participação deverá ter um elemento Peugeot. Exemplo: a participação poderá ser uma fotografia ao lado de um Peugeot clássico, de competição ou do próprio Peugeot na sua casa/concessionário. Sem o elemento Peugeot a participação não será válida.

Os comentários devem ser feitos até ao dia 28 de Junho às 14h.

Apenas será válida uma participação por fã, pelo que a criação de múltiplas contas para efeitos de participação implicará a desclassificação do utilizador. Apenas poderão participar no passatempo pessoas em nome individual. Todos os participantes declaram, para os devidos efeitos legais, que a sua participação poderá ser livremente utilizada e comunicada pela Peugeot Portugal, em qualquer suporte, e para qualquer fim, incluindo, comercial. Após o final do período de participação, a Peugeot irá selecionar os vencedores e contactar através de mensagem privada no Facebook.

9.1 Os vencedores vão ser selecionados com base no critério de originalidade e criatividade e anunciados nas páginas de perfil de Facebook da Peugeot e Autosport.

O 1º prémio a atribuir será 1 Test Drive durante um fim de semana ao volante de um Peugeot 508 PSE.

O 2º e 3º prémio serão artigos Boutique Peugeot.