Passatempo Bilhetes Superbikes: Ganhe 15 bilhetes duplos (c/ acesso ao ‘paddock’!) | AutoSport

Se for subscritor do AutoSport Online, pode habilitar-se a ganhar 15 bilhetes duplos com acesso ao ‘paddock’, para a 11ª prova do Mundial de Superbikes, o Pirelli GP de Portugal, que se realiza entre 29 de setembro e 1 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve.

Para o conseguir, só tem de ser um dos 15 primeiros a responder acertadamente às três perguntas abaixo formuladas, através do mail com que realizou a sua subscrição. Este passatempo será posteriormente alargado aos eventos da ELMS, European Le Mans Series e Algarve Classic Festival.

Deve remeter as suas respostas do MAIL com que fez a SUBSCRIÇÃO, para: [email protected], colocando no ASSUNTO: “Passatempo Bilhetes Superbikes”

1 – Ser subscritor do Autosport Online.

2 – Responder corretamente às 3 perguntas.

3 – Ser um dos 15 primeiros de quem recebemos o mail.

Logo após a realização dos passatempos o AutoSport/Motosport contactará os 15 vencedores.

WorldSBK

1 – Qual foi o vencedor da 1ª corrida do Pirelli Portuguese Round das SBK realizada em outubro passado, em 2022, no Autódromo Internacional do Algarve?

2 – Quem foi o campeão das WorldSBK em 2022?

3 – Que piloto foi campeão das WorldSBK 6 vezes entre 2015 e 2020?

