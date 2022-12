OPINIÃO: A importância das redes sociais na divulgação do desporto motorizado | AutoSport

Um destes dias, conversava com Nuno Madeira relativamente à empatia que criou com os adeptos, tendo com isso criado uma grande legião de seguidores. Tem muito a ver com a sua maneira de ser, mas não só. Era muito importante que todas as entidades que estão envolvidas no meio automobilístico nacional, pilotos, marcas, clubes e federação, criassem um plano conjunto, ou pelo menos explicassem através de algum ‘guru’ quais as melhores formas de divulgar melhor tudo o que esses quatro ‘pilares’ fazem no âmbito do desporto motorizado nacional.

Há quem o faça bem, até muito bem, mas a grande maioria é muito pobre na forma como utiliza as redes sociais. Talvez por isso fosse importante ‘ensinar’ pequenos truques, o que fazer, quando, onde e como, para começar, e depois bater muito na tecla.

Não há hoje em dia uma forma mais eficiente e barata de divulgar: fazer Marketing Digital.

É preciso ter muito a consciência que o desporto motorizado é um espetáculo atraente, mas se não chegar bem ao grande público, dantes era através de um meio muito importante chamado televisão, mas hoje em dia isso já nem é fundamental, pois as redes sociais são igualmente eficientes, especialmente na relação custo/benefício.

Os patrocinadores do desporto automóvel nacional precisam que todos os intervenientes façam a sua fração, parcela, para que isto tudo junto seja muito mais aliciante para esses patrocinadores. Estes investem para obter um determinado retorno, para promover os seus serviços e produtos, é um negócio como outro qualquer. Se deste lado ‘trabalharmos’ bem, todos vão ganhar com isso.

E há muito pouca gente a fazê-lo. Uma coisa eu posso garantir. Se tudo ficar como está, será muito mais fácil os ‘motores’ serem esquecidos…