OPINIÃO: 5G pode revolucionar por completo a forma como vemos desporto motorizado | AutoSport

Um destes dias deparei com o anúncio do IoT Challenge, uma espécie de concurso para ver quem tem a melhor ideia implementável de ‘Internet das Coisas’, e isso fez-me pensar no que pode ganhar o desporto motorizado com a chegada das soluções 5G.

Eu penso que o desporto motorizado deve olhar com muita atenção para isto, porque há poucos desportos que transmitam tanta emoção e entusiasmo a quem assiste como os ‘motores’, e se a internet que temos hoje em dia já permite ver por exemplo, os onboard em tempo real das equipas do WRC, como sucede no WRC All Live, sei perfeitamente onde se pode chegar com uma ligação que pode ser 10 a 20 vezes mais rápida, e a velocidade é apenas uma das vantagens da revolução das comunicações móveis da 5ª geração.

A grande vantagem é mesmo poder ligar numerosos dispositivos finais. Imagine a um adepto estar no centro da ação com uns óculos virtuais a ver em 8K ou mais, como se fosse o próprio piloto, que tem no capacete uma mini-câmera a transmitir um Ultra HD. E este é só um exemplo de muitos.

Isso não muda só a forma de ver desporto, pode mudar mesmo os desportos por completo.

Por exemplo, gosta tanto das 24 Horas de Le Mans que quer seguir a corrida através dos ‘olhos do piloto’ no seu carro favorito: fácil. Os pilotos vão descansar e você até pode continuar em pista no mesmo sítio, com outro piloto. Só não pode mesmo guiar, mas isso também se arranja, pois a tecnologia vai permitir que você faça as suas 24 Horas de Le Mans em paralelo no seu simulador lá de casa.Há um mundo de coisas novas a chegar e para já o que é preciso é ter ideias, se elas se concretizam ou não, logo se vê, mas se forem boas, porque não?

No tal IoT Challenge que referi no início do texto, há uma das equipas selecionadas que se chama 5G Stream Live, veja o que pretende fazer nesse concurso: “A 5G Stream Live é uma solução de 5G para aquisição de imagem e dados de uma viatura de rally para integração com SAP\INFOR .

Este projeto liderado pela KRS (Kevin Reimann Saraiva Team) tem a participação das empresas Inetium, Silicium Consulting, Cyberarch e JPM industry.