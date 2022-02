Oliverg Solberg: “Acenar fora do carro foi emocional, vi o meu pai fazer isto tantas vezes…” | AutoSport

Petter e Oliver Solberg tornaram-se na primeira equipa familiar a ganhar a Taça das Nações e o mais invulgar do dia foi Petter Solberg a ver outro Solberg a festejar fora do carro e a guiá-lo ao mesmo tempo. Foi o que fez o jovem Oliver este sábado em Pite Havsbad, no norte da Suécia.

Unidos através da fronteira Noruega-Suécia, Petter e Oliver competiram pela Team Norway na Suécia.

E venceram. Esta aliança familiar nórdica enfrentou o ‘resto do mundo’, derrotando a Team USA na final.

Conduzindo uma variedade de carros nesta primeira corrida de Campeões Snow&Ice, os Solberg foram os campeões do dia: “Não fazes ideia do quanto isto significa. Eu já tinha ganho a Taça das Nações (como equipa nórdica com Tom Kristensen em 2014), mas isto não foi nada igual. Trabalhar tão de perto com o Oliver e ganharmos juntos é algo muito, muito especial.

Digo-vos que para um pai, competir com o seu filho contra alguns dos melhores pilotos do mundo e ganhar é algo que nos deixa muito, muito orgulhosos. Oliver esteve muito bem em todas as corridas, sem problemas, sem erros, nada. Ele apenas entrou e guiou. E para mim, tudo bem. Eu estava a guiar e a apreciar o evento, a gostar muito de estar na equipa com o Oliver. Este é um início fantástico para a Race of Champions, ver a Team Norway no topo do mundo na Suécia… isto faz-me feliz”.

Como é lógico, o piloto da Hyundai Motorsport Oliver estava igualmente feliz: “Há alguns anos atrás o papá e eu fizemos o Rally GB juntos na mesma equipa, e isso foi bom, mas isto é ainda melhor. Estar aqui e trabalhar tão de perto no circuito juntos é muito fixe”.

“Ganhar é tudo para mim e para o meu pai, por isso ser capaz de fazer isto na Suécia é muito bom, acho que a minha mãe está realmente com um grande sorriso neste momento”!

Nascido na Suécia, e com a mãe sueca, Pernilla Walfridsson Solberg, Oliver sempre desfrutou do melhor de ambos os mundos nórdicos: “Eu sou ambos”, sorriu ele. “Sou sueco, por vezes, e norueguês, outras vezes! Estou apenas a brincar, mas honestamente o resultado de hoje dá-me muito prazer, foi espantoso olhar para as pessoas a correr e saber que ganhámos isto.

“Penso que temos de dizer obrigado a toda a equipa aqui em Pite Havsbad. As condições foram terríveis ontem, com uma grande tempestade de neve. Quando fomos para a cama, não tinha a certeza se podíamos competir hoje, mas eles trabalharam incrivelmente para acertar a pista para os treinos e dar-nos um circuito para correr.

“Quando eu vinha a acenar fora do carro, a sensação era realmente emocional. Vi o meu pai fazer isto tantas vezes – vê-lo a observar-me e a acenar-me de volta foi muito fixe”.

Agora amanhã é a Race of Champions e os Solberg seguem o seu próprio caminho.

“Não o posso ajudar agora”, disse Petter. “Agora posso mostrar-lhe realmente como se conduz no domingo”!

Oliver recebe a última palavra: “Podes dizer-lhe que lhe vou acenar se o derrotar!”