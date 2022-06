Oeiras EcoRally tem lugar nos dias 24, 25 e 26 de junho | AutoSport

Oeiras volta a ser palco, no próximo fim de semana, para a segunda das seis etapas do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO.

De 24 a 26 de junho, os oeirenses e todos os que se quiserem deslocar aos Concelhos de Oeiras vão poder assistir nas ruas do concelho e também nos concelhos de Mafra e Cascais, à única competição automobilística que se realiza na modalidade de regularidade e que se disputa apenas com veículos totalmente elétricos.

Recorde-se que a primeira edição do Oeiras Eco Rally aconteceu em 2018 e teve a singularidade de ser a primeira prova completamente descarbonizada organizada em Portugal.

Ao longo das cinco edições da prova o cenário de mobilidade elétrica evoluiu de forma massiva e a própria Câmara Municipal de Oeiras, que continua a ser a principal parceira da prova, que se encontrava na altura numa situação completamente embrionária em termos de pontos de abastecimento públicos, encontra-se agora na primeira linha da rede de carregamentos rápidos e ultra-rápidos, seguindo na liderança da transição energética em Portugal.

Mas esta 5ª edição do Oeiras Eco Rally é também ela marcada por dois recordes; o do maior número de inscritos, desde sempre, numa prova deste tipo e a presença de 16 equipas estrangeiras, entre os quais o espanhol Eneko Conde Pujana, vencedor do Campeonato FIA de Novas Energias, facto bem demonstrativo de que com rigor e persistência é possível colocar Portugal na primeira linha do automobilismo com viaturas elétricas.

Este campeonato é o único em Portugal que recorre às energias alternativas e conta, mais uma vez, com o patrocínio global da PRIO, que dá o naming ao campeonato. Para além disso, a prova tem como promotor o CCP, assenta numa forte parceria com a UVE e terá o apoio de diferentes clubes, associados da FPAK, na organização de cada uma das seis etapas.

As verificações técnicas do Oeiras Eco Rally decorrerão na sexta-feira, dia 24 de junho, e a partida, simbolizada com o corte de fita no Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, terá lugar às 15h30.

De salientar que o Oeiras EcoRally conta para o Campeonato FIA Internacional e, de entre as várias etapas merece particular interesse a última secção, a Super Especial Street Stage, que se disputará na manhã de domingo, dia 26, na Marginal de Oeiras, junto ao posto da Prio.

No total, o Oeiras EcoRay contará com 423 km, 208 km dos quais em especiais de regularidade, 12 special stages e a Street Special Stage, disputada por duas vezes no dia 26, de manhã.

Depois de Oeiras, o campeonato seguirá para o distrito de Castelo Branco onde, nos dias 30 e 31 de julho, se realizará a terceira etapa, com o “EcoRally Proença-a-Nova”. A quarta etapa será mais uma estreia com o campeonato a disputar pela primeira vez a etapa “III Azores eRallye”, nos dias 3 e 4 de setembro, na ilha de São Miguel.

A penúltima etapa será o “EcoRally de Lisboa”, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro. Nos dias 18 e 19 de novembro serão anunciados os campeões nacionais de 2022, na última etapa do campeonato, a “E-Rali Sharish – Alentejo Central”.