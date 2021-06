Oeiras Eco Rally Portugal: Duelo ibérico | AutoSport

Arrancou ontem o Campeonato de Portugal de Veículos Elétricos, e terminada que está a primeira parte do segundo dia de competição, a edição 2021 do Oeiras Eco Rally Portugal fica marcada, até agora, por grnades lutas na estrada, com uma luta ibérica a marcar a prova. Nesta altura o rali é liderado pela dupla espanhola Eneko Conde/Lorenzo Serrano, ao volante do carro n.1, Kia E-Niro, seguidos pela equipa portuguesa Pedro Morais/Sílvia Coutinho (carro n.7), em BMW i3, e do carro n.8, Renault Zoe, da dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo. No quarto posto estão Nuno Marques e Pedro Vaz Neto, no sétimo Sancho Ramalho e Rui Martins e o top 10 fecha-se com Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes.

A prova conta ainda com Sérgio Magno, (Exame Informática) e Ana Cristina Joaquim, no 19º posto, com Elisabete Jacinto e Magda Ferreira no 29º posto nesta sua estreia ‘elétrica’.

O rali prossegue esta tarde com classificativas no concelho de Mafra e termina amanhã, domingo, com as “PRIO Street Stage 1 e 2”, na Avenida Marginal de Oeiras, previstas para as 10.30 e 11.15.

Resultados Online – CLIQUE AQUI