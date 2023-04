Oeiras Eco Rally: arranca o Campeonato de Portugal de Novas Energias | AutoSport

É já no próximo dia 29 de abril, sábado, que arranca o Oeiras Eco Rally-Portugal, a primeira de sete provas que compõem a edição 2023 do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO.

Este ano há mais um país em prova, com uma dupla romena a juntar-se às restantes 29 equipas, entre as quais se inclui o campeão mundial e o campeão nacional, que durante três dias vão disputar o Oeiras Eco Rally.

O público poderá seguir a prova em variados troços, ao longo do percurso, que principia no sábado, dia 29 de abril, às 18h00, com o “corte da fita” e partida no Lagoas Park, em Oeiras, local onde estará instalada a base de toda a organização do rally.

A competição passará por vários concelhos na área da “Grande Lisboa”, para terminar com a entrega de prémios e a consagração dos vencedores na tradicional cerimónia do pódio, nas instalações da Fábrica da Pólvora, em Oeiras (Barcarena), às 13h00, no dia 1 de maio.

De entre os diversos percursos classificativos destaque para a Serra de Sintra, que decorrerá no final de tarde/noite de dia 29 e para a Arrábida/Palmela, que terá lugar no dia 30 de abril.

Como habitualmente, o público poderá assistir na Marginal de Oeiras, a partir das 10h30 do dia 1 de maio, ao “Oeiras Street Stage” e seguir de perto a performance dos carros em competição.

Esta sexta edição do Oeiras Eco Rally vai contar, ainda, com a atribuição de novos troféus. Para além dos habituais prémios a distinguir as três primeiras equipas classificadas (tanto feminino, como masculino) e aos vencedores da PRIO Street Stage, este ano haverá também o BYRD TROPHY para a melhor equipa em Regularidade e o Enliten Trophy (Bridgestone) para a dupla melhor classificada na competição em “Energy Performance”.

Esta é uma oportunidade única para o público poder ver de perto os veículos em competição – carros puramente elétricos, de utilização comum e normalmente comercializados nos stands, sem quaisquer alterações adicionais nas suas especificações técnicas – e aumentar a consciência para a necessidade de serem adotadas práticas que contribuam para a diminuição dos efeitos perversos das alterações climáticas.