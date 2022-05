O Vítor Abreu deixou-nos | AutoSport

O Autosport ficou hoje mais pobre, já que morreu Vítor Abreu, jornalista que esteve entre os ‘fundadores’ do AutoSport. No dia 24 de agosto de 1977, data em que o AutoSport se manifestou publicamente pela primeira vez, com a distribuição do número zero no Circuito Vila Conde, durante um fim de semana de corridas da velocidade nacional.

Na primeira equipa, constituída por José Vieira (Diretor), Fernando Petronilho (Chefe de Redação), Hélder de Sousa, Jorge Viegas (hoje presidente da FIM), José Miguel Barros, Pedro Roriz, Martin Holmes, lá estava também Vítor Abreu, que agora nos deixa.

Antes do AutoSport, Vítor Abreu foi durante algum tempo piloto, colaborador do Kart Clube de Lisboa, depois colaborou também com o jornal ‘O Jogo’, novamente AutoSport, antes de rumar à Sport TV onde esteve imensos anos, até bem recentemente.

À Família, e aos amigos, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.