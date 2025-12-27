O regresso de Daniel Ricciardo ao volante: da F1 ao deserto do Arizona com a Ford
Daniel Ricciardo, antigo vencedor de corridas de Fórmula 1, fez o seu aguardado regresso ao volante menos de um ano após a sua saída da categoria rainha do automobilismo. A sua participação no Raptor Rally 2025, em Lake Havasu, Arizona, Estados Unidos, marcou a primeira grande aparição pública do piloto australiano como Embaixador Global da Ford Racing, um cargo que assumiu em setembro de 2025.
O evento demonstrou que a sua paixão pela velocidade e pelos desafios de condução permanece inalterada, mesmo após o término da sua carreira em monolugares, que concluiu no Grande Prémio de Singapura de 2024.
A experiência radical no deserto americano
A participação de Ricciardo no Raptor Rally, um encontro para proprietários de Ford Raptor, foi uma imersão no mundo do todo-o-terreno. Longe da precisão milimétrica dos circuitos de Fórmula 1, o evento no deserto do Arizona ofereceu uma abordagem mais descontraída, mas não menos emocionante.
O piloto admitiu ter chegado sem saber exatamente o que esperar, abraçando a surpresa como parte da diversão, um contraste com o ambiente altamente estruturado da Fórmula 1.
Saltos espetaculares e adrenalina pura
Ao volante de uma Ford Raptor, Ricciardo enfrentou percursos exigentes e realizou vários saltos espetaculares. O piloto admitiu que, apesar de estar habituado ao rigor de um monolugar de F1, a sensação de “lançar” uma carrinha pelo ar era “uma loucura magnífica”.
Num dos saltos, a sua confiança e determinação levaram-no a alcançar uma distância significativamente superior à dos outros participantes. Ricciardo, com o seu humor característico, refletiu sobre o momento: “Infelizmente, o meu ego apoderou-se um pouco de mim e não fiquei satisfeito com o primeiro. Por isso, fomos mesmo a fundo. A sensação foi muito boa. Foi muito divertido.”
A intensa condução do Raptor T1+ do Dakar
Além das versões de estrada, Ricciardo teve a oportunidade de testar o Ford Raptor T1+, o modelo utilizado no Rali Dakar. Quer como passageiro, ao lado de profissionais experientes como Lauren e Mitch, quer como condutor, a experiência foi descrita como algo que lhe deu “o susto da sua vida”, mas que foi simultaneamente extremamente divertido. Esta vivência proporcionou-lhe uma nova perspetiva sobre as exigências físicas e a intensidade das corridas profissionais. “Fiquei bastante assustado”, admitiu Ricciardo, “mas foi muito divertido. Nunca tinha feito nada assim antes.”
O Raptor Rally não se tratou de uma competição oficial, mas sim de um evento de convívio e partilha entre entusiastas do todo-o-terreno. Ricciardo participou em atividades off-road guiadas e interagiu de perto com os fãs e proprietários de Raptor.
O futuro no TT o sonho da Baja 1000
Após a experiência em Lake Havasu, Daniel Ricciardo confessou ter ficado com “o bichinho” para competir em provas de resistência off-road. O piloto australiano manifestou um interesse particular na lendária Baja 1000, sugerindo uma possível transição para este tipo de disciplina no futuro.
A sua participação no Raptor Rally, embora o tenha deixado fisicamente exausto, também o deixou visivelmente satisfeito e inspirado. A sua paixão pela condução claramente permanece inabalável, encontrando agora uma nova expressão no desafiante mundo do todo-o-terreno e na sua parceria com a Ford.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-