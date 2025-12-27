O regresso de Daniel Ricciardo ao volante: da F1 ao deserto do Arizona com a Ford

Daniel Ricciardo, antigo vencedor de corridas de Fórmula 1, fez o seu aguardado regresso ao volante menos de um ano após a sua saída da categoria rainha do automobilismo. A sua participação no Raptor Rally 2025, em Lake Havasu, Arizona, Estados Unidos, marcou a primeira grande aparição pública do piloto australiano como Embaixador Global da Ford Racing, um cargo que assumiu em setembro de 2025.

O evento demonstrou que a sua paixão pela velocidade e pelos desafios de condução permanece inalterada, mesmo após o término da sua carreira em monolugares, que concluiu no Grande Prémio de Singapura de 2024.

A experiência radical no deserto americano

A participação de Ricciardo no Raptor Rally, um encontro para proprietários de Ford Raptor, foi uma imersão no mundo do todo-o-terreno. Longe da precisão milimétrica dos circuitos de Fórmula 1, o evento no deserto do Arizona ofereceu uma abordagem mais descontraída, mas não menos emocionante.

O piloto admitiu ter chegado sem saber exatamente o que esperar, abraçando a surpresa como parte da diversão, um contraste com o ambiente altamente estruturado da Fórmula 1.

Saltos espetaculares e adrenalina pura

Ao volante de uma Ford Raptor, Ricciardo enfrentou percursos exigentes e realizou vários saltos espetaculares. O piloto admitiu que, apesar de estar habituado ao rigor de um monolugar de F1, a sensação de “lançar” uma carrinha pelo ar era “uma loucura magnífica”.

Num dos saltos, a sua confiança e determinação levaram-no a alcançar uma distância significativamente superior à dos outros participantes. Ricciardo, com o seu humor característico, refletiu sobre o momento: “Infelizmente, o meu ego apoderou-se um pouco de mim e não fiquei satisfeito com o primeiro. Por isso, fomos mesmo a fundo. A sensação foi muito boa. Foi muito divertido.”

A intensa condução do Raptor T1+ do Dakar

Além das versões de estrada, Ricciardo teve a oportunidade de testar o Ford Raptor T1+, o modelo utilizado no Rali Dakar. Quer como passageiro, ao lado de profissionais experientes como Lauren e Mitch, quer como condutor, a experiência foi descrita como algo que lhe deu “o susto da sua vida”, mas que foi simultaneamente extremamente divertido. Esta vivência proporcionou-lhe uma nova perspetiva sobre as exigências físicas e a intensidade das corridas profissionais. “Fiquei bastante assustado”, admitiu Ricciardo, “mas foi muito divertido. Nunca tinha feito nada assim antes.”

O Raptor Rally não se tratou de uma competição oficial, mas sim de um evento de convívio e partilha entre entusiastas do todo-o-terreno. Ricciardo participou em atividades off-road guiadas e interagiu de perto com os fãs e proprietários de Raptor.

O futuro no TT o sonho da Baja 1000

Após a experiência em Lake Havasu, Daniel Ricciardo confessou ter ficado com “o bichinho” para competir em provas de resistência off-road. O piloto australiano manifestou um interesse particular na lendária Baja 1000, sugerindo uma possível transição para este tipo de disciplina no futuro.

A sua participação no Raptor Rally, embora o tenha deixado fisicamente exausto, também o deixou visivelmente satisfeito e inspirado. A sua paixão pela condução claramente permanece inabalável, encontrando agora uma nova expressão no desafiante mundo do todo-o-terreno e na sua parceria com a Ford.