O que dizem de Paulo Pinheiro: “Já conheceram um homem que fazia impossíveis?

Como seria de esperar, a morte de Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), não deixou ninguém indiferente, pelo que são imensas as mensagens a destacar o Homem e a obra.

Até Max Verstappen deixou o seu registo, “Descanse em Paz”, escreveu.

De Portugal, deixamos só alguns exemplos de histórias e sentimentos que mostram bem quem foi e o que significa Paulo Pinheiro para o desporto automóvel nacional, e não só…

Manuel Luz, que foi Presidente da Câmara Municipal de Portimão entre 2000 e 2013, deixou uma história bem interessante: “O rapaz que gostava de desafios… Foi por volta de 2001/2002, lembras-te, Paulo Pinheiro? Apareceste-me acompanhando o Horácio Nunes, na altura, teu patrão. Traziam meia dúzia de folhas A4, se não estou em erro, contendo um Layout de um sonho. Fiquei siderado com a tua ‘desfaçatez’: um Autódromo Internacional em Portimão?… Pois, foi isso que vocês me apresentaram. Passaram os anos, vocês sonharam e a obra fez-se. Está aí, para orgulho de Portimão, do Algarve, do País.

A tua dedicação e resiliência permitiram ultrapassar todas as dificuldades, todos os escolhos, inveja e má-língua, como de costume. Gosto da tua simplicidade de menino sonhador.

Agora, regressaste à Casa do Pai para fazer a Fórmula 1 noutro lado. Mas podes dizer aí que a gente não te esquece. Muito obrigado, Paulo! Um forte abraço cá da malta!”

Filipe Albuquerque

“Estou profundamente triste, chocado com a perda do meu amigo Paulo Pinheiro.

Tinha um enorme carinho e amizade…

O que fez, deixa um marco enorme em Portugal, concretizar o seu sonho, construir um Autódromo no Algarve, esse autódromo enriqueceu imenso o desporto motorizado em Portugal. Ao longo dos anos fui conhecendo-o melhor, era uma pessoa espetacular, não havia vez que ia ao Algarve sem lhe ligar e passasse algum tempo ao telefone com ele.

Ele foi uma das pessoas que também ajudou na minha carreira. Ultimamente a minha admiração pelo Paulo aumentou quando o via a ir às corridas com o seu filho Bernardo. Lembrava-me muito o meu pai, que fazia o que podia para meter o seu filho a correr e a sofrer nos paddock a ver as corridas dele.

Hoje é um dia muito, muito triste para o desporto motorizado em Portugal. É injusto perder alguém tão novo, pai de família, e tão boa pessoa. Estou com o coração desfeito… vai fazer muita falta.

Os meus pêsames a família.”

Antonio Félix da Costa

Descansa em paz, meu Amigo Agradeço-te Paulo por tudo o que fizeste pelo nosso desporto. É um dia triste, nunca serás esquecido. Abraço a toda a família e ao Autódromo Internacional do Algarve.

Diogo Ferrão (Race Ready)

“Já conheceram um homem que fazia Impossíveis?

Eu já, o Engº Paulo Pinheiro.

Diziam que era impossível fazer um Autódromo do Algarve.

Diziam que era impossível fazer um Autódromo em 10 meses.

Diziam que era impossível aguentar o circuito na crise do subprime.

Diziam que era impossível trazer a F1 em Portugal.

Incrível o que fez em 52 anos!

Todos devemos estar muito agradecidos do seu contributo para o desporto motorizado Português e Mundial!

Ficará eternizada esta dedicação e paixão pelo Motorsport em cada taça erguida e em cada história vivida no Autódromo Internacional do Algarve!”