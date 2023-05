O outro carro de Kalle Rovanpera | AutoSport

Já não é novidade que Kalle Rovanperä, Campeão do Mundo de Ralis adora o Drifting, mas ir de Portugal para o Japão só para “vamos nos divertir” mostra bem o que gosta da disciplina. O finlandês viajou diretamente de Portugal para o Japão, onde vai competir no Drift no próximo fim de semana, em Fukushima: “É bom ir ao Japão, você pode aproveitar o segundo desporto e não precisa se stressar com nada. Mas é uma semana movimentada”, disse Rovanperä que nesta temporada vai participar de quatro competições da CE: “nunca competi contra eles nesse nível, deve ser difícil, o estilo é diferente da Europa. Vamos nos divertir e ver o que acontece”. Rovanperä compete com um Toyota Supra e a equipa chama-se KR69 Cusco Racing. Depois do Japão, nova ‘corrida’ até à Sardenha.