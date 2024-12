O melhor presente de Natal: Uma experiência no Estoril Racing Lab

Os simuladores de competição automóvel ganharam força ao longo dos últimos anos e são cada vez mais parte do dia a dia dos aficionados das corridas. Sendo uma porta de entrada privilegiada para o mundo das corridas, se quiser fazer um fã feliz, tem uma excelente opção, muito perto do Circuito do Estoril.

Chama-se Estoril Racing Lab, foi aberto há poucas semanas e é um refúgio para quem gosta de competição automóvel. É uma loja dedicada ao desporto motorizado localizada a dois minutos do Autódromo do Estoril em Portugal, oferecendo experiências de corrida virtuais e reais com simuladores de movimento de última geração, coaching profissional e eventos personalizados. Podendo receber desde pilotos profissionais até entusiastas de automobilismo, o Estoril Racing Lab é o lugar ideal para treinar, competir e personalizar a sua experiência com equipamento de alta qualidade e serviços de telemetria. Tendo o potencial de atrair sim racers e e-sports racers que procuram unir o mundo virtual e real aponta também para clientes corporativos que desejam organizar eventos de team-building além de proporcionar momentos únicos para amigos e família.

Falamos com Pierre e Delphine Loubere, responsáveis por este novo projeto, que nos deram mais alguns pormenores sobre o espaço. Antes de mais, é um espaço onde qualquer um pode usar os simuladores. Se for a sua primeira vez, tem um espaço indicado para experimentar novas sensações. Se for um piloto de track days ou até profissional, pode usar o espaço para treinar, conhecer novos traçados ou até tentar melhorar a sua técnica, podendo trazer a sua telemetria e comparar com a telemetria obtida nas sessões de simulação. Mas este projeto tem uma abrangência ainda maior. O espaço criado pode ser usado para eventos corporativos, ou até para reuniões. Se for um piloto e quiser ter um espaço para reunir com potenciais patrocinadores, o Estoril Racing Lab pode ser o local ideal para isso.

E como a raiz do projeto está na paixão pelas corridas, o Estoril Racing Lab pretende dar um passo extra. Como a simulação é cada vez mais uma porta de entrada para o mundo das corridas, este espaço pretende formar pilotos. Se tem o sonho de ser piloto e decidiu agarrar esse desafio, o Estoril Racing Lab dá-lhe a formação inicial e faz a ponte com estruturas que recebam pilotos para track days. Assim, pode dar as suas primeiras voltas no real e dar continuidade até chegar ao nível que pretende. Os simuladores são de última geração, fornecidos pela portuguesa ImSim, com o espaço a dar primazia a cooperações locais e nacionais.

Além de tudo isto, estão pensadas iniciativas nas quais o espírito de comunidade entre apaixonados pelas corridas e pelos automóveis será fomentado. O Estoril Racing Lab pretende ser mais do que um espaço onde as pessoas podem ter uma experiência de simulação. Pretende ser o centro onde uma comunidade com uma paixão comum, pode trocar ideias e experiências. Uma hora (ou mais) pode ser uma excelente prenda de natal.