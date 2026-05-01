O início de uma nova era no Europeu RX

Por Duarte Mesquita

Após 12 temporadas de Campeonato do Mundo, a FIA decidiu “liquidar” o campeonato pelos motivos que se conhecem, sendo a crise de participantes a principal razão, o que fez o Mundial escrever o seu capítulo final no ano passado, coroando novamente Johan Kristoffersson como Campeão.

Assim o “renovado” Campeonato Europeu passa a ser a principal competição FIA da modalidade, iniciando-se no fim de semana de 9 a 10 de maio, no histórico circuito de Biķernieku localizado em Riga, na Letónia.

De forma surpreendente, a lista de inscritos revela uma impressionante grelha repleta de 30 concorrentes no Euro RX1, a classe rainha do Ralicross, sendo o maior número de participantes na categoria principal para a prova de abertura deste Campeonato em quase uma década.

Para além dos 30 protagonistas do Euro RX1, que conta com alguns dos maiores nomes da atualidade, haverá 15 participantes no Euro RX3 (Super1600), 15 no Euro RX5 (Kartcross) e oito no Euro RX4 (viaturas Rally4), com cerca de 19 nacionalidades diferentes representadas, incluindo os portugueses José Oliveira (Peugeot 208 WRX), André Sousa (Audi A1 S1600) e Tiago Ferreira (Ford Fiesta S1600).

Introducing your Euro RX of Latvia Entry List! 📷 It’s a 30-strong Euro RX1 grid, the largest top-tier field for the curtain-raising contest in almost a decade! 19 different nationalities are represented, from Finland and France to Poland and Portugal, making up the line up… pic.twitter.com/yTjeSjW68K — FIA Rallycross Championships (@fia_rallycross) April 21, 2026

O melhor de sempre como cabeça de cartaz

O oito vezes campeão do mundo Johan Kristoffersson é o nome maior da categoria principal. O piloto mais bem-sucedido da era moderna da disciplina tem o objetivo de começar a temporada em grande estilo, no lugar mais alto do pódio.

Para alcançar este objetivo o piloto sueco de 37 anos irá apresentar-se com um dos Supercar mais competitivos do pelotão, o Volkswagen Polo GTi RX, carro que foi construído recentemente e que, conduzido pelo “The King”, irá constituir um binómio muito difícil de bater. No entanto, a concorrência está com um nível de motivação elevadíssimo, por poder correr lado a lado com Kristoffersson, com Andreas Bakkerud à cabeça. O campeão europeu de 2021 irá tripular um Ford Fiesta RX43 preparado pela M-Sport e mostrou-se muito rápido nos testes de pré-temporada.

O irlandês Patrick O’Donovan, campeão europeu em 2024, é outro piloto que parte com grandes ambições, estando ao volante do Peugeot 208 WRX construído pelo Team Hansen. Outros pilotos que prometem lutar pelo menos pelos pódios são o veloz finlandês Juha Rytkönen (Hyundai i20 N RX), o bicampeão francês Fabien Pailler (Peugeot 208 WRX), o companheiro de equipa de Kristoffersson na KMS, Ole Christian Veiby, e o herói local Jānis Baumanis, que regressa à competição com um Peugeot 208 WRX.

Representação portuguesa de peso

Outro motivo de interesse para os fãs portugueses será o acompanhamento da prestação dos pilotos portugueses, com o tricampeão de Portugal Supercars, José Oliveira, a dar um salto grande na evolução da sua carreira. André Sousa já tem alguma experiência no europeu RX3 e poderá nesta temporada capitalizar a mesma para lutar pelas vitórias, enquanto Tiago Ferreira parte muito motivado e conta com um Ford Fiesta mais evoluído.

Todas as provas do Campeonato Europeu de Ralicross 2026 serão transmitidas em direto em sinal aberto através do canal oficial do Youtube (ver link abaixo) e a expectativa é grande para a primeira prova de uma temporada que terá Lousada como palco da última jornada do calendário, a 12 e 13 de setembro.

YouTube oficial do Campeonato Europeu FIA de Ralicross:

https://www.youtube.com/@fiarallycross