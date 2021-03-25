Aceda a todas as notícias AutoSport sem limites por apenas 2,95€ / mês
Home   >   MAIS MOTORES   >   O Guia Especial Fórmula 1/MotoGP: as bancas onde pode comprar

O Guia Especial Fórmula 1/MotoGP: as bancas onde pode comprar

Por a 25 Março 2021 19:06

O Guia Especial Fórmula 1/MotoGP está nas bancas, e tendo em conta o período pandémico que vivemos, em que algumas bancas se encontram encerradas, em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport/Guia especial F1/MotoGP. Veja aqui onde pode comprar

AgenteMoradaLocalidadeCPConcelhoDistrito
MARIA MARGARIDA ROCHA NUNESAV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHOCASTELO DE PAIVA4550-101Castelo de PaivaAveiro
DUARTE & MOTA LDAPCT 4 JUNHO 26 QUIOSQ CENTRAL MOSTEIRO CANEDOCANEDO VFR4525-018Santa Maria da FeiraAveiro
MARIA LURDES GRACA SILVA CARMOLG MERCADO TAB DO MERCADOAVEIRO3800-223AveiroAveiro
LUCIO FERREIRA ROLOMALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHAANADIA3780-294AnadiaAveiro
REIS MELO & CA LDAR. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHAMEALHADA3050-340MealhadaAveiro
PAP O LAPIS LDAR. CRUZEIRO, 7AVEIRO3800-300AveiroAveiro
BELMIRO SILVA LOPESR DR MILHEIRO 20ARCOZELO VNG4410-325Vila Nova de GaiaPorto
LIV ACADEMICA PAULO JORGE LDAAV CAMILO MATOS 3730VALE CAMBRA3730-240Vale de CambraAveiro
DOMINGOS GODINHO PERALTAR 23 380 TAB MERCADOESPINHO4500-141EspinhoAveiro
MARIA LUISA VITORIA ALMEIDALG CRUZEIRO PAP OLIVEIRAOI?3770-059Oliveira do BairroAveiro
OLIMPIA MARIA SIMOES SILVAAV. MARGINAL TAB DA RIA COSTA NOVAGAFANHA DA ENCARNA??O3830-453?lhavoAveiro
JOSE AUGUSTO FERREIRA FERNANDESR 19 825 LIV PAP AZULESPINHO4500-254EspinhoAveiro
CAVALINHO E FISE PAP E INFO LDAR. DO COMERCIO 714SANGALHOS3780-124AnadiaAveiro
ANTONIO MARQUES ABRANTESR VASCO GAMA CASA DOS JORNAIS?GUEDA3750-168?guedaAveiro
O CHAFARIZ-COMERCIO PAP TAB LDALG DO CHAFARIZ, N? 1MEALHADA3050-333MealhadaAveiro
JOAO HERBERTO SARAIVA GRILOAV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIM?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
CONTRAV COMB LUBRI TRAVASSO LDAR JOAO BAPTISTA S/NTRAVASS?3750-755?guedaAveiro
MARIA GRACA FERNANDES B FERREIRAPC FERNANDO PESSOA QUIOSQUE PROGRESSOALBERGARIA-A-VELHA3850-052Albergaria-a-VelhaAveiro
LOBO & BRANCO LDACC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
FERNANDA MARIA DIAS SILVA RIBEIROAV 25 ABRIL QUIOSQUE FERNANDA?GUEDA3750-101?guedaAveiro
BOM GOSTO PADARIA PASTELARIA LDAR N SENHORA NECESSIDADES 3AVEIRO3800-317AveiroAveiro
AUGUSTO GIL PIRES OLIVEIRA HERDEIROR DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETEEIXO3800-762AveiroAveiro
VIEIRA CORREIA & MATOS LDAR 19 182ESPINHO4500-255EspinhoAveiro
MANUEL PINHEIRO ALMEIDAPC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIROCESAR3700-611Oliveira de Azem?isAveiro
TENDEIROS & BALTAZAR SABARROSINHASSEGAD?ES3750-740?guedaAveiro
RODRIGO JOAQUIM MATOS LESTONAV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIOANADIA3780-202AnadiaAveiro
MARIA ROSA FERREIRA CARVALHOR. DO CARMO 24AVEIRO3800-127AveiroAveiro
PANNUZZO, PAP UNIPESSOAL, LDAR. DR. ERNESTO PAIVA, 3 - AS BERNARDO3810-247AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAE- DO NORTE AREA SERVI?O ANTU?-S/N LJ 130 BANTUA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAE-AREA SERVI?O ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 AANTUA3850-000Albergaria-a-VelhaAveiro
TGV - TABACARIA LDAESTA??O CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5AVEIRO3800-179AveiroAveiro
MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CRUZR DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TOAVEIRO3810-105AveiroAveiro
ALVES CARDOSO & CARDOSO,LDAVALE DO SENHORRECARD?ES3750-727?guedaAveiro
RUFINA M SILVA F A SOUSA RESENDEE.N.109 N? 64 CAF? ABREUFERMEL?3865-127EstarrejaAveiro
CONTRAV COMB E LUB TRAVASSO, LDAR. DE ILHAVO S/NGAFANHA DE ENCARNA??O3830-524?lhavoAveiro
ANA MARIA NETO MOREIRA DIASAV. DR LOUREN?O PEIXINHO N? 163AVEIRO3800-166AveiroAveiro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDACIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE AVEIRO-ESGUEIRAAVEIRO3800-305AveiroAveiro
JOAO ALMEIDA OLIVEIRA, LDAEN 335- N? 123 KM 5.55 KMQUINTAS3810-839AveiroAveiro
MARTINS & MARCELINO LDAEN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS AVAGOS3840-553VagosAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS BVAGOS3840-553VagosAveiro
TAJOIA-TRANSP DE MERCADORIAS, LDAPRAIA DA VAGUEIRACALV?O VGS3840-050VagosAveiro
QUIOSQUE QUINPER, LDAPCT MOLHO SULGAFANHA DA NAZAR?3830-556?lhavoAveiro
TENDEIROS & BALTAZAR SAR DR CRISPIM BORGES CASTROSANTA MARIA DA FEIRA4520-195Santa Maria da FeiraAveiro
MENDES & LOUREIRO COMB LUB LDAEN 1/IC2- KM 237 ASV GALPMOURISCA DO VOUGA3750-777?guedaAveiro
TENDEIROS & BALTAZAR SAR DA REPUBLICA 101AVEIRO3810-158AveiroAveiro
MARTINS & MARCELINO LDAEN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
LOBO & BRANCO LDACC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOSAVEIRO3810-498AveiroAveiro
VITOR OLIVEIRA CONCEICAOR S JOAO EDF S JOAO LJ DVAGOS3840-429VagosAveiro
ELIZABETH ESCALANTE UNIP LDAAV MARIO SACRAMENTO LJ 11 RCAVEIRO3810-105AveiroAveiro
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA MARTINSR CIDADE DE VISEU 3AVEIRO3800-279AveiroAveiro
FERNANDA FERREIRA RAMOS UNIP LDAR DOS MERCADORES 13AVEIRO3800-225AveiroAveiro
RUI MANUEL BATISTA UNIP LDACC PINGO DOCE LJ17 EN109AVEIRO3800-042AveiroAveiro
VIRGULA & CAPITULOS LDAAV 25 DE ABRIL 10 R/C?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
POSTOXIS II SOC COMBUSTIVEIS LDAEN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOA?GUEDA3750-301?guedaAveiro
JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDAEN109 KM77.30 POSTO GALPCALV?O VGS3840-053VagosAveiro
P D COMBUSTIVEIS LDACAVADA NOVA SUL- NORTEALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
P D COMBUSTIVEIS LDACAVADA NOVA NORTE- SULALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
PETROBRENT COM COMB LDAR CEGA 204 POSTO PRIOAVEIRO3810-232AveiroAveiro
LILIANA CRUZ COLACOR CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVROAVEIRO3810-384AveiroAveiro
MARIA HELENA R TAVARES CAB CAS HERR DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRAAVEIRO3810-160AveiroAveiro
ARMANDO MANUEL DELGADO FERREIRAHORTA ESTRADA PRINCIPALEIXO3800-721AveiroAveiro
MARTINS E MARCELINO LDAR ANTONIO BERNARDO 130 ASV BPOLIVEIRA DE AZEM?IS3720-301Oliveira de Azem?isAveiro
CODIGOS E METAFORAS LDARUA DA MOTA 4?LHAVO3830-143?lhavoAveiro
VANESSA SOFIA FERREIRA DINISRUA DA VILA 42VILARINHO DO BAIRRO3780-599AnadiaAveiro
MARTIN JOSE GONCALVES VIEIRAR DR ORLANDO RIBEIRO 29 URB FORCA-VOUGA UNIAO FREG GLORIA VERA CRUZAVEIRO3800-004AveiroAveiro
NARRATIVA CONCRETA LDARUA CARVALHO E MAIA 114VAGOS3840-413VagosAveiro
RPRITE GEST LDAAV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRAGAFANHA DA NAZAR?3830-751?lhavoAveiro
LIVROS TAGARELAS UNIPESSOAL LDAR SOBREIRO 30BUSTOS3770-017Oliveira do BairroAveiro
SALTY ODYSSEY LDAAVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SULAVEIRO3810-006AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAZONA INDUSTRIAL TABUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
VARIANTINCOGNITA LDARUA GUERRA JUNQUEIRO 77 S?O JO?O DA MADEIRAS?O JO?O DA MADEIRA3700-131S?o Jo?o da MadeiraAveiro
MARTINS E MARCELINO LDARUA DO SOBREIRO 17MAMARROSA3770-037Oliveira do BairroAveiro
TELMA DINIS UNIPESSOAL LDARUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17LUSO3050-224MealhadaAveiro
EQUACAO CINTILANTE UNIP LDAAV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOSVAGOS3840-401VagosAveiro
DETALHES DE SEMPRE LDAPRACA HUMBERTO DELGADO N?10 E 12 SL 1? ANDARAVEIRO3810-177AveiroAveiro
QUIOSQUE CCI UNIPESSOAL LDAAV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO?LHAVO3830-044?lhavoAveiro
CLAUDIA RAFEIRO UNIPESSOAL LDAR D ANTONIO JOSE CORDEIRO 11 BAVEIRO3810-003AveiroAveiro
MANUEL ALVES DIAS LDAAV DR FRANCISCO SA CARNEIRO POSTO BAVEIRO3810-265AveiroAveiro
MARTINS E MARCELINO LDAR DR DINIS GOMES 2 ASV BP?LHAVO3830-188?lhavoAveiro
MANUEL DE OLIVEIRA & MARQUES LDARUA 20 287ESPINHO4500-815EspinhoAveiro
MIGALHA QUENTE LDAAV CIDADE DE COIMBRA 102 104MEALHADA3050-374MealhadaAveiro
DISTRIBAIRRO SUPERMERCADOS LDAZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHEOLIVEIRA DO BAIRRO3770-222Oliveira do BairroAveiro
JORNAIS A ALTURA LDAINTERMARCHE MEALHADA, LJ 2MEALHADA3050-343MealhadaAveiro
CAMPOLARGO COMB LDAIC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTAANADIA3780-294AnadiaAveiro
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAEN234 KM28 POSTO BPCASAL COMBA3050-131MealhadaAveiro
PAPELARIA SAIMEIRO UNIPESSOAL LDARUA DO FAROL 103OLIVEIRA DO BAIRRO3770-218Oliveira do BairroAveiro
SALTY ODYSSEY LDAR PRINCIPAL DA MURTA 128 OLIVEIRA DO BAIRROOLIVEIRA DO BAIRRO3770-216Oliveira do BairroAveiro
ROSA MARTINS & FILHOS LDAAV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIXGUIMARAES4810-532Guimar?esBraga
TAB COMBATENTES LDAAL RESISTENCIA 78GUIMAR?ES4810-286Guimar?esBraga
CREIXOAUTO COMB & LUB SAMIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTOGUIMAR?ES4835-079Guimar?esBraga
ENTREFOLHA-PAP E LIVRARIA LDALG DA ESTACAONINE4775-446Vila Nova de Famalic?oBraga
PAP TAB RUBRICA-RITOS & SILVA LDALOMAR-INTERMARCHEBRAGA4700-001BragaBraga
DOMINGOS A NEVES GON?ALVES CIA LDALG 25 DE ABRIL 16 PAP INFANTERU?LHE4705-712BragaBraga
GMI-GASPAR MARINHO IMOB,LDALUG ESTRADA NOVA VERMOIMVILA NOVA DE FAMALICAO4760-001Vila Nova de Famalic?oBraga
PAPELARIA NANI , LDAC COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/CBRAGA4700-001BragaBraga
SILVA DOMINGUES SAAV CIRCULAR SUL PISCINAS 1BRAGA4700-001BragaBraga
SERRA DA SORTE LDALG RODRIGUES SAMPAIO, 16ESPOSENDE4740-218EsposendeBraga
QUIOS S JORGE-ABINEPAL-BAZAR PAP-LDPC FRANCISCO INACIO-PEVIDEMGUIMARAES4835-321Guimar?esBraga
MANUEL JOSE MALVAR AZEVEDOAV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZARV N FAMALICAO4760-101Vila Nova de Famalic?oBraga
PETRO CELEIROS ABAST COMB LDAAGRINHA - CELEIROS POSTO GALPBRAGA4700-001BragaBraga
SOCONTOL-SOC COMBUST. TOJAIS, LDALG TOJAIS - S JOAO DE PONTE ASV REPSOLGUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
FILINTO MOTA SUCRS, S AEXTREMO - SEQUEIRASEQUEIRA4705-629BragaBraga
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600ALHEIRA4750-058BarcelosBraga
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA3 PORTO VALENCA S/N SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600ALHEIRA4750-058BarcelosBraga
MATOS & VIANA LDAR 1 DEZEMBRO 48 BAZAR SERRAESPOSENDE4740-226EsposendeBraga
QUIOSQ SAGRES-RUI MANUEL AZEVEDOR. LUIS BARROSOVILA NOVA DE FAMALICAO4760-066Vila Nova de Famalic?oBraga
QUIOSQ CRUZEIRO-M ISALIA PEREIRALUG CRUZEIRO-GONDARGUIMARAES4835-560Guimar?esBraga
ALBERTO SIMOES & CA LDAPC REPUBLICA 13 ARCADABRAGA4710-305BragaBraga
DISTRIVERDE-SUPERMERCADOS, LDASOUTO-EST NAC 101 -GEMEVILA VERDE4730-180Vila VerdeBraga
JOAO SOARES GUIMARAESR PONTE PEREIROS INTERMARCHEP?VOA DE LANHOSO4830-508P?voa de LanhosoBraga
INFLAMA-COMBUSTIVEIS E INVEST, LDARECTA DE LAGOLAGO4720-525AmaresBraga
NETBOOKS LIV PAP E INFORMATICA LDAR. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162FAFE4820-273FafeBraga
G A COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LDASANDE - POSTO REPSOLCALDAS DAS TAIPAS4800-001Guimar?esBraga
SILVA & CARVALHO COMB LDAR. NOSSA SENHORA PENHA, 780GUIMARAES4810-233Guimar?esBraga
ANA FILOMENA TEIXEIRA CARVALHOR ARCO DE BAULHE PAP CENTRALARCO DE BA?LHE4860-045Cabeceiras de BastoBraga
ARAUJO, ROCHA & FILHOS LDAPC DO COMERCIOBRAGA4700-370BragaBraga
QUIOSQUE S BENTO LDAR IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685BARCELOS4750-169BarcelosBraga
CARLOS FRANCISCO A COSTA CAFE CENTRR. TELHADO, 25JOANE4770-260Vila Nova de Famalic?oBraga
LOUREIRO & TORRES LDALUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALPBARCELOS4755-226BarcelosBraga
SILVA DOMINGUES SAVIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2BRAGA4700-001BragaBraga
LOPES & MACHADO LDAR 25 ABRIL 25 LIV PALOMAVILA VERDE4730-735Vila VerdeBraga
M HELENA BARBOSA OLIVEIRAR. DE CRASTO, N 100SERZEDELO4765-582Guimar?esBraga
ELISIO MANUEL TAVARES CARVALHOLG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6BARCELOS4750-265BarcelosBraga
QUIOSQUE CENTRAL DE JOANE, LDALARGO DA REPUBLICA 41JOANE4770-260Vila Nova de Famalic?oBraga
QUIOSQ VILA NOVA-MANUEL MATOS LIMAESTRADA NAC 101 NOGUEIRABRAGA4715-213BragaBraga
TAB BASTOS-CASTRO B E OLIVEIRA LDAR. CAMOES, RCGUIMARAES4810-442Guimar?esBraga
PETROBASTO COM COMB LUB LDALUG PINHEIROCABECEIRAS DE BASTO4860-359Cabeceiras de BastoBraga
ANT?NIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDACASAS NOVAS-MANHENTE-CASA FALCAOBARCELOS4750-557BarcelosBraga
ANT?NIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDAAV DAS PONTESTAMEL (S?O VER?SSIMO)4750-754BarcelosBraga
TABACARIA DO VALE LDAR GIL VICENTE 67 R/CGUIMAR?ES4800-151Guimar?esBraga
PIPA - LIVRARIA PAPELARIA, LDALARGO PORTO MARTIM 10 R/C CABREIROS BRGCABREIROS BRG4705-382BragaBraga
ESTER FILOMENA C SILVA GUIMAR?ESR. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34GUIMAR?ES4800-444Guimar?esBraga
JOSE CARLOS E FERREIRA LDAR. CENTRAL 327PEVIDEM4835-314Guimar?esBraga
CASA VOGA - GONCALVES & SILVA, LDAR. ADRIANO PINTO BASTO, 25V N FAMALICAO4760-114Vila Nova de Famalic?oBraga
ALBERTO A COSTA FILHOS & CA, LDAPC D MARIA IIV N FAMALICAO4760-111Vila Nova de Famalic?oBraga
DANIEL ANTUNESAV. D JOAO IV ESTACAO DA CPGUIMAR?ES4810-531Guimar?esBraga
AVELINO FERNANDES CARVALHOCAFE CENTRAL-CELEIROROSSAS4850-289Vieira do MinhoBraga
ANTONIO MANUEL SOUSA FERNANDESPARQUE BRACALANDIABRAGA4710-042BragaBraga
SOARES CERQUEIRA & CUNHA LDAR DR FRANCISCO XAVIER ARAUJO PA GALPTERRAS DO BOURO4840-100Terras de BouroBraga
TOP LEITURA PAP UNIPESSOAL,LDALARGO DA ESTA?AOBRAGA4700-223BragaBraga
DOMINGOS OLIVEIRA-QUIOS ESCADINHASAL. S DAMASOGUIMARAES4810-286Guimar?esBraga
MOISES ARAUJO SILVAPC ESTACAO RODOVIARIA S. VICENTE TAB CENTRAL CAMIONAGEMBRAGA4700-377BragaBraga
OLGA JOAQUINA ALVES DIASPC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGABRAGA4700-312BragaBraga
ANTONIO FERREIRA SOUSA UNIP LDAR JOAQUIM F RIBEIRO FARIA 13VIZELA4815-567VizelaBraga
ANTONIO DA FONSECA FALC?O UNI LDALUGAR MARIZMARIZ4750-572BarcelosBraga
ANT?NIO EMANUEL AFONSO RIBEIROR. CONSELHEIRO BENTO MIGUELBRAGA4710-294BragaBraga
LOJA DO J? UNIPESSOAL LDAR. DO QUINT?O , 41BRAGA4700-153BragaBraga
SERVILIMA - REV COMB LUB S L LDAESTRADA NACIONAL 205BARQUEIROS BCL4740-683BarcelosBraga
AJUSTE & CONTROLO SALUGAR TORNEIROS - STO. ESTEVAO PENSBRAGA4700-155BragaBraga
PAP MACHADO - ANTONIO I M UNIP LDAR. RODRIGO SOUSA CASTROG?MEOS CBT4890-377Celorico de BastoBraga
PIT LANE LDAR. 25 ABRILCALDAS DAS TAIPAS4805-089Guimar?esBraga
QUIOSQUE POVOENSE LDALUGAR BARBOSA CASTROP?VOA DE LANHOSO4830-517P?voa de LanhosoBraga
AUGUSTO JOSE SOARES NOVAISAV. CONDE MARGARIDE CREIXOMILGUIMAR?ES4835-072Guimar?esBraga
CONTROLSUPER COMERCIO COMB LDACIRCULAR GUIMARAES AZUREM SULGUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
RUI MAGALHAES & FILHOS LDAPCT GEN HUMBERTO DELGADO 47BRAGA4715-115BragaBraga
DIZERES D AGORA UNIP LDALARGO SR. AFLITOSBRAGA4700-024BragaBraga
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAVARIANTE ? EN 14 -PORTO-BRAGABRAGA4700-005BragaBraga
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAVARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOSBRAGA4700-004BragaBraga
SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDALOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCH?ESCAVADAS4820-587FafeBraga
QUIOSQUE D ALICE UNIP LDAAV SILVA PEREIRA 57 LJ8BAIRRO4765-014Vila Nova de Famalic?oBraga
CARLOS ALBERTO DA SILVA FREITASR. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIVCREIXOMIL4810-005Guimar?esBraga
PETRO AGRELA COM COMBUSTIVEIS, LDAR. FILIPA BORGESVFS MARTINHO4750-800BarcelosBraga
JOAO MOURA DUARTE COMBUSTIVEIS, LDAAV. CIDADE ABREU E LIMA 2RIBA D`AVE4765-181Vila Nova de Famalic?oBraga
TAB AMORIM-UNIPESSOAL, LDAPRA?A ALEXANDRE HERCULANO N?46BRAGA4710-292BragaBraga
DIFFERENT SMILE TAB E PAP LDACC ELECLERC LJ 2 R. MIDELORDELO GMR4815-169Guimar?esBraga
JOSE AUGUSTO FERNANDES MORAISR ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUSGUIMAR?ES4800-132Guimar?esBraga
RODRIGUIANA COMBUSTIVEIS, LDAAV BRASIL- POSTO BPVILA NOVA DE FAMALICAO4760-010Vila Nova de Famalic?oBraga
BARCELODIS SOC DISTRIBUICAO SALUGAR DE VESSADASBARCELINHOS4755-051BarcelosBraga
GULULUPA UNIPESSOAL,LDAINTERMARCHE DE FAFE, LJ N? 3FAFE4820-099FafeBraga
BRAGADIS, SOC DISTRIBUICAO,SASHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGABRAGA4705-265BragaBraga
TERESA JESUS RIBEIRO SOARESPC CONDE AGROLOGOBRAGA4700-002BragaBraga
AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDAAV DESCOBRIMENTOSVILA NOVA DE FAMALICAO4760-011Vila Nova de Famalic?oBraga
SUPERGUIMARAES SUPERMERCADOS, LDAR PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHEURGESES4810-007Guimar?esBraga
FURTADO & SALGADO-BRAKIOSKS, LDACC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30BRAGA4715-249BragaBraga
PETRO CELEIROS ABAST COMB LDAED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUMEBRAGA4700-048BragaBraga
GULULUPA UNIPESSOAL LDACAMPO DO LAMEIROFAFE4820-178FafeBraga
MENDES GOMES E SILVA, LDAAV COMENDADOR A TEIXEIRA MELO,99 CAFE AVENIDARONFE4805-359Guimar?esBraga
CLIP DOURADO PAPELARIA, LDAR DO CRUZEIRO N? 167BRAGA4700-116BragaBraga
MIGUEL JOSE MARQUES SILVAAV DA REPUBLICA - QUIOSQ JARDIM CALDELASCALDAS DAS TAIPAS4805-155Guimar?esBraga
QUIOSQUE DE SILVARES LDALUGAR DA IGREJA SILVARESGUIMAR?ES4835-605Guimar?esBraga
TAB AIROSA-ABILIO FERNANDES & C LDAR. ALFREDO PIMENTEL, 6GUIMARAES4800-001Guimar?esBraga
ARMANDO & PINHEIRO, LDALG VALENTIM MOREIRA DE S?, 98GUIMARAES4810-452Guimar?esBraga
TAB BRAGA-MANUEL ARAUJO BRAGAR. DR. JUSTINO CRUZ 149BRAGA4700-314BragaBraga
JOSE ANTONIO FREITAS CASTROPC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADAFAFE4820-142FafeBraga
COMERCIO CENTRAL-IRMAOS SILVA LDALG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21AMARES4720-013AmaresBraga
PINGO DO SABER UNIPESSOAL LDAC COMERCIAL FEIRA NOVA, LJ 5VILA VERDE4730-708Vila VerdeBraga
MANUELA R & D SANTOS LDAR DA GANDRA 5 E 7CELEIR?S BRG4705-731BragaBraga
AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDALG ANTONIO GONCALVESCALDAS DAS TAIPAS4805-080Guimar?esBraga
OCASO CAFE PASTELARIA LDAPC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46GUIMAR?ES4835-055Guimar?esBraga
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAAV JOAO DUARTE POSTO REPSOLBARCELOS4750-175BarcelosBraga
ANTONIO PINHEIRO DIAS CURVAO LDAAV CENTRAL 436 ASV PRIOMACIEIRA DE RATES4755-272BarcelosBraga
HORA & COSTA LDAAV BRASIL QTA BARBERIA LJ 12 JUMBO FAMALICAOVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-010Vila Nova de Famalic?oBraga
MICAS LDAR CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDAVIZELA4815-408VizelaBraga
ROGERIO POINHAS UNIP LDALG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTEBRAGA4710-245BragaBraga
BREVE CALENDARIO LDAAV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDAVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-282Vila Nova de Famalic?oBraga
RPI VALE FERNANDES LDAR DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALPVIZELA4815-490VizelaBraga
BOXOIL COM COMB UNIP LDAEN106 236 - POSTO BP?NFIAS VIZ4815-071VizelaBraga
INES BEATRIZ NEVES UNIP LDAR JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFEESPOSENDE4740-200EsposendeBraga
CARLOS ANTONIO CARDOSO UNIP LDAR N SRA DE FATIMA 873 R/CCALDAS DAS TAIPAS4805-137Guimar?esBraga
PAULO AGOSTINHO L SOUSA UNIP LDAAV CENTRAL 172 LUG MONTE AFURADA CAFE BOMBAMARRANCOS4730-282Vila VerdeBraga
PONTO D APOSTA UNIPESSOAL LDAAV PAULO FELISBERTO EDF PONTO DO SOL LJ 10BARCELOS4750-194BarcelosBraga
TAB JOSE MARINHO LDALG DO TOURAL 40GUIMAR?ES4810-427Guimar?esBraga
PAST CANEIROS DE JOSE A P C &CA LDAR ANTONIO COSTA GUIMARAES URGEZESGUIMAR?ES4810-491Guimar?esBraga
QUIOSQ LR LDAAV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4ESPOSENDE4740-268EsposendeBraga
GUIKIOSK'S FURTADO & SALGADO LDACC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRASGUIMAR?ES4835-075Guimar?esBraga
CAPADEMOCOES LDAR CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5BRAGA4705-084BragaBraga
ANTONIO FARIA ARANTES UNIP LDAR 1 DE MAIO N 66VILA VERDE4730-734Vila VerdeBraga
PAGINAS AO VENTO UNIP LDACC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOSBRAGA4710-427BragaBraga
JOSEFA RAQUEL LEMOS DIASEN 206 104 QUIOSQUE AVEBRITO4805-026Guimar?esBraga
JOSE AZEVEDO ARAUJO UNIP LDAAV RIO VEIRAO S/N QUIOSQUE CENTRALRIBEIR?O4760-715Vila Nova de Famalic?oBraga
ANTONIO MOREIRA SOUSA LDAR. CAIRES 38 C COM MAXIMINOS LJ 4 TAB PAP SORTELBRAGA4700-207BragaBraga
SORTAUDAZ LDAAV ALCAIDE FARIA 102 ARCOZELOBARCELOS4750-106BarcelosBraga
VASCO SEBASTIAO NOGUEIRA MAGALHAESR FONTE S JOAOCABECEIRAS DE BASTO4860-148Cabeceiras de BastoBraga
NAZARE & RUI MARTINS LDAAV 31 JANEIRO - POSTO BPBRAGA4715-117BragaBraga
RUI DIAS COMB LUB LDAAV PD JULIO FRAGATA POSTO CEPSABRAGA4710-413BragaBraga
HORA & COSTA LDAAV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOSJOANE4770-260Vila Nova de Famalic?oBraga
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAAV DO CAVADO POSTO BPPALMEIRA BRG4700-690BragaBraga
TEMPO D OPINIAO UNIP LDAR TALVAI SN CC ELECLERC LJ6VILA NOVA DE FAMALIC?O4764-503Vila Nova de Famalic?oBraga
O BASTO 2013 UNIP LDAPC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I JCABECEIRAS DE BASTO4860-355Cabeceiras de BastoBraga
PAULO MAURICIO GOMES GUEDESR DA IGREJA 10DEL?ES4765-623Vila Nova de Famalic?oBraga
ESPADANIDO CAFE MERC JOGOS LOT LDALG DO ESPADANIDO 214 R/CBRAGA4715-024BragaBraga
KIOSK SORTE A VISTA LDAAV BARAO DA TROVISQUEIRAVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-126Vila Nova de Famalic?oBraga
TIAGO CORREIA VIDEIRA UNIP LDAPC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVESVIZELA4815-475VizelaBraga
CARONES UNIP LDAAV DR ALVARES PEREIRA EDF S BENTO LJ 14 PAP S BENTOBARCELOS4750-324BarcelosBraga
MANUEL ARTUR GALVAO REGO UNIP LDAPC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIOVILA VERDE4730-733Vila VerdeBraga
PALPITE CONSTANTE UNIP LDAR DE PAIO GALVAO 4GUIMAR?ES4810-426Guimar?esBraga
TABACARIA CAMOES LDACC NOVA ARCADA LJ00.19 PISO 0BRAGA4700-068BragaBraga
TULHAS SOC MED IMOB UNIP LDAR DO FUJACAL 33BRAGA4705-097BragaBraga
TAB GUERREIRO UNIP LDACC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRILGUIMAR?ES4835-400Guimar?esBraga
DISPONIVELIDEIA LDAAV VISCONDE S JANUARIO 57 LJ8 PAP PORTUGUEZAF?O4740-325EsposendeBraga
HELENA & ELISABETE LDAR JOSE ALVES LEITE 17 R/C DTOAMARES4720-022AmaresBraga
MARIA MANUELA A SILVA GONCALVESAV REBELO MESQUITAVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-013Vila Nova de Famalic?oBraga
SILVIA MARISA MOREIRA FERREIRAR ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1VILA NOVA DE FAMALIC?O4760-119Vila Nova de Famalic?oBraga
ATREVOMEASORTE LDAR ANTONIO MARIZ 48 R/CBRAGA4715-279BragaBraga
DUARTE & GONCALO COMB LDAEN13 LUG DE RIO MOINHO MARINHAS POSTO REPSOLESPOSENDE4740-577EsposendeBraga
MARINHO LEITE & FILHO LDAR RODRIGUES DE FREITAS POSTO REPSOLCELORICO DE BASTO4890-235Celorico de BastoBraga
QUIOSQUE DE PRADO LDALUGAR DE S SEBASTIAOVILA DE PRADO4730-470Vila VerdeBraga
QUIOSQUE MAXIMINOS UNIPESSOAL LDAR CAIRES 129 RCBRAGA4700-206BragaBraga
MARIA LUISA COSTA MACEDO VELOSOR NARCISO FERREIRA 43VILA NOVA DE FAMALIC?O4760-105Vila Nova de Famalic?oBraga
QUIOSQUE FANDINO LDAVINHAS MOREIRA CONEGOSMOREIRA DE C?NEGOS4815-270Guimar?esBraga
M PRINCIPE UNIPESSOAL LDALUGAR OUTEIRO INTERMARCHEVILA DE PRADO4730-466Vila VerdeBraga
ESPREITAR O FUTURO LDAGALERIAS MAGNOLIA LJ 13 R ITALIA 55FAFE4820-193FafeBraga
STREETFUELS GESTAO E SERVI?OS LDAAV CIDADE GUIMARAES ASV BPFAFE4820-178FafeBraga
CARINA ANDREIA S F DO CARMORUA DE GOMERIZ N? 7SEQUEIR?4780-600Santo TirsoPorto
SILABAS DEFINIDAS UNIP LDAR CARLOS MALHEIRO DIAS 571GUIMAR?ES4810-258Guimar?esBraga
PASTELARIA DOCE SANTO AMARO LDAAVD DR. AGOSTINHO FERNANDES 273 CAFE SANTO AMAROSANTA EUL?LIA ARNOSO4775-490Vila Nova de Famalic?oBraga
RIMAS DE SEMPRE LDAR PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1BRAGA4715-045BragaBraga
CAFE SACO DE CAFE LDAR DR JOSE AZEVEDO FERREIRA 32 LJBRAGA4705-253BragaBraga
LUIS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL LDARUA SANTA LUZIA 22 REQUIAOREQUI?O4770-463Vila Nova de Famalic?oBraga
INTERVILAPRAIA SUPERMERCADOS LDAPO?O DO LINHO LAGE ITMI?NCORA4910-011CaminhaViana do Castelo
RUI MARCELO & JOEL FERNANDES LDAR CUPERTINO MIRANDA S/N QUIOSQUE HOSPITALVILA NOVA DE FAMALIC?O4760-124Vila Nova de Famalic?oBraga
M J VENDEIRO SARUA DA ESTRADA 621BARCELOS4750-786BarcelosBraga
NOVO DOCE EDUARDO SOARES UNIP LDAPRACA CONDE AGROLONGO 75BRAGA4700-312BragaBraga
BOXOIL COM COMB UNIP LDAESTRADA NACIONAL 106 925 ?NFIAS VIZ?NFIAS VIZ4815-071VizelaBraga
TABACARIA DA SE LDAR D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DABRAGA4700-032BragaBraga
PETALSHADOW LDARUA NOSSA SENHORA CONCEICAOGUIMAR?ES4810-015Guimar?esBraga
INTERARCOZELO SUPERMERCADOS LDARUA DA CORGA EDF INTERMARCHEARCOZELO VNG4410-440Vila Nova de GaiaPorto
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAAV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUEVIANA DO CASTELO4935-129Viana do CasteloViana do Castelo
CASANOVA & CARVALHO COM SERV LDAR EST NACIONAL PT 1013 CASANOVA CAFBARQUEIROS BCL4740-694BarcelosBraga
CPCPC COMP PORT COM PROD COM SAR DA LAMEIRA 123 EIRA VEDRAVIEIRA DO MINHO4850-542Vieira do MinhoBraga
MARIA AMELIA DA FONSECA FERREIRAAV JOSE ANTONIO SOUSA FERREIRA 45 RBALAZAR PVZ4570-011P?voa de VarzimPorto
SERGIO CARVALHO FERNANDES UNIP LDAR DR JOSE SAMPAIO 29GUIMAR?ES4810-275Guimar?esBraga
FRANCAR COMERCIAL ACT HOT TAB LDAPCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMOBRAGA4715-036BragaBraga
QUIOSQ ROSA D'OURO-NUNO OLEMA, LDAPC SEBRAGAN?A5300-265Bragan?aBragan?a
JOAO BATISTA NUNESR LUIS CAMOES 1144 PAP TAB NUNESCARRAZEDA DE ANSI?ES5140-081Carrazeda de Ansi?esBragan?a
AIDA JUSTINO VALVERDE C. CARVALHOR. MERCADOMEDA6430-193MedaGuarda
MARIA ALICE SILVA MATEUS PEIXOTOPRACA DA REPUBLICA N 3VILA FLOR5360-331Vila FlorBragan?a
HORA DA SORTE-TABACARIA , LDACC GALERIA COM PINGO DOCE LJ 15BRAGAN?A5300-851Bragan?aBragan?a
MANUEL ANT?NIO RODRIGUES REBELO,LDAAV. GAGO C SACADURA CABRAL N?1183 R R/CMEDA6430-183MedaGuarda
SUSANA MARISA MORA BRANQUINHOAV 25 DE ABRIL - OMIRANDELA5370-202MirandelaBragan?a
DELICIAS DO FORNO LDAR DR PROF MOTA PINTO- 47 R/CBRAGAN?A5300-437Bragan?aBragan?a
BRIJOGO ANA E VIRIATO LDABR? VALE D`ALVARO EDF INTERMARCH? LJ 13BRAGAN?A5300-093Bragan?aBragan?a
TAB MAXIME UNIP LDACC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROSMIRANDELA5370-203MirandelaBragan?a
EMILIO CARDANHA UNIP LDAR MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICATORRE DE MONCORVO5160-290Torre de MoncorvoBragan?a
CAFE ARCADIA 1970 LDALARGO DA MISERICORDIA 3AMIRANDA DO DOURO5210-182Miranda do DouroBragan?a
BRINDES & APLAUSOS UNIP LDAVALE DA CERDEIRA ITMI LJ 3MIRANDELA5370-405MirandelaBragan?a
BEZERRA & PEREIRA LDAA4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REALLAMARES5000-132Vila RealVila Real
BEZERRA & PEREIRA LDAA4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCALAMARES5000-132Vila RealVila Real
CASA DOS PADRINHOS LDALG GENERAL CLAUDINO 14TORRE DE MONCORVO5160-243Torre de MoncorvoBragan?a
PETROFLOR SAEN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)ADEGANHA5160-021Torre de MoncorvoBragan?a
MIGUEL JOAO MENDO PIRESR ENG DUARTE PACHECO LIV IDEALMOGADOURO5200-212MogadouroBragan?a
TROVIENERGY COMBUSTIVEIS LDAZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2MACEDO DE CAVALEIROS5340-296Macedo de CavaleirosBragan?a
SUSANA PATRICIA MORAIS JACINTO PAZLG DA FEIRATORRE DE DONA CHAMA5385-091MirandelaBragan?a
SUPERVILAFLOR SUPERMERCADOS LDALUGAR DE CASEIROES ITMIVILA FLOR5360-310Vila FlorBragan?a
NSI NORDINFOR SOL INFORMATICAS LDAR DAS FREIRAS 18VINHAIS5320-326VinhaisBragan?a
CONTECNICASUL EQIP ORG EMPRESAS LDAESTRADA CIRCUNVALA?AO 12ODEMIRA7630-132OdemiraBeja
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAUTO EST 2 KM 193 SUL NORTEALMOD?VAR7700-016Almod?varBeja
ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDACC MODELO LG FEIRA LJ 5 R ZECA AFONSO SEC URB SULBEJA7800-522BejaBeja
AMILCAR ALEXANDRE BALTASAR PEREIRALARGO RELOGIO 10 11ALVITO7920-022AlvitoBeja
BOTELHO II LDAEN 390 ASV GALPVILA NOVA DE MILFONTES7645-023OdemiraBeja
ESCOLHA FEITA LDAR D AFONSO III N43 APART 340BEJA7800-050BejaBeja
PAPELARIA ZECA UNIPESSOAL LDAAV SALUQUIA 2MOURA7860-002MouraBeja
JOSE CARLOS PACHECO JESUSAV MAR LT 49ZAMBUJEIRA DO MAR7630-785OdemiraBeja
JOSE C P JESUS TURISMO L UNIP LDALOTEAMENTO BEMPOSTA LT 6 LJ 3S?O TEOT?NIO7630-614OdemiraBeja
NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDAR NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHECASTRO VERDE7780-201Castro VerdeBeja
JULIO E MARIA JULIO PAPELARIA LDAR SERPA PINTO12ALMOD?VAR7700-081Almod?varBeja
NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDAPRA?A REPUBLICA 9CASTRO VERDE7780-135Castro VerdeBeja
FRANCISCO GEORGE UNIPESSOAL LDAAV FIALHO ALMEIDA GALERIA INTERMARCHE LJ 7BEJA7800-395BejaBeja
MANUEL ALEXANDRE ALMEIDA E F LDAR MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDAVILA NOVA DE MILFONTES7645-282OdemiraBeja
TERTULIA PAP CAFETARIA LDAR DR ANTONIO PONCES CARVALHOVILA DE REI6110-217Vila de ReiCastelo Branco
PALMIRA MARIA V MARQUES ROLAOR AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOSCASTELO BRANCO6000-076Castelo BrancoCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM 127 SUB LAN?O CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETEALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
LIVRARIA MAR ARTE LDAROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTOCASTELO BRANCO6000-762Castelo BrancoCastelo Branco
ANA MARIA GONCALVES CALVARIOR GIL VICENTE LT 118 RC CENTROFUND?O6230-479Fund?oCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM127 SUB LAN?O CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)ALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
SOC COMERCIAL COMB MONTALVAO LDAAV INFANTE SAGRES SN ASV GALPCASTELO BRANCO6000-082Castelo BrancoCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 LAN?O KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUND?O (FND/CBR) BELMONTE FUNDAOALCARIA FND6230-022Fund?oCastelo Branco
MANUEL TAVARES LDAR SANTA CRUZ 85PROEN?A-A-NOVA6150-424Proen?a-a-NovaCastelo Branco
LOTARIAS VICTORIA LDAAV DR ALFREDO MENDES GIL LT 26 RCFUND?O6230-287Fund?oCastelo Branco
JOSE VIDAL SESTAY SUCESSORES LDAAL LIBERDADECASTELO BRANCO6000-074Castelo BrancoCastelo Branco
LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDAR CIDADE FUNDAO 21COVILH?6200-350Covilh?Castelo Branco
TAB CCE FERNANDO F LOPES SILVA LDAPRA?A DR DUARTE SIMOES CC ESTA?AO LJ 9COVILH?6200-084Covilh?Castelo Branco
BEATRIZ JOAQUINA DIAS ANDREAV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8ECASTELO BRANCO6000-083Castelo BrancoCastelo Branco
ANABELA SILVA SANTOS OLIVEIRAAV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDOTORTOSENDO6200-721Covilh?Castelo Branco
JOAO MANUEL ROXO DIAS ANTUNESHIPERMERCADO MODELO LJ 2/3CASTELO BRANCO6000-459Castelo BrancoCastelo Branco
MARIA ISABEL P J C C FERNANDESR SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRACASTELO BRANCO6000-280Castelo BrancoCastelo Branco
A ALVES LDAPC REI D JOSE 6 RCCASTELO BRANCO6000-118Castelo BrancoCastelo Branco
ROGEIROS CAFE BAR LDAQTA ALAMPADA LT 6 CAFE ROG BAR BOIDOBRACOVILH?6200-250Covilh?Castelo Branco
RIMAS CRUZADAS LDALARGO SAIBREIRO 12CASTELO BRANCO6000-107Castelo BrancoCastelo Branco
ANA M MATEUS DE OLIVEIRA COSTAAV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAOTELHADO FND6230-772Fund?oCastelo Branco
QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDAR MARQUES D AVILA E BOLAMA 45COVILH?6200-001Covilh?Castelo Branco
SUPERSERT? SUPERMERCADOS LDAR ZONA INDUSTRIAL 5 INTERMARCHESERT?6100-698Sert?Castelo Branco
QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDAAV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICOCOVILH?6200-113Covilh?Castelo Branco
ALVARO BARTOLOMEU F SAMPAIO LDAR TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHAFUND?O6230-421Fund?oCastelo Branco
EXPRESS FUEL LDAACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOLCOVILH?6200-506Covilh?Castelo Branco
QUIOSQUE CLAUDIA UNIPESSOAL LDAURB GRANJA PARK R DR VITOR S PINTO LT A88 LJ 1CASTELO BRANCO6000-478Castelo BrancoCastelo Branco
LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDAQTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHACOVILH?6200-251Covilh?Castelo Branco
ALBICAFES LDAAV PEDRO A CABRAL HOSPITAL DIST AMATO LUSITANOCASTELO BRANCO6000-178Castelo BrancoCastelo Branco
ASCEN?AO & ASCEN?AO LDAAV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPINGCOVILH?6200-546Covilh?Castelo Branco
DISTRIDANHA SUPERMERCADOS LDAZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHEIDANHA-A-NOVA6060-101Idanha-a-NovaCastelo Branco
LICINIO MIRANDA & JOSE CHAPEIRA LDAR DAS LAGES EDF PAO A?UCAR 1PENAMACOR6090-800PenamacorCastelo Branco
CRISTINA MARIA M BARATA UNIP LDAEST STO ANTONIO 19 R/CALCAINS6005-006Castelo BrancoCastelo Branco
LINA PINTO UNIPESSOAL LDAR PEDRO ALVARES CABRAL 172 ABELMONTE6250-087BelmonteCastelo Branco
CLAUDIA BEIRAO S GON?ALVES UNIP LDAR SENHORA MERCULES BL 94 LJ 1CASTELO BRANCO6000-280Castelo BrancoCastelo Branco
CONVIVIO DE LETRAS LDAR D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRINDFUND?O6230-421Fund?oCastelo Branco
SUPERPROEN?A SUPERMERCADOS LDALUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHEPROEN?A-A-NOVA6150-503Proen?a-a-NovaCastelo Branco
EMILIO J SALAVESSA L COM D COMB LDAEN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOLCASTELO BRANCO6000-050Castelo BrancoCastelo Branco
DISTRICOVILHA SUPERMERCADOS LDAAV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7COVILH?6200-506Covilh?Castelo Branco
COMBUSTIVEIS DA MINA LDAR MINA APARTADO 45 ASV BPCASTELO BRANCO6000-170Castelo BrancoCastelo Branco
MOURA E FILIPE LIVRARIA PAP LDAAV FREI HEITOR PINTO LT B LJ 2COVILH?6200-113Covilh?Castelo Branco
TESOUROS E LATITUDES LDAQTA AREEIRA GALERIA PINGO DOCEFUND?O6230-205Fund?oCastelo Branco
ANA LEONOR MILHEIRO PI?ARRA BARATAAV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39CASTELO BRANCO6000-031Castelo BrancoCastelo Branco
MINUCIAS & TALENTOS FAIAN?AS LDAESTRADA NACIONAL 239MEDELIM6060-051Idanha-a-NovaCastelo Branco
CLAUDIA MABEL MOURA SOC UNIP LDACENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ALAMEDA EUROPACOVILH?6200-546Covilh?Castelo Branco
XAPATI UNIPESSOAL LDAAV DA CARAPALHA 29 LJ 3CASTELO BRANCO6000-320Castelo BrancoCastelo Branco
DISTRIBRANCO SUPERMERCADOS LDAZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHECASTELO BRANCO6000-991Castelo BrancoCastelo Branco
ANA PAULA BACALHAU DOUTORR PROF DR FARIA DE VASCONCELOS N?4 CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO6000-266Castelo BrancoCastelo Branco
TENDENCIAS SECULARES TAB JOGOS LDAR DE PROEN?A A NOVA 31 A 37 EDF CONTINENTESERT?6100-751Sert?Castelo Branco
ASSUNCAO TAVARES LDALG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGALOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
PAP PAIONENSE LDAR FIGUEIRA FOZ 42PAI?O3090-495Figueira da FozCoimbra
ILDA MARIA NASCIMENTO S RODRIGUESR. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIREDCOJA3305-143ArganilCoimbra
JOSE VAZ F HENRIQUES CRUZPC FAUSTO CORREIA QUIOSQUECOIMBRA3000-253CoimbraCoimbra
LIV PAP ABC,LDAR. 30 JUNHOFIGUEIRA DA FOZ3090-401Figueira da FozCoimbra
PAULO JORGE A FERREIRALG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUECOIMBRA3000-024CoimbraCoimbra
CELESTE LOPES PRATASAV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LICOIMBRA3000-178CoimbraCoimbra
ZELINDA PEDROSA VIEIRAR DOMINGUES PEREIRA 33MARINHA DAS ONDAS3090-005Figueira da FozCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAGUARDA INGLESA COIMBRA ICOIMBRA3040-193CoimbraCoimbra
ALCIDES MOREIRA DIASAV EMIDIO NAVARRO 81COIMBRA3000-151CoimbraCoimbra
SARA MARIA FONTES MAMEDEAV BRASIL 198 A PAP SATELITE IIFIGUEIRA DA FOZ3080-323Figueira da FozCoimbra
TAB AMARELINHA LDAR DAS CHAVES LT 5 LJ 3COIMBRA3020-169CoimbraCoimbra
CAFE CENTRAL BRASFEMES LDAR 25 ABRIL 1BRASFEMES3020-575CoimbraCoimbra
MARY SKY BAR LDAC COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOSCOIMBRA3030-328CoimbraCoimbra
FERREIRA MORAIS & MORAIS LDAR ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BPCOIMBRA3020-430CoimbraCoimbra
FERNANDO BATISTA,HERDEIROSR. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARROSOUSELAS3020-844CoimbraCoimbra
C.N.P COMB E LUBRIFICANTES, LDAAV. DE PORTUGAL EST.NACIONAL, 234CANTANHEDE3060-124CantanhedeCoimbra
PAP TAB ARQUIVO LDAR DR MANUEL RODRIGUES 9COIMBRA3000-258CoimbraCoimbra
ELSA MARIA MURTA JORGE GON?ALVESLG S?O SIM?O CARVALHAIS DE BAIXOCARVALHAIS BAIXO3040-687CoimbraCoimbra
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAArea Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTEENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SULENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
QUINTALAO LIV PAP LDAPC DO MUNICIPIO LJ-HCONDEIXA-A-NOVA3150-113Condeixa-a-NovaCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZCOIMBRA3000-115CoimbraCoimbra
MEIO MUNDO-LIV PAPELARIA, LDA-LJ-IR. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-132Oliveira do HospitalCoimbra
LUISA FILOMENA OLIVEIRA F R BRAGAR. SOFIA, 46COIMBRA3000-389CoimbraCoimbra
FOZQUIOSQUES PAP E TABACARIA LDAPSO INFANTE D HENRIQUE, S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-154Figueira da FozCoimbra
A.V.M. COSTA-COM. COMB. E PNEUS,LDAAV. SARAIVA DE CARVALHO, 16FIGUEIRA DA FOZ3080-055Figueira da FozCoimbra
DA COSTA MONTEIRO & PAIS SANTOSLDAAV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVOCOIMBRA3000-076CoimbraCoimbra
MELODIAS DO MAR TAB UNIPESSOAL, LDALG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERCFIGUEIRA DA FOZ3080-011Figueira da FozCoimbra
SANTOS DETALHES, LDACC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
ESTILOS IRREVERENTES LDACOVA DO BARROT?BUA3420-303T?buaCoimbra
JOS? DA SILVA E SOUSA, HERDEIROSLARGO DA PORTAGEMCOIMBRA3000-337CoimbraCoimbra
ISABEL MARIA PEREIRA ALBINO AREDELG DO FONTEN?RIO 1COIMBRA3040-025CoimbraCoimbra
ANTUNES & ANTUNES, LDALG ARTUR BARRETO, 9CONDEIXA-A-NOVA3150-124Condeixa-a-NovaCoimbra
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAEST NAC 17 24 CATRAIA S PAIOS?O PAIO DE GRAMA?OS3400-691Oliveira do HospitalCoimbra
TERESA MARIA SIMOES M FIGUEIREDOR DO AMEAL RC LJ DOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-101Oliveira do HospitalCoimbra
MARIA PIRES MENDESR SAO SEBASTIAOPAMPILHOSA DA SERRA3320-232Pampilhosa da SerraCoimbra
COIMBRA & FILHOS LDAAV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)VILA NOVA DE POIARES3350-153Vila Nova de PoiaresCoimbra
MONTEIROS & ALMEIDAS LDAR. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 BCOIMBRA3000-070CoimbraCoimbra
O NOSSO CAFE-MANUEL H ANTUNESAV. BRASIL, 370COIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
VALDEMAR A O CATARINO-TAB TRIUNFOR. BRASIL, 233 RCCOIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
TAB OLIVAIS-M FATIMA S F RAMOSR. CAP LUIS GONZAGA,5STO ANTONIO3030-095CoimbraCoimbra
AIRES RAMOS SILVA BARATAAV. DIAS SILVA,140COIMBRA3000-135CoimbraCoimbra
CHUR PEDRULHA-LUISA C. C. BALTAZAREN 1 - PEDRULHACOIMBRA3025-010CoimbraCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUMCOIMBRA3030-327CoimbraCoimbra
FUNNY STATION UNIP LDAAV INES DE CASTROCOIMBRA3040-255CoimbraCoimbra
SODILOUS?-SUPERMERCADOS, LDAQTA S.PEDROLOUS?3200-261Lous?Coimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513Figueira da FozCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513Figueira da FozCoimbra
VICIOS URBANOS REP E COM LDACC PRIMAVERA LJ 12COIMBRA3000-092CoimbraCoimbra
SOL DESLUMBRANTE, LDAR COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125MIRA3070-454MiraCoimbra
FERNANDO MANUEL C. COVAS MARQUESRUA OLIVEIRA MATOS N 1ARGANIL3300-062ArganilCoimbra
SOL Y MAR PAP E TAB UNIP LDAAV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184FIGUEIRA DA FOZ3090-698Figueira da FozCoimbra
SILVIA DANIELA MARANHAO SANTOSPC FLORINDO JOSE FROTA EDF COSTA PEREIRA R/C FC AFEBRES3060-318CantanhedeCoimbra
BASG UNIPESSOAL LDAR VASCO DA GAMA 54COIMBRA3030-074CoimbraCoimbra
SUPERPOIARES SUPERMERCADOS LDAR GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILAVILA NOVA DE POIARES3350-160Vila Nova de PoiaresCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/SCONDEIXA-A-NOVA3150-193Condeixa-a-NovaCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/NCONDEIXA-A-NOVA3150-193Condeixa-a-NovaCoimbra
TIAGO COSTA NEVES UNIP LDAR DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5LOUS?3200-265Lous?Coimbra
JOAO PEDRO M FRAZAO MONTEIROR BRASIL 336COIMBRA3030-775CoimbraCoimbra
TREVO COM SERV TAB PAP LDACC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOSFIGUEIRA DA FOZ3080-220Figueira da FozCoimbra
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAR DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-160Oliveira do HospitalCoimbra
TAB CHOUCO COM JORN REV LDALG MARTIR SANTO S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-256Figueira da FozCoimbra
CONCENTRACAO ESPECIFICA ENG LDAAV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSEMIRA3070-301MiraCoimbra
INTER CONDEIXA SUPERMERCADOS LDALUGAR DA BARREIRACONDEIXA-A-NOVA3150-110Condeixa-a-NovaCoimbra
IRMAOSCOMBUSTIVEIS LDAAV DR CARLOS CAMPOS 3 ASVOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-058Oliveira do HospitalCoimbra
JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDAR DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68MIRANDA DO CORVO3220-203Miranda do CorvoCoimbra
JAMARKET UNIP LDALG DO CORREIO S/NPENELA3230-250PenelaCoimbra
VICIOS URBANOS REP E COM LDACC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVACOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAITMI OLIVEIRA DO HOSPITAL LJ 1 R COM MANUEL RODRIGUES LAGOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-093Oliveira do HospitalCoimbra
SUPERFOZ SUPERMERCADOS LDAEN109 CHA-TAVAREDEFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
GERACAO DAS PALAVRAS LDAR ARMENIO C SIMOES ASV REPSOLMIRANDA DO CORVO3220-186Miranda do CorvoCoimbra
ANA SOFIA JESUS PEREIRAAV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIMPRAIA DE MIRA3070-794MiraCoimbra
MUNDO DAS REVISTAS LDACC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURACOIMBRA3030-183CoimbraCoimbra
PALPITES ESPONTANEOS UNIP LDAR DA MATI?AFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
GOUVEIA-AUTO LDABR DA ESTACAO ASV PRIOSERPINS3200-304Lous?Coimbra
PREDICLIGHT LDALUG FREIXIAL DISTRIMARIALVASCANTANHEDE3060-228CantanhedeCoimbra
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAEN234-1 ROT DO FREIXIALCANTANHEDE3060-228CantanhedeCoimbra
DORA MARIA SILVA SIMOES UNIP LDAR O CONIMBRICENSE 22 24COIMBRA3030-504CoimbraCoimbra
SUPERMESURA SUPERMERCADOS LDAR CENTRAL DA MESURA 35COIMBRA3040-197CoimbraCoimbra
FABIO JOSE PEREIRA FERNANDESPC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFEFIGUEIRA DA FOZ3080-288Figueira da FozCoimbra
FOZ PRESS UNIPESSOAL LDAR BERNARDO LOPES 115 R/C ESQFIGUEIRA DA FOZ3080-395Figueira da FozCoimbra
ANTONIO DA SILVA MOREIRARUA RIBEIRO DO AMARAL 14 AOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDAEN 342 -SAO FIPO DENTRO DO PINGO DOCEEGA3150-259Condeixa-a-NovaCoimbra
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAv 5 outubro 9OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-056Oliveira do HospitalCoimbra
ROSA BENTO UNIPESSOAL LDAR DR JOSE GALVAO 222MONTEMOR-O-VELHO3140-271Montemor-o-VelhoCoimbra
VANDA MARIA ESTEVES R O ACURCIOR JOAO GASPAR LEMOS AMORIM 1 BFUIGUEIRA DA FOZ3080-606Figueira da FozCoimbra
QUIOSQUE ESTADIO LDAR JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIOFIGUEIRA DA FOZ3080-209Figueira da FozCoimbra
MARCIA FILIPA QUEIROS ALMEIDAR MOEDA 61 R/CCOIMBRA3000-283CoimbraCoimbra
TREVO JANOTA LDAAV JOAO REGRAS 98COIMBRA3040-256CoimbraCoimbra
SOL DESLUMBRANTE LDAR CIDADE VISEU 10PRAIA DE MIRA3070-801MiraCoimbra
VITOR MANUEL GOMES DE CAMPOSRUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVO3220-115Miranda do CorvoCoimbra
INTERARGANIL SUPERMERCADOS LDABAIRRO DO PRAZOARGANIL3300-017ArganilCoimbra
PAULA CRISTINA DA SILVA MIRANDARUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMACADIMA3060-094CantanhedeCoimbra
PENSAMENTOS ILUSTRADOS LDARUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3090-707Figueira da FozCoimbra
MARIA TERESA BAT CASTANHEIRA DUARTERUA BOMBEIROS 4T?BUA3420-322T?buaCoimbra
MARIA CONCEICAO CEITA VERA CRUZRUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEUFIGUEIRA DA FOZ3080-171Figueira da FozCoimbra
LINA MARGARIDA UNIPESSOAL LDAR DR DANIEL MATOS 148COIMBRA3030-049CoimbraCoimbra
PGL SABORES LDAAV MANUEL CARVALHO COELHOVILA NOVA DE POIARES3350-154Vila Nova de PoiaresCoimbra
PAP A TEIA, LDAESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAOCOIMBRA3030-173CoimbraCoimbra
MANUELA CONCEICAO R SANTOS CIGARROR S MIGUEL 6 PAPELARIA S MIGUELMONTEMOR-O-NOVO7050-205Montemor-o-Novo?vora
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAREA SERVICO A6 V NOVAS SUL AVENDAS NOVAS7080-011Vendas Novas?vora
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE BVENDAS NOVAS7080-011Vendas Novas?vora
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA6 SUBLAN?O EVORA KM 23 APT 247 A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) SUL NORTEESTREMOZ7100-108Estremoz?vora
TABACARIA PARIS LDAR REPUBLICA 19?VORA7000-656?vora?vora
ALVARO NUNES & NUNES LDAE N 18 ASV GALPPORTEL7220-390Portel?vora
ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDAPC SERTORIO 25 A AG70271?VORA7000-509?vora?vora
HORACIO LIMA BRANCOPC MUNICIPIO 22ARRAIOLOS7040-027Arraiolos?vora
AMERICO MIRA & FILHOS PAP LDALG CALOUSTE GULBENKIEN 4MONTEMOR-O-NOVO7050-192Montemor-o-Novo?vora
PEDRO MANUEL ALVES ANASTACIOAV GAGO COUTINHO 27 AMONTEMOR-O-NOVO7050-047Montemor-o-Novo?vora
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDALG CHAFARIZ DEL REI POSTO?VORA7005-224?vora?vora
SOUSA E MARQUEZ LDAAV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALPMONTEMOR-O-NOVO7050-097Montemor-o-Novo?vora
TABACARIA GOBELA, LDAR. LICEU 38 BR. SENHORA GLORIA?VORA7000-292?vora?vora
LER & SABER UNIPESSOAL LDAR SAO SEBASTIAO 6GR?NDOLA7570-230Gr?ndolaSet?bal
FUTURO FACIL PAP LIVRARIA UNIP LDAR VICTOR CORDON 27ESTREMOZ7100-560Estremoz?vora
AUTO SOG COM A AUTOMOVEIS LDAZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOLESTREMOZ7100-513Estremoz?vora
ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDAZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1ESTREMOZ7100-147Estremoz?vora
LAURA LOBATO SOCIEDADE UNIP LDAPRACETA HORTA DO BISPO 5?VORA7005-259?vora?vora
LUZIAS LDAEST SERV BP PORTAS MACHEDE?VORA7000-153?vora?vora
ABASTIMOR LDAAV GAGO COUTINHO 74 ASV BPMONTEMOR-O-NOVO7050-100Montemor-o-Novo?vora
CAMOES TABACARIA LIMITADAR CANDIDO REIS 14?VORA7000-888?vora?vora
SUPEREVORA SUPERMERCADOS LDAEN 18 BAIRRO DO FREI ALEIXO?VORA7005-863?vora?vora
PAPELARIA TAB ESPIRITO S LARGO LDALARGO SENHOR POBREZA 7?VORA7000-811?vora?vora
ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDAAV GAGO COUTINHO 114MONTEMOR-O-NOVO7050-078Montemor-o-Novo?vora
JOSE REBOCHO RICO UNIPESSOAL LDAR RAIMUNDO 4?VORA7000-661?vora?vora
JN5 LDALARGO REPUBLICA 8ESTREMOZ7100-505Estremoz?vora
ANTONIA JESUS P BEJA PEREIRAEST NAC 4-REST O FORJADORARRAIOLOS7040-070Arraiolos?vora
CLINAR LIV PAP LDAAV REPUBLICA 112OLH?O8700-310Olh?oFaro
VERDE E AMARELO TAB ARTESANATO LDABLOCO RIBEIRINHO 17 ARTESANATO OLHOS D AGUAALBUFEIRA8200-647AlbufeiraFaro
CASTELO SUPERMERCADOS LDASESMARIASSESMARIAS8200-385AlbufeiraFaro
O PLAZA-ESMERALDA M N ANDRER. JULIO DINIS,66MONTENEGRO8005-258FaroFaro
MARIA JOSEFA CONCEI?AO DIOGOLG DA PRA?A VELHA 10 ESTOIFARO8005-451FaroFaro
FERNANDO BARBARA OLIVEIRAAV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANALOUL?8100-222Loul?Faro
JOAO MARTA MATEUSAV. COSTA MEALHA 27LOUL?8100-238Loul?Faro
J A FERREIRA LDAAV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURAQUARTEIRA8125-410Loul?Faro
LUCIO SERGIO V MAGALHAESR ALAGOA PAP NETELALTURA8950-411Castro MarimFaro
LEONOR MARIA BRITO SOUSA SIMOESAV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELALOUL?8100-238Loul?Faro
INOVADA GESTAO E INVESTIMENTOS LDAR DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAOALBUFEIRA8200-278AlbufeiraFaro
ELISABETE DRAGO S NORONHAR MINISTRO DUARTE PACHECO LT 1 LJ PAPELARTEVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-330Vila Real de Santo Ant?nioFaro
POSTO DE ABASTECIMENTO MIRA LDAAREA DE SERVICO ASV REPSOLCERCADO8100-222Loul?Faro
NORONHA & ANTUNES LDAQUATRO ESTRADAS ASV BPLOUL?8100-221Loul?Faro
ARNALDO FILIPE ISABEL CRISTOURB MIRA PRAIA LT 11MANTA ROTA8900-038Vila Real de Santo Ant?nioFaro
JOSE JOAO CORREIA LDAEST ALDEIA A?OTEIAS TAB PARQUEALBUFEIRA8200-252AlbufeiraFaro
DUARTE E DUARTE LDACC CONTINENTE SILVES LJ 2 TAB BAIXINHASILVES8300-019SilvesFaro
PAULO ALEXANDRE GUERREIRO MARTINSR SANTO ANTONIO 93FARO8000-282FaroFaro
J E B PAPELARIA E TABACARIA LDAQTA MALATA LJ 113 CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIM?O8500-467Portim?oFaro
TAB FLAMINGO ELVIRA MARIA A PEREIRAR D JOAO II EDF VILAMAR I LJ AARMA??O DE P?RA8365-130SilvesFaro
MARIA LURDES RODRIGUES F PIRESQUIOSQUE MERCADO CALICOS LARGO DO MERCADOALBUFEIRA8200-073AlbufeiraFaro
M V REIS LDAR. VASCO GAMA 1FERRAGUDO8400-253Lagoa (Algarve)Faro
MANUEL AFONSO & GOMES LDAAV V 6 SITIO MALATA ASV BPPORTIM?O8500-510Portim?oFaro
JOAQUIM SALVADOR MENDES E FILHOS LDAV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOLFARO8000-081FaroFaro
QUIOSQ S FRANCISCO-NUNO CANDEIASPC ALEXANDRE HERCULANOFARO8000-159FaroFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAPT 2068 AEROPORTO FARO ROTUNDA AEROPORTO FAROFARO8005-146FaroFaro
CARBUSOL CARBURANTES E GAS LDAESTVELHA QTA LAGO ASV REPALMANCIL8135-106Loul?Faro
LIV PAP CERCADO DA ATALAIA LDAURB STO ANT DO ALTO BL D LJ AFARO8000-072FaroFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB LAN?O OLH?O-TAVIRA KM 97 APT1026 A22 (OLH/VRA) OLH?O TAVIRAOLH?O8700-152Olh?oFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB LAN?O OLH?O-TAVIRA KM97 APT1026 A22 OLH?O (VRA/OLH) OLHAO-TAVIRAOLH?O8700-152Olh?oFaro
JOAO PAULO NEVES ALMEIDAR 25 ABRIL 95 LJ 2 LAGOSLAGOS8600-763LagosFaro
MARIO SILVA BARROSO-PAP E TAB LDAR. 25 ABRIL 19LAGOS8600-281LagosFaro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASITIO BOLOTA ALBUFEIRA IIALBUFEIRA8200-314AlbufeiraFaro
CABRITA & CABRITA LDAR. JOAO DE DEUS N 18SILVES8300-010SilvesFaro
PEDRO & CRISTINA BENEDITO LDAR DO PE DA CRUZ ASV BPMONCHIQUE8550-201MonchiqueFaro
BARRETO E FILHOS LDASITIO DOS PATROVAS (SUPERMERCADO OCEANO)ALBUFEIRA8200-373AlbufeiraFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDAR SERPA PINTO ASV BPLOUL?8100-714Loul?Faro
BAGO D OIRO ARTESANATO BEBIDAS LDAAV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPALPORTIM?O8500-069Portim?oFaro
TABACARIAS GOLDEN HAVANA UNIP LDAAV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDENQUARTEIRA8125-154Loul?Faro
MASTERGIFT COM ART PAP BRINDES LDAAV DR EDUARDO MANSINHO 22 RC ESQTAVIRA8800-301TaviraFaro
CESALTINA & PAULA LDAR FRANCISCO ALVO EDF SOLAR HORTA LJ 7 RCPORTIM?O8500-759Portim?oFaro
CALHAMBEQUE VERDE LDAR JOSE PIRES PADINHA QUIOSQUETAVIRA8800-354TaviraFaro
CRIASORTE LOTARIAS LDALARGO HELIODORO SALGADO EDF VISTA RIO LOJA EPORTIM?O8500-537Portim?oFaro
MATERIAS DIARIAS, LDAURB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2ALMANCIL8135-018Loul?Faro
CECILIA ROMAO LDAR 25 ABRIL 23 A RCS?O BR?S DE ALPORTEL8150-113S?o Br?s de AlportelFaro
ANTONIO FRANCISCO GUERREIROPRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIAVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-231Vila Real de Santo Ant?nioFaro
SOARESPIRES II ARTIGOS PAP LDACABE?O MOCHO LT 1 CC INTERMARCHEPORTIM?O8500-313Portim?oFaro
AMALIA JERONIMO R PALMA UNIPESSOALMERCADO NOVO LJ 9VILA REAL SANTO ANT?NIO8900-114Vila Real de Santo Ant?nioFaro
TRUNFO DA SORTE UNIPESSOAL LDAR MARQUES POMBAL 2 LJ BLAGOA8400-391Lagoa (Algarve)Faro
MARIA LAURINDA J C S BORRALHOURBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ ALAGOS8600-524LagosFaro
BL NEWS UNIPESSOAL LDAAV LIBERDADE 79 RCS?O BR?S DE ALPORTEL8150-101S?o Br?s de AlportelFaro
SUPERALENTEJO SUPERMERCADOS LDALARGO ESTACAOVILA REAL SANTO ANT?NIO8900-216Vila Real de Santo Ant?nioFaro
AMARELO POLEN LDAR SANTO ANTONIO 135 RCFARO8000-284FaroFaro
SUPREMOTIV LDAZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSALOUL?8100-272Loul?Faro
QUIOSQUE PORTA PORTUGAL LDAR PORTAS PORTUGAL SNLAGOS8600-701LagosFaro
J E B PAPELARIA E TABACARIA LDAR S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAOPORTIM?O8500-448Portim?oFaro
CELIA MARIA CONCEICAO G CUNHAAV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29VILAMOURA8125-401Loul?Faro
ANTONIA ROSA P ASTUCIA C LOBOLG S LUIS 25FARO8000-144FaroFaro
MARIA FILOMENA BARROSO C BENTORUA DA COTOVIA EDF BELAVISTA LJ 3 NUMEROS ANIMADOSALBUFEIRA8200-286AlbufeiraFaro
SUPERMONCHIQUE SUPERMERCADOS LDACEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHEMONCHIQUE8550-328MonchiqueFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDAAV CIDADE HAYWARD ASV BPFARO8000-343FaroFaro
TOME & MARTINS LDAAV LIBERDADE 9S?O BR?S DE ALPORTEL8150-101S?o Br?s de AlportelFaro
FEITICO DAS LETRAS UNIP LDAURB MARINHAS LT 1 MINIPRECOPARCHAL8400-655Lagoa (Algarve)Faro
RIACHO DE LETRAS LDAVALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2FERREIRAS8200-559AlbufeiraFaro
OILPCA LDAPONTES MARCHILE ASV BP NORTEFARO8005-518FaroFaro
EPIMENTE LDAR ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16TAVIRA8800-318TaviraFaro
SANDRA LUISA ASCEN?AO ARCANJOR ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2FARO8000-218FaroFaro
BRUMAS & DESAFIOS UNIPESSOAL LDAEDF LUZ TUR TAB SPAR PRAIA LUZLUZ LGS8600-165LagosFaro
MENU DOURADO PRESTA?AO S ALIM LDASITIO DAS FIGURAS EN 125 PINGO DOCEFARO8000-080FaroFaro
SOFIA FREITAS UNIPESSOAL LDAR PALMEIRAL 21ALGOZ8365-064SilvesFaro
TABACARIA BAIXINHA UNIPESSOAL LDAQTA CORREEIRA PINGO DOCEALBUFEIRA8200-010AlbufeiraFaro
A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDAAV SA CARNEIRO EDF BARBYROSA LT 8 LJ 2QUARTEIRA8125-118Loul?Faro
CESAR G G PEREIRA UNIPESSOAL LDAR ANT CABRITA PIRES 22S BARTOLOMEU DE MESSINES8375-135SilvesFaro
P D COMBUSTIVEIS LDAEN 125 KM 3 2 CORTESOES SULFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
P D COMBUSTIVEIS LDAEN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTEFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
MANUEL AFONSO & GOMES LDAEN 125 ASV BP PENINAALVOR8500-082Portim?oFaro
ANTONIO RAIADO LDALARGO MERCADO 1QUARTEIRA8125-168Loul?Faro
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAEN 2 KM 735 8 CAMPINAS A ESPANHA ASV REPSOLFARO8005-429FaroFaro
LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDAEN 125 GAL COMERCIAL PINGO DOCETAVIRA8800-101TaviraFaro
LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDAEN 125 10 KM 2 200 PINGO GOCE MONTENEGROFARO8005-146FaroFaro
DUARTE E DUARTE LDAAV DOM CARLOS I PINGO DOCE ROCAMARPORTIM?O8500-305Portim?oFaro
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAEST MUNICIPAL 531 1 ASV REPSOLALVOR8500-045Portim?oFaro
SODIMEDRONHEIRA SUPERMERCADOS LDATORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHEALBUFEIRA8200-591AlbufeiraFaro
TECLAS SORTUDAS LDAR ANTERO NOBRE LT 5 LJ BOLH?O8700-240Olh?oFaro
CALCULO EXIMIO LDACC SHOPPING ALBUFEIRA LJ 0 29ALBUFEIRA8200-161AlbufeiraFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDASITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME IILOUL?8100-307Loul?Faro
ANTONIO INACIOSITIO SILVEIRA IC1 KM 709 ASV GALPS?O MARCOS DA SERRA8375-223SilvesFaro
TEMPERA & TEMPERA LDAURB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDPPORTIM?O8500-782Portim?oFaro
PETROMIX LDAEST NAC 125 BP PORCHESPORCHES8400-489Lagoa (Algarve)Faro
PEDRO & CRISTINA BENEDITO LDAESTRADA DAS ESCANXINASALMANCIL8135-103Loul?Faro
QUIOSQUE PORTIMONENSE SC UNIP LDAPC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4PORTIM?O8500-542Portim?oFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAESTRADA NACIONAL 2 KM 735,050 FARO CAMPINASFARO8005-442FaroFaro
AUTO JULIO SASITIO DAS FERRARIAS EN 264ALGOZ8365-084SilvesFaro
MENU DOURADO PRESTA?AO S ALIM LDAURB HORTA LARANJEIRAS CC LJ 15 GALERIA COMERCIAL PINGO DOCE LT 5FARO8005-329FaroFaro
TERESA ISABEL NORONHA F CORREIAAV DA RIA FORMOSA 76CABANAS DE TAVIRA8800-591TaviraFaro
PERFECTVANILLA UNIPESSOAL LDALARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHOMONCARAPACHO8700-085Olh?oFaro
FLEXCARBORATE LDAESTRADA NACIONAL 125 ALDEIA NOVAMONTE GORDO8900-401Vila Real de Santo Ant?nioFaro
ALGARFAVORITA LDAURB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/CCARVOEIRO LGA8400-562Lagoa (Algarve)Faro
DIOGO GAGO UNIPESSOAL LDALG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FAROFARO8000-151FaroFaro
LILIANA ARAUJO UNIPESSOAL LDAEN 120 INTERMARCHE LOJA 1 ALJEZURALJEZUR8670-084AljezurFaro
VITOR ILDEFONSO UNIPESSOAL LDAACESSO AO PORTO DE PESCA DO RIO ARA DOCAPESCA PARCHALPARCHAL8400-611Lagoa (Algarve)Faro
GONCALVES E RAMOS LDAAV V6 ASV REPSOLPORTIM?O8500-510Portim?oFaro
GONCALVES E RAMOS LDAAV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOLLAGOS8600-657LagosFaro
QUADRADO D ATITUDES LDAAVENIDA 25 ABRIL QUIOSQUE KALUNGAPORTIM?O8500-511Portim?oFaro
LIV JARDIM-PAP E ESCRITORIO, LDAR. VASCO BORGES, 5GUARDA6300-771GuardaGuarda
JORGE L VICENTE CARDOSO FILHOS LDAR. REPUBLICA, 2GOUVEIA6290-518GouveiaGuarda
TUTTI FRUTTI CAFE SNACK BAR LDAAV 1 MAIO ED RODOLFO 14-BSEIA6270-479SeiaGuarda
JOSE A. F.RAMOS-COM.MAT I. UNIP LDAR. 31 JANEIRO, 78 R/CGUARDA6300-769GuardaGuarda
SUPERGUARDA SUPERMERCADOS, LDAESTRADA DO BARRACAOGUARDA6300-309GuardaGuarda
MANUEL PEREIRA DOS SANTOSR 1 MAIO 22MANTEIGAS6260-101ManteigasGuarda
CAFE RESTAURANTE PRIMAVERA, LDATAPADA DO CORGO EST 229AGUIAR DA BEIRA3570-025Aguiar da BeiraGuarda
HORACIO MONTEIRO RICO, LDALG 25 DE ABRIL, 1974VILAR FORMOSO6355-270AlmeidaGuarda
DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS, LDALG DE S. DOMINGOSTRANCOSO6420-008TrancosoGuarda
CHAPEIRA & MIRANDA LDAAV DR JOAO PEREIRASABUGAL6320-314SabugalGuarda
EGICAFE SOC TUR E HOT LDAR MOUSINHO ALBURQUEQUE 3GUARDA6300-734GuardaGuarda
JOSE LUIS COUTINHO SOUSACRUZAMENTO SEQUEIROS EN229 PETROGARDEN ASV PRIOAGUIAR DA BEIRA3570-015Aguiar da BeiraGuarda
ANA MARGARIDA T A SEQUEIRACC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSESGUARDA6300-523GuardaGuarda
PAULA ALEXANDRA O FERN ENCARNACAOR. ANTONIO MENDES 50VILA NOVA DE TAZEM6290-632GouveiaGuarda
VITOR MANUEL RELVAS FIGUEIREDORUA DA CORREDOURA 6GUARDA6300-825GuardaGuarda
MANUEL REBELO COSTA UNIP LDALG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"VILAR FORMOSO6355-262AlmeidaGuarda
PRESS FOSQ LDAR SACADURA CABRAL 157CELORICO DA BEIRA6360-350Celorico da BeiraGuarda
PETROCALDAS COM COMB LDABAIRRO DE S DOMINGOS LOJA PINGO DOCEGUARDA6300-864GuardaGuarda
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELOSEIA6270-427SeiaGuarda
DEOLINDO BARATA MONTEIROAV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIROAGUIAR DA BEIRA3570-015Aguiar da BeiraGuarda
RODRIGO MARECO PATRICIOLG SERPA PINTO QUIOSQUEFIGUEIRA CASTELO RODRIGO6440-118Figueira de Castelo RodrigoGuarda
LETRAS INESGOTAVEIS LDAESTA??O CP EDF REFER LG 1? DEZEMBROGUARDA6300-832GuardaGuarda
VITOR MANUEL BORGES SANTOS UNIP LDALG PD FRANCISCO FERREIRA 6TRANCOSO6420-069TrancosoGuarda
CHARCUTARIA FLOR DO RESTELO LDAAV ILHA MADEIRA 48 ALISBOA1400-205LisboaLisboa
NOVO RUMO LIV E DECORACOES LDAAV PORTUGAL 14 BCARNAXIDE2790-128OeirasLisboa
MARIA AUGUSTA & CASEIRO LDAR PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1AMADORA2610-140AmadoraLisboa
JOSE AMARAL FERREIRACAL?ADA TOJAL 102 B TAB LOJINHALISBOA1500-597LisboaLisboa
PAP TAB SAMPAIO LDAR PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICALISBOA1500-505LisboaLisboa
PAPELARIA SOL DE BELEM LDAR JERONIMOS 16 DLISBOA1400-211LisboaLisboa
MARIA ODETE LUZES BRILHANTELG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTELISBOA1300-255LisboaLisboa
HENRIQUE NUNES PIMENTA LDAAV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIALISBOA1050-083LisboaLisboa
PAP TAB UNIVERSITARIA LDAAV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 DLISBOA1600-082LisboaLisboa
TAB CASTOR LDAR. BENEFICENCIA N?197 A-BLISBOA1600-019LisboaLisboa
TAB MEU CAFE J PEREIRA LDAR. INFANTARIA 16 62 A Frente ao Jardim da ParadaLISBOA1350-168LisboaLisboa
TAB NOVA CARVALHO & PAIS LDALG CRISTOVAO AIRES 6 ALISBOA1700-126LisboaLisboa
LIV PAP PANTUFA LDAR REPUBLICA PARAGUAI 41LISBOA1750-247LisboaLisboa
LIVRARIA 2001 LDAR ALEXANDRE FERREIRA 20 BLISBOA1750-011LisboaLisboa
PAPELARIA LOPES LDAR REPUBLICA 72LOURES2670-469LouresLisboa
MARQUES & CADETE LDAAV ALMIRANTE REIS 79 CLISBOA1150-011LisboaLisboa
TABACARIA HAVANEZA ALTO S JOAO LDAPARADA DO ALTO S JOAO 5 ALISBOA1900-051LisboaLisboa
HAVANEZA BANDEIRA TAB LIV LDALG GRACA 99 105 105 ALISBOA1170-165LisboaLisboa
PAPELARIAS MIBRIL LDAR. TEN FERREIRA DURAO 62 DLISBOA1350-318LisboaLisboa
A SILVA & CORREIA LDAR CAMPO OURIQUE 24 DLISBOA1250-061LisboaLisboa
SOC REPRESENTACOES BELTA LDAR. ILHA PORTO SANTO 10 ALOURES2670-443LouresLisboa
ANSELMO E BARRETO LDAR NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO S PEDRO ESTORILESTORIL2765-546CascaisLisboa
M MORGADO PUBLICIDADE LDAR CANDIDO REIS 39 AOEIRAS2780-213OeirasLisboa
FERNANDA DELGADO UNIPESSOAL LDAEN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCEOEIRAS2780-158OeirasLisboa
TABACARIA MERGULHOR LUANDA 866 CPAREDE2775-232CascaisLisboa
BELMIRO SILVA PEREIRALG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDAPAREDE2775-221CascaisLisboa
PAPELARIA BONANZA LDAPC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORILESTORIL2765-482CascaisLisboa
A F SANTOS JORGE LDAPC CARREIRA LT 32 LJ D TAB RICCO S JOAO ESTORILESTORIL2765-472CascaisLisboa
TABACARIA DO CRUZEIRO LDAAV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRESESTORIL2765-412CascaisLisboa
TAB HAVANEZA CASCAIS LDAAV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31CASCAIS2750-427CascaisLisboa
JORGE SILVA LDACC RINCHOA 28 ARIO DE MOURO2635-001SintraLisboa
VITOR CARMO E LUCAS LDATERREIRO D JOAO V 28MAFRA2640-492MafraLisboa
J GUIMARAES PINHEIRO LDAP? REPUBLICA 11 PAST HAVANEZATORRES VEDRAS2560-288Torres VedrasLisboa
CONTRACAPA PAP LIV E GALERIA LDAAV CHABY PINHEIRO 24MEM MARTINS2725-264SintraLisboa
MARIA ROMANA L DOS SANTOSR JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZSILVEIRA2560-498Torres VedrasLisboa
PAPELARIA S BRAS PAP TABACARIA LDAEST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRASAMADORA2700-788AmadoraLisboa
FREIRE & CARONHO LDAESTR BENFICA 271 ALISBOA1500-072LisboaLisboa
NOVO RUMO LIV & DEC LDA FILIAL LJ 2AV CAROLINA MICHAELIS 31 BLINDA A VELHA2795-053OeirasLisboa
TAB GRANJO LDAR DR ANTONIO GRANJO 14 BLISBOA1070-090LisboaLisboa
TAB SIDNEYR DR GAMA BARROS 3 ALISBOA1700-143LisboaLisboa
ZELIA CORREIA SOARES SANTOS LDAAV. D PEDRO V 8 ALINDA A VELHA2795-150OeirasLisboa
PAP TAB E BRINQUEDOS MARTINS LDAPCT HENRIQUE POUSAO 7 CQUELUZ2745-123SintraLisboa
KERMESSE MOD CAPELA & CAPELAEST MEM MARTINS 221 BMEM MARTINS2725-389SintraLisboa
PAPELARIA TIMOTEO LDAPRACA DR EUGENIO DIAS 7SOBRAL DE MONTE AGRA?O2590-016Sobral de Monte Agra?oLisboa
CASA SIMOES COM PAP & VIDEO LDALG TERRA GRANDE 11CARNAXIDE2790-157OeirasLisboa
M PAPELARIA TABACARIA LDAAL LINHAS TORRES 238 LJ 28 CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
VITOR MANUEL ROCHA ABREUEST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBOBARCARENA2730-041OeirasLisboa
LUIS ALONSO & COSTA LDAC C PALMEIRAS LJ 1 2OEIRAS2784-514OeirasLisboa
EUROLOJAS PAPELARIAS LDAAV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOCPA?O DE ARCOS2770-161OeirasLisboa
EUROLOJAS PAPELARIAS LDAR GEN HUMBERTO DELGADO 19ALG?S1495-068OeirasLisboa
SALES PEDROSA LDA ASV REPSOLAV. CONDE CASTRO GUIMARAESAMADORA2720-113AmadoraLisboa
JOAQUIM M NEVES MARTINSTRAVESSA PRA?A QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEMLISBOA1300-469LisboaLisboa
MAJORALI PAP LIV TAB & PERF LDAAV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDEAMADORA2610-159AmadoraLisboa
PASSOS & CRUZR GONCALO BRAGA 8 AMOSCAVIDE1885-038LouresLisboa
O PANDA TAB PAP LIV LDAR ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUN?AOCASCAIS2750-101CascaisLisboa
ANA LUISA MATROXO CABACO DUARTELG CIRILO 10 LAVEIRASCAXIAS2760-036OeirasLisboa
MEDALHA NOVIDADES PAP TAB LDAAV D CARLOS I 53LISBOA1200-647LisboaLisboa
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES LUCIANOR ANTONIO REIS 116 LINHOSINTRA2710-299SintraLisboa
JARDIM SOL PAST LDAR CORA?AO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3AGUALVA-CAC?M2735-470SintraLisboa
FELISBELA SEQUEIRA CARVALHOR GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSES?O DOMINGOS DE RANA2785-453CascaisLisboa
CIRCULO VERMELHO COM SERVICOS LDAR ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVAAMADORA2700-006AmadoraLisboa
MONTEIRO ELISA LDA MAXI MIXAV BIARRITZ 10 AESTORIL2765-200CascaisLisboa
MIQUELINA MARIA MARTINS SILVAR CARLOS MARDEL FT 63 QUIOSQ TAITIOEIRAS2780-098OeirasLisboa
MATOS MOTA & BETENCOURT LDAAV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALEESTORIL2765-270CascaisLisboa
FLORENTINO CARDOSO & SANTOS LDAR. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11PAREDE2775-279CascaisLisboa
ANTONIO MANUEL SILVA NEVESR LUIS CAMOES 52 AALG?S1495-082OeirasLisboa
QUARENTA SESSENTA TAB PAP LDAC COM COLINA SOL LJ 2AMADORA2650-191AmadoraLisboa
PAP TAB RUNO LDAAV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA DQUELUZ2745-279SintraLisboa
ANTONIO FERREIRA ABRANTESEN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO BRAVOVILA FRANCA DE XIRA2600-286Vila Franca de XiraLisboa
TAB PLIM LDAR. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPLCARCAVELOS2775-602CascaisLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV BONS AMIGOS ASV BPAGUALVA-CAC?M2735-074SintraLisboa
EUREKA PAPELARIA LIVRARIA LDAGAL COM JUMBO LJ 11ALVERCA DO RIBATEJO2615-170Vila Franca de XiraLisboa
ARCADA AREA SERVI?O PALHOCA SAEN 115 KM 14 160 D ASV CEPSA PALHOCAFIGUEIROS2550-306CadavalLisboa
MARIA TERESA S FERREIRA CIPRIANOR. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52SINTRA2710-633SintraLisboa
SAMUROSA ADM PROPRIEDADE LDAAV JOSE REGIO LT 10 LJ DTA MASSAMAQUELUZ2745-807SintraLisboa
SERVI?OS SOCIAIS C G DEPOSITOSAV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRALISBOA1000-300LisboaLisboa
JOSE ABILIO GUERREIROR MURTAS 1 A KIOSKIZERIO DE MOURO2635-110SintraLisboa
SALVADOR M MONTEIRO & FILHOS LDAAV 11 JUNHO 13 ASV REPSOL SI CASA ENCARNADATERRUGEM SNT2705-841SintraLisboa
DINESH BADRACIMAV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIAQUELUZ2745-068SintraLisboa
NUNO M MILHANO CORREIA LDAAV MARISTAS ASV REPSOLPAREDE2775-242CascaisLisboa
CARLOS ALBERTO G PEREIRA BRITOAV CIDADE LONDRES 48 LJ AAGUALVA-CAC?M2735-455SintraLisboa
JOSE CARLOS MORAIS FELIXR PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRASLISBOA1600-776LisboaLisboa
ROSADO & GUILHERME LDAR DIREITA MASSAMA LT 3 LJ DTAQUELUZ2745-751SintraLisboa
TABACARIA MEMORIA LDAR GALVAO 1 ALISBOA1400-176LisboaLisboa
MARIA FERNANDA FONSECA LUISLG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARESCOLARES2705-351SintraLisboa
ARTUR MATOS CABRAL LDAESTA??O CPCASCAIS2750-001CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV CEUTA NORTE SUL ASVLISBOA1300-254LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASEGUNDA CIRCULAR SUL NORTELISBOA1700-284LisboaLisboa
JOSE ANTONIO GREGORIO SILVAPRA?A IGREJA QUIOSQUEAMADORA2700-458AmadoraLisboa
PAPELARIA RICARDO SOC PAP LDAR 28 SETEMBRO 14P?VOA DE SANTA IRIA2625-159Vila Franca de XiraLisboa
PAPELARIA RICARDO SOC PAP LDAAV 25 ABRIL 22 AVILA FRANCA DE XIRA2600-274Vila Franca de XiraLisboa
PASTELARIA ANDREMAR LDAAV DO BRASIL 153 AB SAO MARCOSAGUALVA-CAC?M2735-675SintraLisboa
OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDAR MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BPFAM?ES1685-650OdivelasLisboa
MARIA LUCILIA COSTA EUSTAQUIOLUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3TORRES VEDRAS2560-271Torres VedrasLisboa
LUCINDA & SANTOS COM PAPELARIA LDAR DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 BAMADORA2720-197AmadoraLisboa
MARIA FUMACA PAP E TAB LDASHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIAP?VOA DE SANTA IRIA2625-218Vila Franca de XiraLisboa
JULIA MARIA ALVES VIEIRA CUPIDOAV. NOSSA SR DA ASSUN??O 1100 LJ AMALVEIRA SERRA2755-139CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIALISBOA1500-001LisboaLisboa
ELIPEDRO COMERCIO PAPELARIA LDAR FIRMINO REBELO 16 BPORTO SALVO2740-062OeirasLisboa
BALEIA & MENDES LDAR JOAQUIM EREIRA 2649CASCAIS2750-389CascaisLisboa
MENDON?A & TEIXEIRA LDAEST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL POVOSVILA FRANCA DE XIRA2600-009Vila Franca de XiraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAAV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRASPA?O DE ARCOS2770-219OeirasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANALISBOA1700-284LisboaLisboa
ABREU & FONTES LDA GUACHE PAP TABR F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJPAREDE2775-366CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDACRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAV?MLISBOA1990-362LisboaLisboa
TABACARIA PAPELARIA TUNEL LDAR AFONSO ALBUQUERQUE 14 CAGUALVA-CAC?M2735-045SintraLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAISCASCAIS2750-001CascaisLisboa
CAL?ADAS LDAPRA?A 7 DE MAR?O DE1843 NR30ALHANDRA2600-513Vila Franca de XiraLisboa
CATARINA ERNESTA RAMOS MESTRE GOMESR AVELINO SALGADO OLIVEIRA 16 A PAPELARIA MODERNACAMARATE2680-104LouresLisboa
PEREIRAS LDAEN 8 KM 44 ASV GALP TORRES VEDRASA DOS CUNHADOS2560-001Torres VedrasLisboa
TRAQUINO RODRIGUES & ALVES LDAR COMERCIO 25 APORTO SALVO2740-035OeirasLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAPQ NA?OES LJ 2081 CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
CARDIGOS COSTA COM ART TAB UNIP LDAAV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04LISBOA1900-094LisboaLisboa
PAPEIS TEIXEIRA DIAS LDAPC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12LISBOA1800-053LisboaLisboa
CAPRICHO & ALVES LDAR LUIS CAMOESBUCELAS2670-662LouresLisboa
JOSE MANUEL SILVAPC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIMCARREGADO2580-505AlenquerLisboa
PAPELARIA UNIAO LDAAV. 5 OUTUBRO 25 - 25 ATORRES VEDRAS2560-270Torres VedrasLisboa
TABACARIA PAP CIDADELA LDAEST TORRE ED DRAM DESP CASCAISCASCAIS2750-748CascaisLisboa
MOCHO E FERREIRA LDAR 1 MAIO LT 4 RC ESQVIALONGA2625-588Vila Franca de XiraLisboa
MARIA AMELIA ANDRADE FONSECA SANTOSR HEROIS MUCABA QUIOSQUEPONTINHA1675-125OdivelasLisboa
OLGA MARIA VIDA LARGA DUARTE PA?OAV 29 AGOSTO 167 RCTERRUGEM SNT2705-869SintraLisboa
JORGE JOSE CATALAO MAIOR ACTOR TABORDA QUIOSQUELISBOA1000-001LisboaLisboa
RIBEIRO & DIAS LDALG ALVIDE 130 A ISTO E AQUILOALCABIDECHE2755-030CascaisLisboa
NEWS ON SHORE LIV TAB ART NAUT LDAMARINA DE CASCAIS LJ 12CASCAIS2750-285CascaisLisboa
BLOOM SOC REP PROD SERVI?OS LDAR ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCELISBOA1050-105LisboaLisboa
LUCINDA JESUS F FRAQUEIRO MOREIRAAV JULIO DINIS 10 A LJ 3LISBOA1050-131LisboaLisboa
BRANDAO & PIANO TAB PAP LDAAV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORESALG?S1495-028OeirasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDALUG QUINTANILHO LOURES MARLS?O JULI?O DO TOJAL2660-421LouresLisboa
LUIS MANUEL ANTUNES ROCHA ALVESTABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORILESTORIL2769-502CascaisLisboa
TABACARIA ARTIL LDAR S JOSE 121LISBOA1150-322LisboaLisboa
OLGA ROSA FERREIRA BRANCO HERDEIROSAV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICALVENDA DO PINHEIRO2665-519MafraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELOLISBOA1400-203LisboaLisboa
LUSODELTA LDAR DAVID MOURAO FERREIRA 2 LJ 14 SERRA MIRAAMADORA2650-050AmadoraLisboa
GISELA MARIA H M SANTOSR JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZSILVEIRA2560-496Torres VedrasLisboa
MILENIO DA SORTE-COM PAP UNIP LDALG 5 OUTUBRO LJ DPAREDE2775-184CascaisLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAEST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BPCACEM2735-001SintraLisboa
MARIA ROSARIO SANTOS REIS MARTINSR. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76TORRES VEDRAS2560-001Torres VedrasLisboa
RAMPA 4 A COM PAP TAB LDAR CIDADE NAMPULA 4 ALISBOA1800-105LisboaLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAAV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05CASCAIS2754-527CascaisLisboa
SORTE DA QUINTA TAB PAPELARIA LDAR ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADEP?VOA DE SANTA IRIA2625-167Vila Franca de XiraLisboa
ANTONIO ALVES JUNIOR & FILHOS LDAR FRANCISCO MARQUES BEATO 1 CMOSCAVIDE1885-032LouresLisboa
XANDRA PAP TAB PREST SERVI?OS LDAPC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRASINTRA2710-521SintraLisboa
CAROLINA & FILHAS UNIPESSOAL LDAR ARCO GRA?A 57 59LISBOA1150-050LisboaLisboa
FATIMA MARQUES LDAR LUIS AUGUSTO PALMEIRIM 9 BLISBOA1700-273LisboaLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV. 19 MAIO- ASV BPPERO PINHEIRO2715-001SintraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDACP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDELISBOA1500-001LisboaLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAE N 374-CASAL FREIRA-ASV BPSETE CASAS2670-350LouresLisboa
O URSINHO PAPELARIA LDAEN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURESLOURES2670-339LouresLisboa
ESPACO RIYADH TABACARIA LDAAV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIOCASCAIS2750-164CascaisLisboa
TABACARIA VAL SANTA RITA LDALG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADOESTORIL2765-281CascaisLisboa
SANTOS & BALTAZAR,TAB PAPELARIA LDAR. GOMES FREIRE 223 BLISBOA1150-175LisboaLisboa
CARINHAS & MARTINS LDAAV INFANTE D HENRIQUE ASV BPCASCAIS2750-167CascaisLisboa
MARIA FATIMA F VIEIRA T LOPESR DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUELISBOA1400-140LisboaLisboa
SONIA & NUNES LDAR MARCELINO MESQUITA 21 BLINDA A VELHA2795-134OeirasLisboa
CELIA SCHNEIDER UNIPESSOAL LDAR B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12ALVERCA DO RIBATEJO2615-213Vila Franca de XiraLisboa
PAPELARIA LUCRECIA LDAAV RIO JANEIRO 27 BLISBOA1700-331LisboaLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV CONDE SUCENA RAMALHAOSINTRA2710-459SintraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAEST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELASODIVELAS2675-421OdivelasLisboa
JOSE LUIS NOBRE CRUZ CARRILHORUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIROLISBOA1200-357LisboaLisboa
TAPALI SOC REPRESENTACOES UNIP LDAAV SAO PEDRO LT R 2 LJ APONTINHA1675-171OdivelasLisboa
MARIA ADILIA FERREIRA MORGADOEN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAISCASCAIS2750-374CascaisLisboa
LEONETO PASTELARIA CAFETARIA LDALARGO 7 DEZEMBRO 8PA?O DE ARCOS2770-164OeirasLisboa
TERREIRO COM ART PAP UNIPESSOAL LDAPSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPOMOSCAVIDE1990-374LisboaLisboa
PAPELARIA TAB O CANTINHO DO ANT LDAPRA?A AFONSO ALBUQUERQUE 10VILA FRANCA DE XIRA2600-093Vila Franca de XiraLisboa
JOCOTRAM ARTIGOS PAP BRINQUEDOS LDAR CASTILHO 50 LJ 27 TABACARIALISBOA1250-075LisboaLisboa
TAIPAS AGUARELA SAMARITANA LDAR MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ BBELAS2605-292SintraLisboa
JOAO ANTONIO BATISTA GOMES OLIVEIRARUA JOSE LUIS CRESPO 2 AERICEIRA2655-347MafraLisboa
LUCILA SILVA TAB PAP UNIPESSOAL LDAR ANT FELICIANO CASTILHO 38 AQUEIJAS2790-307OeirasLisboa
MARIA JOAO FERREIRA DIAS DE MOURAR GALIZA LJ 3ESTORIL2765-325CascaisLisboa
NUNO ALEXANDRE SILVA MARTINSEST BENFICA FT IGREJALISBOA1500-071LisboaLisboa
JOANINE COM ELECT PAP DESPORTO, LDAAV. TIMOR LOROSAE LJ. 4MIRA SINTRA2735-593SintraLisboa
ROSALINA MARTINSESTRADA DA LUZ 177 BLISBOA1600-154LisboaLisboa
PAPELOCAS PAP TAB MAT ESCOLAR LDAMERCADO MUNICIPAL LJ 67RIO DE MOURO2635-356SintraLisboa
MARIA JOAO GON?ALVES CATITAR COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURESLOURES2670-506LouresLisboa
MARIA PRECIOSA CORREIA P OLIVEIRAAV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDUAMADORA2700-306AmadoraLisboa
NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDAEST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ABRUNHEIRASINTRA2710-162SintraLisboa
JOSE CRUZ COM JORNAIS REVISTAS LDAEST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-150SintraLisboa
A PRIMEIRA PAGINA PAP UNIP LDALARGO DO CRESPO 9ABRIGADA2580-017AlenquerLisboa
PAPELARIA TABACARIA JUNQUEIRA, LDAR DA JUNQUEIRA 34LISBOA1300-343LisboaLisboa
PAPELARIA A?ORES M CEU MIGUEL LDAR A?ORES 26 AOLIVAL BASTO2620-032OdivelasLisboa
RICARDO & COSTA LDALG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CPOEIRAS2780-111OeirasLisboa
PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDACAL?ADA DO TOJAL 90 ALISBOA1500-592LisboaLisboa
BERNARDO & MAIA LDAR DR CAMARA PESTANA 1ODIVELAS2675-307OdivelasLisboa
PATRICIA G C ART PAP BRI UNIP LDAESTRADA STA MARIA 88 MAGOITOS?O JO?O DAS LAMPAS2705-691SintraLisboa
MULTI JOGOS COM REPRESENTA??ES, LDAAV NA?OES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
M CONCEICAO V O HOMEM SOC UNIP LDAAV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTEPONTINHA1675-182OdivelasLisboa
GIFTNEWS UNIPESSOAL LDAEST METRO ALAMEDA LJ 12LISBOA1000-124LisboaLisboa
ESCRITA FINA LDAR. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43ODIVELAS2675-328OdivelasLisboa
MARIO NUNES & AMORIM LDACALCADA ESTRELA 243LISBOA1200-663LisboaLisboa
PAPELARIA VERDE MAR LDAR DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26OEIRAS2780-185OeirasLisboa
TAB PAP FUMISTA LDAR CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPINGLISBOA1800-079LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROT AEROPORTOLISBOA1700-007LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOALOUSA LRS2670-769LouresLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIOLISBOA1500-313LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIASLISBOA1950-444LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA9 SUBLAN?O ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE ABUCELAS2670-647LouresLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA9 SUBLAN?O LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE BBUCELAS2670-647LouresLisboa
PAPELARIA BRAVISSIMO LDAR JORGE CUNHA E CARMO LT 22 LJ LUGAR PAREDESALENQUER2580-531AlenquerLisboa
GALERIA DO INFANTADO LDAR VASCO DA GAMA 11 CLOURES2670-395LouresLisboa
MAHOMED TAAHIR KARIMOAV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMALISBOA1050-053LisboaLisboa
TAB CALU LDAR. TOMAS ANUNCIACAO 43 CLISBOA1350-322LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOBLOUSA LRS2670-741LouresLisboa
PIRAMIDE DO SUCESSO PAP LDAR NUNO GONCALVES 18RIO DE MOURO2635-438SintraLisboa
MARGARIDA & RAPOSO LDACC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 AODIVELAS2675-383OdivelasLisboa
MEMORIAS SOLTAS C B E PAP LDAR ARTILHARIA UM 37 ALISBOA1250-037LisboaLisboa
BRANDAO & PIANO TAB PAP LDAC LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57LISBOA1000-082LisboaLisboa
TINOCO E ALCIDES LDAR MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRALISBOA1750-008LisboaLisboa
MONICA CRISTINA HELIODORO ROMAOPRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOSS?O JO?O DOS MONTES2600-817Vila Franca de XiraLisboa
MARGARIDA E JOAO LDAURB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4AGUALVA-CAC?M2735-010SintraLisboa
SOQUEBRAND COMC INTERNACIONAL LDAC C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
PLANALTOS DO SABER UNIPESSOAL LDAAV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1LISBOA1649-035LisboaLisboa
TABACARIA GARE DO ORIENTE LDAESTACAO METRO ORIENTE LJ A 6LISBOA1990-094LisboaLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAAE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SULMILHARADO2665-300MafraLisboa
CARLOS ALBERTO CABRAL & FILHA LDAR SAO BENTO 282 LOJALISBOA1200-821LisboaLisboa
TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDAAV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADAODIVELAS2675-076OdivelasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELASODIVELAS2675-272OdivelasLisboa
MINUTO DIARIO UNIP LDALG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUELISBOA1170-165LisboaLisboa
AFONSO ALVES FRANCO LDAR. INACIO NUNES DA COSTA 19SILVEIRA2560-546Torres VedrasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAEN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROSP?VOA DE SANTO ADRI?O2620-540OdivelasLisboa
LEITURA FRESCA UNIPESSOAL LDAPC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ALFORNELOSAMADORA2650-074AmadoraLisboa
RESUMOS DIARIOS UNIPESSOAL LDAAV. DAS TILIAS LT 136 B LJ BPAREDE2775-335CascaisLisboa
LUGAR ESPECIAL LDACASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPINGTORRES VEDRAS2560-256Torres VedrasLisboa
VANDA MARIA GASPAR FERNANDESPC ALEXANDRE HERCULANO 2 2 ACONST?NCIA2250-035Const?nciaSantar?m
FAUSTINO AVELAR UNIPESSOAL LDAR QT PALMEIRAS 78 A PAP PALMEIRASOEIRAS2780-145OeirasLisboa
PALAVRAS CRUZADAS UNIP LDAR OLIVEIRA MARTINS 7 LJ AAMADORA2700-618AmadoraLisboa
JOSE CARLOS DA CONCEI??O LOPESR. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOSLISBOA1250-042LisboaLisboa
MARIA FATIMA SOARES BAPTISTA BARJALARGO JARDIM QUISQUEBOBADELA LRS2695-046LouresLisboa
ANA PAULA BAPTISTA B FERREIRA LDALG 25 ABRIL CC APELA?AO LJ 1APELA??O2680-297LouresLisboa
CARLA FILOMENA PINTO COSTA ALVESR ELIAS GARCIA QUIOSQ FT AO 208AGUALVA-CAC?M2735-259SintraLisboa
JORGE M O SANTOS COLA?O UNIP LDAR PROF ANTONIO JOAQUIM NEVES 30AGUALVA-CAC?M2735-233SintraLisboa
MARIA HELENA O BAPTISTA CASINHASALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 CMONTELAVAR2715-665SintraLisboa
SEASA SOC EXP A SERVICO AMORA LDAR SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTALPONTINHA1675-178OdivelasLisboa
TABACARIA E TINTURARIA IMPERIAL LDAAV. PADRE MANUEL DA NOBREGA N12 LJLISBOA1000-224LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROTUNDA CAVALEIRAMEM MARTINS2710-418SintraLisboa
WORKCITY SOC UNIPESSOAL LDAR PADRE AMERICO 12 ALISBOA1600-548LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CASQUILHA ASV TOTAL BENFICALISBOA1500-152LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)ESTORIL2765-143CascaisLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE2645-143CascaisLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDARUA DO CAMPO SANTO GALIZA ASV TOTAL GALIZA GALIZA-CASCAISESTORIL2765-306CascaisLisboa
MARIA FERNANDA G MALVAR F INACIORT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUELISBOA1700-155LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST MEM MARTINS ASV TOTALMEM MARTINS2725-011SintraLisboa
KANAREIA LDARUA DA AREIA 1392CASCAIS2750-052CascaisLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ESTADIO UNIVERSITARIOLISBOA1600-100LisboaLisboa
BAU DA FORTUNA COM P B C S J L LDAURB MARTINHO ECOMARCHE LJ 3CADAVAL2550-170CadavalLisboa
JOSE ALBERTO ALVESAV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUMLISBOA1050-152LisboaLisboa
ISABEL MARIA MONTEIRO MARQUESAV ROMA FT 103LISBOA1700-035LisboaLisboa
ZULFICAR AYOOB DAUDELG ESTEFANIA FT 22LISBOA1000-157LisboaLisboa
HAMZA ABDULP? FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7LISBOA1900-159LisboaLisboa
JOSE LUIS SAMPAIO FERREIRAR D DINIS QUIOSQ FT MINABELAREBOLEIRA2720-163AmadoraLisboa
JOSE MATIAS PEDREIROAV DUQUE D AVILA FT N?8 QUIOSQUELISBOA1000-140LisboaLisboa
ANTONIO MANUEL SOUSA LAMEIRASAV IGREJA FT 32LISBOA1700-300LisboaLisboa
FERNANDO JORGE NEVES GON?ALVESR S NICOLAU FT 98 R OUROLISBOA1100-183LisboaLisboa
CASTELO DE PALAVRAS PAP UNIP LDAURB QTA CASTELO LT11 R/C LOJA DTASANTA IRIA DE AZ?IA2690-414LouresLisboa
JOAO MANUEL SOUSA CRUZCAL?ADA COMBRO FT 24LISBOA1200-110LisboaLisboa
ANTONIO FONSECA SOUSAR ALEXANDRE HERCULANOLISBOA1200-001LisboaLisboa
NARESH KUMAR G & J GAMANLAL LDAESTRADA BENFICA 461 CLISBOA1500-081LisboaLisboa
MARIA MANUELA DINIS CESAR COSTAR VIEIRA LUSITANO 6 BDAMAIA2720-539AmadoraLisboa
FRANCISCO JOSE SANTOS PIRES AMARALAV D CARLOS I FT 42LISBOA1200-147LisboaLisboa
JOSE COSTA RODRIGUES CERQUEIRAR AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDRBARREIRO2830-177BarreiroSet?bal
MANUEL JOAQUIM CONCEI?AO GOMESLG 5 OUTUBRO QUIOSQUEOEIRAS2780-225OeirasLisboa
JOSE MACHADO MARQUES HERDEIROSCAMPO GRANDE FT 258 QUIOSQUELISBOA1200-001LisboaLisboa
LEONILDE MARIA E GODINHO MALHAOAV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUELISBOA1050-185LisboaLisboa
DOMINGOS G REP PINTURA COM LDALG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIALISBOA1700-336LisboaLisboa
PAULO A ALMEIDA P JESUS PEREIRAAV EUA BANCO JUNTO AO 139LISBOA1700-173LisboaLisboa
FERNANDO VITOR MATOS WOLCKARTR CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDPLISBOA1150-001LisboaLisboa
BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDAR DR JOSE BASTOS 9 BTORRES VEDRAS2560-332Torres VedrasLisboa
FERNANDO MANUEL MARQUESAV D RODRIGO CUNHA FT 8LISBOA1700-170LisboaLisboa
LUIS DO ESPIRITO SANTO FRANCOR BARTOLOMEU DIAS 166LISBOA1400-031LisboaLisboa
LOJA CIDADE TAB PAP PASTELARIA LDAR DUQUE TERCEIRA 5 RCALHANDRA2600-430Vila Franca de XiraLisboa
O REBU?ADO PASTELARIA LDAR COMBATENTES ULTRAMAR 6PINHEIRO DE LOURES2670-506LouresLisboa
TACTICA CERTA UNIPESSOAL LDAAV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRAOEIRAS2780-053OeirasLisboa
ROSA E AURORA LDAALAMEDA INFANTE D HENRIQUE QUIOSQUEODIVELAS2675-373OdivelasLisboa
PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDAR CONDE ALMOSTER II ASV REPSOLLISBOA1500-001LisboaLisboa
JARDIM DE PAPEL UNIPESSOAL LDAR AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1LISBOA1900-077LisboaLisboa
PARODIA LETRAS TAB PAP UNIP LDAEN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4MALVEIRA2665-258MafraLisboa
HUGO MIGUEL GRACA FERNANDESR JULIO CONCEICAO SOUSA N12 B QTA PARREIRINHABOBADELA LRS2695-065LouresLisboa
C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDAR GONCALVES RAMOS ASV BPAMADORA2700-439AmadoraLisboa
COMBUSTOP COMB RESTAURACAO UNIP LDAAV FORTE ASV BPCARNAXIDE2790-074OeirasLisboa
PAGINAS D ESTILO UNIPESSOAL LDAR FIALHO ALMEIDA 21 SAMSLISBOA1070-128LisboaLisboa
INDYSNOOP UNIPESSOAL LDAR PEDROUCOS 61 BLISBOA1400-285LisboaLisboa
TABACARIA FALCAO UNIPESSOAL LDAAV OSCAR MONTEIRO TORRES 55 BLISBOA1000-217LisboaLisboa
C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDAESTRADA SERRA DA MIRA N?163 MOINHOS FUNCHEIRAAMADORA2650-090AmadoraLisboa
PAINEL DAS LETRAS UNIPESSOAL LDAR ANT ENES EST CP QUELUZ BELASQUELUZ2745-106SintraLisboa
OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDAR GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BPODIVELAS2675-286OdivelasLisboa
ANA FATIMA CORREIA SOC UNIP LDAAV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCPPORTO SALVO2744-002OeirasLisboa
GARAGEM AV OESTE COM I P P AUT LDAR DR JOAO BARROS ASV BPMEM MARTINS2725-487SintraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVOALG?S1495-023OeirasLisboa
SOMA LETRAS PAP TAB UNIP LDAR MARIO COSTA FERREIRA LIMA EDF ESTACAO CP PORTELA SINTRASINTRA2710-430SintraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOALISBOA1600-104LisboaLisboa
CARIGRAFIA CARIMBOS FLEXOGRAFIA LDAR COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIOLISBOA1300-149LisboaLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDAEN 116 MODELO LJ 3 A SALGADOSMAFRA2640-577MafraLisboa
SORTIMEDIATA LDAR JAIME CORTESAO LT 100 LJ BQUELUZ2745-285SintraLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV STO CONDESTAVEL BR LOIOSLISBOA1950-392LisboaLisboa
MANUEL ANTONIO GAMEIRO ALVESAV BRITO PAISAMADORA2720-071AmadoraLisboa
PAP TAB O TEIMOSO LDAAV MARQUES POMBAL 34SOBRAL DE MONTE AGRA?O2590-041Sobral de Monte Agra?oLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDAEN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADORMALVEIRA2665-291MafraLisboa
JOGADA MAGICA UNIPESSOAL LDAR ALEXANDRE HERCULANO FT 16LISBOA1250-011LisboaLisboa
RAVIN TULCIDASR MAESTRO LOPES GRA?A 20 APRIOR VELHO2685-346LouresLisboa
CONCEI?AO M FRANCISCO B & AIDA BROTUNDA DRA LAURA AIRES 3 LJ 3AQUELUZ2745-998SintraLisboa
PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDAALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-018SintraLisboa
FERNANDO NASCIMENTO DOMINGUESAV INF D HENRIQUE 11 BRIO DE MOURO2635-367SintraLisboa
GONLU COM CAFES PASTELARIA LDALAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIALPORTO SALVO2740-265OeirasLisboa
GPAB POSTO ABASTECIMENTO UNIP LDAAV 25 ABRIL 24 B GALPLINDA A VELHA2795-196OeirasLisboa
SODICARREGADO SUPERMERCADOS LDAQT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMICARREGADO2580-491AlenquerLisboa
IN TOTUM LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70BALG?S1495-023OeirasLisboa
ANA PAULA SANTOS MARTINSAL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
DEOLINDA CAIXEIRINHO LDAAV FITARES 1 LJ 2 RINCHOARIO DE MOURO2635-009SintraLisboa
ELISABETE GRACA UNIPESSOAL LDAR DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BPCARCAVELOS2775-594CascaisLisboa
TABACARIA CABETE LDAESTA?AO CP MERCESMEM MARTINS2725-093SintraLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDALUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)SINTRA2710-089SintraLisboa
UNLIMITED STUFF UNIPESSOAL LDARUA PADRE ALBERTO NETO SIMOES DIASQUELUZ2745-059SintraLisboa
NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDAAV 10 AGOSTO 165S?O JO?O DAS LAMPAS2705-736SintraLisboa
NOVAS FOLHAS LDAEST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7AMADORA2700-349AmadoraLisboa
MARIA SUSETE SANTOS F SILVA MATOSR GEN HUMBERTO DELGADO 372 LJ1 PAPELARIA SUSETEMIRA DE AIRE2485-131Porto de M?sLeiria
JOSE MANUEL MATOS GUERRALG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHABATALHA2440-103BatalhaLeiria
AGENCIA MARINHENSE JOR REVISTAS LDAR MARQUES POMBAL 45MARINHA GRANDE2430-244Marinha GrandeLeiria
AG COMERCIAL MARINA LDAAV D NUNO ALVARES PEREIRA 225 229OUR?M2490-486Our?mSantar?m
FOTOBRINDE FOTOGRAFIA VIDEO LDAR COMERCIO 23 ACARANGUEJEIRA2420-091LeiriaLeiria
ANTONIO PEREIRA SILVAAV VIDREIRO 78 PAP PIERROTMARINHA GRANDE2430-822Marinha GrandeLeiria
GUIDA E GUARDADO LDAAV VITOR GALO 51 RC DTOMARINHA GRANDE2430-171Marinha GrandeLeiria
DISTRIPOMBAL-SUPERMERCADOS SAVARZEAVILA C?3100-835PombalLeiria
TAB MARQUES LDAPRACA RODRIGUES LOBO 64LEIRIA2400-217LeiriaLeiria
M.CARREIRA FARIACSL DA AMIEIRA POSTO REPSOLBATALHA2440-001BatalhaLeiria
ALICHARME PERFUMARIASLG ALEXANDRE HERCULANO, 18LEIRIA2410-083LeiriaLeiria
JOAQUIM MATIAS FERREIRA LDAPC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIOALCOBA?A2460-018Alcoba?aLeiria
ISABEL MARIA S CARREIRA JANUARIOR. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 BCALDAS DA RAINHA2500-238Caldas da RainhaLeiria
TERESA MARIA JORGE BERNARDOAV 1 MAIO 10 RCCALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
T C T TABAC CENTRO TRANSPORTES LDAR FABRICA VELHAPOMBAL3100-438PombalLeiria
PEREIRA & RIBEIRO LDAR MERCADO MUNICIPALPOMBAL3100-463PombalLeiria
VITORINO & ROSARIO LDAAV. MANUEL SILVA CAROLINO LT 3-11ALCOBA?A2460-062Alcoba?aLeiria
SANTOS TOVIM & FILIPE TOVIM LDAPC VIDREIRO 10-12-AREA SERV SHELLMARINHA GRANDE2430-234Marinha GrandeLeiria
J T ALVES & SANTOS LDAAV DR JOAQUIM ALBUQUERQUE LT55RCBOMBARRAL2540-004BombarralLeiria
CISTERCOPIAS-CENT FOTO UNIPESSOALPC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQALCOBA?A2460-055Alcoba?aLeiria
DULCE MARIA FARIA CORDEIROAV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5CALDAS DA RAINHA2500-184Caldas da RainhaLeiria
V M F ENERGIA LDAASV GALP BOAVISTALEIRIA2410-001LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAE A 8-SUB LAN?O GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDAS?BIDOS2510-001?bidosLeiria
FELIX & FILHOS LDAR. NOSSA SRA FATIMA 9-CAFE STADIUM SOUTOCICOARRABAL2420-012LeiriaLeiria
MARLENE ROSA B QUENTALR LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIOFIGUEIR? DOS VINHOS3260-355Figueir? dos VinhosLeiria
PAP O PELOURINHO-M?PAULA C AUGUSTOR. PADRE MANUEL FURTADO , 76CHAO DE COUCE3240-470Ansi?oLeiria
DUARTE J CIPRIANO, LDAR. D. AFONSO HENRIQUES 49BOMBARRAL2540-081BombarralLeiria
PAPELARIA TAKILOTO UNIPESSOAL LDALG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOSLEIRIA2410-001LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA8 SUB LAN?O GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRASA DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
TABACARIA BAZAR CRISTAL, LDAR. PORTAS VERDES EDIF CRISTAL LJ 45MARINHA GRANDE2430-309Marinha GrandeLeiria
ALBERTO ROSA & FILHOS LDAR ALCOBACA 53VESTIARIA2460-743Alcoba?aLeiria
MOTA NEVES E RODRIGUES C V I LDACC JARDINS LIZ LJ 31LEIRIA2410-367LeiriaLeiria
ILDA MARIA D SIMOES C REAL UNIP LDACASAL PEDROGAO INTERMARCHEGAEIRAS-OBIDOS2510-739?bidosLeiria
GASOGASGEST GEST POST ABAST LDAEN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALPMARINHA GRANDE2430-534Marinha GrandeLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV URB ALMOINHALEIRIA2415-636LeiriaLeiria
SUSANA MARGARIDA FAJARDO COSTAR DUQUESA CAMINHA 3AMARINHA GRANDE2430-515Marinha GrandeLeiria
OFIMAQ COMBUSTIVEIS LDAEN 113 CHARNECA POUSAS ASV AVIALEIRIA2410-211LeiriaLeiria
ALDINA M AZEVEDO CORDEIROR PRINCIPAL 425CARVIDE2425-345LeiriaLeiria
DISTRIGRANDEAV. JOSE GREGORIOMARINHA GRANDE2430-275Marinha GrandeLeiria
PEDRO MIGUEL S CARREIRA SOUSAR. VALE GRANDE LT 2 R/C DT ATELHEIRO2410-482LeiriaLeiria
AUTO JULIO SAR BERNARDINO SIMOES 3 APT 247 S CRISTOVAO ASV GALPCALDAS DA RAINHA2500-099Caldas da RainhaLeiria
PETROCALDAS COM COMB LDAR D JOAO II 1 ACALDAS DA RAINHA2500-852Caldas da RainhaLeiria
SOSI COMBUSTIVEIS LDAQTA COVA DA ON?AALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
PETROFAIAS LDAEN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOLLEIRIA2420-354LeiriaLeiria
TERESA AUGUSTA MONTEIRO ELIASR DR BRILHANTE 14 CALCOBA?A2460-040Alcoba?aLeiria
COESSOL COMBUSTIVEIS DO OESTE LDAROTUNDA N SRA FATIMA QTA TABORDALEIRIA2415-310LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CAROLINA FERREIRA RIBEIROOLHALVAS2410-095LeiriaLeiria
PETROANDI COMB LUBRIFICANTES LDAEN 109 KM 163 ASV REPSOL PONTE DA PEDRAREGUEIRA DE PONTES2415-180LeiriaLeiria
JOMAFEL SOC EXPL HOT BENEDITA SAEN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHOBENEDITA2475-016Alcoba?aLeiria
PAULA & NELSON LDAAV MARGINAL EDIF DUQUE LOULE LOJAS 3 4S?O MARTINHO DO PORTO2460-096Alcoba?aLeiria
TJSR COMBUSTIVEIS UNIP LDAAV MONSENHOR BASTOS POSTO BPPENICHE2520-206PenicheLeiria
TABACARIA GRAFIA LDAALTO VIEIRO LJ 071 CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-441LeiriaLeiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-N/SULNAZAR?2450-201Nazar?Leiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-SUL/NNAZAR?2450-201Nazar?Leiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTEMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA NORTE/SULMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
SODIGUIA SUPERMERCADOS LDAEST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHECARRI?O3105-063PombalLeiria
MIGALHA QUENTE LDAIC2 ALTO CABACO ASV REPSOLPOMBAL3100-314PombalLeiria
AUGUSTO CONCEICAO SOARES LDAR. HEROIS ULTRAMAR. 19POMBAL3100-462PombalLeiria
JOAO CAMPOS SILVAR 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIOPORTO DE M?S2480-326Porto de M?sLeiria
TABACARIA MARQUES LDAIC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRACALVARIA DE CIMA2480-055Porto de M?sLeiria
ADELIA MARIA MARQUES SANTOS TIMOTEOR MANUEL MAFRA 71CALDAS DA RAINHA2500-825Caldas da RainhaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAEN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090A DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAEN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015CALDAS DA RAINHA2500-099Caldas da RainhaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAAV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091A DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
SUPERPATAIAS SUPERMERCADOS LDALUGAR ALVA EST NAC 242 ITMIPATAIAS2445-012Alcoba?aLeiria
BOXMIX UNIPESSOAL LDAAV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16LEIRIA2410-152LeiriaLeiria
AMERICANA PAPELARIA SAR S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGALEIRIA2400-118LeiriaLeiria
AMERICANA PAPELARIA SAEN 1 C C RINO LJ 10BATALHA2440-470BatalhaLeiria
MIGALHA QUENTE LDAEN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOLMARINHA GRANDE2430-535Marinha GrandeLeiria
MARIA CIDALIA SILVA MOROU?OR PEIXEIRAS 25MARTINGAN?A2445-718Alcoba?aLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAEN 8 KM 10 VALE MACEIRA ASV REPSOLALFEIZER?O2460-209Alcoba?aLeiria
QUIOSQUE DEL HABANO LDAEST NAC 8 LT 1 PINGO DOCE?BIDOS2510-115?bidosLeiria
RUI MANUEL OLIVEIRA MARQUESURB PIMENTEIRAS LT 8 LJ BLEIRIA2415-767LeiriaLeiria
JORGE NEVES GAMEIRO UNIP LDAIC 2 44 OUTEIRO RANHAVERMOIL3105-405PombalLeiria
HVA PAPELARIAS LDAR INDIA 26 ORDEMMARINHA GRANDE2430-370Marinha GrandeLeiria
OURO NEGRO COMB LUBRIFICANTES SAEST NAC 1 KM 151 8 MONCALVAPELARIGA3105-287PombalLeiria
ARCADAS DO JARDIM LDAAV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2PENICHE2520-208PenicheLeiria
CASIMIRO E SANTOS LDAEN 243 ENTREGA NO AG111858 ASVPORTO DE M?S2480-170Porto de M?sLeiria
NUMEROS A FRENTE UNIPESSOAL LDAR REI MEMORIA 70BENEDITA2475-149Alcoba?aLeiria
SARA SABIO UNIPESSOAL LDAR PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOLSALIR DE MATOS2500-637Caldas da RainhaLeiria
J R MOREIRA LDAAV DOS PESCADORES LT 27 LJ B PRAIA DA VIEIRAVIEIRA DE LEIRIA2430-673Marinha GrandeLeiria
DISTRIGANDARA SUPERMERCADOS LDAR BAQUELITE CARGAL GANDARA OLIVAIS MARAZESLEIRIA2415-651LeiriaLeiria
FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS LDAR OLHALVAS INTERMARCHELEIRIA2410-196LeiriaLeiria
FERNANDA PERU RIBEIRO UNIP LDALG BISPO MARIANA 15 APENICHE2520-229PenicheLeiria
SUPER PORTO MOS SUPERMERCADOS LDAAV S PEDRO INTERMARCHEPORTO DE M?S2480-303Porto de M?sLeiria
BENESORTE UNIPESSOAL LDAR DOS VALADOS 160 LJ DBENEDITA2475-149Alcoba?aLeiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BPMARINHA GRANDE2430-307Marinha GrandeLeiria
NELIA MARIA PATRICIO SILVA OLIVEIRALARGO REPUBLICA O QUIOSQUEVIEIRA DE LEIRIA2430-795Marinha GrandeLeiria
INTERALCOBA?A SUPERMERCADOS LDAEST BOAVISTA PATAEIRAALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
INTERJUNCAL SUPERMERCADOS LDAEN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHEJUNCAL2480-078Porto de M?sLeiria
FERNANDO CARREIRA MARQUES LDAE ENG GUILHERME SANTOS SERRADO CASTANHEIROS LJ C 7LOURI?AL3105-165PombalLeiria
STEPHANE & SUSANA LDAR CASTELO CAFEALBERGARIA DOS DOZE3100-081PombalLeiria
EMANUEL RODRIGUES SANTOSPRA?A JACOB R PEREIRA 20PENICHE2520-249PenicheLeiria
RESULTASILABA UNIPESSOAL LDAAV 1 MAIO 8 LJ DTACALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
SODIBENEDITA SUPERMERCADOS LDAEN 8 6 CASAL LEIRIAO INTERMARCHEBENEDITA2475-022Alcoba?aLeiria
CAFE ARCADAS DO JARDIM LDAAV 1 MAIO 3CALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SULARRABAL2420-020LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTEARRABAL2420-020LeiriaLeiria
JERONIMO E JERONIMO LDAR VALE 75 ABAJOUCA2425-172LeiriaLeiria
DAVID COSTA UNIPESSOAL LDARUA OLIVEIRINHA 74 POCARICAMACEIRA LRA2405-029LeiriaLeiria
SODIRAINHA SUPERMERCADOS LDAQUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHECALDAS DA RAINHA2500-297Caldas da RainhaLeiria
GABRIEL JOSE CARMO UNIPESSOAL LDAAV RAINHA SANTA ISABEL 150PATAIAS2445-207Alcoba?aLeiria
FERNANDO CARREIRA MARQUES LDAEST NACIONAL 109 PORTA 40 CAFE MARQUES MARINHA GUIACARRI?O3105-063PombalLeiria
JOSE M DA SILVA NOGUEIRA LDAESTRADA ESTA?AO ASV BPLEIRIA2415-408LeiriaLeiria
ARCADAS DO JARDIM LDARUA DA BARRACA C PINGO DOCE ALCOBA?AALCOBA?A2460-001Alcoba?aLeiria
HELENA MARTINS UNIPESSOAL LDAR BELCHIOR MATOS 11 PISO 3 LJ 7 CC VIVACICALDAS DA RAINHA2500-324Caldas da RainhaLeiria
ALVAREZ E PEREIRA LDAESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRAMACEIRA LRA2405-017LeiriaLeiria
GATO DA SORTE UNIPESSOAL LDAR 25 ABRIL 31 ALFEIZER?OALFEIZER?O2460-162Alcoba?aLeiria
BRUNO MARQUES ROCHA UNIP LDAR D MARIA GRACA LUCIO SILVA TABACARIA DO TEATRO LEIRIALEIRIA2400-181LeiriaLeiria
LUIS PINTO & GOMES LDACRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS LEIRIALEIRIA2400-823LeiriaLeiria
A M C E & RIBEIRO LDAAV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2NAZAR?2450-106Nazar?Leiria
ISABEL OLIVEIRA VIDAL UNIP LDAR D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIALEIRIA2410-118LeiriaLeiria
VCM PAPELARIA UNIPESSOAL LDAR LEIRIA BL 3 LJ 5MACEIRA LRA2405-018LeiriaLeiria
PAULO GONCALVES LDARUA SERPA PINTO 4LEIRIA2410-067LeiriaLeiria
PARODIAS E SORRISOS UNIPESSOAL LDAAV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDASPORTO DE M?S2480-102Porto de M?sLeiria
LIVRARIA BERTRAND SOC COM LIV SAR BELCHIOR MATOS 11 LJ 1 05 CC LA VIE CALDAS DA RAINHACALDAS DA RAINHA2500-324Caldas da RainhaLeiria
SUPERANSIAO SUPERMERCADOS, LDAVALE MOSTEIROANSI?O3240-235Ansi?oLeiria
LAPIS POETICOS UNIP LDALARGO DO ENCONTRO 47APEDR?G?O GRANDE3270-174Pedr?g?o GrandeLeiria
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAR 5 VILAS POSTO REPSOLAVELAR3240-306Ansi?oLeiria
SEDUCAO FLORAL UNIP LDARUA SILVA BERNARDES N?23 CASTANHEIRA DE P?RACASTANHEIRA DE P?RA3280-044Castanheira de P?raLeiria
MARISA HENRIQUES UNIPESSOAL LDARUA DO MERCADO 5ALVAI?ZERE3250-103Alvai?zereLeiria
FLORBELA ROSARIO UNIPESSOAL LDAR ERNESTO VEIGA OLIVEIRA 10 BOEIRAS2780-052OeirasLisboa
PAPELARIA MONTAGRA?O LDAAV MARQUES POMBAL 102SOBRAL DE MONTE AGRA?O2590-041Sobral de Monte Agra?oLisboa
LUIS MIGUEL VITORINO SERENOAV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUELISBOA1050-078LisboaLisboa
TIPOGRAFIA MEDINA SAAV HELIODORO SALGADO 6SINTRA2710-572SintraLisboa
ODIVELBRINDE COM REP SUL LDAAV AMALIA RODRIGUES 10 LJ 3RAMADA2620-520OdivelasLisboa
OCTAJOGOS COM REP LDAAV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURESLOURES2670-443LouresLisboa
QUIOSQUE ARMANDO LIMA E FILHO LDAR RODRIGO FONSECA 182 ALISBOA1070-243LisboaLisboa
PERGAMINHO MITICO LDAEST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1LISBOA1200-160LisboaLisboa
MARIA CONCEICAO ESTEVES FORMIGOESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 ALISBOA1500-077LisboaLisboa
JOAO MATEUS LOPES UNIP LDAAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIROLISBOA1000-016LisboaLisboa
ESPADA & ESPADA LDAAV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26S?O DOMINGOS DE RANA2785-740CascaisLisboa
ANTONIO MANUEL M SILVA LEMOSEST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 CLISBOA1500-001LisboaLisboa
GABRIEL VEIGA CARDOSO PAPELARIA LDAR CANDIDO ABREU 8AZAMBUJA2050-320AzambujaLisboa
ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDAAV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARKLINDA A VELHA2795-195OeirasLisboa
AVALANCHE DE LETRAS LDAR ALMIRANTE REIS 5SACAV?M2685-102LouresLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SULLISBOA1070-100LisboaLisboa
HORACIO SIMOES GOMESAV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21ALMARGEM DO BISPO2715-226SintraLisboa
BLOOM SOC REP PROD SERVI?OS LDAPRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70LISBOA1050-094LisboaLisboa
MARIA ANTONIA CARDOSO ESTEVES LOPESAV 25 ABRIL 64 AMILHARADO2665-314MafraLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAISLISBOA1350-133LisboaLisboa
DAISYGIFT UNIPESSOAL LDAHOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19AMADORA2720-276AmadoraLisboa
TABACARIA BAIA LDAR ALEXANDRE BRAGA 3 AODIVELAS2675-274OdivelasLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDACASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCEMAFRA2640-389MafraLisboa
ONEROUND LDAAV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31LISBOA1069-413LisboaLisboa
CARDOSO M COMBUSTIVEIS UNIP LDAR LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASVMALVEIRA2665-258MafraLisboa
MOMENTOS DE SOL LDAP? ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADELISBOA1700-035LisboaLisboa
SNACK BAR MOURENSE LDACAL?ADA DA PALMA DE BAIXO 31 BLISBOA1600-175LisboaLisboa
GUIPRESS PAP DISTRIBUI?AO LDAR PROF DR JOAQUIM FONTES 9SINTRA2710-654SintraLisboa
ATMOSFERAS URBANAS LDAR BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTERCARCAVELOS2775-551CascaisLisboa
OCTAJOGOS COM REP LDAAV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
TABACARIA ZOO LDAEST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7LISBOA1070-067LisboaLisboa
AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDAAV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOLESTORIL2765-202CascaisLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAEN 250 KM 19 5 ASV BPCANE?AS1685-355OdivelasLisboa
PULSA?AO VELOZ COMBUSTIVEIS LDAAV GUERRAS PENINSULARES ASV BPTORRES VEDRAS2560-592Torres VedrasLisboa
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUEALCABIDECHE2645-011CascaisLisboa
HEROIS E SEREIAS UNIPESSOAL LDAAV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIACOLARES2705-329SintraLisboa
CAPITULOS & RETICENCIAS LDAR MUNDIAL DA CRIAN?A 51 APAREDE2775-001CascaisLisboa
ANA CRISTINA MARTINS J CARACHINHOAV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRASCAXIAS2760-073OeirasLisboa
PATRICIA DE ABREU E CASTROR DOUTOR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE KIKOSQUE EM FT FARMACIA CIPRIANOP?VOA DE SANTO ADRI?O2620-151OdivelasLisboa
JOSE ANTONIO ESCARIGO RAMOSAV GOMES PEREIRA FT 6 QUIOSQUELISBOA1500-331LisboaLisboa
DOM PIPE LDAEST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVALISBOA1500-485LisboaLisboa
DELICIAS DO CRUZEIRO LDAAV REINALDO SANTOS 21 B COLINAS CRUZEIROODIVELAS2675-673OdivelasLisboa
LETRAS MALABARISTAS PAP TAB UNIP LDR CENTRO SAUDE 7 LJ 2AZAMBUJA2050-270AzambujaLisboa
VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDAMEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECAAGUALVA-CAC?M2739-511SintraLisboa
MENDES CURIAO LDACC AREIAS S JOAO LJ 12ESTORIL2765-533CascaisLisboa
MONICA SOFIA MUR?A ESTEVAOAV TENENTE VALADIM 23 BTORRES VEDRAS2560-275Torres VedrasLisboa
PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDAEN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBOCARNAXIDE2790-045OeirasLisboa
CLAUDIA SUSANA C R SANTOS UNIP LDAVALE ABRANTES TAB NTERMARCHELOURINH?2530-320Lourinh?Lisboa
MARIA CONCEI?AO CARMO S HENRIQUESAV RESSANO GARCIA FT 6 ALISBOA1070-175LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAISAMADORA2724-510AmadoraLisboa
ENJOY LIGHT SOC UNIP LDAINTERMARCHE SOBREIRO CURVO VALE MURTA LJ 5A DOS CUNHADOS2560-048Torres VedrasLisboa
PAPELARIA POLANA DE GRACIETE S LDAAV MADAME CURIE 15 B TAB POLANALISBOA1070-166LisboaLisboa
SOFIA CONSTANTINO UNIPESSOAL LDAAV PADRE MANUEL ANTUNES 41 AVENTOSA TVD2565-842Torres VedrasLisboa
LUIS FERREIRA PEREIRAR ENG PAULO BARROS 30 CLISBOA1500-264LisboaLisboa
OLAIAS PRESS PAP TAB LOTARIAS LDAR 3 DA MATINHA EDF ALTEJOLISBOA1950-326LisboaLisboa
FERNANDO CONCEI?AO SANTANALG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIALISBOA1100-105LisboaLisboa
JOAQUIM AGOSTINHO JORGE FIUZAR JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADAMAFRA2640-496MafraLisboa
CHIVEVE AZUL LDAR ADELAIDE CABETE 1 ALISBOA1500-023LisboaLisboa
PAPELARIA DE RANA UNIPESSOAL LDAR ANTONIO LOURO 675 BPAREDE2775-311CascaisLisboa
MARIA JESUS & MARIA LIMA LDAR FRANCISCO LYON CASTRO GALERIA COM JUNBO SINTRA LJ 16MEM MARTINS2725-397SintraLisboa
CARINHAS & MARTINS LDAAV ENG ADELINO A COSTA 1210 BPCASCAIS2750-453CascaisLisboa
PAPELARIA C MEDEIROS LDAAV DR FERNANDO PITEIRA SANTOS 5A MOINHOS FUNCHEIRA PINGO DOCEAMADORA2650-293AmadoraLisboa
SERGIO & ETELVINA LDAR ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE 16 PAPELARIA CLIPELOURES2670-355LouresLisboa
AVN PAPELARIA E RESTAURA?AO LDAAV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFELISBOA1990-094LisboaLisboa
JANGADA DE LETRAS LDACASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJASSILVEIRA2560-403Torres VedrasLisboa
BERTA ALEXANDRA M RODRIGUES ALMEIDAAV BRASIL 27 ACASAL DE CAMBRA2605-729SintraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAEN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAEN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
RISCAS E BORBOLETAS PAP TAB LDAR ANT FRAN?A BORGES 18 AP?VOA DE SANTA IRIA2625-187Vila Franca de XiraLisboa
JOAO MATEUS LOPES III LDAAV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTALISBOA1950-380LisboaLisboa
SUPERBRIGADA SUPERMERCADOS LDALUGAR DA FULILEIRAABRIGADA2580-097AlenquerLisboa
BERTA RODRIGUES UNIPESSOAL LDAAV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQLISBOA1150-023LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAISLISBOA1500-392LisboaLisboa
SARA ISABEL SILVA MATOSLARGO IGREJA 2 BGRADIL2665-113MafraLisboa
MICHAEL SERGIO SANTOS GOMESAV 10 JUNHO 43 LJ 2 ARNEIROS VENTOSAVENTOSA TVD2565-831Torres VedrasLisboa
S?BIA LEGENDA PAPELARIAS UNIP LDAR ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 GALERIAS ATLANTA PARKLISBOA1600-296LisboaLisboa
POLICOMBUSTIVEIS LDAASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHASOEIRAS2780-117OeirasLisboa
FILIPE JORGE & AGUEDA LDAR HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIARLISBOA1750-431LisboaLisboa
STATIONGER LDAEN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATASILVEIRA2560-393Torres VedrasLisboa
INTERFAMOES SUPERMERCADOS LDAINTERMARCHE LOJA 6 FAMOESFAM?ES1685-755OdivelasLisboa
MIL & UMA HISTORIAS LDAR PALHA BLANCO 1CASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-669Vila Franca de XiraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAAV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-504AmadoraLisboa
PAUTAS DIVERTIDAS PAPELARIAS LDAAV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRASAGUALVA-CAC?M2735-081SintraLisboa
TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDAESTRADA BENFICA 329 BLISBOA1500-075LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAISLISBOA1500-328LisboaLisboa
TITULOS E TOPICOS UNIPESSOAL LDAAV DAS ACACIAS 53 BPAREDE2775-342CascaisLisboa
P D COMBUSTIVEIS LDAAV ARAUJO 23 ASV REPSOLMARTELEIRA2530-339Lourinh?Lisboa
LADEIRA DE LETRAS UINIP LDAAV PADUA 10 QLISBOA1800-297LisboaLisboa
OLIVIA SERRA LOPES UNIP LDAR BERNARDIM RIBEIRO 2 BCAXIAS2760-016OeirasLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAISCARNAXIDE2790-071OeirasLisboa
VERDADE PLURAL LDAR ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135PORTELA LRS2685-207LouresLisboa
AQUELA PAPELARIA LDAROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24PORTELA LRS2685-223LouresLisboa
SUSANA PAULA J PEREIRA CARVALHOR PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2AZUEIRA2665-015MafraLisboa
DAVID ALEXANDRE RIBEIRO VALENTER LUIS CAMOES MERCADO ALGESALG?S1495-091OeirasLisboa
PAPELARIA BRAVISSIMO LDALG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRALALENQUER2580-372AlenquerLisboa
GOLFINHO COLORIDO LDAR TIMOR 4 6 LJ 4QUELUZ2745-225SintraLisboa
LETRAS DA SORTE SOC UNIPESSOAL LDALRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUELOURINH?2530-120Lourinh?Lisboa
TABACARIA GASPAR LDAEN 116 22 SOBREIROMAFRA2640-578MafraLisboa
TABACARIA GASPAR LDALG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPARMAFRA2640-578MafraLisboa
FRANCISCA FERNANDES UNIPESSOAL LDARUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO BANCOLISBOA1350-260LisboaLisboa
GLP IBERICA GEST- G P AB S UNIP LDAAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO REPSOLMEM MARTINS2725-320SintraLisboa
SOPRO DE RUA LDAAV SABOIA 487 LOJA3ESTORIL2765-278CascaisLisboa
AUTO JULIO SARUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALPIGREJA NOVA MFR2640-321MafraLisboa
FLORBELA ESTEVES SALVADOR LOUREN?OAV GENERAL BARNAB? ANTONIO FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAISALMARGEM DO BISPO2715-315SintraLisboa
TOPAZIOPCAO LDAPASS PUB ENT A R DAMIAO DE GOIS E R GENERAL HUMB DELGADO QUIOSQUE 3ALG?S1495-068OeirasLisboa
MERCEARIA D ASSAFORA LDAAV ATLANTICO S/N ANTIGA COLONIA FERIAS DA CP LOJA AMANHECERCOLARES2705-288SintraLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV BERLIM ASV BP AEROPORTOLISBOA1700-100LisboaLisboa
REAL MATRIZ LDAEN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093ALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDAR. CARLOS FRANCA LJ 10TORRES VEDRAS2560-308Torres VedrasLisboa
MARIO LUIS CARDOSO PEREIRAPCT AVIADOR PLACIO ABREU QUIOSQUE STA IRIA AZOIASANTA IRIA DE AZ?IA2690-521LouresLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAEN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL MOURAOMAFRA2640-410MafraLisboa
PATRICIA SUSANA CARVALHO DA SILVAAV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CPAMADORA2700-160AmadoraLisboa
PAULO SILVA TEIXEIRA UNIPESSOAL LDAR ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADELISBOA1150-005LisboaLisboa
PERICIACOMUM LDAR PRAIA 6VILA FRANCA DE XIRA2600-233Vila Franca de XiraLisboa
XANDRE LIVRARIA E PAPELARIA LDAAV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAISCASCAIS2750-512CascaisLisboa
COISAS D ESCRITAS UNIPESSOAL LDAPRA?A FRANCISCO SA CARNEIRO 7 CLISBOA1000-159LisboaLisboa
RISCAS ORDENADAS UNIPESSOAL LDAR JAIME LOPES DIAS 6 LOJA BLISBOA1750-124LisboaLisboa
DUARTE DA MOTA LDAAV CASCAIS 620 POSTO BPSINTRA2710-329SintraLisboa
LEITURA ELEGANTE LDAPRA?A 25 ABRILTORRES VEDRAS2560-285Torres VedrasLisboa
MARIA ESTER JUNQUEIRA S FERNANDESR MIGUEL JUDICIBUS FERREIRA QUIOSQUE MALVEIRAMALVEIRA2665-251MafraLisboa
PATRICIA SUSANA REGO REBELOR MARCOS PORTUGAL 18 AALG?S1495-091OeirasLisboa
CRISTINA MARIA MENDES LOTRAR DR FRANC SA CARNEIRO 14 LJ DT URB ALTO MEALHEIROSSANTA IRIA DE AZ?IA2690-188LouresLisboa
ROYALFRESH LDAR PROF REINALDO SANTOS 9 A B CLISBOA1500-501LisboaLisboa
TEMPOS DE SONHO ACT HOTELEIRAS LDARUA DE MATARRAQUE N?410 R/C BS?O DOMINGOS DE RANA2785-696CascaisLisboa
PINK EMBRACE LDALARGO DO MERCADO 3A DOS CUNHADOS2560-036Torres VedrasLisboa
TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDAR PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1ODIVELAS2675-675OdivelasLisboa
ANA PATRICIA CARVALHO DA SILVAAV MARQUES TOMAR FT 35 CLISBOA1050-153LisboaLisboa
PAPELARIA 33 LDAC COM PORTELA LJ 33 R/CPORTELA LRS2685-223LouresLisboa
CAPA RT CAFETARIA E PAPELARIA LDAR PROF JOAO BARREIRA 27 LJLISBOA1600-635LisboaLisboa
RAQUEL MARGARIDA GRACA ESPARTEIROR ANT N SEQUEIRA 36 38 LJ B 15 AGUALVA-CAC?MAGUALVA-CAC?M2735-165SintraLisboa
PALPITES E ADIVINHAS UNIPESSOAL LDALARGO DA IGREJA QUIOSQUE DAMAIA AMADORAAMADORA2720-295AmadoraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAAV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIROVENDA DO PINHEIRO2665-518MafraLisboa
O URSINHO PAPELARIA LDAEST PACO ARCOS 48 AUCHANPA?O DE ARCOS2770-129OeirasLisboa
TANTOS LIVROS...LIVREIROS LDALARGO JOSE REGIO SN ENTREGAPAREDE2775-222CascaisLisboa
FLORBELA CONCECAO LOURENCO FERREIRAR JULIO DANTAS QUIOSQUEAMADORA2700-044AmadoraLisboa
APOSTAGORA UNIPESSOAL LDAR D JOAO I 50 LOJA AS?O DOMINGOS DE RANA2785-378CascaisLisboa
PRESENTGRAVITY IMOB EUROPEIA I LDAEN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGOALMARGEM DO BISPO2715-346SintraLisboa
MARIO SA BANDEIRA CAB CASAL HER DER DOS HERMINIOS 54PENICHE2520-421PenicheLeiria
BBLL PAPELARIA E TABACARIA LDAR 25 ABRIL 11 LOJA PINGO DOCELINDA A VELHA2795-085OeirasLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZESTORIL2765-607CascaisLisboa
B & THINGS ARTIGOS P LAR UNIP LDAR POLO NORTE 14 BLISBOA1990-266LisboaLisboa
JOSE CARLOS SILVA NUNESRUA SILVA CARVALHO 104LISBOA1250-057LisboaLisboa
PLANETACONVERSA UNIPESSOAL LDAAV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 CC DOM PEDRO IIIQUELUZ2745-149SintraLisboa
ASHRAF SIDDIQUE UNIPESSOAL LDATAB TAMARIZ JT PISCINAS CC LJ 1ESTORIL2765-089CascaisLisboa
MARIA CRISTINA PEREIRA ALVES GOMESR BELA VISTA A LAPA 98 ALISBOA1200-614LisboaLisboa
LJR DESIGN LDAESTRADA DE ALVIDE 260 AALCABIDECHE2755-027CascaisLisboa
RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDAEST TORNADA FEIRA NOVA LJ5CALDAS DA RAINHA2500-315Caldas da RainhaLeiria
FOTOVILA FOTOGRAFIA E VIDEO LDAR BARTOLOMEU A DA SANTA N 63CASTELO DE VIDE7320-117Castelo de VidePortalegre
ORTIZ & FILHOS LDAPRA?A D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVAELVAS7350-127ElvasPortalegre
ADELINDA C NUNO SERAFIM FAZERESR MANUEL PIRES ANTIGO 4SOUSEL7470-253SouselPortalegre
CAIAGESTE GEST?O AREAS SERVI?O-LDAIP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELLCAIA7350-443ElvasPortalegre
AUTOALEGRE AUTOMOVEIS PORTALEGRE SAAV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ASSENTOSPORTALEGRE7300-051PortalegrePortalegre
TEODORO SANTOS PAPELARIA UNIP LDAR CONDE TORRE 3 RC ESQPONTE DE SOR7400-308Ponte de SorPortalegre
KITANDA PARQUE PAP TAB UNIP LDAAL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEELGAVI?O6040-130Gavi?oPortalegre
MARIA CONCEICAO LABRADOR C REBOLAR. ELVAS,41 BVILA BOIM7350-501ElvasPortalegre
EUGENIA MARIA GOMES QUINTINOAV REPUBLICA 1FRONTEIRA7460-140FronteiraPortalegre
ISABEL BISCAINHO LDAR D NUNO ALVARES PEREIRA 33PORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
DANIEL FREDERICO C BOTELHEIROR OLIVEN?A 21 AARRONCHES7340-019ArronchesPortalegre
SORTE AGRADAVEL LDAEN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2CASTELO DE VIDE7320-138Castelo de VidePortalegre
PREMIOS E FUMOS LDAP? REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANONISA6050-350NisaPortalegre
A F UNIPESSOAL LDAAV LIBERDADE 14PONTE DE SOR7400-216Ponte de SorPortalegre
INTERELVAS SUPERMERCADOS LDARUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHEELVAS7350-310ElvasPortalegre
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SARUA DO JOINAL NOTE JORNAISPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
INTER PONTE SOR SUPERMERCADOS LDAHORTAS NOVAS DOMINGAO EN 119 EDIF INTERMARCHEPONTE DE SOR7400-123Ponte de SorPortalegre
COMBUSTIVEIS RODENSE LDAAV DA EXTREMADURA ESPANHOLA ASVPORTALEGRE7300-051PortalegrePortalegre
TAB GRACIETE-MARTINS & PIZARRO LDAR. PAIO GALVAO, 12GUIMARAES4810-426Guimar?esBraga
M ADELAIDE BRAGA SAMPAIO CORREIAR. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTESPORTO4000-333PortoPorto
BAZAR TAB PAP LOLA, LDAR. CAMPO ALEGRE, 1547 LJ 88 PORTOPORTO4150-182PortoPorto
PAP JUVENIL-JESUS P & OLIVEIRA, LDAR. MONTE CRASTO, 71/75GONDOMAR4420-210GondomarPorto
A FERREIRA & SANTOS LDAR. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPAAMARANTE4600-055AmarantePorto
LOURENCO & DURAES LDAR CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDROTROFA4785-296TrofaPorto
PAP TREVO- DESIDERIO A GON?ALVESR. COMB G GUERRA,176GONDOMAR4420-091GondomarPorto
AMANHECER PAPELARIA E LIVRARIA LDAR. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIR?SMAIA4475-304MaiaPorto
JOSE CARVALHO ALMEIDA LDAAV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADOSENHORA DA HORA4460-360MatosinhosPorto
TAB AIROSA LDAR. STA CATARINA, 824PORTO4000-446PortoPorto
JOAQUIM DA CONCEICAO LDAR CARMO 15/16 PAP CARMOPORTO4050-164PortoPorto
TAB OVNI 2001-ROSA M & SANTOS, LDAR. EUGENIO CASTRO, 230PORTO4100-225PortoPorto
TAB FONTE MOURA LDAAV. ANTUNES GUIMARAES, 61PORTO4100-079PortoPorto
FARIAS & COSTA LDAAV DR ANTUNES GUIMARAES 914 TAB WELWITSCHIAPORTO4100-076PortoPorto
CAMILA NUNES M MAGALHAES MOREIRAR EZEQUIEL CAMPOS 371 CAFE CAMPINOSPORTO4100-233PortoPorto
RIOS & RIOS LDAR BRITO CAPELO 772MATOSINHOS4450-068MatosinhosPorto
ESPACIAL LIV PAP LDAAV. D AFONSO HENRIQUES,1088MATOSINHOS4450-011MatosinhosPorto
TAB CAFE LUA-CRISPIM & SILVA LDAR. AFONSO CORDEIRO,9MATOSINHOS4450-005MatosinhosPorto
TAB CAFE VELASQUEZ, LDAPC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301PORTO4200-314PortoPorto
ALMEIDA & PAIXAO UNIP LDAR FARIA GUIMARAES 469 TAB CHAMAPORTO4000-207PortoPorto
TAB HEIDI,LDAR. S BRAS, 445PORTO4000-496PortoPorto
TAB IDEAL EDUARDO EDEM P CARVALHOR. BOAVISTA, 822PORTO4050-106PortoPorto
TAB APOLO 9-LUIS AUGUSTO GOMESR. 9 JULHO, 2PORTO4050-433PortoPorto
CC MONTE DOS BURGOS LDAR NOVA SEIXO 15-17SENHORA DA HORA4460-383MatosinhosPorto
ARMINDO CARDOSO ALMEIDA HERDEIROSR. AMEAL,1134 R/CPORTO4200-058PortoPorto
ALBERTINA M M CARV ESTEVES BARREIRAR. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHAVILA NOVA DE GAIA4400-043Vila Nova de GaiaPorto
PAP CAMPANHA, LDAR. ESTACAO, 130PORTO4300-171PortoPorto
JORGE MANUEL SILVA VEIGAR S ROQUE LAMEIRA 2382PORTO4350-306PortoPorto
QUIOSQ ALA-ARRIBA & CA, LDAPC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438P?voa de VarzimPorto
CONVIVIO RESTAURANTE MARISQUEIRA,LDR. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303PORTO4150-484PortoPorto
ANT C & C LDA-CAFE TRANSTURISTICAR. DR. ALFREDO MAGALHAES,106PORTO4000-062PortoPorto
JOSE P OLIVEIRA UNIP LDAR. ALFREDO CUNHA,115MATOSINHOS4450-023MatosinhosPorto
PAP MONTEIRO-CARLOS A F MONTEIRO LDR. RODRIGUES FREITAS , 1428ERMESINDE4445-636ValongoPorto
ADRIANO TEIXEIRA & FERREIRA LDAR RODRIGUES SAMPAIO183 META SORTEPORTO4000-425PortoPorto
JOAQUIM FERNANDO RIBEIROPC DA ESTA??O 14CA?DE DE REI4620-051LousadaPorto
LIV O PROFESSOR LDAC COM NAVARRAS, RCAMARANTE4600-001AmarantePorto
ANTONIO PAULO C PINTO PEREIRATRANCOSO (ENTREGAR QUIOSQ PAIVENSE) LUGAR DA LAVOURAALVARENGA4540-035AroucaAveiro
CASA BONITINHA-MARIA C FERREIRA LDAAV. JORGE CORREIA, 58PRAIA DA AGUDA4410-343Vila Nova de GaiaPorto
MARIA A F OLIVEIRA & CHAPOUTO UNIPR CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAOPORTO4200-197PortoPorto
PAP ATLANTICA EXPRESSO, LDAR. COSTA CABRAL, 1748PORTO4200-216PortoPorto
MODESTA LOPES T SILVA CA, LDAPARQUE JOSE GUILHERMEPAREDES4580-130ParedesPorto
PAP IBERICA-FERNANDO FER PEREIRALG STO. ANTONIO,325-GRIJOGRIJ? VNG4415-539Vila Nova de GaiaPorto
PAP BRINDEL LDAR. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2MATOSINHOS4450-036MatosinhosPorto
ARAUJO & CAVADAS LDAR GONCALVES 24 ESQ PAP POPULARPEDROSO4415-376Vila Nova de GaiaPorto
TAB BARROS-ANTONIO VAREJAO BARROSAV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUEAMARANTE4600-001AmarantePorto
J M J - ABASTECIMENTO COMB, LDAVIA NORTES?O MAMEDE DE INFESTA4465-001MatosinhosPorto
LIV EURO 2 MIL-ALBERTO F C SAMPAIOAV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE CC ORION LJ 113FELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
MARIA JOSE SANTOS CUNHA BALSEMAOR. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1PORTO4150-394PortoPorto
TAB MONTE BURGOS-M FERNANDA BORGESR. MONTE BURGOS 790PORTO4250-313PortoPorto
ALVELOS OLIVEIRA E LOUREIRO LDAR. TOMAS RIBEIRO,475MATOSINHOS4450-298MatosinhosPorto
TAB VENTURA LDAR. PEDRO HISPANO JT VIADUTOPORTO4100-398PortoPorto
PAP O LACINHO-ISABEL A R M MARTINSR. CONSTITUICAO, 613PORTO4200-200PortoPorto
JOSE OLIMPIO S LOBO-POSTO CRISTOVAOAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 1607BALTAR4585-015ParedesPorto
ANA RAMALHO J ALMEIDA VENDA J R LDALUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A LLOUSADA4620-400LousadaPorto
NATALIA DO CARMO TEIXEIRA CALHEIROSAV. VISCONDE BARREIROSMAIA4470-151MaiaPorto
ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDAR OURO 58 ASV REPSOLPORTO4150-001PortoPorto
ALDA MANUELA ANTUNES LOURENCO PINTOAV. DR RIBEIRO MAGALHAESFELGUEIRAS4610-108FelgueirasPorto
TAB PRELADA LDAR. DA PRELADA, 111PORTO4250-376PortoPorto
FERNANDO SANTOS GUIMARAESR. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENSSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
RAQUEL MARIA MATOS CUNHA M COMP LDAAV. DR FERNANDO AROSO, 176MATOSINHOS4450-662MatosinhosPorto
PAP MAIEL - RUI ORLANDO P CAPELASR. CENTRAL GIESTA, 7RIO TINTO4435-024GondomarPorto
SCOL SOBRADO COMB LDAR S JOAO SOBRADO ASV CEPSASOBRADO4440-339ValongoPorto
PAP CARVALHIDO-COM PAP TAB LDAPC EXERCITO LIBERTADOR,64PORTO4250-204PortoPorto
DOROCEAN-DOMINGOS AFONSO LEITER. STA OVAIA FANZERESF?NZERES4510-665GondomarPorto
M J VENDEIRO SAESTRADA NOVA, 837 - TERROSOPOVOA DE VARZIM4495-524P?voa de VarzimPorto
COMB LUBR MANUEL F SUCRS LDASEQUEIROS LODARESLOUSADA4620-210LousadaPorto
ISABEL MARIA LIMA ALMEIDAR. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273VILA NOVA DE GAIA4400-112Vila Nova de GaiaPorto
DAVID MOREIRA E IDALINA BARBOSA LDALG 5 OUTUBRO-BAR ESTA??O CP DEVESASVILA NOVA DE GAIA4400-089Vila Nova de GaiaPorto
PAP SEIXAS JOAO EDUARDO AUGUST SEIXR. MACHADO SANTOS 873 COIMBROESVILA NOVA DE GAIA4400-209Vila Nova de GaiaPorto
TAB REINEL LDAR. JORGE REINEL, 85PORTO4150-436PortoPorto
PAP CRUZEIRO II SERAFIM M ALM LIMAR. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23ERMESINDE4445-397ValongoPorto
TEIXEIRA E SUCESSORES LDAAV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHEPORTO4150-154PortoPorto
ARMINDO PONTES LDAR. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10VILA DO CONDE4480-665Vila do CondePorto
SOC DE COMBUSTIVEIS LAGOA LDAR DA LAGOA POSTO REPSOLMATOSINHOS4450-174MatosinhosPorto
PAP QUIOSQ RECTANGULO LDAAV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166PA?OS DE FERREIRA4590-516Pa?os de FerreiraPorto
CARLA M ALVES PINTO CARNEIRO MENDESPC MARQUES POMBAL LADO SUL JARDIMPORTO4000-390PortoPorto
TAB PAP PIRILAMPO LDAAV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50SENHORA DA HORA4460-236MatosinhosPorto
PAP AVENIDA, LDAAV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)POVOA VARZIM4490-011P?voa de VarzimPorto
JOSE AUGUSTO P FILHOS SAR GAGO COUTINHO 199 ASV BPMARCO CANAVESES4630-206Marco de CanavesesPorto
TAB PAP CENTRAL, LDAR. MONTE GIESTA, 38RIO TINTO4435-049GondomarPorto
MACALFA COMBUSTIVEIS LDAR JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELESERMESINDE4445-485ValongoPorto
MOREIRA GONCALVES & CIA, LDAR. CENTRAL DE CAMPOCAMPO VLG4440-038ValongoPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR FONSECA DIAS LUG ESPINHEIROVALONGO4440-652ValongoPorto
PAPELARIA SILVA & MOREIRA LDARUA AUGUSTO LUSO 113 R/CPORTO4050-073PortoPorto
JOSE FERREIRA CRUZ, LDAAV. DA REPUBLICA - POSTO GALPPAREDES4580-193ParedesPorto
PETRO DAC COMBUSTIV SERVICOS LDAR AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8MAIA4475-615MaiaPorto
CAROCHA PAP LDAAV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651MATOSINHOS4450-642MatosinhosPorto
PAP PINHAL, LDAAV. LIBERDADE, 20 LABRUGEVILA CONDE4485-301Vila do CondePorto
LUCILIO FERREIRA DOS SANTOSESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMARPORTO4150-196PortoPorto
ROSA GUIMARAES SOUSA CARVALHOR. JOAQUIM LEITAO, 331PORTO4100-289PortoPorto
KIOSK PAP M MADALENA D B TAVARESAV. 5 OUTUBRO ZONA INDUSTRIAL CAVACS M FEIRA4520-284Santa Maria da FeiraAveiro
CARRANCHO E CARRANCHO LDAR. DO CRASTO,53FOZ4150-245PortoPorto
AUTO ABAST. ANTONIO P SILVA LDAR. NOVA SEIXO, 1184S?O MAMEDE DE INFESTA4465-216MatosinhosPorto
ALVARENGA & ALVARENGA UNIP LDAAV FERNAO MAGALHAES 886PORTO4350-152PortoPorto
PAP FATY, LDAR. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196MAIA4475-471MaiaPorto
ANT?NIO JOS? COSTA MOREIRA, LDAR. DIOGO BOTELHO, 671PORTO4150-001PortoPorto
LUIS & FERNANDES LDAAV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSOPOVOA DE VARZIM4490-409P?voa de VarzimPorto
OCTAVIO ALMEIDA FILHOS LDAR DR RENATO ARAUJO ASV REPSOLS?O JO?O DA MADEIRA3700-242S?o Jo?o da MadeiraAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAREA DE SERVI?O REPSOL LJ 1323CASTEL?ES PNF4560-055PenafielPorto
A S ESSO-P RAINHA FEIRA SOC COMB LDZONA INDUSTRIAL DO ROLIGOS M FEIRA4520-115Santa Maria da FeiraAveiro
ARLINDO SOARES PINHO LDAAV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BPVALE DE CAMBRA3730-241Vale de CambraAveiro
ESTUDANTE COMER DIST PROD PAP LDAR. DR. NUNES PONTE, 23VALONGO4440-645ValongoPorto
INFORSOFT LDACC NORTE SHOPPING - PAP ALVORADA R SARAH AFONSO 105-107MATOSINHOS4460-841MatosinhosPorto
FRANCISCO TIBERIO HENRIQUESR. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTASMAIA4425-057MaiaPorto
PINHEIRO &PONTES LDA TAB NOVA POVOAR. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4POVOA VARZIM4490-499P?voa de VarzimPorto
CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDAR JULIO DINIS 9 BAZAR TINATROFA4785-330TrofaPorto
PETROSANJO-COM COMB LDA-POSTO GALPAV. LIBERDADES?O JO?O DA MADEIRA3700-164S?o Jo?o da MadeiraAveiro
PAIVA SILVA LDA - CAFE TONIAV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOSGONDOMAR4515-345GondomarPorto
AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDAR. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALPVILA CONDE4480-599Vila do CondePorto
FERNANDO AVELINO FERREIRAR. VISCONDE 2347S?O JO?O DA MADEIRA3700-266S?o Jo?o da MadeiraAveiro
TAB MUCABA LDAAV. REPUBLICA, 272VILA NOVA DE GAIA4430-188Vila Nova de GaiaPorto
PAPELARIA ETC DA FOZ LDAR. PARAISO FOZ,48 LJ 143PORTO4150-565PortoPorto
SENHORA ROSARIO COM UNIP LDAR 5 OUTUBRO FTE 12URR? PNF4560-842PenafielPorto
M ALICE OLIVEIRA SANTOSR DA MATA 680 EDF MONTEIROPA?OS DE BRAND?O4535-296Santa Maria da FeiraAveiro
TOTOSORTE LOTARIAS JOGOS LDAR. FERNANDES TOMAS, 858PORTO4000-213PortoPorto
PETRO S PEDRO C LUBRIFICANTES LDAEN 209 KM 9.7S?O PEDRO DA COVA4510-429GondomarPorto
VIRGILIO CONSTANTINO & C?, LDAEN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELOVILA CONDE4485-629Vila do CondePorto
JOAQUIM OLIVEIRA & SILVA LDAR. GESTO 63- SOBRALMOSELOS4535-201Santa Maria da FeiraAveiro
PAULA MARIA DAMAS SILVA ROCHAR. 14 OUTUBRO, 343VILA NOVA DE GAIA4430-050Vila Nova de GaiaPorto
MARIA EMILIA CAMPOS MARQUES ROCHAR MANUEL SILVA PINHEIRO EDF AMERICA L A 24 TROFA SHOPPINGTROFA4785-333TrofaPorto
MANUEL MAGALHAES CAFE CENTRALR DO APEADEIRO N 860LOUSADA4620-349LousadaPorto
DIZTUDO LIV PAP LDAR. CONDE ALTO MEARIM. 924MATOSINHOS4450-030MatosinhosPorto
EMILIA MARIA GONCALVES PEREIRAAV CAMILO TAVARES DE MATOSVALE CAMBRA3730-241Vale de CambraAveiro
ANA CRISTINA VIEIRA AMERICANO SILVAAV SERPA PINTO 566 PAP CLASSICAMATOSINHOS4450-282MatosinhosPorto
COMBUSTIVEIS FOJO, LDAR. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJOCANIDELO4400-232Vila Nova de GaiaPorto
MENDONCA & REBELO COMBUSTIVEIS LDAR. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BPTROFA4785-141TrofaPorto
PEDRO MIGUEL SERVO RIBEIROPC MARQUES POMBAL 224PORTO4200-431PortoPorto
JOSE PEREIRA SECUNDINOR. ABEL VIANA 25VIANA CASTELO4900-480Viana do CasteloViana do Castelo
ERNESTO PINTO TAVARES HERDEIROSR JOSE MONTEIRO CASTRO PORTUGAL 2184VILA NOVA DE GAIA4405-568Vila Nova de GaiaPorto
JOSE MANUEL ESTEVES SANTOSR. 1 DEZEMBRO N?37ESPOSENDE4740-226EsposendeBraga
ANA CRISTINA ROCHA NETO PAP LIV CCAV COMEND SILVA ARAUJO ED AVENIDA LJ CP 194AVES4795-003Santo TirsoPorto
PETROVAZ REV COMB GRANEL LDAR D PEDRO V ASV GALPMURO4745-308TrofaPorto
RTM II LDAR D AFONSO HENRIQUES FONTAINHAS ASV BPARRIFANA VFR3700-408Santa Maria da FeiraAveiro
PAPELARIA REALIDADE LDAPCT CONCORDIA 25S?O MAMEDE DE INFESTA4465-092MatosinhosPorto
QUIOSQUE SANTANA UNIP LDAR. SANTANA 780 GUEIFAESMAIA4470-118MaiaPorto
MELO RIBEIRO E SOUSA LDAAV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELALODARES4620-226LousadaPorto
TORRES E VAZ, LDA - POSTO GALPE N 107 KM 1 - POENTELAVRA4455-001MatosinhosPorto
LIV PAP DUARTE-JOAQUIM PINTO SILVAR. N? 18 , 618ESPINHO4500-245EspinhoAveiro
MATECAMEN-PAP TAB LDAAV. FERNAO MAGALHAES, 1269PORTO4350-169PortoPorto
M CONCEICAO S CARVALHO-QUIO ARMANDOPC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438P?voa de VarzimPorto
EDUARDO MANUEL MARQUES CRUZR. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUEPOVOA DE VARZIM4490-592P?voa de VarzimPorto
SUPERFIEL-SUPERMERCADOS LDAQTA SARDOALPENAFIEL4560-907PenafielPorto
RESTAURANTE RESIDENCIAL ES REAL LDASENHORA DA APARECIDA,CASA PAO DE LOTANQUE4600-001AmarantePorto
MONTE E CARREIRA LDAR. GOMES DE AMORIN, 3194P?VOA DE VARZIM4490-091P?voa de VarzimPorto
PETROMARANUS COMB LDAR RAMPA ALTA 556 POSTO GALPAMARANTE4600-275AmarantePorto
SE CALHAR - PAPELARIA LDAR. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479CANIDELO4400-364Vila Nova de GaiaPorto
PAPELARIA TASEBEM, UNIPESSOAL LDAR. VARAO, 23 LOJ 1PERAFITA4455-572MatosinhosPorto
JOCORUM TABACARIA LDACC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORESVILA NOVA DE GAIA4404-504Vila Nova de GaiaPorto
PETRO ZONA COMER COMBUSTIVEIS,LDADOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASVS?O JO?O DA MADEIRA3700-316S?o Jo?o da MadeiraAveiro
ANA FERNANDA N S FRANCO MORENOR. SANTANA, 375LE?A DO BALIO4465-741MatosinhosPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311PORTO4050-318PortoPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305ERMESINDE4445-416ValongoPorto
SODI AMARANTE SUPER LDAR BOMBEIRO MACIEIRA 153AMARANTE4600-021AmarantePorto
EUCLIDES SANTOS TRIPECA BAZAR ESMERPARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76SENHORA HORA4460-330MatosinhosPorto
JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDAASV BRANCA AP 15 GALPALBERGARIA-A-VELHA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
JOAQUIM CONCEICAO SOARESR CONDE SANTIAGO LOBAO 200 TAB STO ANTONIOOLIVEIRA DE AZEMEIS3720-282Oliveira de Azem?isAveiro
ESTEVES & RIBEIRO LDA Q OLIVEIRENSEAV. DR ALBINO REISOLIVEIRA AZEMEIS3720-241Oliveira de Azem?isAveiro
MARLINDA SOC PAP LDAAV COM AUGUSTO M PEREIRA 55SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
GLC-G?S LUBRIFICANTES E COMB, LDAEN 109-KM 46 ASV BPESTARREJA3860-001EstarrejaAveiro
POSTO A MOBIL-JOSE SILVA & COMP LDAAV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BPOVAR3880-112OvarAveiro
TAB ALMEIDA-MARIA CONCEICAO ALMEIDAR. DR. CARLOS BARBOSA 9PARDELHAS3870-213MurtosaAveiro
MANUEL GOMES & GUSTAVO GOMES LDAR DE S JOAO 9 E 11CAMINHA4910-145CaminhaViana do Castelo
PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDACC PINGO DOCE LJ 31SANTA MARIA DA FEIRA4520-210Santa Maria da FeiraAveiro
CINALFA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAAV JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES 280 ASV PRIOERMESINDE4445-656ValongoPorto
MARIA ILDA MOREIRA SANTOSR. CENTRAL GANDRA, 1339 CENTRALCOPIAPAREDES4580-116ParedesPorto
RECAUCHUTAGEM RAMOA S AAV CAVADO 114 116 PALMEIRA ASV GALPBRAGA4700-084BragaBraga
ESTRELA DA SORTE LOT E JOGOS, LDAR. ENGENHEIRO PINHEIRO BRAGA N?122FAMALIC?O4760-089Vila Nova de Famalic?oBraga
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (POR/VNC)BARROSELAS4905-999Viana do CasteloViana do Castelo
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTOBARROSELAS4905-999Viana do CasteloViana do Castelo
H A C MADUREIRA SAAV LEONARDO COIMBRA 182 ASVFELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
TICO-TICO BAZAR LDAAV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12VILA DO CONDE4480-668Vila do CondePorto
JOSE FONTES COELHOR. 26 N?335ESPINHO4500-163EspinhoAveiro
PAPELARIA CENTRAL DA CANCELA, LDAR. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEMERMESINDE4445-413ValongoPorto
MARIA CEU L OLIVEIRA CARVALHO LDAR DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708MAIA4475-474MaiaPorto
TEIXEIRA DA COSTA-COM & LUBRIF,LDAR S JOAO BATISTA PETRO BRITO BP GUIMARAESBRITO4805-036Guimar?esBraga
ALBANO JORGE MARQUES SOUSAR. FREI JOSE VILACA FERREIROSBRAGA4700-236BragaBraga
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVAR. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 AAROUCA4540-117AroucaAveiro
MARIA AMELIA MOREIRA R ALVES COSTAR. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305AGUA LONGA4825-087Santo TirsoPorto
ANTERO CAMELO E FILHOS LDAAV. DR JOAO CANAVARRO 6VILA CONDE4480-668Vila do CondePorto
JOAQUIM FERNANDES E CRUZ LDAAV BESSA 137PORTO4100-012PortoPorto
PAP TAB IMPAR,SOC UNIPESSOAL,LDAR. CONSELHEIRO ARALA CHAVES, N?5 AOVAR3880-038OvarAveiro
MARIA FILOMENA A VAZ DE MOURAR JOAO GRAVE, 186PORTO4150-427PortoPorto
TORCATO PEREIRA MEIRELES LDAESTACAO CP CAMPANHAPORTO4300-032PortoPorto
LAURINDA MARIA O BRANDAO MARTINSLUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDOESTARREJA3860-207EstarrejaAveiro
SPM SOC PETROLEOS MARCO LDAAV. MANUEL PEREIRA SOARES 711MARCO CANAVESES4630-296Marco de CanavesesPorto
SUPERALPE- SUPERMERCADOS LDALUG DE LEIRIA - SANTA SABINAALPENDURADA4575-011Marco de CanavesesPorto
SILVA MAIA - JORNAIS E TABACOS LDAGAVETO RUA ANT?NIO LU?S GOMES COM AV DA REP?BLICAVILA NOVA DE GAIA4430-194Vila Nova de GaiaPorto
SONIA MARIA RODRIGUES PINTOR 13 DE MAIO 1180CORTEGA?A OVR3885-229OvarAveiro
RENATO E OLIMPIA LDACC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUSPORTO4350-414PortoPorto
MARIA DAS DORES MACHADO LDAAV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343SENHORA DA HORA4460-270MatosinhosPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNGARCOZELO VNG4410-001Vila Nova de GaiaPorto
CASILC?PIA LDAR. DA IGREJA, 194MAIA4475-641MaiaPorto
QTA AVENIDA - A M TAB E PAP LDAR D ANTONIO JOSE ROCHA COUTO 39 LAMOSOVILA BOA DO BISPO4625-640Marco de CanavesesPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAFONTE PARADA ASV BPSEROA4595-434Pa?os de FerreiraPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOLVILA NOVA DE GAIA4430-129Vila Nova de GaiaPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310PORTO4250-165PortoPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAUTO ESTR NORTE-LISBOA-PORTO LJ1320VILA NOVA DE GAIA4430-129Vila Nova de GaiaPorto
LUTECO LDAR. D ILDEFONSO , 7MACIEIRA MAIA - V CONDE4485-401Vila do CondePorto
GNIEVES UNIPESSOAL LDAR. SOUSA TREPA , 67 - 69SANTO TIRSO4780-554Santo TirsoPorto
PLATAFORMA COMBUSTIVEIS SAR. 16 DE MAIO , 978TROFA4785-608TrofaPorto
AUGUSTO SILVA E T LDA- CAFE TITAR. FRESCA N? 208MATOSINHOS4450-678MatosinhosPorto
CURIOSAS AVENTURAS, LDAAV. JOAQUIM NEVES SANTOS N?695MATOSINHOS4450-394MatosinhosPorto
DAVID BORGES MACHADO (TAB BORGES)LUGAR DE CIMO VILANESPEREIRA4620-403LousadaPorto
ODETE & LIDIA LDAR. COSTA CABRAL N? 2879PORTO4200-234PortoPorto
J F MOREIRA ARAUJO E IRM?O, LDAR. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291VALONGO4440-652ValongoPorto
MARIA MADALENA DIAS BATISTA TAVARESAV. D. MARIA 1? CC LJ 2OLIVEIRA DE AZEM?IS3720-300Oliveira de Azem?isAveiro
MANUEL OLIVEIRA E MENDES LDAR. DOS BOEIROS N? 123VILARINHO4795-819Santo TirsoPorto
ESTUDOS DE PAPEL-PAP E TAB , LDAR. DA BELGICA N? 2202CANIDELO4400-046Vila Nova de GaiaPorto
PAD, PAST BOA NOVA MOSTEIRO, LDAR. DO MUNICIPIO LOTE 1VILA DE CUCUJ?ES3720-386Oliveira de Azem?isAveiro
HERDEIROS DE MANUEL CRUZ LOPESR FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)PORTO4100-238PortoPorto
MANUEL CARNEIRO PIRES LDACC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RASSANTO TIRSO4780-219Santo TirsoPorto
ANIBAL SILVA XARA , LDABUSTELO S.ROQUES.ROQUE3720-011Oliveira de Azem?isAveiro
MARISA DE JESUS LOPES CORREIAAV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 N?900 EDF S.JOS?REBORD?ES4795-160Santo TirsoPorto
HELENA MARIA TEIXEIRA NUNES BARROSR. SERPA PINTO N? 147PORTO4050-585PortoPorto
PETROJA-COM COMB CENT LAV UNIP, LDAR. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BPARGIVAI4490-224P?voa de VarzimPorto
TABACARIA LIBOLO, LDAAV CONDE 6253S?O MAMEDE DE INFESTA4465-099MatosinhosPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISOVILA NOVA DE GAIA4405-853Vila Nova de GaiaPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISOPEROSINHO4415-008Vila Nova de GaiaPorto
RISOS E PALAVRAS PAPELARIA , LDAR. DO AMIAL 1116PORTO4200-058PortoPorto
SODIPAREDES-SUPERMERCADOS, LDAR. CENTRAL DE MOURIZMOURIZ4580-007ParedesPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343VILA NOVA DE GAIA4400-303Vila Nova de GaiaPorto
H & D PAPELARIA LDAR. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. N?281LE?A DA PALMEIRA4450-711MatosinhosPorto
MCUNHA CONS FISC E CONT LDAR JOAO BARROS LJ2PORTO4150-416PortoPorto
NUNES ALVES & FILHOS, LDAR S.VICENTE,1194 - POSTO REPSOLALFENA4445-210ValongoPorto
DREAM GIFT, LDAR FABRICA,274 LJ10 INTERMACH?VILA NOVA TELHA4470-768MaiaPorto
PC GIFT-TABACARIA E PAPELARIA, LDAR MARIA GIL TUIAS-INTERMACH?MARCO DE CANAVESES4630-297Marco de CanavesesPorto
FERNANDO DOMINGOS OLIVEIRA UNIP LDAR DE RECHOUSA, N? 655CANELAS4410-222Vila Nova de GaiaPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSAVILA NOVA DE GAIA4405-702Vila Nova de GaiaPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAVIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA GEMUNDEMAIA4475-401MaiaPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 13- LG PINDELO VILA CONDE?RVORE4480-055Vila do CondePorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR 5 DE OUTUBRO ERMESINDEERMESINDE4445-310ValongoPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST EXTERIOR CINCUNVALA?AO 7446/7448PORTO4200-162PortoPorto
AUTO MODERNA MAIA COMBUSTIVEIS, LDAR AUGUSTO SIM?ES 550 - POSTO BPMAIA4470-147MaiaPorto
TORRES & VAZ, LDAEN1 KM 2.59 NORTE ASV GALPPINHEIRO DA BEMPOSTA3720-463Oliveira de Azem?isAveiro
TEMAS E PALAVRAS-PAPELARIA, LDAR CASTANHEIROS 230 LAVRALAVRA4455-089MatosinhosPorto
NOTICIAS MARAVILHOSAS, LDAR DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147PORTO4200-350PortoPorto
JOCORUM TABACARIA LDAPCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 BVILA NOVA DE GAIA4400-480Vila Nova de GaiaPorto
LIDIA DE LIMA FERNANDES SILVAR DO MEIRAL N? 63PORTO4300-326PortoPorto
MARIA CELESTE VELEZ LUCIO BISPOR. DR. MANUEL RODRIGUES,92BEMPOSTA2205-179AbrantesSantar?m
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BPSANTAR?M2001-701Santar?mSantar?m
BEMPOSTA PAPELARIA TABACARIA LDABEMPOSTASANTA CATARINA DA SERRA2495-186LeiriaLeiria
O LAPIS PAPELARIA TABACARIA LDAR PEDRO SANTAREM 110 RCSANTAR?M2000-223Santar?mSantar?m
CAFE CENTRAL DE OUREM LDAPC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25OUR?M2490-500Our?mSantar?m
TERBEANA D COM ARTIGOS PAP UNIP LDAR CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 BTOMAR2300-460TomarSantar?m
PAP CONDES LDAR. 17 AGOSTO,3ABRANTES2200-001AbrantesSantar?m
MARIA MANUELA M FERREIRA NIXOR CALOUSTE GULBENKIAN 14SAMORA CORREIA2135-263BenaventeSantar?m
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIMALMEIRIM2080-094AlmeirimSantar?m
RITONICHO-RESTAURANTE E CAFE LDABR. DO NICHO-OLHAREIRATORRES NOVAS2350-001Torres NovasSantar?m
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAVARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BPSANTAR?M2005-068Santar?mSantar?m
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV D JOSE ALVES CORREIA DA SILVA F?TIMAF?TIMA2495-402Our?mSantar?m
ROSARIO & CALADO LDAR 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENAALCANENA2380-042AlcanenaSantar?m
F F E J COMBUSTIVEIS LDARIBEIRO BARATO ASV GALPSARDOAL2230-146SardoalSantar?m
JOSE MANUEL SILVA MARQUESR MAESTRO FERNANDO 13 A PAP ISAMARRIO MAIOR2040-327Rio MaiorSantar?m
PAULA ALEXANDRA MENDES ROSA GALINHALG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIMGOLEG?2150-124Goleg?Santar?m
SACATRECOS TAB PAP SOC UNIP LDAMODELO HIPER SANTAREM LJ 6 CC CONTINENTE SANTAREMSANTAR?M2005-181Santar?mSantar?m
TAB CARLOS ALBERTO O SILVA UNIP LDAAV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQUTORRES NOVAS2350-601Torres NovasSantar?m
FELIX E COELHO LDAPC REPUBLICA QUIOSQUE JARDIMRIO MAIOR2040-269Rio MaiorSantar?m
MARIA MANUELA C MONTEIRO TRAVESSAR 25 ABRIL 19 TAB MAGOSSALVATERRA DE MAGOS2120-073Salvaterra de MagosSantar?m
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994AbrantesSantar?m
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES - MOURISCAS APT 70 A23 ABRANTES (ABR/LIS) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994AbrantesSantar?m
TIPAL T PAP IDEAL FERREIRENSE LDAPC PEDRO FERREIRA, LT BFERREIRA DO Z?ZERE2240-342Ferreira do Z?zereSantar?m
PETRODAIRE LDAESTRADA DE MINDE-ASV REPSOLF?TIMA2495-661Our?mSantar?m
FERRAZES COMBUSTIVEIS E OLEOS,LDAR COMBATENTES 106 ASVCAXARIAS2435-125Our?mSantar?m
HENRIQUETA M MATOS ESPERAN?A RAMOSR ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDEENTRONCAMENTO2330-153EntroncamentoSantar?m
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BPSANTAR?M2001-701Santar?mSantar?m
CABRA CEGA LDAURB DAS BALEIAS LJ 4CORUCHE2100-202CorucheSantar?m
TURRISHOP COM RET PAP JORNAIS R LDASTO ANTONIO CHASBMODELO HIPERTORRES NOVAS2350-559Torres NovasSantar?m
TABACARIA MOURAO LDAAV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4TORRES NOVAS2350-724Torres NovasSantar?m
LUCIA BARRETO SOCIEDADE UNIP LDAR CIDADE SANTAREM QUIOSQUEALCANEDE2025-034Santar?mSantar?m
JOAO MARQUES MARTINSR. FRANCISCO SERRANO 31 AMA??O6120-747Ma??oSantar?m
ANA ROSA SANTOS SILVAR ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73AVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
CASA DAS QUEIJADAS ACT HOT LDALRG GENERAL HUMERTO DELGADOPORTO ALTO2135-115BenaventeSantar?m
SERVIRAMA COMBUSTIVEIS TURISMO LDAEST DA SERRA - POSTO REPSOLTOMAR2300-415TomarSantar?m
ABILIO LUIS E ALBERTO LDAR DR CARLOS VAZ F ALMEIDA 27 LJ 25OUR?M2490-547Our?mSantar?m
RAIMUNDO LOUREIRO S PINHEIRO LDAR. NUNO ALVARES 11TORRES NOVAS2350-423Torres NovasSantar?m
PEREIRA DA SILVA LDAR DAVID MANUEL FONSECA 2RIO MAIOR2040-276Rio MaiorSantar?m
ALBERTO PEREIRA DINISAV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AVSANTAR?M2005-177Santar?mSantar?m
RAIZ REPRESENTACOES LDAR DR BARRAL FILIPE 55 57VILA NOVA DA BARQUINHA2260-416Vila Nova da BarquinhaSantar?m
LUBRISCAINHO LDAEST NAC 119 KM 34 ASV REPSOLBISCA?NHO2100-651CorucheSantar?m
BARCO DE PAPEL LDAC COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVASRIACHOS2350-376Torres NovasSantar?m
NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDAA E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BPRIO MAIOR2040-071Rio MaiorSantar?m
NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDAA E 15 KM 23 4 SUL NORTE ASV BPRIO MAIOR2040-071Rio MaiorSantar?m
ROSALIA JESUS ALBERTO T MATIASR CONSELHEIRO AROUCA 185ALCOENTRE2065-016AzambujaLisboa
SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDAEN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHECHAMUSCA2140-011ChamuscaSantar?m
MARIA TERESA LIMA GOMES C ELOYAV MANUEL FIGUEIREDO LT 7 R/CTORRES NOVAS2350-771Torres NovasSantar?m
PAPELARIA NOBREGA LDAR DR MANUEL GOMES SILVA 29 LJCARTAXO2070-096CartaxoSantar?m
ICE CREAM CAFE LDALG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHETORRES NOVAS2350-433Torres NovasSantar?m
ESCRITA COM CHARME UNIPESSOAL LDAR PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPINGSANTAR?M2000-223Santar?mSantar?m
CADM LDAAV FOR?AS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7ABRANTES2200-300AbrantesSantar?m
LEGENDAS E NUMEROS UNIP LDAR GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5ENTRONCAMENTO2330-271EntroncamentoSantar?m
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAISTOMAR2300-390TomarSantar?m
KIOSKEDOSSEGREDOS UNIPESSOAL LDAAV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUEALCANENA2380-180AlcanenaSantar?m
ANA ROSA SANTOS SILVAR DO CENTRO SAUDE 10 LJ 5AZAMBUJA2050-270AzambujaLisboa
DEZENAMAGICA UNIPESSOAL LDAAV DR MARIO SOARES PINGO DOCE LUGAR DO ESPADANALRIO MAIOR2040-413Rio MaiorSantar?m
LIGA DOS AMIGOS DO HOSP DE ABRANTESLARGO ENG BIOUCAS HOSPITALABRANTES2200-202AbrantesSantar?m
GRA?A BARREIRO UNIPESSOAL LDAAV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUESANTAR?M2000-210Santar?mSantar?m
SUPERNOVE OUREM SUPERMERCADOS LDAR NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURAOUR?M2490-339Our?mSantar?m
MALTA E SILVA LDAR MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8CARTAXO2070-012CartaxoSantar?m
RASCUNHO LIMPO LDAENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCEABRANTES2200-183AbrantesSantar?m
POLIOCOMBUSTIVEIS LDAURB QTA DA CABREIRA LT 63 ASVCARTAXO2070-001CartaxoSantar?m
FORMULAS ACROBATICAS UNIPESSOAL LDAR LAMEIRAO 18 VALE DE FIGUEIRA STRVALE DE FIGUEIRA STR2000-737Santar?mSantar?m
SUPERABRANTES SUPERMERCADOS LDAR ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDEABRANTES2200-042AbrantesSantar?m
MARIA DO CEU VIEIRA REIS LDAROTUNDA SUL EDF TRES REIS LJ 15F?TIMA2495-413Our?mSantar?m
GT PETRO COMBUSTIVEIS E SERV LDAEN 113 MOINHO AREIA ASV BPOUR?M2490-444Our?mSantar?m
INTERGOLEG? SUPERMERCADOS LDAEN 243 LUGAR DA SERRADORA INTERMARCHEGOLEG?2150-123Goleg?Santar?m
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA UNIP LDAR MANUEL MATOS LT 17TOMAR2300-508TomarSantar?m
RAIZ REPRESENTA?OES LDAR NORTON DE MATOS 28 ATOMAR2300-438TomarSantar?m
REGO E FRANCISCO LDAR MANUEL MARTINS ALVES 80 ASANTO ESTEV?O BNV2130-143BenaventeSantar?m
TERESA COCHICHO UNIP LDAZONA INDUSTRIAL LT 10COU?O2100-379CorucheSantar?m
INTERTOMAR SUPERMERCADOS LDAQTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHETOMAR2300-394TomarSantar?m
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS SAEN 3 KM 18,5VALE DA PEDRA2070-702CartaxoSantar?m
SERGIO MIGUEL SEQUEIRA BAT NUNESEST S DOMINGOS SUP MINIPRE?OSANTAR?M2005-183Santar?mSantar?m
CLUBE DESPORTIVO OS AGUIASR JOSE RELVAS 143ALPIAR?A2090-105Alpiar?aSantar?m
TABACARIA A TOCA LDAAL 1 MAR?O CENT COM TEMPLARIOS LJ 153TOMAR2300-431TomarSantar?m
MEDIJOGOS JOGOS DE APOSTAS LDAAV ENG ANT CALHEIROS LOPES 22BENAVENTE2130-015BenaventeSantar?m
VERA PEREIRA UNIPESSOAL LDAAV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARKABRANTES2200-233AbrantesSantar?m
COMBUSTIVEIS24HORAS LDAEST LEIRIA LUGAR BARRADAS 148F?TIMA2495-407Our?mSantar?m
NUMEROS A ESPREITA UNIP LDAR NOSSA SENHOA FATIMA 42 PINGO DOCEMINDE2395-103AlcanenaSantar?m
SUBLIME MANOBRA UNIPESSOAL LDARUA CONDESSA DA JUNQUEIRA 80 AALMEIRIM2080-069AlmeirimSantar?m
POSICAO E VELOCIDADE LDAR COIMBRA 10 GORDUCHAS TOMARTOMAR2300-394TomarSantar?m
MATRIZ INSTANTANEA LDAR CAPITAO SALGUEIRO MAIA EDIF INTERVILA NOVA DA BARQUINHA2260-418Vila Nova da BarquinhaSantar?m
ARCADAS DO JARDIM LDACENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAOSANTAR?M2005-071Santar?mSantar?m
ALVARO SOARES E IRMAOAV FRAN?A 96PORTO4050-275PortoPorto
AMANHECER PAPELARIA LIVRARIA LDAAV D MANUEL II 1272MAIA4470-334MaiaPorto
ZELOSO PALPITE LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE REBORDOSA 647REBORDOSA4585-359ParedesPorto
TIAGO FERNANDO SOUSA SILVAAV MANUEL DIAS MACHADO 304S?O MARTINHO CAMPO4795-445Santo TirsoPorto
ONDAS PERFEITAS UNIP LDACC ELECLERC-EN106 KM212LOUSADA4620-121LousadaPorto
KIOSQUE K PAP UNIP LDAR DA MARIADEIRA BL9 RC LJ BP?VOA DE VARZIM4490-660P?voa de VarzimPorto
CELEIRO DOS NUMEROS LDAPC D AFONSO V 126PORTO4150-024PortoPorto
CARLOS A RODRIGUES FARIARUA DE MEDANCELHE 157RIO TINTO4435-331GondomarPorto
MONINHA CAFE UNIP LDARUA D ANTONIO FERREIRA GOMES 174PENAFIEL4560-568PenafielPorto
CPCPC COMP PORT COM PROD COM SAEST DA CIRCUNVALACAO 10783 A 10853PORTO4250-152PortoPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDARUA DO CORVO 719ARCOZELO VNG4410-439Vila Nova de GaiaPorto
LETRAS IMPERIAIS LDAR SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHESANTA MARIA DE LAMAS4535-356Santa Maria da FeiraAveiro
M J VENDEIRO SAEST NAC 13 KM 16 ASV BPMINDELO4485-473Vila do CondePorto
CINZA E FUMAROLA LDAAV PRAIA 1174ESMORIZ3885-406OvarAveiro
GAPORGAL COMBUSTIVEIS LDAR ANTONIO MARIA SILVA PINHO 30PARDILH?3860-431EstarrejaAveiro
M J VENDEIRO SARUA TOME DE SOUSA 166RATES4570-417P?voa de VarzimPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE4100-002PortoPorto
QUIOSQUE POLO NORTE UNIPESSOAL LDAR D ANTONIO FERREIRA GOMES S/NMILHUNDOS4560-230PenafielPorto
FRANCISCO AUGUSTO COSTA UNIP LDAAV ENG DUARTE PACHECO 368 MERCADOMATOSINHOS4450-110MatosinhosPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
ELISABETE MARIA L LEONOR MOREIRAAV SACADURA CABRALPENAFIEL4560-480PenafielPorto
RECORDEXCENTRICO UNIPESSOAL LDAAV DR FERNANDO AROSO 562MATOSINHOS4450-662MatosinhosPorto
MANUEL ALVES DIAS LDARUA 19 1538 ASV BP ANTAESPINHO4500-251EspinhoAveiro
DULCE PAULA RIBEIRO UNIPESSOAL LDAPC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIAMAIA4470-202MaiaPorto
M J VENDEIRO SARUA SANTOS DIAS 761S?O MAMEDE DE INFESTA4465-255MatosinhosPorto
PINHAIS ESMORIZ ACT HOT LDAAV DR RAIMUNDO RODRIGUES 644ESMORIZ3885-412OvarAveiro
ANOLOKITER LDAMERCADO BOM SUCESSO QUIOSQUEPORTO4150-145PortoPorto
MIGUEL PATRICIO MESQUITA MONTEIROR S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIMPORTO4350-299PortoPorto
PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDAAV JOAO XXIII 192PA?OS DE FERREIRA4590-515Pa?os de FerreiraPorto
PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDAVIA DO PODER LOCAL 889FERREIRA PFR4590-901Pa?os de FerreiraPorto
JOCORUM TABACARIA LDAR GON?ALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTOPORTO4150-365PortoPorto
LAURINDA LOPES MARTINSR. CAPITAO PRA?A BARRO S OUTEIROCARVALHOSA4590-016Pa?os de FerreiraPorto
ALFABETO NOMADA UNIPESSOAL LDAAV SOUSA CRUZ 652SANTO TIRSO4780-365Santo TirsoPorto
TIAGO PINTO RIBEIROAV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. FURADOUROOVAR3880-352OvarAveiro
GASCOMBGEST UNIPESSOAL LDAAV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642MOZELOS VFR4535-202Santa Maria da FeiraAveiro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR VELOSO SALGADO ASV CEPSA LE?A PALMEIRAMATOSINHOS4450-801MatosinhosPorto
SORTEMAGNIFICA UNIPESSOAL LDARUA SANTA MARIA 2207 SANTA MARIA DE LAMASSANTA MARIA DE LAMAS4535-403Santa Maria da FeiraAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDARUA DE REBORDOESRIO TINTO4435-416GondomarPorto
PALAVRAS DESCONTRAIDAS UNIP LDARUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62S?O MAMEDE DE INFESTA4465-085MatosinhosPorto
JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDAR SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749PORTO4350-307PortoPorto
MARIO RUI SEQUEIRA UNIPESSOAL LDAR SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24MAIA4470-214MaiaPorto
M J VENDEIRO SAEST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BPPORTO4250-155PortoPorto
KIOSKGEST UNIP LDAR DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANOMATOSINHOS4454-513MatosinhosPorto
ROGERIO A OLIVEIRA SOC UNIP LDAR VILA NOVA 8BITAR?ES4580-294ParedesPorto
ONDE HA FUMO LDAR SANTA CRUZ PINGO DOCEFREAMUNDE4590-306Pa?os de FerreiraPorto
CARLA BESSA TEIXEIRA DE SOUSARUA 25 DE ABRIL LIXALIXA4615-581FelgueirasPorto
SF COSTA II TABACARIAS LDACC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA PLAZA 36 CARVALHOSACARVALHOSA4590-046Pa?os de FerreiraPorto
PALPITE CONVENIENTE LDAR DE SAMIL 365 S?O ROQUES?O ROQUE3720-715Oliveira de Azem?isAveiro
ANDREIA PATRICIA R FONSECA UNIP LDAR D ANT FERREIRA GOMES 10 LJ H ERMESINDEERMESINDE4445-398ValongoPorto
PORTO JOAO & NUNES LDAR DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOLSANTO TIRSO4780-501Santo TirsoPorto
FUELDOIS COM COMBUSTIVEIS LDAAV PONTE DE AREIAS S/N CETECETE4580-311ParedesPorto
FUELDOIS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAAV DE FONTES 147 SOBROSASOBROSA4580-729ParedesPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAA 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAA 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
MAR RODRIGUES LDAR ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA MATOSINHOSMATOSINHOS4450-022MatosinhosPorto
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAAV DOUSTOR NICOLAU CARNEIRO 125 PA?OS DE FERREIRAPA?OS DE FERREIRA4590-513Pa?os de FerreiraPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SARUA LIBERDADE 213 BP GRANJA S?O FELIX DA MARINHAS?O FELIX DA MARINHA4410-153Vila Nova de GaiaPorto
LATITUDE SUMARIA UNIPESSOAL LDAR LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADALOUSADA4620-030LousadaPorto
DEVESA E SILVA FERREIRA LDAEN 1 AREAL KM 283S?O JO?O DE VER4520-605Santa Maria da FeiraAveiro
VIRGILIO ANTONIO GONCALVES LIMAR VILAR 234PORTO4050-625PortoPorto
ADAO M PERES CABECA C HERANCA DENESPEREIRANESPEREIRA CNF4690-363Cinf?esViseu
TEMAS E RELATOS UNIPESSOAL LDAR GODINHO 133 R/CS?O MAMEDE DE INFESTA4465-154MatosinhosPorto
UNANIMOUS WORLD LDAAV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADEPAREDES4580-029ParedesPorto
FELIZ DO ARQUINHO LDARUA ANTONIO CARNEIRO ED NAVARRAS LOAMARANTE4600-048AmarantePorto
LUIZ AUGUSTO GARCIA RODRIGUESAV FRANCISCO SA CARNEIRO 4 B LOJASANTA MARIA DA FEIRA4520-164Santa Maria da FeiraAveiro
TANIA DANIELA FERREIRA TORRESESTRADA DOM MIGUEL PINGO DOCES?O PEDRO DA COVA4510-243GondomarPorto
HEROIS DA ESCRITA UNIPESSOAL LDAR DOS AMIGOS 213MATOSINHOS4450-657MatosinhosPorto
PEDRO ALBUQUERQUE CASTRO UNIP LDARUA COMENDADOR INACIO SOUSA 27VILA NOVA DE GAIA4430-362Vila Nova de GaiaPorto
ANA TERESA DA SILVA CABRALAV MENERES 611MATOSINHOS4450-191MatosinhosPorto
MORTAGUA E SILVA COM COMB LDAAV 25 DE ABRIL ASV REPSOLESTARREJA3860-376EstarrejaAveiro
JULIO FERNANDO A MOREIRA UNIP LDAR CONCEICAO FERNANDES H GAIA VILAR ANDORINHOVILA NOVA DE GAIA4430-502Vila Nova de GaiaPorto
VISITA PALAVRAS UNIPESSOAL LDARUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITAPORTO4050-012PortoPorto
JOSE ALBERTO BRANDAO UNIP LIMITADAR DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129S?O PAIO DE OLEIROS4535-478Santa Maria da FeiraAveiro
TEORIAS AIROSAS LDARUA JULIO DINIS 938PORTO4050-322PortoPorto
NUNO MIGUEL COSTA ANCIAES GOMESAV CONSELHO EUROPA LOJA 41PORTO4250-543PortoPorto
CLEUSIMAR LUIZ VICENTERUA 5 DE OUTUBRO 200 CENTROVILA DO CONDE4480-630Vila do CondePorto
FMP MOVEIS UNIPESSOAL LDAR CENTRAL DA VERGADA 678MOLEZOS VFR4535-166Santa Maria da FeiraAveiro
MIRIAM DA SILVA ALMEIDARUA VISCONDE 1768 R/CS?O JO?O DA MADEIRA3700-265S?o Jo?o da MadeiraAveiro
ENYSIS UNIPESSOAL LDAR MONTE BURGOS 316PORTO4250-309PortoPorto
ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDAEN 1 560 ARGONCILHEARGONCILHE4500-007EspinhoAveiro
PATRICIA CRISTINA D SANTOS FERREIRAR SANTIAGO 481CUST?IAS MTS4460-809MatosinhosPorto
CPCPC COMP PORT COM PROD COM SARUA DAS GANDARAS 2 LUGAR AMIALOLIVAL VNG4415-715Vila Nova de GaiaPorto
MACALFA COMBUSTIVEIS LDARUA DO MOSTEIRO POSTO BP AGUAS SANTMAIA4425-140MaiaPorto
IMPROVE DIMENSION UNIPESSOAL LDARUA DO CENTRO SOCIAL 29CANEDO VFR4525-189Santa Maria da FeiraAveiro
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR D AFONSO HENRIQUES 1013MAIA4425-637MaiaPorto
SILCRUZ F FERREIRA J BRAS FERREIRAR BATALHOZ 2 FCARTAXO2070-071CartaxoSantar?m
M J VENDEIRO SAR GODINHO FARIA C/ R SA E MELOS?O MAMEDE DE INFESTA4465-151MatosinhosPorto
M J VENDEIRO SAEST NACIONAL, KM 8.4, 13MOREIRA MAIA4470-616MaiaPorto
PRESENTES PERFEITOS UNIPESSOAL, LDAR FERNANDO ALMEIDA 65MAIA4470-288MaiaPorto
PAP E TAB AUGUSTO PEDRO, LDAR DA CERCA N? 520PORTO4150-201PortoPorto
MARIA ANTONIA RAMOS M S VILAS BOASAV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDE?RVORE4480-051Vila do CondePorto
BAZAR FATINHA PAP E LIV UNIP, LDAR DE TRAVANCA N? 2274TRAVANCA4605-467AmarantePorto
MARIA DE FATIMA DUARTE OLIVEIRAAV BRASIL , N? 6S?O JO?O DA MADEIRA3700-068S?o Jo?o da MadeiraAveiro
M J VENDEIRO SAEN 107 KM 19AGUAS SANTAS4425-419MaiaPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAR MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ASV BPLAVRA4455-237MatosinhosPorto
M J VENDEIRO SAR SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)LE?A DO BALIO4465-749MatosinhosPorto
QUOCIENTE & RESTO C ECO FIN LDAR PADRE MANUEL DA SILVA 80MAIA4470-618MaiaPorto
PEDRO MIGUEL BARBOSA UNIP LDAR GEN HUMBERTO DELGADO 223MAIA4425-653MaiaPorto
SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDAR ELIAS GARCIA N?460ERMESINDE4445-413ValongoPorto
ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDAAV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001MatosinhosPorto
STOCK IMPAR, LDAR DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAOPORTO4200-450PortoPorto
EMILIA ANTUNES MARTINS V PEREIRAR D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ TALFENA4445-085ValongoPorto
KIP4U LDAPC MARQUES POMBAL MERCADO MUNICIPALPOVOA DE VARZIM4490-442P?voa de VarzimPorto
BREVE NARRATIVA UNIP LDAR HEROIS DE FRANCA 630MATOSINHOS4450-150MatosinhosPorto
PINTO COELHO TAB LDACC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINAPORTO4000-443PortoPorto
FERNANDO ASSUN??O & FILHOS LDACC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549VILA NOVA DE GAIA4404-503Vila Nova de GaiaPorto
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAA29-KMS 26,600 NASCENTE ARADAOVAR3885-100OvarAveiro
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAA 29 KM 26,600- POENTEOVAR3885-100OvarAveiro
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAAV 25 DE ABRILSANTA MARIA FEIRA4520-161Santa Maria da FeiraAveiro
GEPOIL SOC GEST PAC SAR CENTRAL ARCOS ASV BP S PEDRO DE FINSMAIA4425-321MaiaPorto
AREAS PORTUGAL REST DISTRIB SAAEROP.FRANCISCO S? CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)MAIA4470-558MaiaPorto
BENVINDA GUEDES FERREIRA SILVAR CENTRAL 9CRESTUMA4415-618Vila Nova de GaiaPorto
ANTONIO ROCHA DANTAS LDAR DA ALEGRIA N? 1 ( KIOSKE ALEGRIA)PORTO4000-021PortoPorto
PALAVRAS E NUMEROS QUIOSQ UNIP LDAPC LUIS DE CAM?ESPOVOA DE VARZIM4490-441P?voa de VarzimPorto
MARIA MANUELA COELHO UNIP LDAAV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDEERMESINDE4445-416ValongoPorto
PEDALROUTE COMBUSTIVEIS LDAR D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADOTROFA4785-301TrofaPorto
ALVARO TEIXEIRA PINHEIROEDF CIMO DA VILA FRC CI 536 TELOESAMARANTE4600-061AmarantePorto
JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDAAV COMBATES GRANDE GUERRA 627PORTO4200-190PortoPorto
M J VENDEIRO SAFONTINHAS - BALAZARBALAZAR PVZ4570-040P?voa de VarzimPorto
ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SAR DO NEGRAL 1CAMPO VLG4440-115ValongoPorto
ANA PAULA SILVA PINTOR 32 611ESPINHO4500-320EspinhoAveiro
JOCORUM TABACARIA LDACC PARQUE NASCENTE EST EXTERIOR CIRCUNVALACAO LOJA 308RIO TINTO4435-182GondomarPorto
SANDRA HERMINIA TINOCO FERREIRAR PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMAAREIAS STS4780-025Santo TirsoPorto
PAULA CRISTINA C C CASTROR GENERAL TORRES S/N ESTACAO CPVILA NOVA DE GAIA4430-109Vila Nova de GaiaPorto
AUGUSTO & DARIO LDAR SOARES DOS REIS 776VILA NOVA DE GAIA4400-314Vila Nova de GaiaPorto
LETRA LEGIVEL PAP TAB EQ INF LDAR DOS CASTANHEIROS 46 LUGAR DA TORREESMORIZ3885-504OvarAveiro
DOMINGOS GODINHO PERALTAR 23 211 PAP LIVRALIAESPINHO4500-141EspinhoAveiro
JOGOS DECISIVOS COM JORN REV LDAPC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/CSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
THEMAS & PHENOMENOS LDAR PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-767MatosinhosPorto
J LOBO COMBUSTIVEIS LDAR CENTRAL VANDOMA 50 ASV BPVANDOMA4585-766ParedesPorto
FERNANDO ASSUN??O & FILHOS LDACC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSOSENHORA DA HORA4460-841MatosinhosPorto
ACTUALIZANDO LDAR PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)VILA NOVA DE GAIA4405-679Vila Nova de GaiaPorto
MAPA DA SORTE LDACC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPESMATOSINHOS4450-337MatosinhosPorto
CAF TASCO ALENTEJANO UNIP LDAR DAS ESTRADAS 662V?LEGA3880-508OvarAveiro
SODICARVALHOS SUPERMERCADOS LDAR DA VOLTINHAPEDROSO4415-369Vila Nova de GaiaPorto
PAP BIJU LILI UNIP LDAR D AFONSO HENRIQUES 1608 R/CRIO TINTO4435-003GondomarPorto
M J VENDEIRO SAVIA PODER LOCAL POSTO REPSOLPA?OS DE FERREIRA4590-554Pa?os de FerreiraPorto
PAULA CRISTINA LOPES GRAMOSOAV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECOESPOSENDE4740-574EsposendeBraga
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR S DINIS 296PORTO4250-427PortoPorto
SORTE E SABER COMER EC E SER LDAAV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
METAFASCINANTE LDAR CIMO DA SERRA 213GONDOMAR4420-068GondomarPorto
JOSE HENRIQUE B MONTEIRO UNIP LDAAV LIBERDADE 560FIGUEIR?4590-196Pa?os de FerreiraPorto
RUI MATOS MOURA SOC UNIP LDAR DA LAPA 26 R/CPORTO4050-332PortoPorto
SILVA & SALGUEIRINHO LDAR POETA CESARIO VERDE 50 EDF OCEANOTROFA4785-252TrofaPorto
PAGINASDOCES UNIP LDACC 8A AVENIDA 1064S?O JO?O DA MADEIRA3700-240S?o Jo?o da MadeiraAveiro
PAP BABO UNIP LDAAV ALTO DA LIXA 4BORBA DE GODIM4615-229FelgueirasPorto
ARMANDO ROCHA & JORGE ROCHA LDAR HINTZE RIBEIRO 643MATOSINHOS4450-693MatosinhosPorto
DIOGO & TIAGO TABACOS E JOGOS LDAR CEDOFEITA 551PORTO4050-306PortoPorto
TABACARIA CAMOES LDACC PARQUE NASCENTE LJ 501 B PISO 2RIO TINTO4435-182GondomarPorto
H A C MADUREIRA SAAV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV REPSOLFELGUEIRAS4610-108FelgueirasPorto
FERNANDO M FREITAS UNIP LDAR ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523VILAR DE PINHEIRO4485-826Vila do CondePorto
MANUEL ALBERTO M TEIXEIRA UNIP LDAVIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITAFIGUEIR? (SANTIAGO)4615-191AmarantePorto
ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDAR CONDE DA COVILHAPORTO4100-187PortoPorto
NIDIA MARIA SOUSA ALVES RODRIGUESR DAMIAO DE GOIS 452PORTO4050-224PortoPorto
ALEATORIO UNIP LDAC COM JUMBO MAIA LJ 24MAIA4470-091MaiaPorto
BRINTAMEGA COM LOICAS BRINQUEDOS LDR 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73AMARANTE4600-043AmarantePorto
EULALIA CARVALHO SANTOSAV INFANTE D HENRIQUE GALERIAS PINGO DOCE LJ 3 VENDA NOVARIO TINTO4435-286GondomarPorto
TEIXEIRA & PINTO PAD E CONF LDAAV JOAO PAULO II N 718ARCOZELO VNG4410-406Vila Nova de GaiaPorto
FSI COM COMB LDAR D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSAFREAMUNDE4590-403Pa?os de FerreiraPorto
FSI COM COMB LDAR DO COMERCIO S/N POSTO GALPFREAMUNDE4590-344Pa?os de FerreiraPorto
FERNANDO LEAL CARNEIRO UNIP LDAR CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADEMEIXOMIL4595-192Pa?os de FerreiraPorto
RESUMOS & CAPITULOS UNIP LDAEL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435VILA NOVA DE GAIA4430-999Vila Nova de GaiaPorto
KIOSQUE K PAP UNIP LDAR DA PRAIA 23MINDELO4485-495Vila do CondePorto
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAR RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOLFRAZ?O4595-144Pa?os de FerreiraPorto
PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDAPINGO DOCE ARRIFANA R PEDRO ALVARES CABRALARRIFANA VFR3700-534Santa Maria da FeiraAveiro
ARMINDA MONTEIRO LDAR CAMOES 400 PAP SANDRABAI?O4640-147Bai?oPorto
LILIANA RAQUEL MOURA GUEDES AMORIMAV ARVORE 19 PAP GRANJAS?O FELIX DA MARINHA4410-211Vila Nova de GaiaPorto
LETRASLEVES UNIP LDAR 20 JUNHO 135 PAP ESTRELASANTA MARINHA DO Z?ZERE4640-475Bai?oPorto
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOLMARCO DE CANAVESES4630-470Marco de CanavesesPorto
MARTINHO M PEDROSA GOMES UNIP LDAR NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6AVES4795-089Santo TirsoPorto
ALTERNATIVA SINGULAR UNIP LDAR D GONCALO 23 ASV BPS?O ROQUE3720-691Oliveira de Azem?isAveiro
SETE EM UM LDAR SPORT CLUBE FREAMUNDE 172FREAMUNDE4590-397Pa?os de FerreiraPorto
SIGMAPRESTIGE SERV UNIP LDAAVENIDA 8 - QUIOSQUE REFER QUIOSQUE PRESTIGE NA CP DE ESPINHOESPINHO4500-002EspinhoAveiro
SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDAEN 13 KM 11 540VILAR DE PINHEIRO4485-860Vila do CondePorto
PATRICIA ALEXANDRA GOMES AGUIARLG DO SOUTOGONDOMAR4420-307GondomarPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOSSENHORA DA HORA4460-334MatosinhosPorto
FERREIRA SILVA & FERREIRA SILVA LDAAV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROSOLIVEIRA DE AZEM?IS3720-253Oliveira de Azem?isAveiro
CHAIMITE LDACC STA LUZIA R JOAO PINTO RIBEIRO 8AMARANTE4600-094AmarantePorto
PAP CAMPO DA FEIRA LDALG SERTORIO DE CARVALHO 185 EDF MIRANTEAMARANTE4600-037AmarantePorto
ANTONIO MARTINS E FILHOS LDAAV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOLPORTO4150-357PortoPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAISVILA NOVA DE GAIA4400-346Vila Nova de GaiaPorto
TREVOMANIA LDALG TOJELA 148AVES4795-018Santo TirsoPorto
RUI FILIPE MACHADO SOARESR DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOWLOUSADA4620-661LousadaPorto
MEMORIA ADMIRAVEL LDAR S PEDRO 36ANCEDE4640-036Bai?oPorto
LAURA ANDRADE UNIP LDAAL DR ANTONIO MACEDO 95PORTO4250-053PortoPorto
SONIA QUEIROS UNIP LDAR DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOSMAIA4425-622MaiaPorto
CURIOSAS AVENTURAS LDAR ALFREDO CUNHA 273 R/CMATOSINHOS4450-024MatosinhosPorto
PETROVAZ REV COMB GRANEL LDARUA TERRA DE SANTA MARIA OUTEIRO ASV REPSOLARRIFANA3700-393Santa Maria da FeiraAveiro
PAPELARIA TOPAZIO LDAAV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOUROOVAR3880-352OvarAveiro
CASSILDA CONCEICAO F SILVA MARQUESR MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906MAIA4425-122MaiaPorto
MANUEL AZEVEDO COSTA LDAAL TEIXEIRA PASCOAIS QUIOSQUE ALAMEDAAMARANTE4600-011AmarantePorto
LETRAS AMISTOSAS PAP TAB LDAAL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAISLAVRA4455-237MatosinhosPorto
ESCOLHAS & COMBINACOES UNIP LDAR CORONEL LEITE 49 LJ C PAP OLIVEIRINHAOVAR3880-159OvarAveiro
JOSE CARLOS SOUSA MAGALHAESAV D JOAO I 10RIO TINTO4435-208GondomarPorto
QUIOSQUE 5 OUTUBRO LDAPC 5 DE OUTUBROP?VOA DE VARZIM4490-435P?voa de VarzimPorto
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BPPORTO4100-173PortoPorto
PERIPECIAS DAS PALAVRAS P UNIP LDAR FERNANDO ALMEIDA 113MAIA4470-288MaiaPorto
RUI AUGUSTO P FERREIRA UNIP LDAAV MARGINAL 867 CAFE MEANDRORIO MAU PNF4575-627PenafielPorto
PAULO RODRIGUES UNIP LDACC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349PORTO4100-120PortoPorto
CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDACC PINGO DOCE LJ 1 AV DA REPUBLICA 1182VILA NOVA DE GAIA4430-192Vila Nova de GaiaPorto
MARIA ALDINA A G CASTELO BRANCOR MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECOVILA NOVA DE GAIA4400-217Vila Nova de GaiaPorto
KIOSK PRESTIGE LDACC PINGO DOCE LJ 03 R STO ANDRE LUG ARCAS CRISTELOSLOUSADA4620-122LousadaPorto
BESSA PAP TAB E JOGOS LDAR 19 1470ESPINHO4500-251EspinhoAveiro
ANA MARIA MARTINS PINTOHOSP DA PRELADA R SARMENTO BEIRES 153PORTO4250-449PortoPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAAV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIOVILA NOVA DE GAIA4405-528Vila Nova de GaiaPorto
MANUEL SAUL ALMEIDA FERREIRAR ANTONIO COENTRO PINHO 5OVAR3880-039OvarAveiro
QUIOSQUE TAB DOM CARLOS LDAPC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ OMARCO DE CANAVESES4630-224Marco de CanavesesPorto
SURPRESAS & PREVISOES LDAPC DA REPUBLICA 122 TAB DO CAMPOPORTO4050-497PortoPorto
SAGA DA CIDADE CAFE UNIP LDAR FERREIRA CASTRO 101 R/COVAR3880-218OvarAveiro
M J VENDEIRO SALUG ERMIDA POSTO BPIRIVO4560-173PenafielPorto
FERNANDO PEDRO ALVARENGA DO VALER DR PEDRO SOUSA 738 PEREIROPORTO4100-389PortoPorto
ANDREIA AMARO UNIPESSOAL LDAAV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113RIO TINTO4435-127GondomarPorto
RUI MANUEL CERQUEIRA UNIPESSOAL LDAR S DINIS 492PORTO4250-428PortoPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAR PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BPPERAFITA4455-559MatosinhosPorto
FILIPE BLANDINO ROCHA UNIP LDAALAMEDA D ROSA BRANCA ARCHER 54 TERMAS S VICENTEPINHEIRO PNF4575-367PenafielPorto
CARCOUTO COMBUSTIVEIS LDAR BARREIRO 36 ASV GALPPA?OS DE GAIOLO4625-199Marco de CanavesesPorto
VITOR MANUEL QUEIROS COSTA UNIP LDAAV VALE CAIMA EDF RIO CAIMA LJ4VALE DE CAMBRA3730-202Vale de CambraAveiro
MANUEL MONTEIRO DA ROCHA DIASEST NAC 105 CARREIRA ASVSANTO TIRSO4825-136Santo TirsoPorto
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAAV ABELHEIRA 156 ASV BPVIANA DO CASTELO4900-926Viana do CasteloViana do Castelo
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV DR MOREIRA SOUSA PEDROSO ASV CEPSA CARVALHOSPEDROSO4415-382Vila Nova de GaiaPorto
O NOSSO KIOSK SOCIEDADE UNIP LDAR S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAIARGIVAI4490-224P?voa de VarzimPorto
GLORIA ALVARENGA UNIPESSOAL LDAR ALMADA 217 A/BPORTO4050-038PortoPorto
PALPITES E DIALOGOS LDARUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1TROFA4785-699TrofaPorto
PAPELARIA GRAO D AREIA LDAPC JOSE MARIA COSTA 6 CCOSTA DE CAPARICA2825-472AlmadaSet?bal
PENTAJOGOS COM REPRESENTA?OES LDAAV CORA?AO MARIA LJ 0 012 CC ALEGROSET?BAL2910-031Set?balSet?bal
O CATRAIO COM REPRESENTA?OES LDAPC MARTIRES LIBERDADE 17SEIXAL2840-487SeixalSet?bal
PAPIRO PAP LIV TABACARIA LDALG CATARINA EUFEMIAGR?NDOLA7570-130Gr?ndolaSet?bal
JACKPOT PAP & LOTARIAS LDAR DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 ABARREIRO2830-080BarreiroSet?bal
MONTEIRO FERNANDES LDAAV. 25 ABRIL 9 CSESIMBRA2970-634SesimbraSet?bal
ANTONIO ALFREDO SILVA ALVESR FERREIRA CASTRO 2 A G DTA PAPELARIA PARQUEALDEIA DE PAIO PIRES2840-102SeixalSet?bal
TAB UNIVERSAL CONCEICAO GASPAR LDAAV. LIBERDADE 21 BSESIMBRA2970-635SesimbraSet?bal
AMADEU SILVA & VERISSIMO LDAAV D AFONSO HENRIQUES 30 BALMADA2800-010AlmadaSet?bal
TAB NOVO DIA LDALG REPUBLICA 4 ATRAFARIA2825-886AlmadaSet?bal
MULTIPLA LIVROS T PAPEIS UNIP LDAPQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICASOBREDA2815-800AlmadaSet?bal
ANTONIA R GALHANAS MALAGUETA DAMIAOR CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9ALMADA2800-136AlmadaSet?bal
CAROLINA CARVALHO BARBOSA REISAV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANASESIMBRA2970-590SesimbraSet?bal
MARIA VITORIA BARBOSA D COIMBRAHOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZARBARREIRO2834-003BarreiroSet?bal
SILVAS LDAR D JO?O CASTRO 6 A LIV QUOTIDIENALMADA2800-106AlmadaSet?bal
PAP ALFARIM CRUZ CHAGAS LDAAV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIMSESIMBRA2970-004SesimbraSet?bal
LIV PAP ASO LDAAV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 BVALE FIGUEIRA2815-849AlmadaSet?bal
AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAE.N.252 kM 14.8 AIRES. EST??O DE SERVI?O REPSOL.AIRES PALMELA2950-011PalmelaSet?bal
CUNHA ROCHA & ARAUJO ACT HOT LDAR TRABALHADORES RURAIS 22 B MONTE CAPARICACAPARICA2825-101AlmadaSet?bal
NOVAVIA PAPELARIA LDAR LUIS CAMOES LT 5 LJ 2FERN?O FERRO2865-601SeixalSet?bal
MIGUEL E MANUEL LDAAV 23 JULHO 397 B LARANJEIROALMADA2810-291AlmadaSet?bal
MARIO MAIA ISIDROPRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIASMOITA2860-427MoitaSet?bal
ODETE & FATIMA LDAAV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-168SeixalSet?bal
MIMOSA TAB PAP ART SIMILARES LD?R PESCADORES 36COSTA DE CAPARICA2825-386AlmadaSet?bal
ALGEBRA LIVRARIA TABACRIA LDAAV LIBERDADE LT 1658QUINTA DO CONDE2975-192SesimbraSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOSCORROIOS2855-001SeixalSet?bal
ANA PAULA PEREIRA COSTA RIBEIROAV MARCOS PORTUGAL 2 AAMORA2845-545SeixalSet?bal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAQTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BPALMADA2810-001AlmadaSet?bal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAQTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTEALMADA2800-000AlmadaSet?bal
CAPA D OURO TAB PAP UNIPESSOAL LDAR MIGUEL TORGA 45COSTA DE CAPARICA2825-443AlmadaSet?bal
CARDIGOS CAMPOS LDAR ROGERIO MALPIQUE 2 LJ 2 69 CC ALMADA FORUMALMADA2810-500AlmadaSet?bal
PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDAVALE MOURELOS ALMADA FORUMLARANJEIRO2810-354AlmadaSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAEST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINASSET?BAL2900-001Set?balSet?bal
COMPORPRESSE COM PUB LDACC FORUM MONTIJO 017MONTIJO2870-100MontijoSet?bal
OLIVIA ROSA REIS NOVAIS RAMOSQUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITELARANJEIRO2810-145AlmadaSet?bal
INACIA AMARAL ANT AMEIXA LDAAV JOAQUIM J FERNANDES 28 ALAVRADIO2835-374BarreiroSet?bal
PAPELARIA FIOTE LDABR 288 FOGOS BL 17 RC DTOVILA NOVA DE SANTO ANDR?7500-200Santiago do Cac?mSet?bal
M SILVA SANTOS & FILHO LDAR CIDADE SETUBAL 5SANTIAGO DO CAC?M7540-150Santiago do Cac?mSet?bal
MANUEL MARINHO LDAEST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSet?bal
JACINTO MANUEL CARDOSO LOUROAV. LIBERDADE 27 A LJSESIMBRA2970-635SesimbraSet?bal
PAULA CRISTINA DUARTE RIBEIROPCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIROALMADA2810-050AlmadaSet?bal
CATIA MOURATO UNIPESSOAL, LDAR. JOAO VAZ CORTE REAL N? 7 BQUINTA DO ANJO2950-752PalmelaSet?bal
URBISSORTE LIVRARIA PAPELARIA, LDAPCT FERNANDO PESSOA 6SET?BAL2900-364Set?balSet?bal
T XUGO CLIP PAPELARIA LIV TAB LDAR HELENA FELIX 75 B QTA TEXUGOCHARNECA DA CAPARICA2820-266AlmadaSet?bal
CULTOLETRAS LDAEST INTERFACE PINHAL NOVOPINHAL NOVO2955-338PalmelaSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)SET?BAL2900-001Set?balSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV BENTO GONCALVES ALMADA BALMADA2800-354AlmadaSet?bal
MARIA LURDES J RAFAEL GEADASR COTOVIA 12SESIMBRA2970-317SesimbraSet?bal
CARLOS AUGUSTO MARQUES GRACAR SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVASCORROIOS2855-501SeixalSet?bal
VMT LDAR MARCO CABA?O 18 ACHARNECA DA CAPARICA2820-644AlmadaSet?bal
PALACIOS & FELIX LDAPCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOLCHARNECA DA CAPARICA2820-382AlmadaSet?bal
PREMIUM PRESS UNIPESSOAL LDAAV D NUNO ALVARES PEREIRA 24 A BALMADA2800-175AlmadaSet?bal
VOLTABRINDE LDAEST ALENTEJO POCO MOURO LJ 3 INTERMARCHESET?BAL2910-381Set?balSet?bal
TABACARIA PARQUE UNIPESSOAL LDAR FLORES 5 B LJ 1 CC SOMMERALMADA2800-078AlmadaSet?bal
JORGE ALEXANDRE GALVAO DE ALMEIDAPC MFA 5 A LJ 23 C COM FARAOALMADA2800-171AlmadaSet?bal
ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDAAV OLIVEN?A POSTO 2 REPSOL LADO ESQMONTIJO2870-108MontijoSet?bal
JORNALICES LDAPRACA MFA 8 BALMADA2800-171AlmadaSet?bal
PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDAR STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 CENTRO COM FORUM BARREIROBARREIRO2830-364BarreiroSet?bal
PRESSELOJA PAP TABACARIA LDAEN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25BCOINA2830-411BarreiroSet?bal
AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAEN 252 ASV REPSOLAIRES PALMELA2950-439PalmelaSet?bal
NUNO M MILHANO CORREIA LDAE N 10 POSTO REPSOLAZEIT?O2925-742Set?balSet?bal
ALEXANDRE MANUEL DUARTE SILVARUA DO PERU 16 AAZEIT?O2925-206Set?balSet?bal
STATIONGER LDAVARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJOALMADA2810-106AlmadaSet?bal
V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAEN 10 CASAL DO MARCO ASV BPALDEIA DE PAIO PIRES2840-547SeixalSet?bal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MOITA/MONTIJOSARILHOS GRANDES2870-521MontijoSet?bal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MONTIJO/MOITA)SARILHOS GRANDES2870-521MontijoSet?bal
SORTE DETALHADA LDAAV MARCOS PORTUGAL 110 C/V ESQAMORA2845-033SeixalSet?bal
NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDAEST CAMARARIA1029 ASV REPSOLPALMELA2950-064PalmelaSet?bal
SODISOBREDA SUPERMERCADOS LDAEST CARCEREIRA 22 INTERMARCHECHARNECA DA CAPARICA2820-246AlmadaSet?bal
PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDAEN 11 KM 31 LAN?ADASARILHOS GRANDES2870-526MontijoSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROTUNDA FREEPORTALCOCHETE2890-174AlcocheteSet?bal
KZ ARDINA AZEITAO UNIPESSOAL LDAPC REPUBLICA 40 ENTREGAAZEIT?O2925-585Set?balSet?bal
CLAUDIA CHAGAS PAP TAB UNIP LDAR FLORES 21 R/C ESQ PAIVASAMORA2845-367SeixalSet?bal
PAPELARIA O CANHOTO LDAE N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 AMONTIJO2870-803MontijoSet?bal
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEST FOROS AMORA POSTO CEPSASEIXAL2845-213SeixalSet?bal
SECULODISSEIA UNIP LDAR DAMIAO GOIS LJ 10 70MONTIJO2870-224MontijoSet?bal
PAPELARIA ANT E A FERNANDES LDAAV LUIS CAMOES 29MONTIJO2870-161MontijoSet?bal
MANUEL S A SILVA CABE?A CASAL H DER ALMIRANTE CANDIDO REIS 6MONTIJO2870-253MontijoSet?bal
FILIPE ANTONIO DA SILVA FELICIANOR GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA LJ 2 A COTOVIASESIMBRA2970-035SesimbraSet?bal
ANA CRISTINA FIGUEIRA UNIP LDAAV LUISA TODI 252SET?BAL2900-452Set?balSet?bal
ELIPSEMAGICA LDAR HENRIQUE GALVAO A 21 LJ EQUINTA DO CONDE2975-322SesimbraSet?bal
SANTA MARTA E FIUZA LDAEN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA FERNAO FERROSEIXAL2840-263SeixalSet?bal
VALENTE & MARTO LDAR ALEXANDRE SEQUEIRA 14 AMOITA2860-458MoitaSet?bal
N SABE PAPELARIAS TAB LDAGALERIA COM PINGO DOCE QTA VELHA AZINHAGA DOS PASMADOS S SIMAOAZEIT?O2925-115Set?balSet?bal
ANA MARIA E PAP VESTUARIO UNIP LDAAV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 ASET?BAL2900-060Set?balSet?bal
ALBINO MACEDO & FILHOS LDAQT CONDE CABE?OS ENFCARNADO BPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSet?bal
NUNO M MILHANO CORREIA LDAEN 510 VILA CHA ASV REPSOLSANTO ANT?NIO DA CHARNECA2835-490BarreiroSet?bal
COMPLETA SIMETRIA LDAEN 11 LAN?ADA ASV BP A VIA SARILHOS GRANDESSARILHOS GRANDES2870-506MontijoSet?bal
SOMA ENCONTRADA UNIP LDAAV BOCAGE 9 FBARREIRO2830-003BarreiroSet?bal
JOSE ALBERTO R SANTOS A UNIP LDAR LUIS CAMOES 24 LJ ESQSEIXAL2840-440SeixalSet?bal
RICARDO JORGE MARQUES DIASAV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIASESIMBRA2970-868SesimbraSet?bal
HELDER JOSE ALVES GRALHEIRAAV 5 OUTUBRO 180SET?BAL2900-310Set?balSet?bal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)?GUAS DE MOURA2965-589PalmelaSet?bal
PAPELARIA PINHA VERDE LDAR JOAO POSSER A VILAR 80 RC LJ APINHAL NOVO2955-199PalmelaSet?bal
INTERVEDROS SUPERMERCADOS LDAR CLASSE OPERARIA INTERMARCHEMOITA2860-445MoitaSet?bal
SODIVICENTINA SUPERMERCADOS LDAINTERMARCHE NO RODOVIARIO 120SINES7520-011SinesSet?bal
SOMA FLEXIVEL PAP TABACARIA LDAESTA?AO FERROVIARIA PRAGAL LJ 9ALMADA2805-333AlmadaSet?bal
MOMENTO DE FIGURAS UNIP LDAPRACETA ANTERO QUENTAL 3 LJ BQUINTA DO ANJO2950-562PalmelaSet?bal
INTERVNSA SUPERMERCADOS LDABAIRRO PETROGAL LT A 1VILA NOVA DE SANTO ANDR?7500-120Santiago do Cac?mSet?bal
UNFORGETTABLE DREAM UNIP LDAAV VERDIZELA CC 25 F LJ 7CORROIOS2855-608SeixalSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAPRA?A INDEPENDENCIA ASV MONTE BELOSET?BAL2910-716Set?balSet?bal
PAULO BALTAZAR FERREIRA UNIP LDAR DAS PERCEBEIRAS RC 4SINES7520-191SinesSet?bal
POLIOCOMBUSTIVEIS LDAR CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHASANTO ANT?NIO DA CHARNECA2835-625BarreiroSet?bal
WIN MART UNIPESSOAL LDAEST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMARPINHAL NOVO2955-009PalmelaSet?bal
FIDALGOS DETALHES ACT HOT UNIP LDAR SILVA PEREIRA 4 ACORROIOS2855-603SeixalSet?bal
QUERUBIM BAPTISTA MARQUES FILHOS LDEST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIRSANTIAGO DO CAC?M7540-235Santiago do Cac?mSet?bal
TATICAS SERENAS UNIPESSOAL LDAPRA?A BRASIL 21SET?BAL2900-285Set?balSet?bal
PINTO DA FONSECA & PEREIRA LDAGARE DA CP LJ 8BARREIRO2830-303BarreiroSet?bal
JOSE ANTONIO SAMPAIO LARANJEIRAR CIDADE ALMADA 16 R/C DTOCORROIOS2855-115SeixalSet?bal
NUMEROS E PALPITES PAP TAB JOGOS LDAV D AFONSO HENRIQUES 134 PARQUE LUSO PINGO DOCECORROIOS2855-723SeixalSet?bal
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE NOTE BREJOS AZEITAO JORNAISAZEIT?O2925-561Set?balSet?bal
ALINEAS LIRICAS UNIPESSOAL LDAR D MANUEL I C C PINGO DOCE LJ A PAIVASAMORA2845-162SeixalSet?bal
VEIMONTE LDAPOSTO REPSOL TAIPADASCANHA2985-064MontijoSet?bal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAA2 KM 12SEIXAL2840-000SeixalSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA SUL/GRANDOLA NORTEGR?NDOLA7570-221Gr?ndolaSet?bal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA2 KM 111.0 SUBLAN?O NORTE/SULGR?NDOLA7570-221Gr?ndolaSet?bal
V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAESTE NAC 379 KM 35 VOLTA PEDRA AREA COMERCIAL SAO JULIAOPALMELA2950-302PalmelaSet?bal
EQUAL IDOLS MAGAZINES E GAMES LDAAV LIBERDADE D 341 QTA LARANNJEIRASFERN?O FERRO2865-682SeixalSet?bal
LUZIAS LDAEN 120 KM 17 5 ASV BP GR?NDOLAGR?NDOLA7570-124Gr?ndolaSet?bal
PETROSW LDALOTEAMENTO MUNICIPAL NORTE DE R52 LSINES7520-001SinesSet?bal
INTER FERNAO FERRO SUPERMERCADOS LDAV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTEFERN?O FERRO2865-015SeixalSet?bal
SKYLAND LDAR CONCEICAO S ANTUNES 14 BALMADA2805-122AlmadaSet?bal
APOSTAPROEZA UNIPESSOAL LDAAV GEN HUMBERTO DELGADO 11 BPINHA NOVO2955-115PalmelaSet?bal
PAPELARIA PINHA VERDE LDAR MARCOS DE ASSUNCAO 11 BALMADA2805-290AlmadaSet?bal
SILVIA MARIA DAS DORES FILIPER DR ANTONIO ELVAS MERCADO MUNICIPA FEIJOALMADA2810-258AlmadaSet?bal
VILAPRAIA-ART PAP REPRESENTACOES,LDR. ALEXANDRE HERCULANO 33VILA PRAIA DE ?NCORA4910-457CaminhaViana do Castelo
ANTONIO MARTINS & FILHOS-LDAARCOZELOPONTE DE LIMA4990-150Ponte de LimaViana do Castelo
MARIA CANDIDA MARTINS ALVES NUNESR. GEN PIMENTA DE CASTRO 9MON??O4950-498Mon??oViana do Castelo
FILOMENA DOMING & DOMING,LDAR. MIGUEL BOMBARDA 8 AVILA PRAIA DE ?NCORA4910-524CaminhaViana do Castelo
PAP PEREIRA & BRANDAO LDALOTEAMENTO ESC SEC - LJ. 4 LT 3 FRAC?AO DPONTE DE LIMA4990-035Ponte de LimaViana do Castelo
BATISTA & SILVA, LDAR. GRANDE, 72VIANA DO CASTELO4900-542Viana do CasteloViana do Castelo
ANTONIO SOUSA FERNANDESLUG TERREIRO - GANDRA CAFE BARGANDRA PTL4990-643Ponte de LimaViana do Castelo
TAB CISO-LUCILIA R S C V BASTOS LDAAV. COMB GR GUERRA,131VIANA DO CASTELO4900-563Viana do CasteloViana do Castelo
OTAPOR LAVAGEM COMBUST AUTOMOV LDAEST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAOAR?O4930-049Valen?aViana do Castelo
GOMES PEREIRA-PAPELARIA LDAPC DA REPUBLICA, 33VIANA DO CASTELO4900-520Viana do CasteloViana do Castelo
LOUREIRO & OLIVEIRA LDAR. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16PAREDES DE COURA4940-529Paredes de CouraViana do Castelo
CAFE ESTRELA LIMA-MANUEL SILVAR. IGREJA, 133 - MEADELAVIANA DO CASTELO4900-717Viana do CasteloViana do Castelo
ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS LDAFALDEJAES ARCOZELO REDIL ASV BPPONTE DE LIMA4990-240Ponte de LimaViana do Castelo
ROSA OLINDA LOPES A PINHEIROR ALEM DO RIO 4 - AREOSA CAFE LOPESVIANA DO CASTELO4900-580Viana do CasteloViana do Castelo
COMBUSTIVEIS RIBAS, LDALUG FONTE DA VILA ASV REPSOL CAMINHAVILARELHO4910-604CaminhaViana do Castelo
TEIXEIRA LOUREIRO LDAALTO DE FREITAS POSTO GALPARCOS DE VALDEVEZ4970-231Arcos de ValdevezViana do Castelo
FILIPA OLIVEIRA PINTO BRAVOR. S?O JO?O - STA MARIA MAIOR.VIANA CASTELO4900-418Viana do CasteloViana do Castelo
ANTONIO MARTINS E FILHOS LDAAV. CAPITAO GASPAR DE CASTROVIANA CASTELO4900-462Viana do CasteloViana do Castelo
ISMAEL LUIS LOPES BRAGAR. 5 DE OUTUBRO N? 21MON??O4950-428Mon??oViana do Castelo
RITIK COM TAB JORN REV LDACC CONTINENTE LJ 8VIANA CASTELO4900-204Viana do CasteloViana do Castelo
MEGADRIVE- COMBUSTIVEIS , LDAR. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOLVILA PRAIA DE ?NCORA4910-455CaminhaViana do Castelo
JOSE DOMINGOS CARDOSO RODRIGUESR MIGUEL BOMBARDA 33VILA PRAIA DE ?NCORA4910-524CaminhaViana do Castelo
ANA PAULA ARAUJO GON?ALVES AMORIMAV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3VALEN?A4930-678Valen?aViana do Castelo
DISTRILIMA SUPERMERCADOS LDAQTA DE SERNADOS FEITOSAPONTE DE LIMA4990-015Ponte de LimaViana do Castelo
DICAVALOR-CONTABILIDADE LDAR DA CAMINHA, 18VIANA DO CASTELO4900-468Viana do CasteloViana do Castelo
ROSA ISABEL PEREIRA DIASR CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO N? 34PONTE DA BARCA4980-626Ponte da BarcaViana do Castelo
SUPERAREOSA SUPERMERCADOS LDABOUCA DE EMPAIO AREOSAVIANA DO CASTELO4900-036Viana do CasteloViana do Castelo
ERMELINDA M A REGO PACOR QUEIROS RIBEIRO 18VILA NOVA DE CERVEIRA4920-289Vila Nova de CerveiraViana do Castelo
DARQLIMA LDAQTA S BRAS CC ELECLERC LJ 5VIANA DO CASTELO4935-052Viana do CasteloViana do Castelo
DARQLIMA LDAAV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10MAZAREFES4935-443Viana do CasteloViana do Castelo
ALDA MARIA C C MARTINSR MONSERRATE 4 PAPELARIA A4VIANA DO CASTELO4900-355Viana do CasteloViana do Castelo
LIV ESCOLAR DORA CARDOSO UNIP LDAR CAMILO COSTA 321VIEIRA DO MINHO4850-528Vieira do MinhoBraga
DISTRICOURA SUPERMERCADOS LDAR AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURAPAREDES DE COURA4940-533Paredes de CouraViana do Castelo
ANTONIO R OLIVEIRA AMARAL & FL LDAR MONSERRATE EN13 ASV GALPVIANA DO CASTELO4900-355Viana do CasteloViana do Castelo
MARIA PIRES VIANA UNIP LDAR NORTE - QUIOSQUE PRAIA DA AMOROSACHAF?4935-580Viana do CasteloViana do Castelo
MARIA TERESA DE C PINTO DA COSTAR PORTAS DO SOLMON??O4950-500Mon??oViana do Castelo
IVONE JUDITE FELGUEIRAS SOARESR STA MARTA 104 PAP RUSTICAVIANA DO CASTELO4925-104Viana do CasteloViana do Castelo
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR FORNEIRA 1VIANA DO CASTELO4925-059Viana do CasteloViana do Castelo
MARIA AUGUSTA & ALVELOS LDAAV SANDIAES 520 RIO NEIVA CAFESANDI?ES4990-735Ponte de LimaViana do Castelo
PASTELARIA DO CASTELO LDAR JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELOVIANA DO CASTELO4935-156Viana do CasteloViana do Castelo
SANDRA MEIRA CARVALHO UNIP LDATV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVOVIANA DO CASTELO4935-133Viana do CasteloViana do Castelo
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAEN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS POSTO BPPA?O VEDRO DE MAGALH?ES4980-552Ponte da BarcaViana do Castelo
COMBUSTIVEIS POMBO LDALUG ESTRADA ASV BPMAZEDO4950-288Mon??oViana do Castelo
GONZALEZ & LAMELA LDAAV MIGUEL DANTAS 1VALEN?A4930-678Valen?aViana do Castelo
ANA PATRICIA AMORIM UNIP LDALARGO CAPITAO GASPAR CASTRO 434LANHESES4925-400Viana do CasteloViana do Castelo
MANUEL E PAULA MARTINS LDAR ERNESTO ROMA 361 LOJA 9VIANA DO CASTELO4900-502Viana do CasteloViana do Castelo
ARMANDO ALBINO MARTINS UNIP LDAPRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69CAMINHA4910-122CaminhaViana do Castelo
ALIPIO LOUREN?O UNIPESSOAL LDALG CASA MINHO RIO LT 12VIANA DO CASTELO4900-297Viana do CasteloViana do Castelo
ALIPIO LOUREN?O UNIPESSOAL LDAAV DE POVOENCA 692 AREOSAVIANA DO CASTELO4900-874Viana do CasteloViana do Castelo
MARTA SOFIA ARAUJO G DA SILVARUA DO AMEAL 126 PINGO DOCEVIANA DO CASTELO4900-585Viana do CasteloViana do Castelo
TEIXEIRA & LOUREIRO LDAQUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESESARCOS DE VALDEVEZ4970-195Arcos de ValdevezViana do Castelo
SF COSTA II TABACARIAS LDACC ESTACAO VIANA SHOPPING LJ 2.0.28 VIANA DO CASTELOVIANA DO CASTELO4900-317Viana do CasteloViana do Castelo
ANTONIO MARTINS & FILHOS LDAVIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMAPONTE DE LIMA4990-354Ponte de LimaViana do Castelo
MEGADRIVE COMBUSTIVEIS LDAEM 13 KM 77 250 POSTO BP AFIFEAFIFE4900-058Viana do CasteloViana do Castelo
MMKLIP LDAVIA DO FORAL DONTA TERESA 987PONTE DE LIMA4990-009Ponte de LimaViana do Castelo
RAPEL COMB E LUBRIF LDAR LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMAPONTE DE LIMA4990-374Ponte de LimaViana do Castelo
SOFIA AFONSO E JOSE GOMES LDAR 5 OUTUBRO 304 BVILA PRAIA DE ?NCORA4910-456CaminhaViana do Castelo
LGTVENDING LDAGANRA MAZEDO LJ 5 PINGO DOCE MONCAOMAZEDO4950-298Mon??oViana do Castelo
LGTVENDING LDARUA GALVAO VILA ITMI MELGACOMELGA?O4960-513Melga?oViana do Castelo
MARIA CARMO M R E ANA PAULA M R SR. SANTA IRIA, 54VILA REAL5000-446Vila RealVila Real
LIV PAP AGUIARENSE-DIAS PORTELA LDAR. COMENDADOR. SILVA , 44VILA POUCA DE AGUIAR5450-020Vila Pouca de AguiarVila Real
DOMINGOS JOSE M PINTOLG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2VILA REAL5000-596Vila RealVila Real
EDUARDO FREITAS PINTOED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADASBORNES DE AGUIAR5450-156Vila Pouca de AguiarVila Real
ALMEIDA & ALMEIDA LDALG ESTA?AO PAVILHAO VASVEDRAPESO DA R?GUA5050-237Peso da R?guaVila Real
JUVINETOS SOC UNIPESSOAL LDAROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12CHAVES5400-011ChavesVila Real
DOURAUTO LDAZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REALCONSTANTIM VRL5000-081Vila RealVila Real
ASV REPSOL STC LDAAV AURELIANO BARRIGASVILA REAL5000-413Vila RealVila Real
ALICE GRACA DA CONCEICAO GONCALVESR 31 JANEIRO 9 LOJA GIFTVILA REAL5000-603Vila RealVila Real
MANUEL ANTONIO MOREIRA MARTINSR. STA SOFIA QUIOSQUE MODELOVILA REAL5000-680Vila RealVila Real
JOAQUINA GONCALVES TEIXEIRAAV. GALIZA POSTO TOTALCHAVES5400-293ChavesVila Real
MARIA ALICE FRAGA FERREIRA MARTINSAV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2VILA REAL5000-557Vila RealVila Real
TABCENT TABACARIA LDACC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSEVILA REAL5000-703Vila RealVila Real
CARLOS MANUEL PINHEIRO CARVALHOR. CANDIDO SOTTO MAYOR N? 43CHAVES5400-165ChavesVila Real
PETROEUROPA-COM E LUBRIFICANTES,LDAAV. EUROPAVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAQUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16VILA REAL5000-047Vila RealVila Real
FERNANDO MANUEL AREIAS ANDRADEAV CARVALHO ARAUJO N? 48 R/C DT?VILA REAL5000-657Vila RealVila Real
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV DA NORUEGA - POSTO CEPSAVILA REAL5000-508Vila RealVila Real
RAFAEL E IRMAO LDAR ALFERES JOAO BATISTA R/C BL BCHAVES5400-317ChavesVila Real
JOSE FERNANDO COSTA NOVAISAV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211VILA REAL5000-678Vila RealVila Real
MARIA NORMA R T FERNANDES UNIP LDAAV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4VILA REAL5000-434Vila RealVila Real
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAISCHAVES5400-006ChavesVila Real
SUPERVILAREAL SUPERMERCADOS LDAQT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REALVILA REAL5000-046Vila RealVila Real
PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDAR FERREIRINHA POSTO REPSOLPESO DA R?GUA5050-261Peso da R?guaVila Real
TOMEIFEL COMER E IND DE AUT LDAAV EUROPA 4 ASV GALPVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
R & M TAB LDAITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXOVALPA?OS5430-424Valpa?osVila Real
FLAVIMPERIO LDAAV STO AMARO POSTO REPSOLCHAVES5400-055ChavesVila Real
FLAVIMPERIO LDAAV 5 DE OUTUBRO 16 POSTO REPSOLCHAVES5400-017ChavesVila Real
J A COSTA & FILHOS LDATERREIRO CAVALARIA QUIOSQUE JARDIM DO BACALHAUCHAVES5400-458ChavesVila Real
MENTEPOETICA QUIOSQUE UNIP LDAC CAMIONAGEM QTA DO SEIXO R D ANTONIO VALENTE FONSECAVILA REAL5000-539Vila RealVila Real
DULCE & MOTA LDAHOSP VILA REAL AV DA NORUEGAVILA REAL5000-508Vila RealVila Real
LUZISUPER LDAQUINTA DAS CRASTA PINGO DOCEVALPA?OS5430-426Valpa?osVila Real
FMACHADO INVEST UNIPESSOAL LDAAV IGREJA 3MONDIM DE BASTO4880-231Mondim de BastoVila Real
BELMIRO GUEDES UNIPESSOAL LDAR DR MANUEL MORAIS FONSECA 87MUR?A5090-137Mur?aVila Real
PALPITE PRUDENTE LDALG DA INDEPENDENCIA 101/105MES?O FRIO5040-352Mes?o FrioVila Real
FORMULA DE VENDER COM COMB UNIP LDAAV CHAVES 30BOTICAS5460-301BoticasVila Real
RENATO LOPES ALVESR STA SOFIA MERC MUNIC VILA RELA LO VILA REALVILA REAL5000-658Vila RealVila Real
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA TEIXEIRAR ANTONIO GIL 40 VILA POUCA DE AGUIARVILA POUCA DE AGUIAR5450-001Vila Pouca de AguiarVila Real
ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SARUA GASPAR SAMEIRO 920VILA REAL5000-261Vila RealVila Real
AFA E PML COM COMB LDARUA DO SEMINARIO S/NRESENDE4660-210ResendeViseu
MARIA JOSE MATOS ALMEIDA UNIP LDAAV EGAS MONIZ 785BRITIANDE5100-366LamegoViseu
PAPZE LDAAV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16AMARANTE4600-019AmarantePorto
ANTONIO MANUEL FERREIRA ESTEVESR. DR. PIO FIGUEIREDO, 4CASTRO DAIRE3600-214Castro DaireViseu
CASA ALBUQUERQUE-COM L PAPELARIA LDAV. DESCOBRIMENTOS, 8OLIVEIRA DE FRADES3680-110Oliveira de FradesViseu
MELO & CARVALHO LDAR DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAOS?T?O3560-172S?t?oViseu
ANTONIO LUIS ALMEIDA LDAEN 2-RIBOLHOSCASTRO D'AIRE3600-623Castro DaireViseu
JOSE JOAO FERNANDES CASTELALG CALVARIO N 212STA CRUZ TRAPA3660-253S?o Pedro do SulViseu
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)S?O JOANINHO SCD3440-070Santa Comba D?oViseu
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTES?O JOANINHO SCD3440-070Santa Comba D?oViseu
PAP MARQUES, LDAR. GUILHERME COUTINHO, LJ-13VOUZELA3670-235VouzelaViseu
DOCUMENTIUNS-DOC E SERV,LDA-LOJA 2R. S JOAO DE DEUS, 28CARREGAL DO SAL3430-055Carregal do SalViseu
LUZIO LDAESTRADA SUL DA VILA ASV PRIOCARREGAL DO SAL3430-043Carregal do SalViseu
NELSON LOPES MARQUESCABO DA VILA VOUZELAALCOFRA3670-013VouzelaViseu
PAP ADRIAO, LDALG DO ROSSIO, 3MANGUALDE3530-133MangualdeViseu
TAB TENTE A SORTE J AMARAL UNIP LDAR. LUIS CAMOES, 13NELAS3520-062NelasViseu
CASA TAPADA LIV PAP SOC UNIP LDAR TENENTE VALADIM 19TONDELA3460-615TondelaViseu
PAP PEREIRA & LEIT?O, LDAR. D ALVARO MONTEIRO, LT-11 R/C ESQMARZOVELOS3510-115ViseuViseu
PAP R VELHO-CARLOS ALBERTO L RAMOSAV. LIBERDADE 82-84MANGUALDE3530-183MangualdeViseu
DOMINGOS AGOSTINHO & FILHOS LDAR FORMOSA 80VISEU3500-134ViseuViseu
CESAR AUGUSTO ALMEIDA ALVESR DIREITA, 19 TAB PINOQUIOVISEU3500-110ViseuViseu
JOSE LUIS PINTO BARRADASLG 5 OUTUBRO PAP 2000TABUA?O5120-390Tabua?oViseu
MARIA ISABEL DA SILVA M CARDOSOC C MIRANDA -LG 25 ABRILCINF?ES4690-031Cinf?esViseu
POSTO ABASTECIMENTO SASA LDAESTR NACIONAL 226 ASV BPDALVARES3610-013TaroucaViseu
LUZIA DORES TEIXEIRA GUERRA CARDOSOAV. SACADURA CABRAL - QUI GODIMREGUA5050-071Peso da R?guaVila Real
QUIOSQUE A CURVA UNIPESSOAL LDAAV DR ALFREDO SOUSA S/NLAMEGO5100-066LamegoViseu
TOTOLAMEGO SOC COM LDAQTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERCLAMEGO5100-197LamegoViseu
PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDAROT DR FERNANDO AMARAL POSTO REPSOLLAMEGO5100-201LamegoViseu
SUPERCINFAES SUPERMERCADOS LDALUG DE OUTEIRINHOS ITMI CINFAESCINF?ES4690-892Cinf?esViseu
PAP SEIXAS UNIP LDAPC DO COMERCIO 12LAMEGO5100-101LamegoViseu
P. LV.DANUBIO-M DOLORES G FERNANDESR ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/CVISEU3510-034ViseuViseu
PAP PATRIARCA LIV PAP SOC UNIP LDAR. SA CARNEIRO, LT 15VOUZELA3670-234VouzelaViseu
HOROSCOPIA-C COPIAS UNIPESSOAL, LDAR. NOVA DE JUGUEIROS, LT-107 R/C ESVISEU3500-029ViseuViseu
REBELO E ALMEIDA, LDAFRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15VISEU3510-010ViseuViseu
CAETANO BAVIERA COM AUTO SAAV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14VISEU3510-118ViseuViseu
ALVARO LUIS ALMEIDA LIMA ESTEVESBR. DA NEGROSA, N? 2S?O PEDRO DO SUL3660-481S?o Pedro do SulViseu
SPR PAP LIV UNIPESSOAL LDAR ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULOCAMPO DE BESTEIROS3465-055TondelaViseu
PRES CENTER CIGARRETTE LDACC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOAVISEU3500-606ViseuViseu
COCHE TAB E PAP UNIP LDAR CONSELHEIRO AFONSO MELO 41VISEU3510-046ViseuViseu
RCGAS RED DE GAS DO CENTRO LDAAV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOLVISEU3514-502ViseuViseu
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700VISEU3510-006ViseuViseu
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806VISEU3500-006ViseuViseu
IRENE MARQUES UNIPESSOAL, LDAAV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTASANTA COMBA D?O3440-325Santa Comba D?oViseu
SUPERVISEU SUPERMERCADOS, LDAR DA RIBEIRAPOVOA SOBRINHOS3505-486ViseuViseu
COMBSANTOS LDAAV PADRE RAMOS PINTO 63ALHAIS3650-010Vila Nova de PaivaViseu
QUIOSQUE FERNANDO SILVA UNIP LDAPCT 25 ABRIL QUIOSQUE JARDIMMORT?GUA3450-127Mort?guaViseu
ENSEADA DE CONTRASTES LDAR COM ALBERTO CARDOSO MATOS 136 CC ARLEMATONDELA3460-552TondelaViseu
SUPERMORTAGUA SUPERMERCADOS LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOSMORT?GUA3450-122Mort?guaViseu
DAVID & MORAIS PAP LDAAV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPISMOIMENTA DA BEIRA3620-304Moimenta da BeiraViseu
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR COMBATENTES DO ULTRAMAR NOTE TONDELA - JORNAISTONDELA3460-551TondelaViseu
MANUEL FERNANDES MARQUES UNIP LDAR 25 DE ABRIL 27 PAP VOUGAS?O PEDRO DO SUL3660-452S?o Pedro do SulViseu
UNIVERSOFAVORITO UNIP LDALG CONDE ANADIA 6MANGUALDE3530-129MangualdeViseu
ALOCODON UNIP LDACC FORUM VISEU LJ 2.33 R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTOVISEU3514-505ViseuViseu
LUCINDA CARDOSO UNIP LDAEST S JOAO DA CARREIRA POSTO CEPSAVISEU3500-188ViseuViseu
ANA PAULA FIGUEIREDO C COSTAR 1 DEZEMBRO 44PENALVA DO CASTELO3550-135Penalva do CasteloViseu
PETROL CHAIN-GEST DE POSTOSR CONEGO ANTONIO BARREIROS 270 ASV BPVISEU3500-093ViseuViseu
GABARITO BOEMIO UNIPESSOAL LDAR EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA 400TONDELA3460-501TondelaViseu
PETROLMOR LDAEN 234 POSTO BPMORT?GUA3450-124Mort?guaViseu
MARIA ALICE FRAGA CARVALHOR DR EDUARDO SANTOS LJ 10CANAS DE SENHORIM3525-072NelasViseu
TREVO CRISTALINO LDAR DR JOSE CORREIA OLIV 350 CC PINGO DOCES?O PEDRO DO SUL3660-432S?o Pedro do SulViseu
MARIA DE LURDES D ALMEIDA L SANTOSRUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 VOUZELAVOUZELA3670-231VouzelaViseu
PANDEMIA D IDEIAS TABACARIA LDAAV LUIS MARTINS 104 VISEUVISEU3500-719ViseuViseu
LUIS FILIPE DE JESUS DIAS PINHEIRORUA CONSELHEIRO SOUSA MACEDO 173VISEU3510-049ViseuViseu
JA DISTRIBUI?OES UNIPESSOAL LDAR ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 LOTE 290PONTA DELGADA9500-681Ponta DelgadaIlha de S?o Miguel
TAB ANGRA LDAR CONS N BETTENCOURT 76ANGRA DO HERO?SMO9700-068Angra do Hero?smoIlha Terceira
TABACARIA DO CANI?O, LDA.LEAL TABACARIA EDIF?CIO CANCELA PARK - LOJA 11CANCELA9125-067Santa CruzIlha da Madeira
TAB & BIJUTERIA UNIPESSOAL, LDA.TABACARIA CLASSIC CENTER EST. MONUMENTAL, 188 - A Edf. Quinta Miramar, loja 19FUNCHAL9000-098FunchalIlha da Madeira
REVISTIMADE, LDA.REVISTIMADE MADEIRA SHOPPING Loja,19S?O MARTINHO9024-501FunchalIlha da Madeira
JOS? MANUEL FREITAS NUNESTABACARIA RAMA RUA ANT?NIO JOS? DE ALMEIDA, 4 CENTRO COMERCIAL DA S?FUNCHAL9000-062FunchalIlha da Madeira
CARLOS & AZEVEDO, LDA. - IVTAB JORNAL & COMPANHIA F?RUM MAD EST. MONUMENTAL, 390 - F?RUM MADS?O MARTINHO9004-568FunchalIlha da Madeira
CARLOS & AZEVEDO, LDA.TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12S?O MARTINHO9000-273FunchalIlha da Madeira
MANUEL PEREIRA & FIGUEIRA, LDA.RUA D. CARLOS I, 3-BSt? MARIA MAIOR9050-051FunchalIlha da Madeira
JOEL JACINTO F. L. SILVATABACARIA DRAGOEIRO R. DR ANT?NIO JOS? ALMEIDA 17R/CFUNCHAL9000-062FunchalIlha da Madeira
CARLOS & AZEVEDO, LDA. - IIITAB JORNAL & COMPANHIA MADALENAS AV. DAS MADALENAS, 118 - AST? ANT?NIO9020-004FunchalIlha da Madeira
TABACARIA RODA DA SORTE,LDA.CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 RUA Visconde ANADIAFUNCHAL9050-020FunchalIlha da Madeira
MILHOS BAKERY, LDA.RUA DAS VIRTUDES, n? 14 EDF. PEROLA III, loja B9000-645FunchalIlha da Madeira
TABELAFORTUNA, LDA.TABACARIA PESTANAS CANI?O SHOPPING - LOJA 1 ESTRADA JO?O GON?ALVES ZARCOCANI?O9125-068Santa CruzIlha da Madeira
JJBARBOSA & PEIXOTO LOPES LDAEstrada Monumental, 456 - N (entregas no 456 - Q)FUNCHAL9000-250FunchalIlha da Madeira
JO?O ISIDORO AZEVEDO FREITAS,TABACARIA PHELPS LARGO DO PHELPS, 14FUNCHAL9050-449FunchalIlha da Madeira
RICARDO VILAS UNIPESSOAL LDABR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6LISBOA1950-362LisboaLisboa
ASSINAR POR 2,95€ POR MÊS
Subscribe
Notify of
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas MAIS MOTORES
últimas Autosport
maismotores
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x