O Guia Especial Fórmula 1/MotoGP: as bancas onde pode comprar
Por José Luis Abreu a 25 Março 2021 19:06
O Guia Especial Fórmula 1/MotoGP está nas bancas, e tendo em conta o período pandémico que vivemos, em que algumas bancas se encontram encerradas, em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport/Guia especial F1/MotoGP. Veja aqui onde pode comprar
|Agente
|Morada
|Localidade
|CP
|Concelho
|Distrito
|MARIA MARGARIDA ROCHA NUNES
|AV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-101
|Castelo de Paiva
|Aveiro
|DUARTE & MOTA LDA
|PCT 4 JUNHO 26 QUIOSQ CENTRAL MOSTEIRO CANEDO
|CANEDO VFR
|4525-018
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|MARIA LURDES GRACA SILVA CARMO
|LG MERCADO TAB DO MERCADO
|AVEIRO
|3800-223
|Aveiro
|Aveiro
|LUCIO FERREIRA ROLO
|MALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|REIS MELO & CA LDA
|R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHA
|MEALHADA
|3050-340
|Mealhada
|Aveiro
|PAP O LAPIS LDA
|R. CRUZEIRO, 7
|AVEIRO
|3800-300
|Aveiro
|Aveiro
|BELMIRO SILVA LOPES
|R DR MILHEIRO 20
|ARCOZELO VNG
|4410-325
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LIV ACADEMICA PAULO JORGE LDA
|AV CAMILO MATOS 3730
|VALE CAMBRA
|3730-240
|Vale de Cambra
|Aveiro
|DOMINGOS GODINHO PERALTA
|R 23 380 TAB MERCADO
|ESPINHO
|4500-141
|Espinho
|Aveiro
|MARIA LUISA VITORIA ALMEIDA
|LG CRUZEIRO PAP OLIVEIRA
|OI?
|3770-059
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|OLIMPIA MARIA SIMOES SILVA
|AV. MARGINAL TAB DA RIA COSTA NOVA
|GAFANHA DA ENCARNA??O
|3830-453
|?lhavo
|Aveiro
|JOSE AUGUSTO FERREIRA FERNANDES
|R 19 825 LIV PAP AZUL
|ESPINHO
|4500-254
|Espinho
|Aveiro
|CAVALINHO E FISE PAP E INFO LDA
|R. DO COMERCIO 714
|SANGALHOS
|3780-124
|Anadia
|Aveiro
|ANTONIO MARQUES ABRANTES
|R VASCO GAMA CASA DOS JORNAIS
|?GUEDA
|3750-168
|?gueda
|Aveiro
|O CHAFARIZ-COMERCIO PAP TAB LDA
|LG DO CHAFARIZ, N? 1
|MEALHADA
|3050-333
|Mealhada
|Aveiro
|JOAO HERBERTO SARAIVA GRILO
|AV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIM
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|CONTRAV COMB LUBRI TRAVASSO LDA
|R JOAO BAPTISTA S/N
|TRAVASS?
|3750-755
|?gueda
|Aveiro
|MARIA GRACA FERNANDES B FERREIRA
|PC FERNANDO PESSOA QUIOSQUE PROGRESSO
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-052
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|LOBO & BRANCO LDA
|CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|FERNANDA MARIA DIAS SILVA RIBEIRO
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE FERNANDA
|?GUEDA
|3750-101
|?gueda
|Aveiro
|BOM GOSTO PADARIA PASTELARIA LDA
|R N SENHORA NECESSIDADES 3
|AVEIRO
|3800-317
|Aveiro
|Aveiro
|AUGUSTO GIL PIRES OLIVEIRA HERDEIRO
|R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETE
|EIXO
|3800-762
|Aveiro
|Aveiro
|VIEIRA CORREIA & MATOS LDA
|R 19 182
|ESPINHO
|4500-255
|Espinho
|Aveiro
|MANUEL PINHEIRO ALMEIDA
|PC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIRO
|CESAR
|3700-611
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|TENDEIROS & BALTAZAR SA
|BARROSINHAS
|SEGAD?ES
|3750-740
|?gueda
|Aveiro
|RODRIGO JOAQUIM MATOS LESTON
|AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIO
|ANADIA
|3780-202
|Anadia
|Aveiro
|MARIA ROSA FERREIRA CARVALHO
|R. DO CARMO 24
|AVEIRO
|3800-127
|Aveiro
|Aveiro
|PANNUZZO, PAP UNIPESSOAL, LDA
|R. DR. ERNESTO PAIVA, 3 - A
|S BERNARDO
|3810-247
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AE- DO NORTE AREA SERVI?O ANTU?-S/N LJ 130 B
|ANTUA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AE-AREA SERVI?O ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 A
|ANTUA
|3850-000
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|TGV - TABACARIA LDA
|ESTA??O CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5
|AVEIRO
|3800-179
|Aveiro
|Aveiro
|MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CRUZ
|R DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TO
|AVEIRO
|3810-105
|Aveiro
|Aveiro
|ALVES CARDOSO & CARDOSO,LDA
|VALE DO SENHOR
|RECARD?ES
|3750-727
|?gueda
|Aveiro
|RUFINA M SILVA F A SOUSA RESENDE
|E.N.109 N? 64 CAF? ABREU
|FERMEL?
|3865-127
|Estarreja
|Aveiro
|CONTRAV COMB E LUB TRAVASSO, LDA
|R. DE ILHAVO S/N
|GAFANHA DE ENCARNA??O
|3830-524
|?lhavo
|Aveiro
|ANA MARIA NETO MOREIRA DIAS
|AV. DR LOUREN?O PEIXINHO N? 163
|AVEIRO
|3800-166
|Aveiro
|Aveiro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|CIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE AVEIRO-ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-305
|Aveiro
|Aveiro
|JOAO ALMEIDA OLIVEIRA, LDA
|EN 335- N? 123 KM 5.55 KM
|QUINTAS
|3810-839
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS & MARCELINO LDA
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS A
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS B
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|TAJOIA-TRANSP DE MERCADORIAS, LDA
|PRAIA DA VAGUEIRA
|CALV?O VGS
|3840-050
|Vagos
|Aveiro
|QUIOSQUE QUINPER, LDA
|PCT MOLHO SUL
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-556
|?lhavo
|Aveiro
|TENDEIROS & BALTAZAR SA
|R DR CRISPIM BORGES CASTRO
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-195
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|MENDES & LOUREIRO COMB LUB LDA
|EN 1/IC2- KM 237 ASV GALP
|MOURISCA DO VOUGA
|3750-777
|?gueda
|Aveiro
|TENDEIROS & BALTAZAR SA
|R DA REPUBLICA 101
|AVEIRO
|3810-158
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS & MARCELINO LDA
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|LOBO & BRANCO LDA
|CC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOS
|AVEIRO
|3810-498
|Aveiro
|Aveiro
|VITOR OLIVEIRA CONCEICAO
|R S JOAO EDF S JOAO LJ D
|VAGOS
|3840-429
|Vagos
|Aveiro
|ELIZABETH ESCALANTE UNIP LDA
|AV MARIO SACRAMENTO LJ 11 RC
|AVEIRO
|3810-105
|Aveiro
|Aveiro
|JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA MARTINS
|R CIDADE DE VISEU 3
|AVEIRO
|3800-279
|Aveiro
|Aveiro
|FERNANDA FERREIRA RAMOS UNIP LDA
|R DOS MERCADORES 13
|AVEIRO
|3800-225
|Aveiro
|Aveiro
|RUI MANUEL BATISTA UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ17 EN109
|AVEIRO
|3800-042
|Aveiro
|Aveiro
|VIRGULA & CAPITULOS LDA
|AV 25 DE ABRIL 10 R/C
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|POSTOXIS II SOC COMBUSTIVEIS LDA
|EN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOA
|?GUEDA
|3750-301
|?gueda
|Aveiro
|JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDA
|EN109 KM77.30 POSTO GALP
|CALV?O VGS
|3840-053
|Vagos
|Aveiro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|CAVADA NOVA SUL- NORTE
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|CAVADA NOVA NORTE- SUL
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|PETROBRENT COM COMB LDA
|R CEGA 204 POSTO PRIO
|AVEIRO
|3810-232
|Aveiro
|Aveiro
|LILIANA CRUZ COLACO
|R CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVRO
|AVEIRO
|3810-384
|Aveiro
|Aveiro
|MARIA HELENA R TAVARES CAB CAS HER
|R DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRA
|AVEIRO
|3810-160
|Aveiro
|Aveiro
|ARMANDO MANUEL DELGADO FERREIRA
|HORTA ESTRADA PRINCIPAL
|EIXO
|3800-721
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|R ANTONIO BERNARDO 130 ASV BP
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-301
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|CODIGOS E METAFORAS LDA
|RUA DA MOTA 4
|?LHAVO
|3830-143
|?lhavo
|Aveiro
|VANESSA SOFIA FERREIRA DINIS
|RUA DA VILA 42
|VILARINHO DO BAIRRO
|3780-599
|Anadia
|Aveiro
|MARTIN JOSE GONCALVES VIEIRA
|R DR ORLANDO RIBEIRO 29 URB FORCA-VOUGA UNIAO FREG GLORIA VERA CRUZ
|AVEIRO
|3800-004
|Aveiro
|Aveiro
|NARRATIVA CONCRETA LDA
|RUA CARVALHO E MAIA 114
|VAGOS
|3840-413
|Vagos
|Aveiro
|RPRITE GEST LDA
|AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRA
|GAFANHA DA NAZAR?
|3830-751
|?lhavo
|Aveiro
|LIVROS TAGARELAS UNIPESSOAL LDA
|R SOBREIRO 30
|BUSTOS
|3770-017
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|SALTY ODYSSEY LDA
|AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SUL
|AVEIRO
|3810-006
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ZONA INDUSTRIAL TABUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|VARIANTINCOGNITA LDA
|RUA GUERRA JUNQUEIRO 77 S?O JO?O DA MADEIRA
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-131
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|RUA DO SOBREIRO 17
|MAMARROSA
|3770-037
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|TELMA DINIS UNIPESSOAL LDA
|RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17
|LUSO
|3050-224
|Mealhada
|Aveiro
|EQUACAO CINTILANTE UNIP LDA
|AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOS
|VAGOS
|3840-401
|Vagos
|Aveiro
|DETALHES DE SEMPRE LDA
|PRACA HUMBERTO DELGADO N?10 E 12 SL 1? ANDAR
|AVEIRO
|3810-177
|Aveiro
|Aveiro
|QUIOSQUE CCI UNIPESSOAL LDA
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO
|?LHAVO
|3830-044
|?lhavo
|Aveiro
|CLAUDIA RAFEIRO UNIPESSOAL LDA
|R D ANTONIO JOSE CORDEIRO 11 B
|AVEIRO
|3810-003
|Aveiro
|Aveiro
|MANUEL ALVES DIAS LDA
|AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO POSTO B
|AVEIRO
|3810-265
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|R DR DINIS GOMES 2 ASV BP
|?LHAVO
|3830-188
|?lhavo
|Aveiro
|MANUEL DE OLIVEIRA & MARQUES LDA
|RUA 20 287
|ESPINHO
|4500-815
|Espinho
|Aveiro
|MIGALHA QUENTE LDA
|AV CIDADE DE COIMBRA 102 104
|MEALHADA
|3050-374
|Mealhada
|Aveiro
|DISTRIBAIRRO SUPERMERCADOS LDA
|ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHE
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-222
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|JORNAIS A ALTURA LDA
|INTERMARCHE MEALHADA, LJ 2
|MEALHADA
|3050-343
|Mealhada
|Aveiro
|CAMPOLARGO COMB LDA
|IC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|EN234 KM28 POSTO BP
|CASAL COMBA
|3050-131
|Mealhada
|Aveiro
|PAPELARIA SAIMEIRO UNIPESSOAL LDA
|RUA DO FAROL 103
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-218
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|SALTY ODYSSEY LDA
|R PRINCIPAL DA MURTA 128 OLIVEIRA DO BAIRRO
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-216
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|ROSA MARTINS & FILHOS LDA
|AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIX
|GUIMARAES
|4810-532
|Guimar?es
|Braga
|TAB COMBATENTES LDA
|AL RESISTENCIA 78
|GUIMAR?ES
|4810-286
|Guimar?es
|Braga
|CREIXOAUTO COMB & LUB SA
|MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTO
|GUIMAR?ES
|4835-079
|Guimar?es
|Braga
|ENTREFOLHA-PAP E LIVRARIA LDA
|LG DA ESTACAO
|NINE
|4775-446
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PAP TAB RUBRICA-RITOS & SILVA LDA
|LOMAR-INTERMARCHE
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|DOMINGOS A NEVES GON?ALVES CIA LDA
|LG 25 DE ABRIL 16 PAP INFANTE
|RU?LHE
|4705-712
|Braga
|Braga
|GMI-GASPAR MARINHO IMOB,LDA
|LUG ESTRADA NOVA VERMOIM
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-001
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PAPELARIA NANI , LDA
|C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/C
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|SILVA DOMINGUES SA
|AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|SERRA DA SORTE LDA
|LG RODRIGUES SAMPAIO, 16
|ESPOSENDE
|4740-218
|Esposende
|Braga
|QUIOS S JORGE-ABINEPAL-BAZAR PAP-LD
|PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEM
|GUIMARAES
|4835-321
|Guimar?es
|Braga
|MANUEL JOSE MALVAR AZEVEDO
|AV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZAR
|V N FAMALICAO
|4760-101
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PETRO CELEIROS ABAST COMB LDA
|AGRINHA - CELEIROS POSTO GALP
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|SOCONTOL-SOC COMBUST. TOJAIS, LDA
|LG TOJAIS - S JOAO DE PONTE ASV REPSOL
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|FILINTO MOTA SUCRS, S A
|EXTREMO - SEQUEIRA
|SEQUEIRA
|4705-629
|Braga
|Braga
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Barcelos
|Braga
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A3 PORTO VALENCA S/N SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Barcelos
|Braga
|MATOS & VIANA LDA
|R 1 DEZEMBRO 48 BAZAR SERRA
|ESPOSENDE
|4740-226
|Esposende
|Braga
|QUIOSQ SAGRES-RUI MANUEL AZEVEDO
|R. LUIS BARROSO
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-066
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|QUIOSQ CRUZEIRO-M ISALIA PEREIRA
|LUG CRUZEIRO-GONDAR
|GUIMARAES
|4835-560
|Guimar?es
|Braga
|ALBERTO SIMOES & CA LDA
|PC REPUBLICA 13 ARCADA
|BRAGA
|4710-305
|Braga
|Braga
|DISTRIVERDE-SUPERMERCADOS, LDA
|SOUTO-EST NAC 101 -GEME
|VILA VERDE
|4730-180
|Vila Verde
|Braga
|JOAO SOARES GUIMARAES
|R PONTE PEREIROS INTERMARCHE
|P?VOA DE LANHOSO
|4830-508
|P?voa de Lanhoso
|Braga
|INFLAMA-COMBUSTIVEIS E INVEST, LDA
|RECTA DE LAGO
|LAGO
|4720-525
|Amares
|Braga
|NETBOOKS LIV PAP E INFORMATICA LDA
|R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162
|FAFE
|4820-273
|Fafe
|Braga
|G A COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LDA
|SANDE - POSTO REPSOL
|CALDAS DAS TAIPAS
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|SILVA & CARVALHO COMB LDA
|R. NOSSA SENHORA PENHA, 780
|GUIMARAES
|4810-233
|Guimar?es
|Braga
|ANA FILOMENA TEIXEIRA CARVALHO
|R ARCO DE BAULHE PAP CENTRAL
|ARCO DE BA?LHE
|4860-045
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|ARAUJO, ROCHA & FILHOS LDA
|PC DO COMERCIO
|BRAGA
|4700-370
|Braga
|Braga
|QUIOSQUE S BENTO LDA
|R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685
|BARCELOS
|4750-169
|Barcelos
|Braga
|CARLOS FRANCISCO A COSTA CAFE CENTR
|R. TELHADO, 25
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|LOUREIRO & TORRES LDA
|LUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALP
|BARCELOS
|4755-226
|Barcelos
|Braga
|SILVA DOMINGUES SA
|VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|LOPES & MACHADO LDA
|R 25 ABRIL 25 LIV PALOMA
|VILA VERDE
|4730-735
|Vila Verde
|Braga
|M HELENA BARBOSA OLIVEIRA
|R. DE CRASTO, N 100
|SERZEDELO
|4765-582
|Guimar?es
|Braga
|ELISIO MANUEL TAVARES CARVALHO
|LG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6
|BARCELOS
|4750-265
|Barcelos
|Braga
|QUIOSQUE CENTRAL DE JOANE, LDA
|LARGO DA REPUBLICA 41
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|QUIOSQ VILA NOVA-MANUEL MATOS LIMA
|ESTRADA NAC 101 NOGUEIRA
|BRAGA
|4715-213
|Braga
|Braga
|TAB BASTOS-CASTRO B E OLIVEIRA LDA
|R. CAMOES, RC
|GUIMARAES
|4810-442
|Guimar?es
|Braga
|PETROBASTO COM COMB LUB LDA
|LUG PINHEIRO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-359
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|ANT?NIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDA
|CASAS NOVAS-MANHENTE-CASA FALCAO
|BARCELOS
|4750-557
|Barcelos
|Braga
|ANT?NIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDA
|AV DAS PONTES
|TAMEL (S?O VER?SSIMO)
|4750-754
|Barcelos
|Braga
|TABACARIA DO VALE LDA
|R GIL VICENTE 67 R/C
|GUIMAR?ES
|4800-151
|Guimar?es
|Braga
|PIPA - LIVRARIA PAPELARIA, LDA
|LARGO PORTO MARTIM 10 R/C CABREIROS BRG
|CABREIROS BRG
|4705-382
|Braga
|Braga
|ESTER FILOMENA C SILVA GUIMAR?ES
|R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34
|GUIMAR?ES
|4800-444
|Guimar?es
|Braga
|JOSE CARLOS E FERREIRA LDA
|R. CENTRAL 327
|PEVIDEM
|4835-314
|Guimar?es
|Braga
|CASA VOGA - GONCALVES & SILVA, LDA
|R. ADRIANO PINTO BASTO, 25
|V N FAMALICAO
|4760-114
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|ALBERTO A COSTA FILHOS & CA, LDA
|PC D MARIA II
|V N FAMALICAO
|4760-111
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|DANIEL ANTUNES
|AV. D JOAO IV ESTACAO DA CP
|GUIMAR?ES
|4810-531
|Guimar?es
|Braga
|AVELINO FERNANDES CARVALHO
|CAFE CENTRAL-CELEIRO
|ROSSAS
|4850-289
|Vieira do Minho
|Braga
|ANTONIO MANUEL SOUSA FERNANDES
|PARQUE BRACALANDIA
|BRAGA
|4710-042
|Braga
|Braga
|SOARES CERQUEIRA & CUNHA LDA
|R DR FRANCISCO XAVIER ARAUJO PA GALP
|TERRAS DO BOURO
|4840-100
|Terras de Bouro
|Braga
|TOP LEITURA PAP UNIPESSOAL,LDA
|LARGO DA ESTA?AO
|BRAGA
|4700-223
|Braga
|Braga
|DOMINGOS OLIVEIRA-QUIOS ESCADINHAS
|AL. S DAMASO
|GUIMARAES
|4810-286
|Guimar?es
|Braga
|MOISES ARAUJO SILVA
|PC ESTACAO RODOVIARIA S. VICENTE TAB CENTRAL CAMIONAGEM
|BRAGA
|4700-377
|Braga
|Braga
|OLGA JOAQUINA ALVES DIAS
|PC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGA
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|ANTONIO FERREIRA SOUSA UNIP LDA
|R JOAQUIM F RIBEIRO FARIA 13
|VIZELA
|4815-567
|Vizela
|Braga
|ANTONIO DA FONSECA FALC?O UNI LDA
|LUGAR MARIZ
|MARIZ
|4750-572
|Barcelos
|Braga
|ANT?NIO EMANUEL AFONSO RIBEIRO
|R. CONSELHEIRO BENTO MIGUEL
|BRAGA
|4710-294
|Braga
|Braga
|LOJA DO J? UNIPESSOAL LDA
|R. DO QUINT?O , 41
|BRAGA
|4700-153
|Braga
|Braga
|SERVILIMA - REV COMB LUB S L LDA
|ESTRADA NACIONAL 205
|BARQUEIROS BCL
|4740-683
|Barcelos
|Braga
|AJUSTE & CONTROLO SA
|LUGAR TORNEIROS - STO. ESTEVAO PENS
|BRAGA
|4700-155
|Braga
|Braga
|PAP MACHADO - ANTONIO I M UNIP LDA
|R. RODRIGO SOUSA CASTRO
|G?MEOS CBT
|4890-377
|Celorico de Basto
|Braga
|PIT LANE LDA
|R. 25 ABRIL
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-089
|Guimar?es
|Braga
|QUIOSQUE POVOENSE LDA
|LUGAR BARBOSA CASTRO
|P?VOA DE LANHOSO
|4830-517
|P?voa de Lanhoso
|Braga
|AUGUSTO JOSE SOARES NOVAIS
|AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMIL
|GUIMAR?ES
|4835-072
|Guimar?es
|Braga
|CONTROLSUPER COMERCIO COMB LDA
|CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SUL
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|RUI MAGALHAES & FILHOS LDA
|PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47
|BRAGA
|4715-115
|Braga
|Braga
|DIZERES D AGORA UNIP LDA
|LARGO SR. AFLITOS
|BRAGA
|4700-024
|Braga
|Braga
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|VARIANTE ? EN 14 -PORTO-BRAGA
|BRAGA
|4700-005
|Braga
|Braga
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOS
|BRAGA
|4700-004
|Braga
|Braga
|SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDA
|LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCH?ES
|CAVADAS
|4820-587
|Fafe
|Braga
|QUIOSQUE D ALICE UNIP LDA
|AV SILVA PEREIRA 57 LJ8
|BAIRRO
|4765-014
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|CARLOS ALBERTO DA SILVA FREITAS
|R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIV
|CREIXOMIL
|4810-005
|Guimar?es
|Braga
|PETRO AGRELA COM COMBUSTIVEIS, LDA
|R. FILIPA BORGES
|VFS MARTINHO
|4750-800
|Barcelos
|Braga
|JOAO MOURA DUARTE COMBUSTIVEIS, LDA
|AV. CIDADE ABREU E LIMA 2
|RIBA D`AVE
|4765-181
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|TAB AMORIM-UNIPESSOAL, LDA
|PRA?A ALEXANDRE HERCULANO N?46
|BRAGA
|4710-292
|Braga
|Braga
|DIFFERENT SMILE TAB E PAP LDA
|CC ELECLERC LJ 2 R. MIDE
|LORDELO GMR
|4815-169
|Guimar?es
|Braga
|JOSE AUGUSTO FERNANDES MORAIS
|R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUS
|GUIMAR?ES
|4800-132
|Guimar?es
|Braga
|RODRIGUIANA COMBUSTIVEIS, LDA
|AV BRASIL- POSTO BP
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-010
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|BARCELODIS SOC DISTRIBUICAO SA
|LUGAR DE VESSADAS
|BARCELINHOS
|4755-051
|Barcelos
|Braga
|GULULUPA UNIPESSOAL,LDA
|INTERMARCHE DE FAFE, LJ N? 3
|FAFE
|4820-099
|Fafe
|Braga
|BRAGADIS, SOC DISTRIBUICAO,SA
|SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGA
|BRAGA
|4705-265
|Braga
|Braga
|TERESA JESUS RIBEIRO SOARES
|PC CONDE AGROLOGO
|BRAGA
|4700-002
|Braga
|Braga
|AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDA
|AV DESCOBRIMENTOS
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-011
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|SUPERGUIMARAES SUPERMERCADOS, LDA
|R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHE
|URGESES
|4810-007
|Guimar?es
|Braga
|FURTADO & SALGADO-BRAKIOSKS, LDA
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|PETRO CELEIROS ABAST COMB LDA
|ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUME
|BRAGA
|4700-048
|Braga
|Braga
|GULULUPA UNIPESSOAL LDA
|CAMPO DO LAMEIRO
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|MENDES GOMES E SILVA, LDA
|AV COMENDADOR A TEIXEIRA MELO,99 CAFE AVENIDA
|RONFE
|4805-359
|Guimar?es
|Braga
|CLIP DOURADO PAPELARIA, LDA
|R DO CRUZEIRO N? 167
|BRAGA
|4700-116
|Braga
|Braga
|MIGUEL JOSE MARQUES SILVA
|AV DA REPUBLICA - QUIOSQ JARDIM CALDELAS
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-155
|Guimar?es
|Braga
|QUIOSQUE DE SILVARES LDA
|LUGAR DA IGREJA SILVARES
|GUIMAR?ES
|4835-605
|Guimar?es
|Braga
|TAB AIROSA-ABILIO FERNANDES & C LDA
|R. ALFREDO PIMENTEL, 6
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimar?es
|Braga
|ARMANDO & PINHEIRO, LDA
|LG VALENTIM MOREIRA DE S?, 98
|GUIMARAES
|4810-452
|Guimar?es
|Braga
|TAB BRAGA-MANUEL ARAUJO BRAGA
|R. DR. JUSTINO CRUZ 149
|BRAGA
|4700-314
|Braga
|Braga
|JOSE ANTONIO FREITAS CASTRO
|PC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADA
|FAFE
|4820-142
|Fafe
|Braga
|COMERCIO CENTRAL-IRMAOS SILVA LDA
|LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21
|AMARES
|4720-013
|Amares
|Braga
|PINGO DO SABER UNIPESSOAL LDA
|C COMERCIAL FEIRA NOVA, LJ 5
|VILA VERDE
|4730-708
|Vila Verde
|Braga
|MANUELA R & D SANTOS LDA
|R DA GANDRA 5 E 7
|CELEIR?S BRG
|4705-731
|Braga
|Braga
|AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDA
|LG ANTONIO GONCALVES
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-080
|Guimar?es
|Braga
|OCASO CAFE PASTELARIA LDA
|PC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46
|GUIMAR?ES
|4835-055
|Guimar?es
|Braga
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|AV JOAO DUARTE POSTO REPSOL
|BARCELOS
|4750-175
|Barcelos
|Braga
|ANTONIO PINHEIRO DIAS CURVAO LDA
|AV CENTRAL 436 ASV PRIO
|MACIEIRA DE RATES
|4755-272
|Barcelos
|Braga
|HORA & COSTA LDA
|AV BRASIL QTA BARBERIA LJ 12 JUMBO FAMALICAO
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-010
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|MICAS LDA
|R CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDA
|VIZELA
|4815-408
|Vizela
|Braga
|ROGERIO POINHAS UNIP LDA
|LG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTE
|BRAGA
|4710-245
|Braga
|Braga
|BREVE CALENDARIO LDA
|AV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDA
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-282
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|RPI VALE FERNANDES LDA
|R DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALP
|VIZELA
|4815-490
|Vizela
|Braga
|BOXOIL COM COMB UNIP LDA
|EN106 236 - POSTO BP
|?NFIAS VIZ
|4815-071
|Vizela
|Braga
|INES BEATRIZ NEVES UNIP LDA
|R JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFE
|ESPOSENDE
|4740-200
|Esposende
|Braga
|CARLOS ANTONIO CARDOSO UNIP LDA
|R N SRA DE FATIMA 873 R/C
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-137
|Guimar?es
|Braga
|PAULO AGOSTINHO L SOUSA UNIP LDA
|AV CENTRAL 172 LUG MONTE AFURADA CAFE BOMBA
|MARRANCOS
|4730-282
|Vila Verde
|Braga
|PONTO D APOSTA UNIPESSOAL LDA
|AV PAULO FELISBERTO EDF PONTO DO SOL LJ 10
|BARCELOS
|4750-194
|Barcelos
|Braga
|TAB JOSE MARINHO LDA
|LG DO TOURAL 40
|GUIMAR?ES
|4810-427
|Guimar?es
|Braga
|PAST CANEIROS DE JOSE A P C &CA LDA
|R ANTONIO COSTA GUIMARAES URGEZES
|GUIMAR?ES
|4810-491
|Guimar?es
|Braga
|QUIOSQ LR LDA
|AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4
|ESPOSENDE
|4740-268
|Esposende
|Braga
|GUIKIOSK'S FURTADO & SALGADO LDA
|CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRAS
|GUIMAR?ES
|4835-075
|Guimar?es
|Braga
|CAPADEMOCOES LDA
|R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5
|BRAGA
|4705-084
|Braga
|Braga
|ANTONIO FARIA ARANTES UNIP LDA
|R 1 DE MAIO N 66
|VILA VERDE
|4730-734
|Vila Verde
|Braga
|PAGINAS AO VENTO UNIP LDA
|CC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOS
|BRAGA
|4710-427
|Braga
|Braga
|JOSEFA RAQUEL LEMOS DIAS
|EN 206 104 QUIOSQUE AVE
|BRITO
|4805-026
|Guimar?es
|Braga
|JOSE AZEVEDO ARAUJO UNIP LDA
|AV RIO VEIRAO S/N QUIOSQUE CENTRAL
|RIBEIR?O
|4760-715
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|ANTONIO MOREIRA SOUSA LDA
|R. CAIRES 38 C COM MAXIMINOS LJ 4 TAB PAP SORTEL
|BRAGA
|4700-207
|Braga
|Braga
|SORTAUDAZ LDA
|AV ALCAIDE FARIA 102 ARCOZELO
|BARCELOS
|4750-106
|Barcelos
|Braga
|VASCO SEBASTIAO NOGUEIRA MAGALHAES
|R FONTE S JOAO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-148
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|NAZARE & RUI MARTINS LDA
|AV 31 JANEIRO - POSTO BP
|BRAGA
|4715-117
|Braga
|Braga
|RUI DIAS COMB LUB LDA
|AV PD JULIO FRAGATA POSTO CEPSA
|BRAGA
|4710-413
|Braga
|Braga
|HORA & COSTA LDA
|AV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOS
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|AV DO CAVADO POSTO BP
|PALMEIRA BRG
|4700-690
|Braga
|Braga
|TEMPO D OPINIAO UNIP LDA
|R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4764-503
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|O BASTO 2013 UNIP LDA
|PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I J
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-355
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|PAULO MAURICIO GOMES GUEDES
|R DA IGREJA 10
|DEL?ES
|4765-623
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|ESPADANIDO CAFE MERC JOGOS LOT LDA
|LG DO ESPADANIDO 214 R/C
|BRAGA
|4715-024
|Braga
|Braga
|KIOSK SORTE A VISTA LDA
|AV BARAO DA TROVISQUEIRA
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-126
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|TIAGO CORREIA VIDEIRA UNIP LDA
|PC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVES
|VIZELA
|4815-475
|Vizela
|Braga
|CARONES UNIP LDA
|AV DR ALVARES PEREIRA EDF S BENTO LJ 14 PAP S BENTO
|BARCELOS
|4750-324
|Barcelos
|Braga
|MANUEL ARTUR GALVAO REGO UNIP LDA
|PC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIO
|VILA VERDE
|4730-733
|Vila Verde
|Braga
|PALPITE CONSTANTE UNIP LDA
|R DE PAIO GALVAO 4
|GUIMAR?ES
|4810-426
|Guimar?es
|Braga
|TABACARIA CAMOES LDA
|CC NOVA ARCADA LJ00.19 PISO 0
|BRAGA
|4700-068
|Braga
|Braga
|TULHAS SOC MED IMOB UNIP LDA
|R DO FUJACAL 33
|BRAGA
|4705-097
|Braga
|Braga
|TAB GUERREIRO UNIP LDA
|CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRIL
|GUIMAR?ES
|4835-400
|Guimar?es
|Braga
|DISPONIVELIDEIA LDA
|AV VISCONDE S JANUARIO 57 LJ8 PAP PORTUGUEZA
|F?O
|4740-325
|Esposende
|Braga
|HELENA & ELISABETE LDA
|R JOSE ALVES LEITE 17 R/C DTO
|AMARES
|4720-022
|Amares
|Braga
|MARIA MANUELA A SILVA GONCALVES
|AV REBELO MESQUITA
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-013
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|SILVIA MARISA MOREIRA FERREIRA
|R ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-119
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|ATREVOMEASORTE LDA
|R ANTONIO MARIZ 48 R/C
|BRAGA
|4715-279
|Braga
|Braga
|DUARTE & GONCALO COMB LDA
|EN13 LUG DE RIO MOINHO MARINHAS POSTO REPSOL
|ESPOSENDE
|4740-577
|Esposende
|Braga
|MARINHO LEITE & FILHO LDA
|R RODRIGUES DE FREITAS POSTO REPSOL
|CELORICO DE BASTO
|4890-235
|Celorico de Basto
|Braga
|QUIOSQUE DE PRADO LDA
|LUGAR DE S SEBASTIAO
|VILA DE PRADO
|4730-470
|Vila Verde
|Braga
|QUIOSQUE MAXIMINOS UNIPESSOAL LDA
|R CAIRES 129 RC
|BRAGA
|4700-206
|Braga
|Braga
|MARIA LUISA COSTA MACEDO VELOSO
|R NARCISO FERREIRA 43
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-105
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|QUIOSQUE FANDINO LDA
|VINHAS MOREIRA CONEGOS
|MOREIRA DE C?NEGOS
|4815-270
|Guimar?es
|Braga
|M PRINCIPE UNIPESSOAL LDA
|LUGAR OUTEIRO INTERMARCHE
|VILA DE PRADO
|4730-466
|Vila Verde
|Braga
|ESPREITAR O FUTURO LDA
|GALERIAS MAGNOLIA LJ 13 R ITALIA 55
|FAFE
|4820-193
|Fafe
|Braga
|STREETFUELS GESTAO E SERVI?OS LDA
|AV CIDADE GUIMARAES ASV BP
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|CARINA ANDREIA S F DO CARMO
|RUA DE GOMERIZ N? 7
|SEQUEIR?
|4780-600
|Santo Tirso
|Porto
|SILABAS DEFINIDAS UNIP LDA
|R CARLOS MALHEIRO DIAS 571
|GUIMAR?ES
|4810-258
|Guimar?es
|Braga
|PASTELARIA DOCE SANTO AMARO LDA
|AVD DR. AGOSTINHO FERNANDES 273 CAFE SANTO AMARO
|SANTA EUL?LIA ARNOSO
|4775-490
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|RIMAS DE SEMPRE LDA
|R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1
|BRAGA
|4715-045
|Braga
|Braga
|CAFE SACO DE CAFE LDA
|R DR JOSE AZEVEDO FERREIRA 32 LJ
|BRAGA
|4705-253
|Braga
|Braga
|LUIS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA
|RUA SANTA LUZIA 22 REQUIAO
|REQUI?O
|4770-463
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|INTERVILAPRAIA SUPERMERCADOS LDA
|PO?O DO LINHO LAGE ITMI
|?NCORA
|4910-011
|Caminha
|Viana do Castelo
|RUI MARCELO & JOEL FERNANDES LDA
|R CUPERTINO MIRANDA S/N QUIOSQUE HOSPITAL
|VILA NOVA DE FAMALIC?O
|4760-124
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|M J VENDEIRO SA
|RUA DA ESTRADA 621
|BARCELOS
|4750-786
|Barcelos
|Braga
|NOVO DOCE EDUARDO SOARES UNIP LDA
|PRACA CONDE AGROLONGO 75
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|BOXOIL COM COMB UNIP LDA
|ESTRADA NACIONAL 106 925 ?NFIAS VIZ
|?NFIAS VIZ
|4815-071
|Vizela
|Braga
|TABACARIA DA SE LDA
|R D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DA
|BRAGA
|4700-032
|Braga
|Braga
|PETALSHADOW LDA
|RUA NOSSA SENHORA CONCEICAO
|GUIMAR?ES
|4810-015
|Guimar?es
|Braga
|INTERARCOZELO SUPERMERCADOS LDA
|RUA DA CORGA EDF INTERMARCHE
|ARCOZELO VNG
|4410-440
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|AV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUE
|VIANA DO CASTELO
|4935-129
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|CASANOVA & CARVALHO COM SERV LDA
|R EST NACIONAL PT 1013 CASANOVA CAF
|BARQUEIROS BCL
|4740-694
|Barcelos
|Braga
|CPCPC COMP PORT COM PROD COM SA
|R DA LAMEIRA 123 EIRA VEDRA
|VIEIRA DO MINHO
|4850-542
|Vieira do Minho
|Braga
|MARIA AMELIA DA FONSECA FERREIRA
|AV JOSE ANTONIO SOUSA FERREIRA 45 R
|BALAZAR PVZ
|4570-011
|P?voa de Varzim
|Porto
|SERGIO CARVALHO FERNANDES UNIP LDA
|R DR JOSE SAMPAIO 29
|GUIMAR?ES
|4810-275
|Guimar?es
|Braga
|FRANCAR COMERCIAL ACT HOT TAB LDA
|PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMO
|BRAGA
|4715-036
|Braga
|Braga
|QUIOSQ ROSA D'OURO-NUNO OLEMA, LDA
|PC SE
|BRAGAN?A
|5300-265
|Bragan?a
|Bragan?a
|JOAO BATISTA NUNES
|R LUIS CAMOES 1144 PAP TAB NUNES
|CARRAZEDA DE ANSI?ES
|5140-081
|Carrazeda de Ansi?es
|Bragan?a
|AIDA JUSTINO VALVERDE C. CARVALHO
|R. MERCADO
|MEDA
|6430-193
|Meda
|Guarda
|MARIA ALICE SILVA MATEUS PEIXOTO
|PRACA DA REPUBLICA N 3
|VILA FLOR
|5360-331
|Vila Flor
|Bragan?a
|HORA DA SORTE-TABACARIA , LDA
|CC GALERIA COM PINGO DOCE LJ 15
|BRAGAN?A
|5300-851
|Bragan?a
|Bragan?a
|MANUEL ANT?NIO RODRIGUES REBELO,LDA
|AV. GAGO C SACADURA CABRAL N?1183 R R/C
|MEDA
|6430-183
|Meda
|Guarda
|SUSANA MARISA MORA BRANQUINHO
|AV 25 DE ABRIL - O
|MIRANDELA
|5370-202
|Mirandela
|Bragan?a
|DELICIAS DO FORNO LDA
|R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/C
|BRAGAN?A
|5300-437
|Bragan?a
|Bragan?a
|BRIJOGO ANA E VIRIATO LDA
|BR? VALE D`ALVARO EDF INTERMARCH? LJ 13
|BRAGAN?A
|5300-093
|Bragan?a
|Bragan?a
|TAB MAXIME UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROS
|MIRANDELA
|5370-203
|Mirandela
|Bragan?a
|EMILIO CARDANHA UNIP LDA
|R MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICA
|TORRE DE MONCORVO
|5160-290
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|CAFE ARCADIA 1970 LDA
|LARGO DA MISERICORDIA 3A
|MIRANDA DO DOURO
|5210-182
|Miranda do Douro
|Bragan?a
|BRINDES & APLAUSOS UNIP LDA
|VALE DA CERDEIRA ITMI LJ 3
|MIRANDELA
|5370-405
|Mirandela
|Bragan?a
|BEZERRA & PEREIRA LDA
|A4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REAL
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|BEZERRA & PEREIRA LDA
|A4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCA
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|CASA DOS PADRINHOS LDA
|LG GENERAL CLAUDINO 14
|TORRE DE MONCORVO
|5160-243
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|PETROFLOR SA
|EN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)
|ADEGANHA
|5160-021
|Torre de Moncorvo
|Bragan?a
|MIGUEL JOAO MENDO PIRES
|R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEAL
|MOGADOURO
|5200-212
|Mogadouro
|Bragan?a
|TROVIENERGY COMBUSTIVEIS LDA
|ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-296
|Macedo de Cavaleiros
|Bragan?a
|SUSANA PATRICIA MORAIS JACINTO PAZ
|LG DA FEIRA
|TORRE DE DONA CHAMA
|5385-091
|Mirandela
|Bragan?a
|SUPERVILAFLOR SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DE CASEIROES ITMI
|VILA FLOR
|5360-310
|Vila Flor
|Bragan?a
|NSI NORDINFOR SOL INFORMATICAS LDA
|R DAS FREIRAS 18
|VINHAIS
|5320-326
|Vinhais
|Bragan?a
|CONTECNICASUL EQIP ORG EMPRESAS LDA
|ESTRADA CIRCUNVALA?AO 12
|ODEMIRA
|7630-132
|Odemira
|Beja
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AUTO EST 2 KM 193 SUL NORTE
|ALMOD?VAR
|7700-016
|Almod?var
|Beja
|ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDA
|CC MODELO LG FEIRA LJ 5 R ZECA AFONSO SEC URB SUL
|BEJA
|7800-522
|Beja
|Beja
|AMILCAR ALEXANDRE BALTASAR PEREIRA
|LARGO RELOGIO 10 11
|ALVITO
|7920-022
|Alvito
|Beja
|BOTELHO II LDA
|EN 390 ASV GALP
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-023
|Odemira
|Beja
|ESCOLHA FEITA LDA
|R D AFONSO III N43 APART 340
|BEJA
|7800-050
|Beja
|Beja
|PAPELARIA ZECA UNIPESSOAL LDA
|AV SALUQUIA 2
|MOURA
|7860-002
|Moura
|Beja
|JOSE CARLOS PACHECO JESUS
|AV MAR LT 49
|ZAMBUJEIRA DO MAR
|7630-785
|Odemira
|Beja
|JOSE C P JESUS TURISMO L UNIP LDA
|LOTEAMENTO BEMPOSTA LT 6 LJ 3
|S?O TEOT?NIO
|7630-614
|Odemira
|Beja
|NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDA
|R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHE
|CASTRO VERDE
|7780-201
|Castro Verde
|Beja
|JULIO E MARIA JULIO PAPELARIA LDA
|R SERPA PINTO12
|ALMOD?VAR
|7700-081
|Almod?var
|Beja
|NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDA
|PRA?A REPUBLICA 9
|CASTRO VERDE
|7780-135
|Castro Verde
|Beja
|FRANCISCO GEORGE UNIPESSOAL LDA
|AV FIALHO ALMEIDA GALERIA INTERMARCHE LJ 7
|BEJA
|7800-395
|Beja
|Beja
|MANUEL ALEXANDRE ALMEIDA E F LDA
|R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDA
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-282
|Odemira
|Beja
|TERTULIA PAP CAFETARIA LDA
|R DR ANTONIO PONCES CARVALHO
|VILA DE REI
|6110-217
|Vila de Rei
|Castelo Branco
|PALMIRA MARIA V MARQUES ROLAO
|R AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOS
|CASTELO BRANCO
|6000-076
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM 127 SUB LAN?O CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETE
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LIVRARIA MAR ARTE LDA
|ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTO
|CASTELO BRANCO
|6000-762
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANA MARIA GONCALVES CALVARIO
|R GIL VICENTE LT 118 RC CENTRO
|FUND?O
|6230-479
|Fund?o
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM127 SUB LAN?O CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|SOC COMERCIAL COMB MONTALVAO LDA
|AV INFANTE SAGRES SN ASV GALP
|CASTELO BRANCO
|6000-082
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 LAN?O KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUND?O (FND/CBR) BELMONTE FUNDAO
|ALCARIA FND
|6230-022
|Fund?o
|Castelo Branco
|MANUEL TAVARES LDA
|R SANTA CRUZ 85
|PROEN?A-A-NOVA
|6150-424
|Proen?a-a-Nova
|Castelo Branco
|LOTARIAS VICTORIA LDA
|AV DR ALFREDO MENDES GIL LT 26 RC
|FUND?O
|6230-287
|Fund?o
|Castelo Branco
|JOSE VIDAL SESTAY SUCESSORES LDA
|AL LIBERDADE
|CASTELO BRANCO
|6000-074
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDA
|R CIDADE FUNDAO 21
|COVILH?
|6200-350
|Covilh?
|Castelo Branco
|TAB CCE FERNANDO F LOPES SILVA LDA
|PRA?A DR DUARTE SIMOES CC ESTA?AO LJ 9
|COVILH?
|6200-084
|Covilh?
|Castelo Branco
|BEATRIZ JOAQUINA DIAS ANDRE
|AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8E
|CASTELO BRANCO
|6000-083
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANABELA SILVA SANTOS OLIVEIRA
|AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDO
|TORTOSENDO
|6200-721
|Covilh?
|Castelo Branco
|JOAO MANUEL ROXO DIAS ANTUNES
|HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3
|CASTELO BRANCO
|6000-459
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|MARIA ISABEL P J C C FERNANDES
|R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRA
|CASTELO BRANCO
|6000-280
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A ALVES LDA
|PC REI D JOSE 6 RC
|CASTELO BRANCO
|6000-118
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ROGEIROS CAFE BAR LDA
|QTA ALAMPADA LT 6 CAFE ROG BAR BOIDOBRA
|COVILH?
|6200-250
|Covilh?
|Castelo Branco
|RIMAS CRUZADAS LDA
|LARGO SAIBREIRO 12
|CASTELO BRANCO
|6000-107
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANA M MATEUS DE OLIVEIRA COSTA
|AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAO
|TELHADO FND
|6230-772
|Fund?o
|Castelo Branco
|QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDA
|R MARQUES D AVILA E BOLAMA 45
|COVILH?
|6200-001
|Covilh?
|Castelo Branco
|SUPERSERT? SUPERMERCADOS LDA
|R ZONA INDUSTRIAL 5 INTERMARCHE
|SERT?
|6100-698
|Sert?
|Castelo Branco
|QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDA
|AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICO
|COVILH?
|6200-113
|Covilh?
|Castelo Branco
|ALVARO BARTOLOMEU F SAMPAIO LDA
|R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHA
|FUND?O
|6230-421
|Fund?o
|Castelo Branco
|EXPRESS FUEL LDA
|ACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOL
|COVILH?
|6200-506
|Covilh?
|Castelo Branco
|QUIOSQUE CLAUDIA UNIPESSOAL LDA
|URB GRANJA PARK R DR VITOR S PINTO LT A88 LJ 1
|CASTELO BRANCO
|6000-478
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDA
|QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHA
|COVILH?
|6200-251
|Covilh?
|Castelo Branco
|ALBICAFES LDA
|AV PEDRO A CABRAL HOSPITAL DIST AMATO LUSITANO
|CASTELO BRANCO
|6000-178
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ASCEN?AO & ASCEN?AO LDA
|AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPING
|COVILH?
|6200-546
|Covilh?
|Castelo Branco
|DISTRIDANHA SUPERMERCADOS LDA
|ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHE
|IDANHA-A-NOVA
|6060-101
|Idanha-a-Nova
|Castelo Branco
|LICINIO MIRANDA & JOSE CHAPEIRA LDA
|R DAS LAGES EDF PAO A?UCAR 1
|PENAMACOR
|6090-800
|Penamacor
|Castelo Branco
|CRISTINA MARIA M BARATA UNIP LDA
|EST STO ANTONIO 19 R/C
|ALCAINS
|6005-006
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LINA PINTO UNIPESSOAL LDA
|R PEDRO ALVARES CABRAL 172 A
|BELMONTE
|6250-087
|Belmonte
|Castelo Branco
|CLAUDIA BEIRAO S GON?ALVES UNIP LDA
|R SENHORA MERCULES BL 94 LJ 1
|CASTELO BRANCO
|6000-280
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|CONVIVIO DE LETRAS LDA
|R D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRIND
|FUND?O
|6230-421
|Fund?o
|Castelo Branco
|SUPERPROEN?A SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHE
|PROEN?A-A-NOVA
|6150-503
|Proen?a-a-Nova
|Castelo Branco
|EMILIO J SALAVESSA L COM D COMB LDA
|EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOL
|CASTELO BRANCO
|6000-050
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|DISTRICOVILHA SUPERMERCADOS LDA
|AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7
|COVILH?
|6200-506
|Covilh?
|Castelo Branco
|COMBUSTIVEIS DA MINA LDA
|R MINA APARTADO 45 ASV BP
|CASTELO BRANCO
|6000-170
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|MOURA E FILIPE LIVRARIA PAP LDA
|AV FREI HEITOR PINTO LT B LJ 2
|COVILH?
|6200-113
|Covilh?
|Castelo Branco
|TESOUROS E LATITUDES LDA
|QTA AREEIRA GALERIA PINGO DOCE
|FUND?O
|6230-205
|Fund?o
|Castelo Branco
|ANA LEONOR MILHEIRO PI?ARRA BARATA
|AV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39
|CASTELO BRANCO
|6000-031
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|MINUCIAS & TALENTOS FAIAN?AS LDA
|ESTRADA NACIONAL 239
|MEDELIM
|6060-051
|Idanha-a-Nova
|Castelo Branco
|CLAUDIA MABEL MOURA SOC UNIP LDA
|CENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ALAMEDA EUROPA
|COVILH?
|6200-546
|Covilh?
|Castelo Branco
|XAPATI UNIPESSOAL LDA
|AV DA CARAPALHA 29 LJ 3
|CASTELO BRANCO
|6000-320
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|DISTRIBRANCO SUPERMERCADOS LDA
|ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHE
|CASTELO BRANCO
|6000-991
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANA PAULA BACALHAU DOUTOR
|R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS N?4 CASTELO BRANCO
|CASTELO BRANCO
|6000-266
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|TENDENCIAS SECULARES TAB JOGOS LDA
|R DE PROEN?A A NOVA 31 A 37 EDF CONTINENTE
|SERT?
|6100-751
|Sert?
|Castelo Branco
|ASSUNCAO TAVARES LDA
|LG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGAL
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|PAP PAIONENSE LDA
|R FIGUEIRA FOZ 42
|PAI?O
|3090-495
|Figueira da Foz
|Coimbra
|ILDA MARIA NASCIMENTO S RODRIGUES
|R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIRED
|COJA
|3305-143
|Arganil
|Coimbra
|JOSE VAZ F HENRIQUES CRUZ
|PC FAUSTO CORREIA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-253
|Coimbra
|Coimbra
|LIV PAP ABC,LDA
|R. 30 JUNHO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-401
|Figueira da Foz
|Coimbra
|PAULO JORGE A FERREIRA
|LG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-024
|Coimbra
|Coimbra
|CELESTE LOPES PRATAS
|AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LI
|COIMBRA
|3000-178
|Coimbra
|Coimbra
|ZELINDA PEDROSA VIEIRA
|R DOMINGUES PEREIRA 33
|MARINHA DAS ONDAS
|3090-005
|Figueira da Foz
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|GUARDA INGLESA COIMBRA I
|COIMBRA
|3040-193
|Coimbra
|Coimbra
|ALCIDES MOREIRA DIAS
|AV EMIDIO NAVARRO 81
|COIMBRA
|3000-151
|Coimbra
|Coimbra
|SARA MARIA FONTES MAMEDE
|AV BRASIL 198 A PAP SATELITE II
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-323
|Figueira da Foz
|Coimbra
|TAB AMARELINHA LDA
|R DAS CHAVES LT 5 LJ 3
|COIMBRA
|3020-169
|Coimbra
|Coimbra
|CAFE CENTRAL BRASFEMES LDA
|R 25 ABRIL 1
|BRASFEMES
|3020-575
|Coimbra
|Coimbra
|MARY SKY BAR LDA
|C COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOS
|COIMBRA
|3030-328
|Coimbra
|Coimbra
|FERREIRA MORAIS & MORAIS LDA
|R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BP
|COIMBRA
|3020-430
|Coimbra
|Coimbra
|FERNANDO BATISTA,HERDEIROS
|R. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARRO
|SOUSELAS
|3020-844
|Coimbra
|Coimbra
|C.N.P COMB E LUBRIFICANTES, LDA
|AV. DE PORTUGAL EST.NACIONAL, 234
|CANTANHEDE
|3060-124
|Cantanhede
|Coimbra
|PAP TAB ARQUIVO LDA
|R DR MANUEL RODRIGUES 9
|COIMBRA
|3000-258
|Coimbra
|Coimbra
|ELSA MARIA MURTA JORGE GON?ALVES
|LG S?O SIM?O CARVALHAIS DE BAIXO
|CARVALHAIS BAIXO
|3040-687
|Coimbra
|Coimbra
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|Area Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTE
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SUL
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|QUINTALAO LIV PAP LDA
|PC DO MUNICIPIO LJ-H
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-113
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZ
|COIMBRA
|3000-115
|Coimbra
|Coimbra
|MEIO MUNDO-LIV PAPELARIA, LDA-LJ-I
|R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-132
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|LUISA FILOMENA OLIVEIRA F R BRAGA
|R. SOFIA, 46
|COIMBRA
|3000-389
|Coimbra
|Coimbra
|FOZQUIOSQUES PAP E TABACARIA LDA
|PSO INFANTE D HENRIQUE, S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-154
|Figueira da Foz
|Coimbra
|A.V.M. COSTA-COM. COMB. E PNEUS,LDA
|AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-055
|Figueira da Foz
|Coimbra
|DA COSTA MONTEIRO & PAIS SANTOSLDA
|AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVO
|COIMBRA
|3000-076
|Coimbra
|Coimbra
|MELODIAS DO MAR TAB UNIPESSOAL, LDA
|LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERC
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-011
|Figueira da Foz
|Coimbra
|SANTOS DETALHES, LDA
|CC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|ESTILOS IRREVERENTES LDA
|COVA DO BARRO
|T?BUA
|3420-303
|T?bua
|Coimbra
|JOS? DA SILVA E SOUSA, HERDEIROS
|LARGO DA PORTAGEM
|COIMBRA
|3000-337
|Coimbra
|Coimbra
|ISABEL MARIA PEREIRA ALBINO AREDE
|LG DO FONTEN?RIO 1
|COIMBRA
|3040-025
|Coimbra
|Coimbra
|ANTUNES & ANTUNES, LDA
|LG ARTUR BARRETO, 9
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-124
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|EST NAC 17 24 CATRAIA S PAIO
|S?O PAIO DE GRAMA?OS
|3400-691
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|TERESA MARIA SIMOES M FIGUEIREDO
|R DO AMEAL RC LJ D
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-101
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|MARIA PIRES MENDES
|R SAO SEBASTIAO
|PAMPILHOSA DA SERRA
|3320-232
|Pampilhosa da Serra
|Coimbra
|COIMBRA & FILHOS LDA
|AV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-153
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|MONTEIROS & ALMEIDAS LDA
|R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 B
|COIMBRA
|3000-070
|Coimbra
|Coimbra
|O NOSSO CAFE-MANUEL H ANTUNES
|AV. BRASIL, 370
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|VALDEMAR A O CATARINO-TAB TRIUNFO
|R. BRASIL, 233 RC
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|TAB OLIVAIS-M FATIMA S F RAMOS
|R. CAP LUIS GONZAGA,5
|STO ANTONIO
|3030-095
|Coimbra
|Coimbra
|AIRES RAMOS SILVA BARATA
|AV. DIAS SILVA,140
|COIMBRA
|3000-135
|Coimbra
|Coimbra
|CHUR PEDRULHA-LUISA C. C. BALTAZAR
|EN 1 - PEDRULHA
|COIMBRA
|3025-010
|Coimbra
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUM
|COIMBRA
|3030-327
|Coimbra
|Coimbra
|FUNNY STATION UNIP LDA
|AV INES DE CASTRO
|COIMBRA
|3040-255
|Coimbra
|Coimbra
|SODILOUS?-SUPERMERCADOS, LDA
|QTA S.PEDRO
|LOUS?
|3200-261
|Lous?
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Figueira da Foz
|Coimbra
|VICIOS URBANOS REP E COM LDA
|CC PRIMAVERA LJ 12
|COIMBRA
|3000-092
|Coimbra
|Coimbra
|SOL DESLUMBRANTE, LDA
|R COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125
|MIRA
|3070-454
|Mira
|Coimbra
|FERNANDO MANUEL C. COVAS MARQUES
|RUA OLIVEIRA MATOS N 1
|ARGANIL
|3300-062
|Arganil
|Coimbra
|SOL Y MAR PAP E TAB UNIP LDA
|AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-698
|Figueira da Foz
|Coimbra
|SILVIA DANIELA MARANHAO SANTOS
|PC FLORINDO JOSE FROTA EDF COSTA PEREIRA R/C FC A
|FEBRES
|3060-318
|Cantanhede
|Coimbra
|BASG UNIPESSOAL LDA
|R VASCO DA GAMA 54
|COIMBRA
|3030-074
|Coimbra
|Coimbra
|SUPERPOIARES SUPERMERCADOS LDA
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILA
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-160
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/S
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/N
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|TIAGO COSTA NEVES UNIP LDA
|R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5
|LOUS?
|3200-265
|Lous?
|Coimbra
|JOAO PEDRO M FRAZAO MONTEIRO
|R BRASIL 336
|COIMBRA
|3030-775
|Coimbra
|Coimbra
|TREVO COM SERV TAB PAP LDA
|CC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-220
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-160
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|TAB CHOUCO COM JORN REV LDA
|LG MARTIR SANTO S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-256
|Figueira da Foz
|Coimbra
|CONCENTRACAO ESPECIFICA ENG LDA
|AV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSE
|MIRA
|3070-301
|Mira
|Coimbra
|INTER CONDEIXA SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DA BARREIRA
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-110
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|IRMAOSCOMBUSTIVEIS LDA
|AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASV
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-058
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDA
|R DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68
|MIRANDA DO CORVO
|3220-203
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|JAMARKET UNIP LDA
|LG DO CORREIO S/N
|PENELA
|3230-250
|Penela
|Coimbra
|VICIOS URBANOS REP E COM LDA
|CC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVA
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|ITMI OLIVEIRA DO HOSPITAL LJ 1 R COM MANUEL RODRIGUES LAGOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-093
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|SUPERFOZ SUPERMERCADOS LDA
|EN109 CHA-TAVAREDE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GERACAO DAS PALAVRAS LDA
|R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOL
|MIRANDA DO CORVO
|3220-186
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|ANA SOFIA JESUS PEREIRA
|AV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIM
|PRAIA DE MIRA
|3070-794
|Mira
|Coimbra
|MUNDO DAS REVISTAS LDA
|CC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURA
|COIMBRA
|3030-183
|Coimbra
|Coimbra
|PALPITES ESPONTANEOS UNIP LDA
|R DA MATI?A
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GOUVEIA-AUTO LDA
|BR DA ESTACAO ASV PRIO
|SERPINS
|3200-304
|Lous?
|Coimbra
|PREDICLIGHT LDA
|LUG FREIXIAL DISTRIMARIALVAS
|CANTANHEDE
|3060-228
|Cantanhede
|Coimbra
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|EN234-1 ROT DO FREIXIAL
|CANTANHEDE
|3060-228
|Cantanhede
|Coimbra
|DORA MARIA SILVA SIMOES UNIP LDA
|R O CONIMBRICENSE 22 24
|COIMBRA
|3030-504
|Coimbra
|Coimbra
|SUPERMESURA SUPERMERCADOS LDA
|R CENTRAL DA MESURA 35
|COIMBRA
|3040-197
|Coimbra
|Coimbra
|FABIO JOSE PEREIRA FERNANDES
|PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-288
|Figueira da Foz
|Coimbra
|FOZ PRESS UNIPESSOAL LDA
|R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-395
|Figueira da Foz
|Coimbra
|ANTONIO DA SILVA MOREIRA
|RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 A
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDA
|EN 342 -SAO FIPO DENTRO DO PINGO DOCE
|EGA
|3150-259
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|v 5 outubro 9
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-056
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|ROSA BENTO UNIPESSOAL LDA
|R DR JOSE GALVAO 222
|MONTEMOR-O-VELHO
|3140-271
|Montemor-o-Velho
|Coimbra
|VANDA MARIA ESTEVES R O ACURCIO
|R JOAO GASPAR LEMOS AMORIM 1 B
|FUIGUEIRA DA FOZ
|3080-606
|Figueira da Foz
|Coimbra
|QUIOSQUE ESTADIO LDA
|R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-209
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MARCIA FILIPA QUEIROS ALMEIDA
|R MOEDA 61 R/C
|COIMBRA
|3000-283
|Coimbra
|Coimbra
|TREVO JANOTA LDA
|AV JOAO REGRAS 98
|COIMBRA
|3040-256
|Coimbra
|Coimbra
|SOL DESLUMBRANTE LDA
|R CIDADE VISEU 10
|PRAIA DE MIRA
|3070-801
|Mira
|Coimbra
|VITOR MANUEL GOMES DE CAMPOS
|RUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVO
|MIRANDA DO CORVO
|3220-115
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|INTERARGANIL SUPERMERCADOS LDA
|BAIRRO DO PRAZO
|ARGANIL
|3300-017
|Arganil
|Coimbra
|PAULA CRISTINA DA SILVA MIRANDA
|RUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMA
|CADIMA
|3060-094
|Cantanhede
|Coimbra
|PENSAMENTOS ILUSTRADOS LDA
|RUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-707
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MARIA TERESA BAT CASTANHEIRA DUARTE
|RUA BOMBEIROS 4
|T?BUA
|3420-322
|T?bua
|Coimbra
|MARIA CONCEICAO CEITA VERA CRUZ
|RUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEU
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-171
|Figueira da Foz
|Coimbra
|LINA MARGARIDA UNIPESSOAL LDA
|R DR DANIEL MATOS 148
|COIMBRA
|3030-049
|Coimbra
|Coimbra
|PGL SABORES LDA
|AV MANUEL CARVALHO COELHO
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-154
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|PAP A TEIA, LDA
|ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAO
|COIMBRA
|3030-173
|Coimbra
|Coimbra
|MANUELA CONCEICAO R SANTOS CIGARRO
|R S MIGUEL 6 PAPELARIA S MIGUEL
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-205
|Montemor-o-Novo
|?vora
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AREA SERVICO A6 V NOVAS SUL A
|VENDAS NOVAS
|7080-011
|Vendas Novas
|?vora
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE B
|VENDAS NOVAS
|7080-011
|Vendas Novas
|?vora
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A6 SUBLAN?O EVORA KM 23 APT 247 A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) SUL NORTE
|ESTREMOZ
|7100-108
|Estremoz
|?vora
|TABACARIA PARIS LDA
|R REPUBLICA 19
|?VORA
|7000-656
|?vora
|?vora
|ALVARO NUNES & NUNES LDA
|E N 18 ASV GALP
|PORTEL
|7220-390
|Portel
|?vora
|ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDA
|PC SERTORIO 25 A AG70271
|?VORA
|7000-509
|?vora
|?vora
|HORACIO LIMA BRANCO
|PC MUNICIPIO 22
|ARRAIOLOS
|7040-027
|Arraiolos
|?vora
|AMERICO MIRA & FILHOS PAP LDA
|LG CALOUSTE GULBENKIEN 4
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-192
|Montemor-o-Novo
|?vora
|PEDRO MANUEL ALVES ANASTACIO
|AV GAGO COUTINHO 27 A
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-047
|Montemor-o-Novo
|?vora
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|LG CHAFARIZ DEL REI POSTO
|?VORA
|7005-224
|?vora
|?vora
|SOUSA E MARQUEZ LDA
|AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-097
|Montemor-o-Novo
|?vora
|TABACARIA GOBELA, LDA
|R. LICEU 38 BR. SENHORA GLORIA
|?VORA
|7000-292
|?vora
|?vora
|LER & SABER UNIPESSOAL LDA
|R SAO SEBASTIAO 6
|GR?NDOLA
|7570-230
|Gr?ndola
|Set?bal
|FUTURO FACIL PAP LIVRARIA UNIP LDA
|R VICTOR CORDON 27
|ESTREMOZ
|7100-560
|Estremoz
|?vora
|AUTO SOG COM A AUTOMOVEIS LDA
|ZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOL
|ESTREMOZ
|7100-513
|Estremoz
|?vora
|ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDA
|ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1
|ESTREMOZ
|7100-147
|Estremoz
|?vora
|LAURA LOBATO SOCIEDADE UNIP LDA
|PRACETA HORTA DO BISPO 5
|?VORA
|7005-259
|?vora
|?vora
|LUZIAS LDA
|EST SERV BP PORTAS MACHEDE
|?VORA
|7000-153
|?vora
|?vora
|ABASTIMOR LDA
|AV GAGO COUTINHO 74 ASV BP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-100
|Montemor-o-Novo
|?vora
|CAMOES TABACARIA LIMITADA
|R CANDIDO REIS 14
|?VORA
|7000-888
|?vora
|?vora
|SUPEREVORA SUPERMERCADOS LDA
|EN 18 BAIRRO DO FREI ALEIXO
|?VORA
|7005-863
|?vora
|?vora
|PAPELARIA TAB ESPIRITO S LARGO LDA
|LARGO SENHOR POBREZA 7
|?VORA
|7000-811
|?vora
|?vora
|ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDA
|AV GAGO COUTINHO 114
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-078
|Montemor-o-Novo
|?vora
|JOSE REBOCHO RICO UNIPESSOAL LDA
|R RAIMUNDO 4
|?VORA
|7000-661
|?vora
|?vora
|JN5 LDA
|LARGO REPUBLICA 8
|ESTREMOZ
|7100-505
|Estremoz
|?vora
|ANTONIA JESUS P BEJA PEREIRA
|EST NAC 4-REST O FORJADOR
|ARRAIOLOS
|7040-070
|Arraiolos
|?vora
|CLINAR LIV PAP LDA
|AV REPUBLICA 112
|OLH?O
|8700-310
|Olh?o
|Faro
|VERDE E AMARELO TAB ARTESANATO LDA
|BLOCO RIBEIRINHO 17 ARTESANATO OLHOS D AGUA
|ALBUFEIRA
|8200-647
|Albufeira
|Faro
|CASTELO SUPERMERCADOS LDA
|SESMARIAS
|SESMARIAS
|8200-385
|Albufeira
|Faro
|O PLAZA-ESMERALDA M N ANDRE
|R. JULIO DINIS,66
|MONTENEGRO
|8005-258
|Faro
|Faro
|MARIA JOSEFA CONCEI?AO DIOGO
|LG DA PRA?A VELHA 10 ESTOI
|FARO
|8005-451
|Faro
|Faro
|FERNANDO BARBARA OLIVEIRA
|AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANA
|LOUL?
|8100-222
|Loul?
|Faro
|JOAO MARTA MATEUS
|AV. COSTA MEALHA 27
|LOUL?
|8100-238
|Loul?
|Faro
|J A FERREIRA LDA
|AV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-410
|Loul?
|Faro
|LUCIO SERGIO V MAGALHAES
|R ALAGOA PAP NETEL
|ALTURA
|8950-411
|Castro Marim
|Faro
|LEONOR MARIA BRITO SOUSA SIMOES
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELA
|LOUL?
|8100-238
|Loul?
|Faro
|INOVADA GESTAO E INVESTIMENTOS LDA
|R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAO
|ALBUFEIRA
|8200-278
|Albufeira
|Faro
|ELISABETE DRAGO S NORONHA
|R MINISTRO DUARTE PACHECO LT 1 LJ PAPELARTE
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-330
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|POSTO DE ABASTECIMENTO MIRA LDA
|AREA DE SERVICO ASV REPSOL
|CERCADO
|8100-222
|Loul?
|Faro
|NORONHA & ANTUNES LDA
|QUATRO ESTRADAS ASV BP
|LOUL?
|8100-221
|Loul?
|Faro
|ARNALDO FILIPE ISABEL CRISTO
|URB MIRA PRAIA LT 11
|MANTA ROTA
|8900-038
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|JOSE JOAO CORREIA LDA
|EST ALDEIA A?OTEIAS TAB PARQUE
|ALBUFEIRA
|8200-252
|Albufeira
|Faro
|DUARTE E DUARTE LDA
|CC CONTINENTE SILVES LJ 2 TAB BAIXINHA
|SILVES
|8300-019
|Silves
|Faro
|PAULO ALEXANDRE GUERREIRO MARTINS
|R SANTO ANTONIO 93
|FARO
|8000-282
|Faro
|Faro
|J E B PAPELARIA E TABACARIA LDA
|QTA MALATA LJ 113 CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIM?O
|8500-467
|Portim?o
|Faro
|TAB FLAMINGO ELVIRA MARIA A PEREIRA
|R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ A
|ARMA??O DE P?RA
|8365-130
|Silves
|Faro
|MARIA LURDES RODRIGUES F PIRES
|QUIOSQUE MERCADO CALICOS LARGO DO MERCADO
|ALBUFEIRA
|8200-073
|Albufeira
|Faro
|M V REIS LDA
|R. VASCO GAMA 1
|FERRAGUDO
|8400-253
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|MANUEL AFONSO & GOMES LDA
|AV V 6 SITIO MALATA ASV BP
|PORTIM?O
|8500-510
|Portim?o
|Faro
|JOAQUIM SALVADOR MENDES E FILHOS LD
|AV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOL
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|QUIOSQ S FRANCISCO-NUNO CANDEIAS
|PC ALEXANDRE HERCULANO
|FARO
|8000-159
|Faro
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|APT 2068 AEROPORTO FARO ROTUNDA AEROPORTO FARO
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|CARBUSOL CARBURANTES E GAS LDA
|ESTVELHA QTA LAGO ASV REP
|ALMANCIL
|8135-106
|Loul?
|Faro
|LIV PAP CERCADO DA ATALAIA LDA
|URB STO ANT DO ALTO BL D LJ A
|FARO
|8000-072
|Faro
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB LAN?O OLH?O-TAVIRA KM 97 APT1026 A22 (OLH/VRA) OLH?O TAVIRA
|OLH?O
|8700-152
|Olh?o
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB LAN?O OLH?O-TAVIRA KM97 APT1026 A22 OLH?O (VRA/OLH) OLHAO-TAVIRA
|OLH?O
|8700-152
|Olh?o
|Faro
|JOAO PAULO NEVES ALMEIDA
|R 25 ABRIL 95 LJ 2 LAGOS
|LAGOS
|8600-763
|Lagos
|Faro
|MARIO SILVA BARROSO-PAP E TAB LDA
|R. 25 ABRIL 19
|LAGOS
|8600-281
|Lagos
|Faro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SITIO BOLOTA ALBUFEIRA II
|ALBUFEIRA
|8200-314
|Albufeira
|Faro
|CABRITA & CABRITA LDA
|R. JOAO DE DEUS N 18
|SILVES
|8300-010
|Silves
|Faro
|PEDRO & CRISTINA BENEDITO LDA
|R DO PE DA CRUZ ASV BP
|MONCHIQUE
|8550-201
|Monchique
|Faro
|BARRETO E FILHOS LDA
|SITIO DOS PATROVAS (SUPERMERCADO OCEANO)
|ALBUFEIRA
|8200-373
|Albufeira
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|R SERPA PINTO ASV BP
|LOUL?
|8100-714
|Loul?
|Faro
|BAGO D OIRO ARTESANATO BEBIDAS LDA
|AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPAL
|PORTIM?O
|8500-069
|Portim?o
|Faro
|TABACARIAS GOLDEN HAVANA UNIP LDA
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDEN
|QUARTEIRA
|8125-154
|Loul?
|Faro
|MASTERGIFT COM ART PAP BRINDES LDA
|AV DR EDUARDO MANSINHO 22 RC ESQ
|TAVIRA
|8800-301
|Tavira
|Faro
|CESALTINA & PAULA LDA
|R FRANCISCO ALVO EDF SOLAR HORTA LJ 7 RC
|PORTIM?O
|8500-759
|Portim?o
|Faro
|CALHAMBEQUE VERDE LDA
|R JOSE PIRES PADINHA QUIOSQUE
|TAVIRA
|8800-354
|Tavira
|Faro
|CRIASORTE LOTARIAS LDA
|LARGO HELIODORO SALGADO EDF VISTA RIO LOJA E
|PORTIM?O
|8500-537
|Portim?o
|Faro
|MATERIAS DIARIAS, LDA
|URB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2
|ALMANCIL
|8135-018
|Loul?
|Faro
|CECILIA ROMAO LDA
|R 25 ABRIL 23 A RC
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-113
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|ANTONIO FRANCISCO GUERREIRO
|PRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIA
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-231
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|SOARESPIRES II ARTIGOS PAP LDA
|CABE?O MOCHO LT 1 CC INTERMARCHE
|PORTIM?O
|8500-313
|Portim?o
|Faro
|AMALIA JERONIMO R PALMA UNIPESSOAL
|MERCADO NOVO LJ 9
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-114
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|TRUNFO DA SORTE UNIPESSOAL LDA
|R MARQUES POMBAL 2 LJ B
|LAGOA
|8400-391
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|MARIA LAURINDA J C S BORRALHO
|URBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ A
|LAGOS
|8600-524
|Lagos
|Faro
|BL NEWS UNIPESSOAL LDA
|AV LIBERDADE 79 RC
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-101
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|SUPERALENTEJO SUPERMERCADOS LDA
|LARGO ESTACAO
|VILA REAL SANTO ANT?NIO
|8900-216
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|AMARELO POLEN LDA
|R SANTO ANTONIO 135 RC
|FARO
|8000-284
|Faro
|Faro
|SUPREMOTIV LDA
|ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSA
|LOUL?
|8100-272
|Loul?
|Faro
|QUIOSQUE PORTA PORTUGAL LDA
|R PORTAS PORTUGAL SN
|LAGOS
|8600-701
|Lagos
|Faro
|J E B PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAO
|PORTIM?O
|8500-448
|Portim?o
|Faro
|CELIA MARIA CONCEICAO G CUNHA
|AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29
|VILAMOURA
|8125-401
|Loul?
|Faro
|ANTONIA ROSA P ASTUCIA C LOBO
|LG S LUIS 25
|FARO
|8000-144
|Faro
|Faro
|MARIA FILOMENA BARROSO C BENTO
|RUA DA COTOVIA EDF BELAVISTA LJ 3 NUMEROS ANIMADOS
|ALBUFEIRA
|8200-286
|Albufeira
|Faro
|SUPERMONCHIQUE SUPERMERCADOS LDA
|CEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHE
|MONCHIQUE
|8550-328
|Monchique
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|AV CIDADE HAYWARD ASV BP
|FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|TOME & MARTINS LDA
|AV LIBERDADE 9
|S?O BR?S DE ALPORTEL
|8150-101
|S?o Br?s de Alportel
|Faro
|FEITICO DAS LETRAS UNIP LDA
|URB MARINHAS LT 1 MINIPRECO
|PARCHAL
|8400-655
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|RIACHO DE LETRAS LDA
|VALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2
|FERREIRAS
|8200-559
|Albufeira
|Faro
|OILPCA LDA
|PONTES MARCHILE ASV BP NORTE
|FARO
|8005-518
|Faro
|Faro
|EPIMENTE LDA
|R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16
|TAVIRA
|8800-318
|Tavira
|Faro
|SANDRA LUISA ASCEN?AO ARCANJO
|R ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2
|FARO
|8000-218
|Faro
|Faro
|BRUMAS & DESAFIOS UNIPESSOAL LDA
|EDF LUZ TUR TAB SPAR PRAIA LUZ
|LUZ LGS
|8600-165
|Lagos
|Faro
|MENU DOURADO PRESTA?AO S ALIM LDA
|SITIO DAS FIGURAS EN 125 PINGO DOCE
|FARO
|8000-080
|Faro
|Faro
|SOFIA FREITAS UNIPESSOAL LDA
|R PALMEIRAL 21
|ALGOZ
|8365-064
|Silves
|Faro
|TABACARIA BAIXINHA UNIPESSOAL LDA
|QTA CORREEIRA PINGO DOCE
|ALBUFEIRA
|8200-010
|Albufeira
|Faro
|A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDA
|AV SA CARNEIRO EDF BARBYROSA LT 8 LJ 2
|QUARTEIRA
|8125-118
|Loul?
|Faro
|CESAR G G PEREIRA UNIPESSOAL LDA
|R ANT CABRITA PIRES 22
|S BARTOLOMEU DE MESSINES
|8375-135
|Silves
|Faro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES SUL
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTE
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|MANUEL AFONSO & GOMES LDA
|EN 125 ASV BP PENINA
|ALVOR
|8500-082
|Portim?o
|Faro
|ANTONIO RAIADO LDA
|LARGO MERCADO 1
|QUARTEIRA
|8125-168
|Loul?
|Faro
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|EN 2 KM 735 8 CAMPINAS A ESPANHA ASV REPSOL
|FARO
|8005-429
|Faro
|Faro
|LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDA
|EN 125 GAL COMERCIAL PINGO DOCE
|TAVIRA
|8800-101
|Tavira
|Faro
|LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDA
|EN 125 10 KM 2 200 PINGO GOCE MONTENEGRO
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|DUARTE E DUARTE LDA
|AV DOM CARLOS I PINGO DOCE ROCAMAR
|PORTIM?O
|8500-305
|Portim?o
|Faro
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|EST MUNICIPAL 531 1 ASV REPSOL
|ALVOR
|8500-045
|Portim?o
|Faro
|SODIMEDRONHEIRA SUPERMERCADOS LDA
|TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHE
|ALBUFEIRA
|8200-591
|Albufeira
|Faro
|TECLAS SORTUDAS LDA
|R ANTERO NOBRE LT 5 LJ B
|OLH?O
|8700-240
|Olh?o
|Faro
|CALCULO EXIMIO LDA
|CC SHOPPING ALBUFEIRA LJ 0 29
|ALBUFEIRA
|8200-161
|Albufeira
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|SITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME II
|LOUL?
|8100-307
|Loul?
|Faro
|ANTONIO INACIO
|SITIO SILVEIRA IC1 KM 709 ASV GALP
|S?O MARCOS DA SERRA
|8375-223
|Silves
|Faro
|TEMPERA & TEMPERA LDA
|URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDP
|PORTIM?O
|8500-782
|Portim?o
|Faro
|PETROMIX LDA
|EST NAC 125 BP PORCHES
|PORCHES
|8400-489
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|PEDRO & CRISTINA BENEDITO LDA
|ESTRADA DAS ESCANXINAS
|ALMANCIL
|8135-103
|Loul?
|Faro
|QUIOSQUE PORTIMONENSE SC UNIP LDA
|PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4
|PORTIM?O
|8500-542
|Portim?o
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|ESTRADA NACIONAL 2 KM 735,050 FARO CAMPINAS
|FARO
|8005-442
|Faro
|Faro
|AUTO JULIO SA
|SITIO DAS FERRARIAS EN 264
|ALGOZ
|8365-084
|Silves
|Faro
|MENU DOURADO PRESTA?AO S ALIM LDA
|URB HORTA LARANJEIRAS CC LJ 15 GALERIA COMERCIAL PINGO DOCE LT 5
|FARO
|8005-329
|Faro
|Faro
|TERESA ISABEL NORONHA F CORREIA
|AV DA RIA FORMOSA 76
|CABANAS DE TAVIRA
|8800-591
|Tavira
|Faro
|PERFECTVANILLA UNIPESSOAL LDA
|LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHO
|MONCARAPACHO
|8700-085
|Olh?o
|Faro
|FLEXCARBORATE LDA
|ESTRADA NACIONAL 125 ALDEIA NOVA
|MONTE GORDO
|8900-401
|Vila Real de Santo Ant?nio
|Faro
|ALGARFAVORITA LDA
|URB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/C
|CARVOEIRO LGA
|8400-562
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|DIOGO GAGO UNIPESSOAL LDA
|LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FARO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|LILIANA ARAUJO UNIPESSOAL LDA
|EN 120 INTERMARCHE LOJA 1 ALJEZUR
|ALJEZUR
|8670-084
|Aljezur
|Faro
|VITOR ILDEFONSO UNIPESSOAL LDA
|ACESSO AO PORTO DE PESCA DO RIO ARA DOCAPESCA PARCHAL
|PARCHAL
|8400-611
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|GONCALVES E RAMOS LDA
|AV V6 ASV REPSOL
|PORTIM?O
|8500-510
|Portim?o
|Faro
|GONCALVES E RAMOS LDA
|AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOL
|LAGOS
|8600-657
|Lagos
|Faro
|QUADRADO D ATITUDES LDA
|AVENIDA 25 ABRIL QUIOSQUE KALUNGA
|PORTIM?O
|8500-511
|Portim?o
|Faro
|LIV JARDIM-PAP E ESCRITORIO, LDA
|R. VASCO BORGES, 5
|GUARDA
|6300-771
|Guarda
|Guarda
|JORGE L VICENTE CARDOSO FILHOS LDA
|R. REPUBLICA, 2
|GOUVEIA
|6290-518
|Gouveia
|Guarda
|TUTTI FRUTTI CAFE SNACK BAR LDA
|AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-B
|SEIA
|6270-479
|Seia
|Guarda
|JOSE A. F.RAMOS-COM.MAT I. UNIP LDA
|R. 31 JANEIRO, 78 R/C
|GUARDA
|6300-769
|Guarda
|Guarda
|SUPERGUARDA SUPERMERCADOS, LDA
|ESTRADA DO BARRACAO
|GUARDA
|6300-309
|Guarda
|Guarda
|MANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|R 1 MAIO 22
|MANTEIGAS
|6260-101
|Manteigas
|Guarda
|CAFE RESTAURANTE PRIMAVERA, LDA
|TAPADA DO CORGO EST 229
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-025
|Aguiar da Beira
|Guarda
|HORACIO MONTEIRO RICO, LDA
|LG 25 DE ABRIL, 1974
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Almeida
|Guarda
|DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS, LDA
|LG DE S. DOMINGOS
|TRANCOSO
|6420-008
|Trancoso
|Guarda
|CHAPEIRA & MIRANDA LDA
|AV DR JOAO PEREIRA
|SABUGAL
|6320-314
|Sabugal
|Guarda
|EGICAFE SOC TUR E HOT LDA
|R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3
|GUARDA
|6300-734
|Guarda
|Guarda
|JOSE LUIS COUTINHO SOUSA
|CRUZAMENTO SEQUEIROS EN229 PETROGARDEN ASV PRIO
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-015
|Aguiar da Beira
|Guarda
|ANA MARGARIDA T A SEQUEIRA
|CC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSES
|GUARDA
|6300-523
|Guarda
|Guarda
|PAULA ALEXANDRA O FERN ENCARNACAO
|R. ANTONIO MENDES 50
|VILA NOVA DE TAZEM
|6290-632
|Gouveia
|Guarda
|VITOR MANUEL RELVAS FIGUEIREDO
|RUA DA CORREDOURA 6
|GUARDA
|6300-825
|Guarda
|Guarda
|MANUEL REBELO COSTA UNIP LDA
|LG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"
|VILAR FORMOSO
|6355-262
|Almeida
|Guarda
|PRESS FOSQ LDA
|R SACADURA CABRAL 157
|CELORICO DA BEIRA
|6360-350
|Celorico da Beira
|Guarda
|PETROCALDAS COM COMB LDA
|BAIRRO DE S DOMINGOS LOJA PINGO DOCE
|GUARDA
|6300-864
|Guarda
|Guarda
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|ITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELO
|SEIA
|6270-427
|Seia
|Guarda
|DEOLINDO BARATA MONTEIRO
|AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIRO
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-015
|Aguiar da Beira
|Guarda
|RODRIGO MARECO PATRICIO
|LG SERPA PINTO QUIOSQUE
|FIGUEIRA CASTELO RODRIGO
|6440-118
|Figueira de Castelo Rodrigo
|Guarda
|LETRAS INESGOTAVEIS LDA
|ESTA??O CP EDF REFER LG 1? DEZEMBRO
|GUARDA
|6300-832
|Guarda
|Guarda
|VITOR MANUEL BORGES SANTOS UNIP LDA
|LG PD FRANCISCO FERREIRA 6
|TRANCOSO
|6420-069
|Trancoso
|Guarda
|CHARCUTARIA FLOR DO RESTELO LDA
|AV ILHA MADEIRA 48 A
|LISBOA
|1400-205
|Lisboa
|Lisboa
|NOVO RUMO LIV E DECORACOES LDA
|AV PORTUGAL 14 B
|CARNAXIDE
|2790-128
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA AUGUSTA & CASEIRO LDA
|R PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1
|AMADORA
|2610-140
|Amadora
|Lisboa
|JOSE AMARAL FERREIRA
|CAL?ADA TOJAL 102 B TAB LOJINHA
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|PAP TAB SAMPAIO LDA
|R PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICA
|LISBOA
|1500-505
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA SOL DE BELEM LDA
|R JERONIMOS 16 D
|LISBOA
|1400-211
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA ODETE LUZES BRILHANTE
|LG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTE
|LISBOA
|1300-255
|Lisboa
|Lisboa
|HENRIQUE NUNES PIMENTA LDA
|AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIA
|LISBOA
|1050-083
|Lisboa
|Lisboa
|PAP TAB UNIVERSITARIA LDA
|AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 D
|LISBOA
|1600-082
|Lisboa
|Lisboa
|TAB CASTOR LDA
|R. BENEFICENCIA N?197 A-B
|LISBOA
|1600-019
|Lisboa
|Lisboa
|TAB MEU CAFE J PEREIRA LDA
|R. INFANTARIA 16 62 A Frente ao Jardim da Parada
|LISBOA
|1350-168
|Lisboa
|Lisboa
|TAB NOVA CARVALHO & PAIS LDA
|LG CRISTOVAO AIRES 6 A
|LISBOA
|1700-126
|Lisboa
|Lisboa
|LIV PAP PANTUFA LDA
|R REPUBLICA PARAGUAI 41
|LISBOA
|1750-247
|Lisboa
|Lisboa
|LIVRARIA 2001 LDA
|R ALEXANDRE FERREIRA 20 B
|LISBOA
|1750-011
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA LOPES LDA
|R REPUBLICA 72
|LOURES
|2670-469
|Loures
|Lisboa
|MARQUES & CADETE LDA
|AV ALMIRANTE REIS 79 C
|LISBOA
|1150-011
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA HAVANEZA ALTO S JOAO LDA
|PARADA DO ALTO S JOAO 5 A
|LISBOA
|1900-051
|Lisboa
|Lisboa
|HAVANEZA BANDEIRA TAB LIV LDA
|LG GRACA 99 105 105 A
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIAS MIBRIL LDA
|R. TEN FERREIRA DURAO 62 D
|LISBOA
|1350-318
|Lisboa
|Lisboa
|A SILVA & CORREIA LDA
|R CAMPO OURIQUE 24 D
|LISBOA
|1250-061
|Lisboa
|Lisboa
|SOC REPRESENTACOES BELTA LDA
|R. ILHA PORTO SANTO 10 A
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|ANSELMO E BARRETO LDA
|R NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO S PEDRO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-546
|Cascais
|Lisboa
|M MORGADO PUBLICIDADE LDA
|R CANDIDO REIS 39 A
|OEIRAS
|2780-213
|Oeiras
|Lisboa
|FERNANDA DELGADO UNIPESSOAL LDA
|EN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCE
|OEIRAS
|2780-158
|Oeiras
|Lisboa
|TABACARIA MERGULHO
|R LUANDA 866 C
|PAREDE
|2775-232
|Cascais
|Lisboa
|BELMIRO SILVA PEREIRA
|LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDA
|PAREDE
|2775-221
|Cascais
|Lisboa
|PAPELARIA BONANZA LDA
|PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-482
|Cascais
|Lisboa
|A F SANTOS JORGE LDA
|PC CARREIRA LT 32 LJ D TAB RICCO S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-472
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA DO CRUZEIRO LDA
|AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRES
|ESTORIL
|2765-412
|Cascais
|Lisboa
|TAB HAVANEZA CASCAIS LDA
|AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31
|CASCAIS
|2750-427
|Cascais
|Lisboa
|JORGE SILVA LDA
|CC RINCHOA 28 A
|RIO DE MOURO
|2635-001
|Sintra
|Lisboa
|VITOR CARMO E LUCAS LDA
|TERREIRO D JOAO V 28
|MAFRA
|2640-492
|Mafra
|Lisboa
|J GUIMARAES PINHEIRO LDA
|P? REPUBLICA 11 PAST HAVANEZA
|TORRES VEDRAS
|2560-288
|Torres Vedras
|Lisboa
|CONTRACAPA PAP LIV E GALERIA LDA
|AV CHABY PINHEIRO 24
|MEM MARTINS
|2725-264
|Sintra
|Lisboa
|MARIA ROMANA L DOS SANTOS
|R JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-498
|Torres Vedras
|Lisboa
|PAPELARIA S BRAS PAP TABACARIA LDA
|EST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRAS
|AMADORA
|2700-788
|Amadora
|Lisboa
|FREIRE & CARONHO LDA
|ESTR BENFICA 271 A
|LISBOA
|1500-072
|Lisboa
|Lisboa
|NOVO RUMO LIV & DEC LDA FILIAL LJ 2
|AV CAROLINA MICHAELIS 31 B
|LINDA A VELHA
|2795-053
|Oeiras
|Lisboa
|TAB GRANJO LDA
|R DR ANTONIO GRANJO 14 B
|LISBOA
|1070-090
|Lisboa
|Lisboa
|TAB SIDNEY
|R DR GAMA BARROS 3 A
|LISBOA
|1700-143
|Lisboa
|Lisboa
|ZELIA CORREIA SOARES SANTOS LDA
|AV. D PEDRO V 8 A
|LINDA A VELHA
|2795-150
|Oeiras
|Lisboa
|PAP TAB E BRINQUEDOS MARTINS LDA
|PCT HENRIQUE POUSAO 7 C
|QUELUZ
|2745-123
|Sintra
|Lisboa
|KERMESSE MOD CAPELA & CAPELA
|EST MEM MARTINS 221 B
|MEM MARTINS
|2725-389
|Sintra
|Lisboa
|PAPELARIA TIMOTEO LDA
|PRACA DR EUGENIO DIAS 7
|SOBRAL DE MONTE AGRA?O
|2590-016
|Sobral de Monte Agra?o
|Lisboa
|CASA SIMOES COM PAP & VIDEO LDA
|LG TERRA GRANDE 11
|CARNAXIDE
|2790-157
|Oeiras
|Lisboa
|M PAPELARIA TABACARIA LDA
|AL LINHAS TORRES 238 LJ 28 CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|VITOR MANUEL ROCHA ABREU
|EST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBO
|BARCARENA
|2730-041
|Oeiras
|Lisboa
|LUIS ALONSO & COSTA LDA
|C C PALMEIRAS LJ 1 2
|OEIRAS
|2784-514
|Oeiras
|Lisboa
|EUROLOJAS PAPELARIAS LDA
|AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOC
|PA?O DE ARCOS
|2770-161
|Oeiras
|Lisboa
|EUROLOJAS PAPELARIAS LDA
|R GEN HUMBERTO DELGADO 19
|ALG?S
|1495-068
|Oeiras
|Lisboa
|SALES PEDROSA LDA ASV REPSOL
|AV. CONDE CASTRO GUIMARAES
|AMADORA
|2720-113
|Amadora
|Lisboa
|JOAQUIM M NEVES MARTINS
|TRAVESSA PRA?A QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEM
|LISBOA
|1300-469
|Lisboa
|Lisboa
|MAJORALI PAP LIV TAB & PERF LDA
|AV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-159
|Amadora
|Lisboa
|PASSOS & CRUZ
|R GONCALO BRAGA 8 A
|MOSCAVIDE
|1885-038
|Loures
|Lisboa
|O PANDA TAB PAP LIV LDA
|R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUN?AO
|CASCAIS
|2750-101
|Cascais
|Lisboa
|ANA LUISA MATROXO CABACO DUARTE
|LG CIRILO 10 LAVEIRAS
|CAXIAS
|2760-036
|Oeiras
|Lisboa
|MEDALHA NOVIDADES PAP TAB LDA
|AV D CARLOS I 53
|LISBOA
|1200-647
|Lisboa
|Lisboa
|RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES LUCIANO
|R ANTONIO REIS 116 LINHO
|SINTRA
|2710-299
|Sintra
|Lisboa
|JARDIM SOL PAST LDA
|R CORA?AO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3
|AGUALVA-CAC?M
|2735-470
|Sintra
|Lisboa
|FELISBELA SEQUEIRA CARVALHO
|R GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSE
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-453
|Cascais
|Lisboa
|CIRCULO VERMELHO COM SERVICOS LDA
|R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVA
|AMADORA
|2700-006
|Amadora
|Lisboa
|MONTEIRO ELISA LDA MAXI MIX
|AV BIARRITZ 10 A
|ESTORIL
|2765-200
|Cascais
|Lisboa
|MIQUELINA MARIA MARTINS SILVA
|R CARLOS MARDEL FT 63 QUIOSQ TAITI
|OEIRAS
|2780-098
|Oeiras
|Lisboa
|MATOS MOTA & BETENCOURT LDA
|AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALE
|ESTORIL
|2765-270
|Cascais
|Lisboa
|FLORENTINO CARDOSO & SANTOS LDA
|R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11
|PAREDE
|2775-279
|Cascais
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL SILVA NEVES
|R LUIS CAMOES 52 A
|ALG?S
|1495-082
|Oeiras
|Lisboa
|QUARENTA SESSENTA TAB PAP LDA
|C COM COLINA SOL LJ 2
|AMADORA
|2650-191
|Amadora
|Lisboa
|PAP TAB RUNO LDA
|AV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA D
|QUELUZ
|2745-279
|Sintra
|Lisboa
|ANTONIO FERREIRA ABRANTES
|EN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO BRAVO
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-286
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|TAB PLIM LDA
|R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPL
|CARCAVELOS
|2775-602
|Cascais
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV BONS AMIGOS ASV BP
|AGUALVA-CAC?M
|2735-074
|Sintra
|Lisboa
|EUREKA PAPELARIA LIVRARIA LDA
|GAL COM JUMBO LJ 11
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-170
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ARCADA AREA SERVI?O PALHOCA SA
|EN 115 KM 14 160 D ASV CEPSA PALHOCA
|FIGUEIROS
|2550-306
|Cadaval
|Lisboa
|MARIA TERESA S FERREIRA CIPRIANO
|R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52
|SINTRA
|2710-633
|Sintra
|Lisboa
|SAMUROSA ADM PROPRIEDADE LDA
|AV JOSE REGIO LT 10 LJ DTA MASSAMA
|QUELUZ
|2745-807
|Sintra
|Lisboa
|SERVI?OS SOCIAIS C G DEPOSITOS
|AV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRA
|LISBOA
|1000-300
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE ABILIO GUERREIRO
|R MURTAS 1 A KIOSKIZE
|RIO DE MOURO
|2635-110
|Sintra
|Lisboa
|SALVADOR M MONTEIRO & FILHOS LDA
|AV 11 JUNHO 13 ASV REPSOL SI CASA ENCARNADA
|TERRUGEM SNT
|2705-841
|Sintra
|Lisboa
|DINESH BADRACIM
|AV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIA
|QUELUZ
|2745-068
|Sintra
|Lisboa
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|AV MARISTAS ASV REPSOL
|PAREDE
|2775-242
|Cascais
|Lisboa
|CARLOS ALBERTO G PEREIRA BRITO
|AV CIDADE LONDRES 48 LJ A
|AGUALVA-CAC?M
|2735-455
|Sintra
|Lisboa
|JOSE CARLOS MORAIS FELIX
|R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-776
|Lisboa
|Lisboa
|ROSADO & GUILHERME LDA
|R DIREITA MASSAMA LT 3 LJ DTA
|QUELUZ
|2745-751
|Sintra
|Lisboa
|TABACARIA MEMORIA LDA
|R GALVAO 1 A
|LISBOA
|1400-176
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA FERNANDA FONSECA LUIS
|LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARES
|COLARES
|2705-351
|Sintra
|Lisboa
|ARTUR MATOS CABRAL LDA
|ESTA??O CP
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV CEUTA NORTE SUL ASV
|LISBOA
|1300-254
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTE
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE ANTONIO GREGORIO SILVA
|PRA?A IGREJA QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-458
|Amadora
|Lisboa
|PAPELARIA RICARDO SOC PAP LDA
|R 28 SETEMBRO 14
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-159
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PAPELARIA RICARDO SOC PAP LDA
|AV 25 ABRIL 22 A
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-274
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PASTELARIA ANDREMAR LDA
|AV DO BRASIL 153 AB SAO MARCOS
|AGUALVA-CAC?M
|2735-675
|Sintra
|Lisboa
|OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDA
|R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BP
|FAM?ES
|1685-650
|Odivelas
|Lisboa
|MARIA LUCILIA COSTA EUSTAQUIO
|LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3
|TORRES VEDRAS
|2560-271
|Torres Vedras
|Lisboa
|LUCINDA & SANTOS COM PAPELARIA LDA
|R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 B
|AMADORA
|2720-197
|Amadora
|Lisboa
|MARIA FUMACA PAP E TAB LDA
|SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIA
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-218
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|JULIA MARIA ALVES VIEIRA CUPIDO
|AV. NOSSA SR DA ASSUN??O 1100 LJ A
|MALVEIRA SERRA
|2755-139
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIA
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|ELIPEDRO COMERCIO PAPELARIA LDA
|R FIRMINO REBELO 16 B
|PORTO SALVO
|2740-062
|Oeiras
|Lisboa
|BALEIA & MENDES LDA
|R JOAQUIM EREIRA 2649
|CASCAIS
|2750-389
|Cascais
|Lisboa
|MENDON?A & TEIXEIRA LDA
|EST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL POVOS
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRAS
|PA?O DE ARCOS
|2770-219
|Oeiras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANA
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|ABREU & FONTES LDA GUACHE PAP TAB
|R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJ
|PAREDE
|2775-366
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAV?M
|LISBOA
|1990-362
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA PAPELARIA TUNEL LDA
|R AFONSO ALBUQUERQUE 14 C
|AGUALVA-CAC?M
|2735-045
|Sintra
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAIS
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|CAL?ADAS LDA
|PRA?A 7 DE MAR?O DE1843 NR30
|ALHANDRA
|2600-513
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|CATARINA ERNESTA RAMOS MESTRE GOMES
|R AVELINO SALGADO OLIVEIRA 16 A PAPELARIA MODERNA
|CAMARATE
|2680-104
|Loures
|Lisboa
|PEREIRAS LDA
|EN 8 KM 44 ASV GALP TORRES VEDRAS
|A DOS CUNHADOS
|2560-001
|Torres Vedras
|Lisboa
|TRAQUINO RODRIGUES & ALVES LDA
|R COMERCIO 25 A
|PORTO SALVO
|2740-035
|Oeiras
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|PQ NA?OES LJ 2081 CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|CARDIGOS COSTA COM ART TAB UNIP LDA
|AV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04
|LISBOA
|1900-094
|Lisboa
|Lisboa
|PAPEIS TEIXEIRA DIAS LDA
|PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|CAPRICHO & ALVES LDA
|R LUIS CAMOES
|BUCELAS
|2670-662
|Loures
|Lisboa
|JOSE MANUEL SILVA
|PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIM
|CARREGADO
|2580-505
|Alenquer
|Lisboa
|PAPELARIA UNIAO LDA
|AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 A
|TORRES VEDRAS
|2560-270
|Torres Vedras
|Lisboa
|TABACARIA PAP CIDADELA LDA
|EST TORRE ED DRAM DESP CASCAIS
|CASCAIS
|2750-748
|Cascais
|Lisboa
|MOCHO E FERREIRA LDA
|R 1 MAIO LT 4 RC ESQ
|VIALONGA
|2625-588
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|MARIA AMELIA ANDRADE FONSECA SANTOS
|R HEROIS MUCABA QUIOSQUE
|PONTINHA
|1675-125
|Odivelas
|Lisboa
|OLGA MARIA VIDA LARGA DUARTE PA?O
|AV 29 AGOSTO 167 RC
|TERRUGEM SNT
|2705-869
|Sintra
|Lisboa
|JORGE JOSE CATALAO MAIO
|R ACTOR TABORDA QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-001
|Lisboa
|Lisboa
|RIBEIRO & DIAS LDA
|LG ALVIDE 130 A ISTO E AQUILO
|ALCABIDECHE
|2755-030
|Cascais
|Lisboa
|NEWS ON SHORE LIV TAB ART NAUT LDA
|MARINA DE CASCAIS LJ 12
|CASCAIS
|2750-285
|Cascais
|Lisboa
|BLOOM SOC REP PROD SERVI?OS LDA
|R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCE
|LISBOA
|1050-105
|Lisboa
|Lisboa
|LUCINDA JESUS F FRAQUEIRO MOREIRA
|AV JULIO DINIS 10 A LJ 3
|LISBOA
|1050-131
|Lisboa
|Lisboa
|BRANDAO & PIANO TAB PAP LDA
|AV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORES
|ALG?S
|1495-028
|Oeiras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|LUG QUINTANILHO LOURES MARL
|S?O JULI?O DO TOJAL
|2660-421
|Loures
|Lisboa
|LUIS MANUEL ANTUNES ROCHA ALVES
|TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORIL
|ESTORIL
|2769-502
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA ARTIL LDA
|R S JOSE 121
|LISBOA
|1150-322
|Lisboa
|Lisboa
|OLGA ROSA FERREIRA BRANCO HERDEIROS
|AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICAL
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-519
|Mafra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELO
|LISBOA
|1400-203
|Lisboa
|Lisboa
|LUSODELTA LDA
|R DAVID MOURAO FERREIRA 2 LJ 14 SERRA MIRA
|AMADORA
|2650-050
|Amadora
|Lisboa
|GISELA MARIA H M SANTOS
|R JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-496
|Torres Vedras
|Lisboa
|MILENIO DA SORTE-COM PAP UNIP LDA
|LG 5 OUTUBRO LJ D
|PAREDE
|2775-184
|Cascais
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BP
|CACEM
|2735-001
|Sintra
|Lisboa
|MARIA ROSARIO SANTOS REIS MARTINS
|R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76
|TORRES VEDRAS
|2560-001
|Torres Vedras
|Lisboa
|RAMPA 4 A COM PAP TAB LDA
|R CIDADE NAMPULA 4 A
|LISBOA
|1800-105
|Lisboa
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05
|CASCAIS
|2754-527
|Cascais
|Lisboa
|SORTE DA QUINTA TAB PAPELARIA LDA
|R ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADE
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-167
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ANTONIO ALVES JUNIOR & FILHOS LDA
|R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 C
|MOSCAVIDE
|1885-032
|Loures
|Lisboa
|XANDRA PAP TAB PREST SERVI?OS LDA
|PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-521
|Sintra
|Lisboa
|CAROLINA & FILHAS UNIPESSOAL LDA
|R ARCO GRA?A 57 59
|LISBOA
|1150-050
|Lisboa
|Lisboa
|FATIMA MARQUES LDA
|R LUIS AUGUSTO PALMEIRIM 9 B
|LISBOA
|1700-273
|Lisboa
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV. 19 MAIO- ASV BP
|PERO PINHEIRO
|2715-001
|Sintra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDE
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|E N 374-CASAL FREIRA-ASV BP
|SETE CASAS
|2670-350
|Loures
|Lisboa
|O URSINHO PAPELARIA LDA
|EN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURES
|LOURES
|2670-339
|Loures
|Lisboa
|ESPACO RIYADH TABACARIA LDA
|AV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIO
|CASCAIS
|2750-164
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA VAL SANTA RITA LDA
|LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADO
|ESTORIL
|2765-281
|Cascais
|Lisboa
|SANTOS & BALTAZAR,TAB PAPELARIA LDA
|R. GOMES FREIRE 223 B
|LISBOA
|1150-175
|Lisboa
|Lisboa
|CARINHAS & MARTINS LDA
|AV INFANTE D HENRIQUE ASV BP
|CASCAIS
|2750-167
|Cascais
|Lisboa
|MARIA FATIMA F VIEIRA T LOPES
|R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUE
|LISBOA
|1400-140
|Lisboa
|Lisboa
|SONIA & NUNES LDA
|R MARCELINO MESQUITA 21 B
|LINDA A VELHA
|2795-134
|Oeiras
|Lisboa
|CELIA SCHNEIDER UNIPESSOAL LDA
|R B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-213
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PAPELARIA LUCRECIA LDA
|AV RIO JANEIRO 27 B
|LISBOA
|1700-331
|Lisboa
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV CONDE SUCENA RAMALHAO
|SINTRA
|2710-459
|Sintra
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-421
|Odivelas
|Lisboa
|JOSE LUIS NOBRE CRUZ CARRILHO
|RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIRO
|LISBOA
|1200-357
|Lisboa
|Lisboa
|TAPALI SOC REPRESENTACOES UNIP LDA
|AV SAO PEDRO LT R 2 LJ A
|PONTINHA
|1675-171
|Odivelas
|Lisboa
|MARIA ADILIA FERREIRA MORGADO
|EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAIS
|CASCAIS
|2750-374
|Cascais
|Lisboa
|LEONETO PASTELARIA CAFETARIA LDA
|LARGO 7 DEZEMBRO 8
|PA?O DE ARCOS
|2770-164
|Oeiras
|Lisboa
|TERREIRO COM ART PAP UNIPESSOAL LDA
|PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPO
|MOSCAVIDE
|1990-374
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA TAB O CANTINHO DO ANT LDA
|PRA?A AFONSO ALBUQUERQUE 10
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-093
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|JOCOTRAM ARTIGOS PAP BRINQUEDOS LDA
|R CASTILHO 50 LJ 27 TABACARIA
|LISBOA
|1250-075
|Lisboa
|Lisboa
|TAIPAS AGUARELA SAMARITANA LDA
|R MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ B
|BELAS
|2605-292
|Sintra
|Lisboa
|JOAO ANTONIO BATISTA GOMES OLIVEIRA
|RUA JOSE LUIS CRESPO 2 A
|ERICEIRA
|2655-347
|Mafra
|Lisboa
|LUCILA SILVA TAB PAP UNIPESSOAL LDA
|R ANT FELICIANO CASTILHO 38 A
|QUEIJAS
|2790-307
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA JOAO FERREIRA DIAS DE MOURA
|R GALIZA LJ 3
|ESTORIL
|2765-325
|Cascais
|Lisboa
|NUNO ALEXANDRE SILVA MARTINS
|EST BENFICA FT IGREJA
|LISBOA
|1500-071
|Lisboa
|Lisboa
|JOANINE COM ELECT PAP DESPORTO, LDA
|AV. TIMOR LOROSAE LJ. 4
|MIRA SINTRA
|2735-593
|Sintra
|Lisboa
|ROSALINA MARTINS
|ESTRADA DA LUZ 177 B
|LISBOA
|1600-154
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELOCAS PAP TAB MAT ESCOLAR LDA
|MERCADO MUNICIPAL LJ 67
|RIO DE MOURO
|2635-356
|Sintra
|Lisboa
|MARIA JOAO GON?ALVES CATITA
|R COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURES
|LOURES
|2670-506
|Loures
|Lisboa
|MARIA PRECIOSA CORREIA P OLIVEIRA
|AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDU
|AMADORA
|2700-306
|Amadora
|Lisboa
|NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDA
|EST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-162
|Sintra
|Lisboa
|JOSE CRUZ COM JORNAIS REVISTAS LDA
|EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-150
|Sintra
|Lisboa
|A PRIMEIRA PAGINA PAP UNIP LDA
|LARGO DO CRESPO 9
|ABRIGADA
|2580-017
|Alenquer
|Lisboa
|PAPELARIA TABACARIA JUNQUEIRA, LDA
|R DA JUNQUEIRA 34
|LISBOA
|1300-343
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA A?ORES M CEU MIGUEL LDA
|R A?ORES 26 A
|OLIVAL BASTO
|2620-032
|Odivelas
|Lisboa
|RICARDO & COSTA LDA
|LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CP
|OEIRAS
|2780-111
|Oeiras
|Lisboa
|PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDA
|CAL?ADA DO TOJAL 90 A
|LISBOA
|1500-592
|Lisboa
|Lisboa
|BERNARDO & MAIA LDA
|R DR CAMARA PESTANA 1
|ODIVELAS
|2675-307
|Odivelas
|Lisboa
|PATRICIA G C ART PAP BRI UNIP LDA
|ESTRADA STA MARIA 88 MAGOITO
|S?O JO?O DAS LAMPAS
|2705-691
|Sintra
|Lisboa
|MULTI JOGOS COM REPRESENTA??ES, LDA
|AV NA?OES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|M CONCEICAO V O HOMEM SOC UNIP LDA
|AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTE
|PONTINHA
|1675-182
|Odivelas
|Lisboa
|GIFTNEWS UNIPESSOAL LDA
|EST METRO ALAMEDA LJ 12
|LISBOA
|1000-124
|Lisboa
|Lisboa
|ESCRITA FINA LDA
|R. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43
|ODIVELAS
|2675-328
|Odivelas
|Lisboa
|MARIO NUNES & AMORIM LDA
|CALCADA ESTRELA 243
|LISBOA
|1200-663
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA VERDE MAR LDA
|R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26
|OEIRAS
|2780-185
|Oeiras
|Lisboa
|TAB PAP FUMISTA LDA
|R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-079
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROT AEROPORTO
|LISBOA
|1700-007
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOA
|LOUSA LRS
|2670-769
|Loures
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIO
|LISBOA
|1500-313
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIAS
|LISBOA
|1950-444
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A9 SUBLAN?O ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE A
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A9 SUBLAN?O LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE B
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|PAPELARIA BRAVISSIMO LDA
|R JORGE CUNHA E CARMO LT 22 LJ LUGAR PAREDES
|ALENQUER
|2580-531
|Alenquer
|Lisboa
|GALERIA DO INFANTADO LDA
|R VASCO DA GAMA 11 C
|LOURES
|2670-395
|Loures
|Lisboa
|MAHOMED TAAHIR KARIMO
|AV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMA
|LISBOA
|1050-053
|Lisboa
|Lisboa
|TAB CALU LDA
|R. TOMAS ANUNCIACAO 43 C
|LISBOA
|1350-322
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOB
|LOUSA LRS
|2670-741
|Loures
|Lisboa
|PIRAMIDE DO SUCESSO PAP LDA
|R NUNO GONCALVES 18
|RIO DE MOURO
|2635-438
|Sintra
|Lisboa
|MARGARIDA & RAPOSO LDA
|CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 A
|ODIVELAS
|2675-383
|Odivelas
|Lisboa
|MEMORIAS SOLTAS C B E PAP LDA
|R ARTILHARIA UM 37 A
|LISBOA
|1250-037
|Lisboa
|Lisboa
|BRANDAO & PIANO TAB PAP LDA
|C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57
|LISBOA
|1000-082
|Lisboa
|Lisboa
|TINOCO E ALCIDES LDA
|R MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRA
|LISBOA
|1750-008
|Lisboa
|Lisboa
|MONICA CRISTINA HELIODORO ROMAO
|PRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOS
|S?O JO?O DOS MONTES
|2600-817
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|MARGARIDA E JOAO LDA
|URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4
|AGUALVA-CAC?M
|2735-010
|Sintra
|Lisboa
|SOQUEBRAND COMC INTERNACIONAL LDA
|C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|PLANALTOS DO SABER UNIPESSOAL LDA
|AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1
|LISBOA
|1649-035
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA GARE DO ORIENTE LDA
|ESTACAO METRO ORIENTE LJ A 6
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SUL
|MILHARADO
|2665-300
|Mafra
|Lisboa
|CARLOS ALBERTO CABRAL & FILHA LDA
|R SAO BENTO 282 LOJA
|LISBOA
|1200-821
|Lisboa
|Lisboa
|TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDA
|AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADA
|ODIVELAS
|2675-076
|Odivelas
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-272
|Odivelas
|Lisboa
|MINUTO DIARIO UNIP LDA
|LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUE
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|AFONSO ALVES FRANCO LDA
|R. INACIO NUNES DA COSTA 19
|SILVEIRA
|2560-546
|Torres Vedras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROS
|P?VOA DE SANTO ADRI?O
|2620-540
|Odivelas
|Lisboa
|LEITURA FRESCA UNIPESSOAL LDA
|PC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-074
|Amadora
|Lisboa
|RESUMOS DIARIOS UNIPESSOAL LDA
|AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ B
|PAREDE
|2775-335
|Cascais
|Lisboa
|LUGAR ESPECIAL LDA
|CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPING
|TORRES VEDRAS
|2560-256
|Torres Vedras
|Lisboa
|VANDA MARIA GASPAR FERNANDES
|PC ALEXANDRE HERCULANO 2 2 A
|CONST?NCIA
|2250-035
|Const?ncia
|Santar?m
|FAUSTINO AVELAR UNIPESSOAL LDA
|R QT PALMEIRAS 78 A PAP PALMEIRAS
|OEIRAS
|2780-145
|Oeiras
|Lisboa
|PALAVRAS CRUZADAS UNIP LDA
|R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ A
|AMADORA
|2700-618
|Amadora
|Lisboa
|JOSE CARLOS DA CONCEI??O LOPES
|R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOS
|LISBOA
|1250-042
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA FATIMA SOARES BAPTISTA BARJA
|LARGO JARDIM QUISQUE
|BOBADELA LRS
|2695-046
|Loures
|Lisboa
|ANA PAULA BAPTISTA B FERREIRA LDA
|LG 25 ABRIL CC APELA?AO LJ 1
|APELA??O
|2680-297
|Loures
|Lisboa
|CARLA FILOMENA PINTO COSTA ALVES
|R ELIAS GARCIA QUIOSQ FT AO 208
|AGUALVA-CAC?M
|2735-259
|Sintra
|Lisboa
|JORGE M O SANTOS COLA?O UNIP LDA
|R PROF ANTONIO JOAQUIM NEVES 30
|AGUALVA-CAC?M
|2735-233
|Sintra
|Lisboa
|MARIA HELENA O BAPTISTA CASINHAS
|ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 C
|MONTELAVAR
|2715-665
|Sintra
|Lisboa
|SEASA SOC EXP A SERVICO AMORA LDA
|R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTAL
|PONTINHA
|1675-178
|Odivelas
|Lisboa
|TABACARIA E TINTURARIA IMPERIAL LDA
|AV. PADRE MANUEL DA NOBREGA N12 LJ
|LISBOA
|1000-224
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROTUNDA CAVALEIRA
|MEM MARTINS
|2710-418
|Sintra
|Lisboa
|WORKCITY SOC UNIPESSOAL LDA
|R PADRE AMERICO 12 A
|LISBOA
|1600-548
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CASQUILHA ASV TOTAL BENFICA
|LISBOA
|1500-152
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)
|ESTORIL
|2765-143
|Cascais
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE
|2645-143
|Cascais
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|RUA DO CAMPO SANTO GALIZA ASV TOTAL GALIZA GALIZA-CASCAIS
|ESTORIL
|2765-306
|Cascais
|Lisboa
|MARIA FERNANDA G MALVAR F INACIO
|RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUE
|LISBOA
|1700-155
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST MEM MARTINS ASV TOTAL
|MEM MARTINS
|2725-011
|Sintra
|Lisboa
|KANAREIA LDA
|RUA DA AREIA 1392
|CASCAIS
|2750-052
|Cascais
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ESTADIO UNIVERSITARIO
|LISBOA
|1600-100
|Lisboa
|Lisboa
|BAU DA FORTUNA COM P B C S J L LDA
|URB MARTINHO ECOMARCHE LJ 3
|CADAVAL
|2550-170
|Cadaval
|Lisboa
|JOSE ALBERTO ALVES
|AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUM
|LISBOA
|1050-152
|Lisboa
|Lisboa
|ISABEL MARIA MONTEIRO MARQUES
|AV ROMA FT 103
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|ZULFICAR AYOOB DAUDE
|LG ESTEFANIA FT 22
|LISBOA
|1000-157
|Lisboa
|Lisboa
|HAMZA ABDUL
|P? FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7
|LISBOA
|1900-159
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE LUIS SAMPAIO FERREIRA
|R D DINIS QUIOSQ FT MINABELA
|REBOLEIRA
|2720-163
|Amadora
|Lisboa
|JOSE MATIAS PEDREIRO
|AV DUQUE D AVILA FT N?8 QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-140
|Lisboa
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL SOUSA LAMEIRAS
|AV IGREJA FT 32
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO JORGE NEVES GON?ALVES
|R S NICOLAU FT 98 R OURO
|LISBOA
|1100-183
|Lisboa
|Lisboa
|CASTELO DE PALAVRAS PAP UNIP LDA
|URB QTA CASTELO LT11 R/C LOJA DTA
|SANTA IRIA DE AZ?IA
|2690-414
|Loures
|Lisboa
|JOAO MANUEL SOUSA CRUZ
|CAL?ADA COMBRO FT 24
|LISBOA
|1200-110
|Lisboa
|Lisboa
|ANTONIO FONSECA SOUSA
|R ALEXANDRE HERCULANO
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|NARESH KUMAR G & J GAMANLAL LDA
|ESTRADA BENFICA 461 C
|LISBOA
|1500-081
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA MANUELA DINIS CESAR COSTA
|R VIEIRA LUSITANO 6 B
|DAMAIA
|2720-539
|Amadora
|Lisboa
|FRANCISCO JOSE SANTOS PIRES AMARAL
|AV D CARLOS I FT 42
|LISBOA
|1200-147
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE COSTA RODRIGUES CERQUEIRA
|R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDR
|BARREIRO
|2830-177
|Barreiro
|Set?bal
|MANUEL JOAQUIM CONCEI?AO GOMES
|LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE
|OEIRAS
|2780-225
|Oeiras
|Lisboa
|JOSE MACHADO MARQUES HERDEIROS
|CAMPO GRANDE FT 258 QUIOSQUE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|LEONILDE MARIA E GODINHO MALHAO
|AV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-185
|Lisboa
|Lisboa
|DOMINGOS G REP PINTURA COM LDA
|LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIA
|LISBOA
|1700-336
|Lisboa
|Lisboa
|PAULO A ALMEIDA P JESUS PEREIRA
|AV EUA BANCO JUNTO AO 139
|LISBOA
|1700-173
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO VITOR MATOS WOLCKART
|R CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDP
|LISBOA
|1150-001
|Lisboa
|Lisboa
|BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDA
|R DR JOSE BASTOS 9 B
|TORRES VEDRAS
|2560-332
|Torres Vedras
|Lisboa
|FERNANDO MANUEL MARQUES
|AV D RODRIGO CUNHA FT 8
|LISBOA
|1700-170
|Lisboa
|Lisboa
|LUIS DO ESPIRITO SANTO FRANCO
|R BARTOLOMEU DIAS 166
|LISBOA
|1400-031
|Lisboa
|Lisboa
|LOJA CIDADE TAB PAP PASTELARIA LDA
|R DUQUE TERCEIRA 5 RC
|ALHANDRA
|2600-430
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|O REBU?ADO PASTELARIA LDA
|R COMBATENTES ULTRAMAR 6
|PINHEIRO DE LOURES
|2670-506
|Loures
|Lisboa
|TACTICA CERTA UNIPESSOAL LDA
|AV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRA
|OEIRAS
|2780-053
|Oeiras
|Lisboa
|ROSA E AURORA LDA
|ALAMEDA INFANTE D HENRIQUE QUIOSQUE
|ODIVELAS
|2675-373
|Odivelas
|Lisboa
|PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDA
|R CONDE ALMOSTER II ASV REPSOL
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|JARDIM DE PAPEL UNIPESSOAL LDA
|R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1
|LISBOA
|1900-077
|Lisboa
|Lisboa
|PARODIA LETRAS TAB PAP UNIP LDA
|EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4
|MALVEIRA
|2665-258
|Mafra
|Lisboa
|HUGO MIGUEL GRACA FERNANDES
|R JULIO CONCEICAO SOUSA N12 B QTA PARREIRINHA
|BOBADELA LRS
|2695-065
|Loures
|Lisboa
|C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDA
|R GONCALVES RAMOS ASV BP
|AMADORA
|2700-439
|Amadora
|Lisboa
|COMBUSTOP COMB RESTAURACAO UNIP LDA
|AV FORTE ASV BP
|CARNAXIDE
|2790-074
|Oeiras
|Lisboa
|PAGINAS D ESTILO UNIPESSOAL LDA
|R FIALHO ALMEIDA 21 SAMS
|LISBOA
|1070-128
|Lisboa
|Lisboa
|INDYSNOOP UNIPESSOAL LDA
|R PEDROUCOS 61 B
|LISBOA
|1400-285
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA FALCAO UNIPESSOAL LDA
|AV OSCAR MONTEIRO TORRES 55 B
|LISBOA
|1000-217
|Lisboa
|Lisboa
|C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDA
|ESTRADA SERRA DA MIRA N?163 MOINHOS FUNCHEIRA
|AMADORA
|2650-090
|Amadora
|Lisboa
|PAINEL DAS LETRAS UNIPESSOAL LDA
|R ANT ENES EST CP QUELUZ BELAS
|QUELUZ
|2745-106
|Sintra
|Lisboa
|OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDA
|R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BP
|ODIVELAS
|2675-286
|Odivelas
|Lisboa
|ANA FATIMA CORREIA SOC UNIP LDA
|AV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCP
|PORTO SALVO
|2744-002
|Oeiras
|Lisboa
|GARAGEM AV OESTE COM I P P AUT LDA
|R DR JOAO BARROS ASV BP
|MEM MARTINS
|2725-487
|Sintra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVO
|ALG?S
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|SOMA LETRAS PAP TAB UNIP LDA
|R MARIO COSTA FERREIRA LIMA EDF ESTACAO CP PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-430
|Sintra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOA
|LISBOA
|1600-104
|Lisboa
|Lisboa
|CARIGRAFIA CARIMBOS FLEXOGRAFIA LDA
|R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIO
|LISBOA
|1300-149
|Lisboa
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDA
|EN 116 MODELO LJ 3 A SALGADOS
|MAFRA
|2640-577
|Mafra
|Lisboa
|SORTIMEDIATA LDA
|R JAIME CORTESAO LT 100 LJ B
|QUELUZ
|2745-285
|Sintra
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV STO CONDESTAVEL BR LOIOS
|LISBOA
|1950-392
|Lisboa
|Lisboa
|MANUEL ANTONIO GAMEIRO ALVES
|AV BRITO PAIS
|AMADORA
|2720-071
|Amadora
|Lisboa
|PAP TAB O TEIMOSO LDA
|AV MARQUES POMBAL 34
|SOBRAL DE MONTE AGRA?O
|2590-041
|Sobral de Monte Agra?o
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDA
|EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADOR
|MALVEIRA
|2665-291
|Mafra
|Lisboa
|JOGADA MAGICA UNIPESSOAL LDA
|R ALEXANDRE HERCULANO FT 16
|LISBOA
|1250-011
|Lisboa
|Lisboa
|RAVIN TULCIDAS
|R MAESTRO LOPES GRA?A 20 A
|PRIOR VELHO
|2685-346
|Loures
|Lisboa
|CONCEI?AO M FRANCISCO B & AIDA B
|ROTUNDA DRA LAURA AIRES 3 LJ 3A
|QUELUZ
|2745-998
|Sintra
|Lisboa
|PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDA
|ALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-018
|Sintra
|Lisboa
|FERNANDO NASCIMENTO DOMINGUES
|AV INF D HENRIQUE 11 B
|RIO DE MOURO
|2635-367
|Sintra
|Lisboa
|GONLU COM CAFES PASTELARIA LDA
|LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIAL
|PORTO SALVO
|2740-265
|Oeiras
|Lisboa
|GPAB POSTO ABASTECIMENTO UNIP LDA
|AV 25 ABRIL 24 B GALP
|LINDA A VELHA
|2795-196
|Oeiras
|Lisboa
|SODICARREGADO SUPERMERCADOS LDA
|QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMI
|CARREGADO
|2580-491
|Alenquer
|Lisboa
|IN TOTUM LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70B
|ALG?S
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|ANA PAULA SANTOS MARTINS
|AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|DEOLINDA CAIXEIRINHO LDA
|AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOA
|RIO DE MOURO
|2635-009
|Sintra
|Lisboa
|ELISABETE GRACA UNIPESSOAL LDA
|R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BP
|CARCAVELOS
|2775-594
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA CABETE LDA
|ESTA?AO CP MERCES
|MEM MARTINS
|2725-093
|Sintra
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)
|SINTRA
|2710-089
|Sintra
|Lisboa
|UNLIMITED STUFF UNIPESSOAL LDA
|RUA PADRE ALBERTO NETO SIMOES DIAS
|QUELUZ
|2745-059
|Sintra
|Lisboa
|NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDA
|AV 10 AGOSTO 165
|S?O JO?O DAS LAMPAS
|2705-736
|Sintra
|Lisboa
|NOVAS FOLHAS LDA
|EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7
|AMADORA
|2700-349
|Amadora
|Lisboa
|MARIA SUSETE SANTOS F SILVA MATOS
|R GEN HUMBERTO DELGADO 372 LJ1 PAPELARIA SUSETE
|MIRA DE AIRE
|2485-131
|Porto de M?s
|Leiria
|JOSE MANUEL MATOS GUERRA
|LG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHA
|BATALHA
|2440-103
|Batalha
|Leiria
|AGENCIA MARINHENSE JOR REVISTAS LDA
|R MARQUES POMBAL 45
|MARINHA GRANDE
|2430-244
|Marinha Grande
|Leiria
|AG COMERCIAL MARINA LDA
|AV D NUNO ALVARES PEREIRA 225 229
|OUR?M
|2490-486
|Our?m
|Santar?m
|FOTOBRINDE FOTOGRAFIA VIDEO LDA
|R COMERCIO 23 A
|CARANGUEJEIRA
|2420-091
|Leiria
|Leiria
|ANTONIO PEREIRA SILVA
|AV VIDREIRO 78 PAP PIERROT
|MARINHA GRANDE
|2430-822
|Marinha Grande
|Leiria
|GUIDA E GUARDADO LDA
|AV VITOR GALO 51 RC DTO
|MARINHA GRANDE
|2430-171
|Marinha Grande
|Leiria
|DISTRIPOMBAL-SUPERMERCADOS SA
|VARZEA
|VILA C?
|3100-835
|Pombal
|Leiria
|TAB MARQUES LDA
|PRACA RODRIGUES LOBO 64
|LEIRIA
|2400-217
|Leiria
|Leiria
|M.CARREIRA FARIA
|CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOL
|BATALHA
|2440-001
|Batalha
|Leiria
|ALICHARME PERFUMARIAS
|LG ALEXANDRE HERCULANO, 18
|LEIRIA
|2410-083
|Leiria
|Leiria
|JOAQUIM MATIAS FERREIRA LDA
|PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIO
|ALCOBA?A
|2460-018
|Alcoba?a
|Leiria
|ISABEL MARIA S CARREIRA JANUARIO
|R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 B
|CALDAS DA RAINHA
|2500-238
|Caldas da Rainha
|Leiria
|TERESA MARIA JORGE BERNARDO
|AV 1 MAIO 10 RC
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|T C T TABAC CENTRO TRANSPORTES LDA
|R FABRICA VELHA
|POMBAL
|3100-438
|Pombal
|Leiria
|PEREIRA & RIBEIRO LDA
|R MERCADO MUNICIPAL
|POMBAL
|3100-463
|Pombal
|Leiria
|VITORINO & ROSARIO LDA
|AV. MANUEL SILVA CAROLINO LT 3-11
|ALCOBA?A
|2460-062
|Alcoba?a
|Leiria
|SANTOS TOVIM & FILIPE TOVIM LDA
|PC VIDREIRO 10-12-AREA SERV SHELL
|MARINHA GRANDE
|2430-234
|Marinha Grande
|Leiria
|J T ALVES & SANTOS LDA
|AV DR JOAQUIM ALBUQUERQUE LT55RC
|BOMBARRAL
|2540-004
|Bombarral
|Leiria
|CISTERCOPIAS-CENT FOTO UNIPESSOAL
|PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQ
|ALCOBA?A
|2460-055
|Alcoba?a
|Leiria
|DULCE MARIA FARIA CORDEIRO
|AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-184
|Caldas da Rainha
|Leiria
|V M F ENERGIA LDA
|ASV GALP BOAVISTA
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AE A 8-SUB LAN?O GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDAS
|?BIDOS
|2510-001
|?bidos
|Leiria
|FELIX & FILHOS LDA
|R. NOSSA SRA FATIMA 9-CAFE STADIUM SOUTOCICO
|ARRABAL
|2420-012
|Leiria
|Leiria
|MARLENE ROSA B QUENTAL
|R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIO
|FIGUEIR? DOS VINHOS
|3260-355
|Figueir? dos Vinhos
|Leiria
|PAP O PELOURINHO-M?PAULA C AUGUSTO
|R. PADRE MANUEL FURTADO , 76
|CHAO DE COUCE
|3240-470
|Ansi?o
|Leiria
|DUARTE J CIPRIANO, LDA
|R. D. AFONSO HENRIQUES 49
|BOMBARRAL
|2540-081
|Bombarral
|Leiria
|PAPELARIA TAKILOTO UNIPESSOAL LDA
|LG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOS
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A8 SUB LAN?O GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRAS
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|TABACARIA BAZAR CRISTAL, LDA
|R. PORTAS VERDES EDIF CRISTAL LJ 45
|MARINHA GRANDE
|2430-309
|Marinha Grande
|Leiria
|ALBERTO ROSA & FILHOS LDA
|R ALCOBACA 53
|VESTIARIA
|2460-743
|Alcoba?a
|Leiria
|MOTA NEVES E RODRIGUES C V I LDA
|CC JARDINS LIZ LJ 31
|LEIRIA
|2410-367
|Leiria
|Leiria
|ILDA MARIA D SIMOES C REAL UNIP LDA
|CASAL PEDROGAO INTERMARCHE
|GAEIRAS-OBIDOS
|2510-739
|?bidos
|Leiria
|GASOGASGEST GEST POST ABAST LDA
|EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-534
|Marinha Grande
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV URB ALMOINHA
|LEIRIA
|2415-636
|Leiria
|Leiria
|SUSANA MARGARIDA FAJARDO COSTA
|R DUQUESA CAMINHA 3A
|MARINHA GRANDE
|2430-515
|Marinha Grande
|Leiria
|OFIMAQ COMBUSTIVEIS LDA
|EN 113 CHARNECA POUSAS ASV AVIA
|LEIRIA
|2410-211
|Leiria
|Leiria
|ALDINA M AZEVEDO CORDEIRO
|R PRINCIPAL 425
|CARVIDE
|2425-345
|Leiria
|Leiria
|DISTRIGRANDE
|AV. JOSE GREGORIO
|MARINHA GRANDE
|2430-275
|Marinha Grande
|Leiria
|PEDRO MIGUEL S CARREIRA SOUSA
|R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT A
|TELHEIRO
|2410-482
|Leiria
|Leiria
|AUTO JULIO SA
|R BERNARDINO SIMOES 3 APT 247 S CRISTOVAO ASV GALP
|CALDAS DA RAINHA
|2500-099
|Caldas da Rainha
|Leiria
|PETROCALDAS COM COMB LDA
|R D JOAO II 1 A
|CALDAS DA RAINHA
|2500-852
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SOSI COMBUSTIVEIS LDA
|QTA COVA DA ON?A
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|PETROFAIAS LDA
|EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOL
|LEIRIA
|2420-354
|Leiria
|Leiria
|TERESA AUGUSTA MONTEIRO ELIAS
|R DR BRILHANTE 14 C
|ALCOBA?A
|2460-040
|Alcoba?a
|Leiria
|COESSOL COMBUSTIVEIS DO OESTE LDA
|ROTUNDA N SRA FATIMA QTA TABORDA
|LEIRIA
|2415-310
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
|OLHALVAS
|2410-095
|Leiria
|Leiria
|PETROANDI COMB LUBRIFICANTES LDA
|EN 109 KM 163 ASV REPSOL PONTE DA PEDRA
|REGUEIRA DE PONTES
|2415-180
|Leiria
|Leiria
|JOMAFEL SOC EXPL HOT BENEDITA SA
|EN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHO
|BENEDITA
|2475-016
|Alcoba?a
|Leiria
|PAULA & NELSON LDA
|AV MARGINAL EDIF DUQUE LOULE LOJAS 3 4
|S?O MARTINHO DO PORTO
|2460-096
|Alcoba?a
|Leiria
|TJSR COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|AV MONSENHOR BASTOS POSTO BP
|PENICHE
|2520-206
|Peniche
|Leiria
|TABACARIA GRAFIA LDA
|ALTO VIEIRO LJ 071 CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-441
|Leiria
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-N/SUL
|NAZAR?
|2450-201
|Nazar?
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AE 8 KM 5,2-S/LAN?O V FRADES-SUL/N
|NAZAR?
|2450-201
|Nazar?
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTE
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLAN?O MTE REDONDO/GUIA NORTE/SUL
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|SODIGUIA SUPERMERCADOS LDA
|EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHE
|CARRI?O
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|MIGALHA QUENTE LDA
|IC2 ALTO CABACO ASV REPSOL
|POMBAL
|3100-314
|Pombal
|Leiria
|AUGUSTO CONCEICAO SOARES LDA
|R. HEROIS ULTRAMAR. 19
|POMBAL
|3100-462
|Pombal
|Leiria
|JOAO CAMPOS SILVA
|R 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIO
|PORTO DE M?S
|2480-326
|Porto de M?s
|Leiria
|TABACARIA MARQUES LDA
|IC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRA
|CALVARIA DE CIMA
|2480-055
|Porto de M?s
|Leiria
|ADELIA MARIA MARQUES SANTOS TIMOTEO
|R MANUEL MAFRA 71
|CALDAS DA RAINHA
|2500-825
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|EN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015
|CALDAS DA RAINHA
|2500-099
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|AV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SUPERPATAIAS SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMI
|PATAIAS
|2445-012
|Alcoba?a
|Leiria
|BOXMIX UNIPESSOAL LDA
|AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16
|LEIRIA
|2410-152
|Leiria
|Leiria
|AMERICANA PAPELARIA SA
|R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGA
|LEIRIA
|2400-118
|Leiria
|Leiria
|AMERICANA PAPELARIA SA
|EN 1 C C RINO LJ 10
|BATALHA
|2440-470
|Batalha
|Leiria
|MIGALHA QUENTE LDA
|EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOL
|MARINHA GRANDE
|2430-535
|Marinha Grande
|Leiria
|MARIA CIDALIA SILVA MOROU?O
|R PEIXEIRAS 25
|MARTINGAN?A
|2445-718
|Alcoba?a
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|EN 8 KM 10 VALE MACEIRA ASV REPSOL
|ALFEIZER?O
|2460-209
|Alcoba?a
|Leiria
|QUIOSQUE DEL HABANO LDA
|EST NAC 8 LT 1 PINGO DOCE
|?BIDOS
|2510-115
|?bidos
|Leiria
|RUI MANUEL OLIVEIRA MARQUES
|URB PIMENTEIRAS LT 8 LJ B
|LEIRIA
|2415-767
|Leiria
|Leiria
|JORGE NEVES GAMEIRO UNIP LDA
|IC 2 44 OUTEIRO RANHA
|VERMOIL
|3105-405
|Pombal
|Leiria
|HVA PAPELARIAS LDA
|R INDIA 26 ORDEM
|MARINHA GRANDE
|2430-370
|Marinha Grande
|Leiria
|OURO NEGRO COMB LUBRIFICANTES SA
|EST NAC 1 KM 151 8 MONCALVA
|PELARIGA
|3105-287
|Pombal
|Leiria
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2
|PENICHE
|2520-208
|Peniche
|Leiria
|CASIMIRO E SANTOS LDA
|EN 243 ENTREGA NO AG111858 ASV
|PORTO DE M?S
|2480-170
|Porto de M?s
|Leiria
|NUMEROS A FRENTE UNIPESSOAL LDA
|R REI MEMORIA 70
|BENEDITA
|2475-149
|Alcoba?a
|Leiria
|SARA SABIO UNIPESSOAL LDA
|R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOL
|SALIR DE MATOS
|2500-637
|Caldas da Rainha
|Leiria
|J R MOREIRA LDA
|AV DOS PESCADORES LT 27 LJ B PRAIA DA VIEIRA
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-673
|Marinha Grande
|Leiria
|DISTRIGANDARA SUPERMERCADOS LDA
|R BAQUELITE CARGAL GANDARA OLIVAIS MARAZES
|LEIRIA
|2415-651
|Leiria
|Leiria
|FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS LDA
|R OLHALVAS INTERMARCHE
|LEIRIA
|2410-196
|Leiria
|Leiria
|FERNANDA PERU RIBEIRO UNIP LDA
|LG BISPO MARIANA 15 A
|PENICHE
|2520-229
|Peniche
|Leiria
|SUPER PORTO MOS SUPERMERCADOS LDA
|AV S PEDRO INTERMARCHE
|PORTO DE M?S
|2480-303
|Porto de M?s
|Leiria
|BENESORTE UNIPESSOAL LDA
|R DOS VALADOS 160 LJ D
|BENEDITA
|2475-149
|Alcoba?a
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BP
|MARINHA GRANDE
|2430-307
|Marinha Grande
|Leiria
|NELIA MARIA PATRICIO SILVA OLIVEIRA
|LARGO REPUBLICA O QUIOSQUE
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-795
|Marinha Grande
|Leiria
|INTERALCOBA?A SUPERMERCADOS LDA
|EST BOAVISTA PATAEIRA
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|INTERJUNCAL SUPERMERCADOS LDA
|EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHE
|JUNCAL
|2480-078
|Porto de M?s
|Leiria
|FERNANDO CARREIRA MARQUES LDA
|E ENG GUILHERME SANTOS SERRADO CASTANHEIROS LJ C 7
|LOURI?AL
|3105-165
|Pombal
|Leiria
|STEPHANE & SUSANA LDA
|R CASTELO CAFE
|ALBERGARIA DOS DOZE
|3100-081
|Pombal
|Leiria
|EMANUEL RODRIGUES SANTOS
|PRA?A JACOB R PEREIRA 20
|PENICHE
|2520-249
|Peniche
|Leiria
|RESULTASILABA UNIPESSOAL LDA
|AV 1 MAIO 8 LJ DTA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SODIBENEDITA SUPERMERCADOS LDA
|EN 8 6 CASAL LEIRIAO INTERMARCHE
|BENEDITA
|2475-022
|Alcoba?a
|Leiria
|CAFE ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV 1 MAIO 3
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SUL
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A1 SUBLAN?O FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTE
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|JERONIMO E JERONIMO LDA
|R VALE 75 A
|BAJOUCA
|2425-172
|Leiria
|Leiria
|DAVID COSTA UNIPESSOAL LDA
|RUA OLIVEIRINHA 74 POCARICA
|MACEIRA LRA
|2405-029
|Leiria
|Leiria
|SODIRAINHA SUPERMERCADOS LDA
|QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHE
|CALDAS DA RAINHA
|2500-297
|Caldas da Rainha
|Leiria
|GABRIEL JOSE CARMO UNIPESSOAL LDA
|AV RAINHA SANTA ISABEL 150
|PATAIAS
|2445-207
|Alcoba?a
|Leiria
|FERNANDO CARREIRA MARQUES LDA
|EST NACIONAL 109 PORTA 40 CAFE MARQUES MARINHA GUIA
|CARRI?O
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|JOSE M DA SILVA NOGUEIRA LDA
|ESTRADA ESTA?AO ASV BP
|LEIRIA
|2415-408
|Leiria
|Leiria
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|RUA DA BARRACA C PINGO DOCE ALCOBA?A
|ALCOBA?A
|2460-001
|Alcoba?a
|Leiria
|HELENA MARTINS UNIPESSOAL LDA
|R BELCHIOR MATOS 11 PISO 3 LJ 7 CC VIVACI
|CALDAS DA RAINHA
|2500-324
|Caldas da Rainha
|Leiria
|ALVAREZ E PEREIRA LDA
|ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRA
|MACEIRA LRA
|2405-017
|Leiria
|Leiria
|GATO DA SORTE UNIPESSOAL LDA
|R 25 ABRIL 31 ALFEIZER?O
|ALFEIZER?O
|2460-162
|Alcoba?a
|Leiria
|BRUNO MARQUES ROCHA UNIP LDA
|R D MARIA GRACA LUCIO SILVA TABACARIA DO TEATRO LEIRIA
|LEIRIA
|2400-181
|Leiria
|Leiria
|LUIS PINTO & GOMES LDA
|CRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS LEIRIA
|LEIRIA
|2400-823
|Leiria
|Leiria
|A M C E & RIBEIRO LDA
|AV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2
|NAZAR?
|2450-106
|Nazar?
|Leiria
|ISABEL OLIVEIRA VIDAL UNIP LDA
|R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIA
|LEIRIA
|2410-118
|Leiria
|Leiria
|VCM PAPELARIA UNIPESSOAL LDA
|R LEIRIA BL 3 LJ 5
|MACEIRA LRA
|2405-018
|Leiria
|Leiria
|PAULO GONCALVES LDA
|RUA SERPA PINTO 4
|LEIRIA
|2410-067
|Leiria
|Leiria
|PARODIAS E SORRISOS UNIPESSOAL LDA
|AV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDAS
|PORTO DE M?S
|2480-102
|Porto de M?s
|Leiria
|LIVRARIA BERTRAND SOC COM LIV SA
|R BELCHIOR MATOS 11 LJ 1 05 CC LA VIE CALDAS DA RAINHA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-324
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SUPERANSIAO SUPERMERCADOS, LDA
|VALE MOSTEIRO
|ANSI?O
|3240-235
|Ansi?o
|Leiria
|LAPIS POETICOS UNIP LDA
|LARGO DO ENCONTRO 47A
|PEDR?G?O GRANDE
|3270-174
|Pedr?g?o Grande
|Leiria
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|R 5 VILAS POSTO REPSOL
|AVELAR
|3240-306
|Ansi?o
|Leiria
|SEDUCAO FLORAL UNIP LDA
|RUA SILVA BERNARDES N?23 CASTANHEIRA DE P?RA
|CASTANHEIRA DE P?RA
|3280-044
|Castanheira de P?ra
|Leiria
|MARISA HENRIQUES UNIPESSOAL LDA
|RUA DO MERCADO 5
|ALVAI?ZERE
|3250-103
|Alvai?zere
|Leiria
|FLORBELA ROSARIO UNIPESSOAL LDA
|R ERNESTO VEIGA OLIVEIRA 10 B
|OEIRAS
|2780-052
|Oeiras
|Lisboa
|PAPELARIA MONTAGRA?O LDA
|AV MARQUES POMBAL 102
|SOBRAL DE MONTE AGRA?O
|2590-041
|Sobral de Monte Agra?o
|Lisboa
|LUIS MIGUEL VITORINO SERENO
|AV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-078
|Lisboa
|Lisboa
|TIPOGRAFIA MEDINA SA
|AV HELIODORO SALGADO 6
|SINTRA
|2710-572
|Sintra
|Lisboa
|ODIVELBRINDE COM REP SUL LDA
|AV AMALIA RODRIGUES 10 LJ 3
|RAMADA
|2620-520
|Odivelas
|Lisboa
|OCTAJOGOS COM REP LDA
|AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURES
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|QUIOSQUE ARMANDO LIMA E FILHO LDA
|R RODRIGO FONSECA 182 A
|LISBOA
|1070-243
|Lisboa
|Lisboa
|PERGAMINHO MITICO LDA
|EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1
|LISBOA
|1200-160
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA CONCEICAO ESTEVES FORMIGO
|ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 A
|LISBOA
|1500-077
|Lisboa
|Lisboa
|JOAO MATEUS LOPES UNIP LDA
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIRO
|LISBOA
|1000-016
|Lisboa
|Lisboa
|ESPADA & ESPADA LDA
|AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-740
|Cascais
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL M SILVA LEMOS
|EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 C
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|GABRIEL VEIGA CARDOSO PAPELARIA LDA
|R CANDIDO ABREU 8
|AZAMBUJA
|2050-320
|Azambuja
|Lisboa
|ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDA
|AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARK
|LINDA A VELHA
|2795-195
|Oeiras
|Lisboa
|AVALANCHE DE LETRAS LDA
|R ALMIRANTE REIS 5
|SACAV?M
|2685-102
|Loures
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SUL
|LISBOA
|1070-100
|Lisboa
|Lisboa
|HORACIO SIMOES GOMES
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-226
|Sintra
|Lisboa
|BLOOM SOC REP PROD SERVI?OS LDA
|PRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA ANTONIA CARDOSO ESTEVES LOPES
|AV 25 ABRIL 64 A
|MILHARADO
|2665-314
|Mafra
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAIS
|LISBOA
|1350-133
|Lisboa
|Lisboa
|DAISYGIFT UNIPESSOAL LDA
|HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19
|AMADORA
|2720-276
|Amadora
|Lisboa
|TABACARIA BAIA LDA
|R ALEXANDRE BRAGA 3 A
|ODIVELAS
|2675-274
|Odivelas
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICA?OES LDA
|CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCE
|MAFRA
|2640-389
|Mafra
|Lisboa
|ONEROUND LDA
|AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31
|LISBOA
|1069-413
|Lisboa
|Lisboa
|CARDOSO M COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|R LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASV
|MALVEIRA
|2665-258
|Mafra
|Lisboa
|MOMENTOS DE SOL LDA
|P? ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADE
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|SNACK BAR MOURENSE LDA
|CAL?ADA DA PALMA DE BAIXO 31 B
|LISBOA
|1600-175
|Lisboa
|Lisboa
|GUIPRESS PAP DISTRIBUI?AO LDA
|R PROF DR JOAQUIM FONTES 9
|SINTRA
|2710-654
|Sintra
|Lisboa
|ATMOSFERAS URBANAS LDA
|R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTER
|CARCAVELOS
|2775-551
|Cascais
|Lisboa
|OCTAJOGOS COM REP LDA
|AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA ZOO LDA
|EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7
|LISBOA
|1070-067
|Lisboa
|Lisboa
|AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDA
|AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOL
|ESTORIL
|2765-202
|Cascais
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|EN 250 KM 19 5 ASV BP
|CANE?AS
|1685-355
|Odivelas
|Lisboa
|PULSA?AO VELOZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV GUERRAS PENINSULARES ASV BP
|TORRES VEDRAS
|2560-592
|Torres Vedras
|Lisboa
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUE
|ALCABIDECHE
|2645-011
|Cascais
|Lisboa
|HEROIS E SEREIAS UNIPESSOAL LDA
|AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIA
|COLARES
|2705-329
|Sintra
|Lisboa
|CAPITULOS & RETICENCIAS LDA
|R MUNDIAL DA CRIAN?A 51 A
|PAREDE
|2775-001
|Cascais
|Lisboa
|ANA CRISTINA MARTINS J CARACHINHO
|AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRAS
|CAXIAS
|2760-073
|Oeiras
|Lisboa
|PATRICIA DE ABREU E CASTRO
|R DOUTOR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE KIKOSQUE EM FT FARMACIA CIPRIANO
|P?VOA DE SANTO ADRI?O
|2620-151
|Odivelas
|Lisboa
|JOSE ANTONIO ESCARIGO RAMOS
|AV GOMES PEREIRA FT 6 QUIOSQUE
|LISBOA
|1500-331
|Lisboa
|Lisboa
|DOM PIPE LDA
|EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVA
|LISBOA
|1500-485
|Lisboa
|Lisboa
|DELICIAS DO CRUZEIRO LDA
|AV REINALDO SANTOS 21 B COLINAS CRUZEIRO
|ODIVELAS
|2675-673
|Odivelas
|Lisboa
|LETRAS MALABARISTAS PAP TAB UNIP LD
|R CENTRO SAUDE 7 LJ 2
|AZAMBUJA
|2050-270
|Azambuja
|Lisboa
|VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDA
|MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECA
|AGUALVA-CAC?M
|2739-511
|Sintra
|Lisboa
|MENDES CURIAO LDA
|CC AREIAS S JOAO LJ 12
|ESTORIL
|2765-533
|Cascais
|Lisboa
|MONICA SOFIA MUR?A ESTEVAO
|AV TENENTE VALADIM 23 B
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Torres Vedras
|Lisboa
|PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDA
|EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBO
|CARNAXIDE
|2790-045
|Oeiras
|Lisboa
|CLAUDIA SUSANA C R SANTOS UNIP LDA
|VALE ABRANTES TAB NTERMARCHE
|LOURINH?
|2530-320
|Lourinh?
|Lisboa
|MARIA CONCEI?AO CARMO S HENRIQUES
|AV RESSANO GARCIA FT 6 A
|LISBOA
|1070-175
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Amadora
|Lisboa
|ENJOY LIGHT SOC UNIP LDA
|INTERMARCHE SOBREIRO CURVO VALE MURTA LJ 5
|A DOS CUNHADOS
|2560-048
|Torres Vedras
|Lisboa
|PAPELARIA POLANA DE GRACIETE S LDA
|AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANA
|LISBOA
|1070-166
|Lisboa
|Lisboa
|SOFIA CONSTANTINO UNIPESSOAL LDA
|AV PADRE MANUEL ANTUNES 41 A
|VENTOSA TVD
|2565-842
|Torres Vedras
|Lisboa
|LUIS FERREIRA PEREIRA
|R ENG PAULO BARROS 30 C
|LISBOA
|1500-264
|Lisboa
|Lisboa
|OLAIAS PRESS PAP TAB LOTARIAS LDA
|R 3 DA MATINHA EDF ALTEJO
|LISBOA
|1950-326
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO CONCEI?AO SANTANA
|LG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIA
|LISBOA
|1100-105
|Lisboa
|Lisboa
|JOAQUIM AGOSTINHO JORGE FIUZA
|R JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADA
|MAFRA
|2640-496
|Mafra
|Lisboa
|CHIVEVE AZUL LDA
|R ADELAIDE CABETE 1 A
|LISBOA
|1500-023
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA DE RANA UNIPESSOAL LDA
|R ANTONIO LOURO 675 B
|PAREDE
|2775-311
|Cascais
|Lisboa
|MARIA JESUS & MARIA LIMA LDA
|R FRANCISCO LYON CASTRO GALERIA COM JUNBO SINTRA LJ 16
|MEM MARTINS
|2725-397
|Sintra
|Lisboa
|CARINHAS & MARTINS LDA
|AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BP
|CASCAIS
|2750-453
|Cascais
|Lisboa
|PAPELARIA C MEDEIROS LDA
|AV DR FERNANDO PITEIRA SANTOS 5A MOINHOS FUNCHEIRA PINGO DOCE
|AMADORA
|2650-293
|Amadora
|Lisboa
|SERGIO & ETELVINA LDA
|R ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE 16 PAPELARIA CLIPE
|LOURES
|2670-355
|Loures
|Lisboa
|AVN PAPELARIA E RESTAURA?AO LDA
|AV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFE
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|JANGADA DE LETRAS LDA
|CASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJAS
|SILVEIRA
|2560-403
|Torres Vedras
|Lisboa
|BERTA ALEXANDRA M RODRIGUES ALMEIDA
|AV BRASIL 27 A
|CASAL DE CAMBRA
|2605-729
|Sintra
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|RISCAS E BORBOLETAS PAP TAB LDA
|R ANT FRAN?A BORGES 18 A
|P?VOA DE SANTA IRIA
|2625-187
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|JOAO MATEUS LOPES III LDA
|AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTA
|LISBOA
|1950-380
|Lisboa
|Lisboa
|SUPERBRIGADA SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DA FULILEIRA
|ABRIGADA
|2580-097
|Alenquer
|Lisboa
|BERTA RODRIGUES UNIPESSOAL LDA
|AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQ
|LISBOA
|1150-023
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAIS
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|SARA ISABEL SILVA MATOS
|LARGO IGREJA 2 B
|GRADIL
|2665-113
|Mafra
|Lisboa
|MICHAEL SERGIO SANTOS GOMES
|AV 10 JUNHO 43 LJ 2 ARNEIROS VENTOSA
|VENTOSA TVD
|2565-831
|Torres Vedras
|Lisboa
|S?BIA LEGENDA PAPELARIAS UNIP LDA
|R ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 GALERIAS ATLANTA PARK
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|POLICOMBUSTIVEIS LDA
|ASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHAS
|OEIRAS
|2780-117
|Oeiras
|Lisboa
|FILIPE JORGE & AGUEDA LDA
|R HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIAR
|LISBOA
|1750-431
|Lisboa
|Lisboa
|STATIONGER LDA
|EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATA
|SILVEIRA
|2560-393
|Torres Vedras
|Lisboa
|INTERFAMOES SUPERMERCADOS LDA
|INTERMARCHE LOJA 6 FAMOES
|FAM?ES
|1685-755
|Odivelas
|Lisboa
|MIL & UMA HISTORIAS LDA
|R PALHA BLANCO 1
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-669
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-504
|Amadora
|Lisboa
|PAUTAS DIVERTIDAS PAPELARIAS LDA
|AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRAS
|AGUALVA-CAC?M
|2735-081
|Sintra
|Lisboa
|TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDA
|ESTRADA BENFICA 329 B
|LISBOA
|1500-075
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAIS
|LISBOA
|1500-328
|Lisboa
|Lisboa
|TITULOS E TOPICOS UNIPESSOAL LDA
|AV DAS ACACIAS 53 B
|PAREDE
|2775-342
|Cascais
|Lisboa
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|AV ARAUJO 23 ASV REPSOL
|MARTELEIRA
|2530-339
|Lourinh?
|Lisboa
|LADEIRA DE LETRAS UINIP LDA
|AV PADUA 10 Q
|LISBOA
|1800-297
|Lisboa
|Lisboa
|OLIVIA SERRA LOPES UNIP LDA
|R BERNARDIM RIBEIRO 2 B
|CAXIAS
|2760-016
|Oeiras
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAIS
|CARNAXIDE
|2790-071
|Oeiras
|Lisboa
|VERDADE PLURAL LDA
|R ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135
|PORTELA LRS
|2685-207
|Loures
|Lisboa
|AQUELA PAPELARIA LDA
|ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24
|PORTELA LRS
|2685-223
|Loures
|Lisboa
|SUSANA PAULA J PEREIRA CARVALHO
|R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2
|AZUEIRA
|2665-015
|Mafra
|Lisboa
|DAVID ALEXANDRE RIBEIRO VALENTE
|R LUIS CAMOES MERCADO ALGES
|ALG?S
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|PAPELARIA BRAVISSIMO LDA
|LG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRAL
|ALENQUER
|2580-372
|Alenquer
|Lisboa
|GOLFINHO COLORIDO LDA
|R TIMOR 4 6 LJ 4
|QUELUZ
|2745-225
|Sintra
|Lisboa
|LETRAS DA SORTE SOC UNIPESSOAL LDA
|LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUE
|LOURINH?
|2530-120
|Lourinh?
|Lisboa
|TABACARIA GASPAR LDA
|EN 116 22 SOBREIRO
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|TABACARIA GASPAR LDA
|LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPAR
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|FRANCISCA FERNANDES UNIPESSOAL LDA
|RUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO BANCO
|LISBOA
|1350-260
|Lisboa
|Lisboa
|GLP IBERICA GEST- G P AB S UNIP LDA
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO REPSOL
|MEM MARTINS
|2725-320
|Sintra
|Lisboa
|SOPRO DE RUA LDA
|AV SABOIA 487 LOJA3
|ESTORIL
|2765-278
|Cascais
|Lisboa
|AUTO JULIO SA
|RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALP
|IGREJA NOVA MFR
|2640-321
|Mafra
|Lisboa
|FLORBELA ESTEVES SALVADOR LOUREN?O
|AV GENERAL BARNAB? ANTONIO FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAIS
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-315
|Sintra
|Lisboa
|TOPAZIOPCAO LDA
|PASS PUB ENT A R DAMIAO DE GOIS E R GENERAL HUMB DELGADO QUIOSQUE 3
|ALG?S
|1495-068
|Oeiras
|Lisboa
|MERCEARIA D ASSAFORA LDA
|AV ATLANTICO S/N ANTIGA COLONIA FERIAS DA CP LOJA AMANHECER
|COLARES
|2705-288
|Sintra
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV BERLIM ASV BP AEROPORTO
|LISBOA
|1700-100
|Lisboa
|Lisboa
|REAL MATRIZ LDA
|EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDA
|R. CARLOS FRANCA LJ 10
|TORRES VEDRAS
|2560-308
|Torres Vedras
|Lisboa
|MARIO LUIS CARDOSO PEREIRA
|PCT AVIADOR PLACIO ABREU QUIOSQUE STA IRIA AZOIA
|SANTA IRIA DE AZ?IA
|2690-521
|Loures
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|EN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL MOURAO
|MAFRA
|2640-410
|Mafra
|Lisboa
|PATRICIA SUSANA CARVALHO DA SILVA
|AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CP
|AMADORA
|2700-160
|Amadora
|Lisboa
|PAULO SILVA TEIXEIRA UNIPESSOAL LDA
|R ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADE
|LISBOA
|1150-005
|Lisboa
|Lisboa
|PERICIACOMUM LDA
|R PRAIA 6
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-233
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|XANDRE LIVRARIA E PAPELARIA LDA
|AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAIS
|CASCAIS
|2750-512
|Cascais
|Lisboa
|COISAS D ESCRITAS UNIPESSOAL LDA
|PRA?A FRANCISCO SA CARNEIRO 7 C
|LISBOA
|1000-159
|Lisboa
|Lisboa
|RISCAS ORDENADAS UNIPESSOAL LDA
|R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA B
|LISBOA
|1750-124
|Lisboa
|Lisboa
|DUARTE DA MOTA LDA
|AV CASCAIS 620 POSTO BP
|SINTRA
|2710-329
|Sintra
|Lisboa
|LEITURA ELEGANTE LDA
|PRA?A 25 ABRIL
|TORRES VEDRAS
|2560-285
|Torres Vedras
|Lisboa
|MARIA ESTER JUNQUEIRA S FERNANDES
|R MIGUEL JUDICIBUS FERREIRA QUIOSQUE MALVEIRA
|MALVEIRA
|2665-251
|Mafra
|Lisboa
|PATRICIA SUSANA REGO REBELO
|R MARCOS PORTUGAL 18 A
|ALG?S
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|CRISTINA MARIA MENDES LOTRA
|R DR FRANC SA CARNEIRO 14 LJ DT URB ALTO MEALHEIROS
|SANTA IRIA DE AZ?IA
|2690-188
|Loures
|Lisboa
|ROYALFRESH LDA
|R PROF REINALDO SANTOS 9 A B C
|LISBOA
|1500-501
|Lisboa
|Lisboa
|TEMPOS DE SONHO ACT HOTELEIRAS LDA
|RUA DE MATARRAQUE N?410 R/C B
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-696
|Cascais
|Lisboa
|PINK EMBRACE LDA
|LARGO DO MERCADO 3
|A DOS CUNHADOS
|2560-036
|Torres Vedras
|Lisboa
|TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDA
|R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1
|ODIVELAS
|2675-675
|Odivelas
|Lisboa
|ANA PATRICIA CARVALHO DA SILVA
|AV MARQUES TOMAR FT 35 C
|LISBOA
|1050-153
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA 33 LDA
|C COM PORTELA LJ 33 R/C
|PORTELA LRS
|2685-223
|Loures
|Lisboa
|CAPA RT CAFETARIA E PAPELARIA LDA
|R PROF JOAO BARREIRA 27 LJ
|LISBOA
|1600-635
|Lisboa
|Lisboa
|RAQUEL MARGARIDA GRACA ESPARTEIRO
|R ANT N SEQUEIRA 36 38 LJ B 15 AGUALVA-CAC?M
|AGUALVA-CAC?M
|2735-165
|Sintra
|Lisboa
|PALPITES E ADIVINHAS UNIPESSOAL LDA
|LARGO DA IGREJA QUIOSQUE DAMAIA AMADORA
|AMADORA
|2720-295
|Amadora
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|AV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIRO
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-518
|Mafra
|Lisboa
|O URSINHO PAPELARIA LDA
|EST PACO ARCOS 48 AUCHAN
|PA?O DE ARCOS
|2770-129
|Oeiras
|Lisboa
|TANTOS LIVROS...LIVREIROS LDA
|LARGO JOSE REGIO SN ENTREGA
|PAREDE
|2775-222
|Cascais
|Lisboa
|FLORBELA CONCECAO LOURENCO FERREIRA
|R JULIO DANTAS QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-044
|Amadora
|Lisboa
|APOSTAGORA UNIPESSOAL LDA
|R D JOAO I 50 LOJA A
|S?O DOMINGOS DE RANA
|2785-378
|Cascais
|Lisboa
|PRESENTGRAVITY IMOB EUROPEIA I LDA
|EN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGO
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-346
|Sintra
|Lisboa
|MARIO SA BANDEIRA CAB CASAL HER DE
|R DOS HERMINIOS 54
|PENICHE
|2520-421
|Peniche
|Leiria
|BBLL PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R 25 ABRIL 11 LOJA PINGO DOCE
|LINDA A VELHA
|2795-085
|Oeiras
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|ESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZ
|ESTORIL
|2765-607
|Cascais
|Lisboa
|B & THINGS ARTIGOS P LAR UNIP LDA
|R POLO NORTE 14 B
|LISBOA
|1990-266
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE CARLOS SILVA NUNES
|RUA SILVA CARVALHO 104
|LISBOA
|1250-057
|Lisboa
|Lisboa
|PLANETACONVERSA UNIPESSOAL LDA
|AV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 CC DOM PEDRO III
|QUELUZ
|2745-149
|Sintra
|Lisboa
|ASHRAF SIDDIQUE UNIPESSOAL LDA
|TAB TAMARIZ JT PISCINAS CC LJ 1
|ESTORIL
|2765-089
|Cascais
|Lisboa
|MARIA CRISTINA PEREIRA ALVES GOMES
|R BELA VISTA A LAPA 98 A
|LISBOA
|1200-614
|Lisboa
|Lisboa
|LJR DESIGN LDA
|ESTRADA DE ALVIDE 260 A
|ALCABIDECHE
|2755-027
|Cascais
|Lisboa
|RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDA
|EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-315
|Caldas da Rainha
|Leiria
|FOTOVILA FOTOGRAFIA E VIDEO LDA
|R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63
|CASTELO DE VIDE
|7320-117
|Castelo de Vide
|Portalegre
|ORTIZ & FILHOS LDA
|PRA?A D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVA
|ELVAS
|7350-127
|Elvas
|Portalegre
|ADELINDA C NUNO SERAFIM FAZERES
|R MANUEL PIRES ANTIGO 4
|SOUSEL
|7470-253
|Sousel
|Portalegre
|CAIAGESTE GEST?O AREAS SERVI?O-LDA
|IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELL
|CAIA
|7350-443
|Elvas
|Portalegre
|AUTOALEGRE AUTOMOVEIS PORTALEGRE SA
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ASSENTOS
|PORTALEGRE
|7300-051
|Portalegre
|Portalegre
|TEODORO SANTOS PAPELARIA UNIP LDA
|R CONDE TORRE 3 RC ESQ
|PONTE DE SOR
|7400-308
|Ponte de Sor
|Portalegre
|KITANDA PARQUE PAP TAB UNIP LDA
|AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEEL
|GAVI?O
|6040-130
|Gavi?o
|Portalegre
|MARIA CONCEICAO LABRADOR C REBOLA
|R. ELVAS,41 B
|VILA BOIM
|7350-501
|Elvas
|Portalegre
|EUGENIA MARIA GOMES QUINTINO
|AV REPUBLICA 1
|FRONTEIRA
|7460-140
|Fronteira
|Portalegre
|ISABEL BISCAINHO LDA
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 33
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|DANIEL FREDERICO C BOTELHEIRO
|R OLIVEN?A 21 A
|ARRONCHES
|7340-019
|Arronches
|Portalegre
|SORTE AGRADAVEL LDA
|EN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2
|CASTELO DE VIDE
|7320-138
|Castelo de Vide
|Portalegre
|PREMIOS E FUMOS LDA
|P? REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANO
|NISA
|6050-350
|Nisa
|Portalegre
|A F UNIPESSOAL LDA
|AV LIBERDADE 14
|PONTE DE SOR
|7400-216
|Ponte de Sor
|Portalegre
|INTERELVAS SUPERMERCADOS LDA
|RUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHE
|ELVAS
|7350-310
|Elvas
|Portalegre
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|RUA DO JOINAL NOTE JORNAIS
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|INTER PONTE SOR SUPERMERCADOS LDA
|HORTAS NOVAS DOMINGAO EN 119 EDIF INTERMARCHE
|PONTE DE SOR
|7400-123
|Ponte de Sor
|Portalegre
|COMBUSTIVEIS RODENSE LDA
|AV DA EXTREMADURA ESPANHOLA ASV
|PORTALEGRE
|7300-051
|Portalegre
|Portalegre
|TAB GRACIETE-MARTINS & PIZARRO LDA
|R. PAIO GALVAO, 12
|GUIMARAES
|4810-426
|Guimar?es
|Braga
|M ADELAIDE BRAGA SAMPAIO CORREIA
|R. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTES
|PORTO
|4000-333
|Porto
|Porto
|BAZAR TAB PAP LOLA, LDA
|R. CAMPO ALEGRE, 1547 LJ 88 PORTO
|PORTO
|4150-182
|Porto
|Porto
|PAP JUVENIL-JESUS P & OLIVEIRA, LDA
|R. MONTE CRASTO, 71/75
|GONDOMAR
|4420-210
|Gondomar
|Porto
|A FERREIRA & SANTOS LDA
|R. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPA
|AMARANTE
|4600-055
|Amarante
|Porto
|LOURENCO & DURAES LDA
|R CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDRO
|TROFA
|4785-296
|Trofa
|Porto
|PAP TREVO- DESIDERIO A GON?ALVES
|R. COMB G GUERRA,176
|GONDOMAR
|4420-091
|Gondomar
|Porto
|AMANHECER PAPELARIA E LIVRARIA LDA
|R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIR?S
|MAIA
|4475-304
|Maia
|Porto
|JOSE CARVALHO ALMEIDA LDA
|AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADO
|SENHORA DA HORA
|4460-360
|Matosinhos
|Porto
|TAB AIROSA LDA
|R. STA CATARINA, 824
|PORTO
|4000-446
|Porto
|Porto
|JOAQUIM DA CONCEICAO LDA
|R CARMO 15/16 PAP CARMO
|PORTO
|4050-164
|Porto
|Porto
|TAB OVNI 2001-ROSA M & SANTOS, LDA
|R. EUGENIO CASTRO, 230
|PORTO
|4100-225
|Porto
|Porto
|TAB FONTE MOURA LDA
|AV. ANTUNES GUIMARAES, 61
|PORTO
|4100-079
|Porto
|Porto
|FARIAS & COSTA LDA
|AV DR ANTUNES GUIMARAES 914 TAB WELWITSCHIA
|PORTO
|4100-076
|Porto
|Porto
|CAMILA NUNES M MAGALHAES MOREIRA
|R EZEQUIEL CAMPOS 371 CAFE CAMPINOS
|PORTO
|4100-233
|Porto
|Porto
|RIOS & RIOS LDA
|R BRITO CAPELO 772
|MATOSINHOS
|4450-068
|Matosinhos
|Porto
|ESPACIAL LIV PAP LDA
|AV. D AFONSO HENRIQUES,1088
|MATOSINHOS
|4450-011
|Matosinhos
|Porto
|TAB CAFE LUA-CRISPIM & SILVA LDA
|R. AFONSO CORDEIRO,9
|MATOSINHOS
|4450-005
|Matosinhos
|Porto
|TAB CAFE VELASQUEZ, LDA
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301
|PORTO
|4200-314
|Porto
|Porto
|ALMEIDA & PAIXAO UNIP LDA
|R FARIA GUIMARAES 469 TAB CHAMA
|PORTO
|4000-207
|Porto
|Porto
|TAB HEIDI,LDA
|R. S BRAS, 445
|PORTO
|4000-496
|Porto
|Porto
|TAB IDEAL EDUARDO EDEM P CARVALHO
|R. BOAVISTA, 822
|PORTO
|4050-106
|Porto
|Porto
|TAB APOLO 9-LUIS AUGUSTO GOMES
|R. 9 JULHO, 2
|PORTO
|4050-433
|Porto
|Porto
|CC MONTE DOS BURGOS LDA
|R NOVA SEIXO 15-17
|SENHORA DA HORA
|4460-383
|Matosinhos
|Porto
|ARMINDO CARDOSO ALMEIDA HERDEIROS
|R. AMEAL,1134 R/C
|PORTO
|4200-058
|Porto
|Porto
|ALBERTINA M M CARV ESTEVES BARREIRA
|R. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHA
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-043
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP CAMPANHA, LDA
|R. ESTACAO, 130
|PORTO
|4300-171
|Porto
|Porto
|JORGE MANUEL SILVA VEIGA
|R S ROQUE LAMEIRA 2382
|PORTO
|4350-306
|Porto
|Porto
|QUIOSQ ALA-ARRIBA & CA, LDA
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|P?voa de Varzim
|Porto
|CONVIVIO RESTAURANTE MARISQUEIRA,LD
|R. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303
|PORTO
|4150-484
|Porto
|Porto
|ANT C & C LDA-CAFE TRANSTURISTICA
|R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106
|PORTO
|4000-062
|Porto
|Porto
|JOSE P OLIVEIRA UNIP LDA
|R. ALFREDO CUNHA,115
|MATOSINHOS
|4450-023
|Matosinhos
|Porto
|PAP MONTEIRO-CARLOS A F MONTEIRO LD
|R. RODRIGUES FREITAS , 1428
|ERMESINDE
|4445-636
|Valongo
|Porto
|ADRIANO TEIXEIRA & FERREIRA LDA
|R RODRIGUES SAMPAIO183 META SORTE
|PORTO
|4000-425
|Porto
|Porto
|JOAQUIM FERNANDO RIBEIRO
|PC DA ESTA??O 14
|CA?DE DE REI
|4620-051
|Lousada
|Porto
|LIV O PROFESSOR LDA
|C COM NAVARRAS, RC
|AMARANTE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|ANTONIO PAULO C PINTO PEREIRA
|TRANCOSO (ENTREGAR QUIOSQ PAIVENSE) LUGAR DA LAVOURA
|ALVARENGA
|4540-035
|Arouca
|Aveiro
|CASA BONITINHA-MARIA C FERREIRA LDA
|AV. JORGE CORREIA, 58
|PRAIA DA AGUDA
|4410-343
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MARIA A F OLIVEIRA & CHAPOUTO UNIP
|R CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAO
|PORTO
|4200-197
|Porto
|Porto
|PAP ATLANTICA EXPRESSO, LDA
|R. COSTA CABRAL, 1748
|PORTO
|4200-216
|Porto
|Porto
|MODESTA LOPES T SILVA CA, LDA
|PARQUE JOSE GUILHERME
|PAREDES
|4580-130
|Paredes
|Porto
|PAP IBERICA-FERNANDO FER PEREIRA
|LG STO. ANTONIO,325-GRIJO
|GRIJ? VNG
|4415-539
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP BRINDEL LDA
|R. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2
|MATOSINHOS
|4450-036
|Matosinhos
|Porto
|ARAUJO & CAVADAS LDA
|R GONCALVES 24 ESQ PAP POPULAR
|PEDROSO
|4415-376
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TAB BARROS-ANTONIO VAREJAO BARROS
|AV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUE
|AMARANTE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|J M J - ABASTECIMENTO COMB, LDA
|VIA NORTE
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-001
|Matosinhos
|Porto
|LIV EURO 2 MIL-ALBERTO F C SAMPAIO
|AV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE CC ORION LJ 113
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|MARIA JOSE SANTOS CUNHA BALSEMAO
|R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1
|PORTO
|4150-394
|Porto
|Porto
|TAB MONTE BURGOS-M FERNANDA BORGES
|R. MONTE BURGOS 790
|PORTO
|4250-313
|Porto
|Porto
|ALVELOS OLIVEIRA E LOUREIRO LDA
|R. TOMAS RIBEIRO,475
|MATOSINHOS
|4450-298
|Matosinhos
|Porto
|TAB VENTURA LDA
|R. PEDRO HISPANO JT VIADUTO
|PORTO
|4100-398
|Porto
|Porto
|PAP O LACINHO-ISABEL A R M MARTINS
|R. CONSTITUICAO, 613
|PORTO
|4200-200
|Porto
|Porto
|JOSE OLIMPIO S LOBO-POSTO CRISTOVAO
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 1607
|BALTAR
|4585-015
|Paredes
|Porto
|ANA RAMALHO J ALMEIDA VENDA J R LDA
|LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A L
|LOUSADA
|4620-400
|Lousada
|Porto
|NATALIA DO CARMO TEIXEIRA CALHEIROS
|AV. VISCONDE BARREIROS
|MAIA
|4470-151
|Maia
|Porto
|ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDA
|R OURO 58 ASV REPSOL
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|ALDA MANUELA ANTUNES LOURENCO PINTO
|AV. DR RIBEIRO MAGALHAES
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Felgueiras
|Porto
|TAB PRELADA LDA
|R. DA PRELADA, 111
|PORTO
|4250-376
|Porto
|Porto
|FERNANDO SANTOS GUIMARAES
|R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENS
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|RAQUEL MARIA MATOS CUNHA M COMP LDA
|AV. DR FERNANDO AROSO, 176
|MATOSINHOS
|4450-662
|Matosinhos
|Porto
|PAP MAIEL - RUI ORLANDO P CAPELAS
|R. CENTRAL GIESTA, 7
|RIO TINTO
|4435-024
|Gondomar
|Porto
|SCOL SOBRADO COMB LDA
|R S JOAO SOBRADO ASV CEPSA
|SOBRADO
|4440-339
|Valongo
|Porto
|PAP CARVALHIDO-COM PAP TAB LDA
|PC EXERCITO LIBERTADOR,64
|PORTO
|4250-204
|Porto
|Porto
|DOROCEAN-DOMINGOS AFONSO LEITE
|R. STA OVAIA FANZERES
|F?NZERES
|4510-665
|Gondomar
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|ESTRADA NOVA, 837 - TERROSO
|POVOA DE VARZIM
|4495-524
|P?voa de Varzim
|Porto
|COMB LUBR MANUEL F SUCRS LDA
|SEQUEIROS LODARES
|LOUSADA
|4620-210
|Lousada
|Porto
|ISABEL MARIA LIMA ALMEIDA
|R. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-112
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|DAVID MOREIRA E IDALINA BARBOSA LDA
|LG 5 OUTUBRO-BAR ESTA??O CP DEVESAS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-089
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP SEIXAS JOAO EDUARDO AUGUST SEIX
|R. MACHADO SANTOS 873 COIMBROES
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-209
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TAB REINEL LDA
|R. JORGE REINEL, 85
|PORTO
|4150-436
|Porto
|Porto
|PAP CRUZEIRO II SERAFIM M ALM LIMA
|R. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23
|ERMESINDE
|4445-397
|Valongo
|Porto
|TEIXEIRA E SUCESSORES LDA
|AV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHE
|PORTO
|4150-154
|Porto
|Porto
|ARMINDO PONTES LDA
|R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10
|VILA DO CONDE
|4480-665
|Vila do Conde
|Porto
|SOC DE COMBUSTIVEIS LAGOA LDA
|R DA LAGOA POSTO REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-174
|Matosinhos
|Porto
|PAP QUIOSQ RECTANGULO LDA
|AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-516
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|CARLA M ALVES PINTO CARNEIRO MENDES
|PC MARQUES POMBAL LADO SUL JARDIM
|PORTO
|4000-390
|Porto
|Porto
|TAB PAP PIRILAMPO LDA
|AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50
|SENHORA DA HORA
|4460-236
|Matosinhos
|Porto
|PAP AVENIDA, LDA
|AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)
|POVOA VARZIM
|4490-011
|P?voa de Varzim
|Porto
|JOSE AUGUSTO P FILHOS SA
|R GAGO COUTINHO 199 ASV BP
|MARCO CANAVESES
|4630-206
|Marco de Canaveses
|Porto
|TAB PAP CENTRAL, LDA
|R. MONTE GIESTA, 38
|RIO TINTO
|4435-049
|Gondomar
|Porto
|MACALFA COMBUSTIVEIS LDA
|R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES
|ERMESINDE
|4445-485
|Valongo
|Porto
|MOREIRA GONCALVES & CIA, LDA
|R. CENTRAL DE CAMPO
|CAMPO VLG
|4440-038
|Valongo
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R FONSECA DIAS LUG ESPINHEIRO
|VALONGO
|4440-652
|Valongo
|Porto
|PAPELARIA SILVA & MOREIRA LDA
|RUA AUGUSTO LUSO 113 R/C
|PORTO
|4050-073
|Porto
|Porto
|JOSE FERREIRA CRUZ, LDA
|AV. DA REPUBLICA - POSTO GALP
|PAREDES
|4580-193
|Paredes
|Porto
|PETRO DAC COMBUSTIV SERVICOS LDA
|R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8
|MAIA
|4475-615
|Maia
|Porto
|CAROCHA PAP LDA
|AV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651
|MATOSINHOS
|4450-642
|Matosinhos
|Porto
|PAP PINHAL, LDA
|AV. LIBERDADE, 20 LABRUGE
|VILA CONDE
|4485-301
|Vila do Conde
|Porto
|LUCILIO FERREIRA DOS SANTOS
|ESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMAR
|PORTO
|4150-196
|Porto
|Porto
|ROSA GUIMARAES SOUSA CARVALHO
|R. JOAQUIM LEITAO, 331
|PORTO
|4100-289
|Porto
|Porto
|KIOSK PAP M MADALENA D B TAVARES
|AV. 5 OUTUBRO ZONA INDUSTRIAL CAVAC
|S M FEIRA
|4520-284
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|CARRANCHO E CARRANCHO LDA
|R. DO CRASTO,53
|FOZ
|4150-245
|Porto
|Porto
|AUTO ABAST. ANTONIO P SILVA LDA
|R. NOVA SEIXO, 1184
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-216
|Matosinhos
|Porto
|ALVARENGA & ALVARENGA UNIP LDA
|AV FERNAO MAGALHAES 886
|PORTO
|4350-152
|Porto
|Porto
|PAP FATY, LDA
|R. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196
|MAIA
|4475-471
|Maia
|Porto
|ANT?NIO JOS? COSTA MOREIRA, LDA
|R. DIOGO BOTELHO, 671
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|LUIS & FERNANDES LDA
|AV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSO
|POVOA DE VARZIM
|4490-409
|P?voa de Varzim
|Porto
|OCTAVIO ALMEIDA FILHOS LDA
|R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOL
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-242
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AREA DE SERVI?O REPSOL LJ 1323
|CASTEL?ES PNF
|4560-055
|Penafiel
|Porto
|A S ESSO-P RAINHA FEIRA SOC COMB LD
|ZONA INDUSTRIAL DO ROLIGO
|S M FEIRA
|4520-115
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|ARLINDO SOARES PINHO LDA
|AV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BP
|VALE DE CAMBRA
|3730-241
|Vale de Cambra
|Aveiro
|ESTUDANTE COMER DIST PROD PAP LDA
|R. DR. NUNES PONTE, 23
|VALONGO
|4440-645
|Valongo
|Porto
|INFORSOFT LDA
|CC NORTE SHOPPING - PAP ALVORADA R SARAH AFONSO 105-107
|MATOSINHOS
|4460-841
|Matosinhos
|Porto
|FRANCISCO TIBERIO HENRIQUES
|R. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-057
|Maia
|Porto
|PINHEIRO &PONTES LDA TAB NOVA POVOA
|R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4
|POVOA VARZIM
|4490-499
|P?voa de Varzim
|Porto
|CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDA
|R JULIO DINIS 9 BAZAR TINA
|TROFA
|4785-330
|Trofa
|Porto
|PETROSANJO-COM COMB LDA-POSTO GALP
|AV. LIBERDADE
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-164
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|PAIVA SILVA LDA - CAFE TONI
|AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOS
|GONDOMAR
|4515-345
|Gondomar
|Porto
|AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDA
|R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALP
|VILA CONDE
|4480-599
|Vila do Conde
|Porto
|FERNANDO AVELINO FERREIRA
|R. VISCONDE 2347
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-266
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|TAB MUCABA LDA
|AV. REPUBLICA, 272
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-188
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAPELARIA ETC DA FOZ LDA
|R. PARAISO FOZ,48 LJ 143
|PORTO
|4150-565
|Porto
|Porto
|SENHORA ROSARIO COM UNIP LDA
|R 5 OUTUBRO FTE 12
|URR? PNF
|4560-842
|Penafiel
|Porto
|M ALICE OLIVEIRA SANTOS
|R DA MATA 680 EDF MONTEIRO
|PA?OS DE BRAND?O
|4535-296
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|TOTOSORTE LOTARIAS JOGOS LDA
|R. FERNANDES TOMAS, 858
|PORTO
|4000-213
|Porto
|Porto
|PETRO S PEDRO C LUBRIFICANTES LDA
|EN 209 KM 9.7
|S?O PEDRO DA COVA
|4510-429
|Gondomar
|Porto
|VIRGILIO CONSTANTINO & C?, LDA
|EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELO
|VILA CONDE
|4485-629
|Vila do Conde
|Porto
|JOAQUIM OLIVEIRA & SILVA LDA
|R. GESTO 63- SOBRAL
|MOSELOS
|4535-201
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PAULA MARIA DAMAS SILVA ROCHA
|R. 14 OUTUBRO, 343
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-050
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MARIA EMILIA CAMPOS MARQUES ROCHA
|R MANUEL SILVA PINHEIRO EDF AMERICA L A 24 TROFA SHOPPING
|TROFA
|4785-333
|Trofa
|Porto
|MANUEL MAGALHAES CAFE CENTRAL
|R DO APEADEIRO N 860
|LOUSADA
|4620-349
|Lousada
|Porto
|DIZTUDO LIV PAP LDA
|R. CONDE ALTO MEARIM. 924
|MATOSINHOS
|4450-030
|Matosinhos
|Porto
|EMILIA MARIA GONCALVES PEREIRA
|AV CAMILO TAVARES DE MATOS
|VALE CAMBRA
|3730-241
|Vale de Cambra
|Aveiro
|ANA CRISTINA VIEIRA AMERICANO SILVA
|AV SERPA PINTO 566 PAP CLASSICA
|MATOSINHOS
|4450-282
|Matosinhos
|Porto
|COMBUSTIVEIS FOJO, LDA
|R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJO
|CANIDELO
|4400-232
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MENDONCA & REBELO COMBUSTIVEIS LDA
|R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BP
|TROFA
|4785-141
|Trofa
|Porto
|PEDRO MIGUEL SERVO RIBEIRO
|PC MARQUES POMBAL 224
|PORTO
|4200-431
|Porto
|Porto
|JOSE PEREIRA SECUNDINO
|R. ABEL VIANA 25
|VIANA CASTELO
|4900-480
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ERNESTO PINTO TAVARES HERDEIROS
|R JOSE MONTEIRO CASTRO PORTUGAL 2184
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-568
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|JOSE MANUEL ESTEVES SANTOS
|R. 1 DEZEMBRO N?37
|ESPOSENDE
|4740-226
|Esposende
|Braga
|ANA CRISTINA ROCHA NETO PAP LIV CC
|AV COMEND SILVA ARAUJO ED AVENIDA LJ CP 194
|AVES
|4795-003
|Santo Tirso
|Porto
|PETROVAZ REV COMB GRANEL LDA
|R D PEDRO V ASV GALP
|MURO
|4745-308
|Trofa
|Porto
|RTM II LDA
|R D AFONSO HENRIQUES FONTAINHAS ASV BP
|ARRIFANA VFR
|3700-408
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PAPELARIA REALIDADE LDA
|PCT CONCORDIA 25
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-092
|Matosinhos
|Porto
|QUIOSQUE SANTANA UNIP LDA
|R. SANTANA 780 GUEIFAES
|MAIA
|4470-118
|Maia
|Porto
|MELO RIBEIRO E SOUSA LDA
|AV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELA
|LODARES
|4620-226
|Lousada
|Porto
|TORRES E VAZ, LDA - POSTO GALP
|E N 107 KM 1 - POENTE
|LAVRA
|4455-001
|Matosinhos
|Porto
|LIV PAP DUARTE-JOAQUIM PINTO SILVA
|R. N? 18 , 618
|ESPINHO
|4500-245
|Espinho
|Aveiro
|MATECAMEN-PAP TAB LDA
|AV. FERNAO MAGALHAES, 1269
|PORTO
|4350-169
|Porto
|Porto
|M CONCEICAO S CARVALHO-QUIO ARMANDO
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|P?voa de Varzim
|Porto
|EDUARDO MANUEL MARQUES CRUZ
|R. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUE
|POVOA DE VARZIM
|4490-592
|P?voa de Varzim
|Porto
|SUPERFIEL-SUPERMERCADOS LDA
|QTA SARDOAL
|PENAFIEL
|4560-907
|Penafiel
|Porto
|RESTAURANTE RESIDENCIAL ES REAL LDA
|SENHORA DA APARECIDA,CASA PAO DE LO
|TANQUE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|MONTE E CARREIRA LDA
|R. GOMES DE AMORIN, 3194
|P?VOA DE VARZIM
|4490-091
|P?voa de Varzim
|Porto
|PETROMARANUS COMB LDA
|R RAMPA ALTA 556 POSTO GALP
|AMARANTE
|4600-275
|Amarante
|Porto
|SE CALHAR - PAPELARIA LDA
|R. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479
|CANIDELO
|4400-364
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAPELARIA TASEBEM, UNIPESSOAL LDA
|R. VARAO, 23 LOJ 1
|PERAFITA
|4455-572
|Matosinhos
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|CC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORES
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-504
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PETRO ZONA COMER COMBUSTIVEIS,LDA
|DOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASV
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-316
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|ANA FERNANDA N S FRANCO MORENO
|R. SANTANA, 375
|LE?A DO BALIO
|4465-741
|Matosinhos
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311
|PORTO
|4050-318
|Porto
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|SODI AMARANTE SUPER LDA
|R BOMBEIRO MACIEIRA 153
|AMARANTE
|4600-021
|Amarante
|Porto
|EUCLIDES SANTOS TRIPECA BAZAR ESMER
|PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76
|SENHORA HORA
|4460-330
|Matosinhos
|Porto
|JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDA
|ASV BRANCA AP 15 GALP
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|JOAQUIM CONCEICAO SOARES
|R CONDE SANTIAGO LOBAO 200 TAB STO ANTONIO
|OLIVEIRA DE AZEMEIS
|3720-282
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|ESTEVES & RIBEIRO LDA Q OLIVEIRENSE
|AV. DR ALBINO REIS
|OLIVEIRA AZEMEIS
|3720-241
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|MARLINDA SOC PAP LDA
|AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|GLC-G?S LUBRIFICANTES E COMB, LDA
|EN 109-KM 46 ASV BP
|ESTARREJA
|3860-001
|Estarreja
|Aveiro
|POSTO A MOBIL-JOSE SILVA & COMP LDA
|AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BP
|OVAR
|3880-112
|Ovar
|Aveiro
|TAB ALMEIDA-MARIA CONCEICAO ALMEIDA
|R. DR. CARLOS BARBOSA 9
|PARDELHAS
|3870-213
|Murtosa
|Aveiro
|MANUEL GOMES & GUSTAVO GOMES LDA
|R DE S JOAO 9 E 11
|CAMINHA
|4910-145
|Caminha
|Viana do Castelo
|PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ 31
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-210
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|CINALFA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|AV JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES 280 ASV PRIO
|ERMESINDE
|4445-656
|Valongo
|Porto
|MARIA ILDA MOREIRA SANTOS
|R. CENTRAL GANDRA, 1339 CENTRALCOPIA
|PAREDES
|4580-116
|Paredes
|Porto
|RECAUCHUTAGEM RAMOA S A
|AV CAVADO 114 116 PALMEIRA ASV GALP
|BRAGA
|4700-084
|Braga
|Braga
|ESTRELA DA SORTE LOT E JOGOS, LDA
|R. ENGENHEIRO PINHEIRO BRAGA N?122
|FAMALIC?O
|4760-089
|Vila Nova de Famalic?o
|Braga
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (POR/VNC)
|BARROSELAS
|4905-999
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTO
|BARROSELAS
|4905-999
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|H A C MADUREIRA SA
|AV LEONARDO COIMBRA 182 ASV
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|TICO-TICO BAZAR LDA
|AV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12
|VILA DO CONDE
|4480-668
|Vila do Conde
|Porto
|JOSE FONTES COELHO
|R. 26 N?335
|ESPINHO
|4500-163
|Espinho
|Aveiro
|PAPELARIA CENTRAL DA CANCELA, LDA
|R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEM
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|MARIA CEU L OLIVEIRA CARVALHO LDA
|R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708
|MAIA
|4475-474
|Maia
|Porto
|TEIXEIRA DA COSTA-COM & LUBRIF,LDA
|R S JOAO BATISTA PETRO BRITO BP GUIMARAES
|BRITO
|4805-036
|Guimar?es
|Braga
|ALBANO JORGE MARQUES SOUSA
|R. FREI JOSE VILACA FERREIROS
|BRAGA
|4700-236
|Braga
|Braga
|CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
|R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 A
|AROUCA
|4540-117
|Arouca
|Aveiro
|MARIA AMELIA MOREIRA R ALVES COSTA
|R. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305
|AGUA LONGA
|4825-087
|Santo Tirso
|Porto
|ANTERO CAMELO E FILHOS LDA
|AV. DR JOAO CANAVARRO 6
|VILA CONDE
|4480-668
|Vila do Conde
|Porto
|JOAQUIM FERNANDES E CRUZ LDA
|AV BESSA 137
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|PAP TAB IMPAR,SOC UNIPESSOAL,LDA
|R. CONSELHEIRO ARALA CHAVES, N?5 A
|OVAR
|3880-038
|Ovar
|Aveiro
|MARIA FILOMENA A VAZ DE MOURA
|R JOAO GRAVE, 186
|PORTO
|4150-427
|Porto
|Porto
|TORCATO PEREIRA MEIRELES LDA
|ESTACAO CP CAMPANHA
|PORTO
|4300-032
|Porto
|Porto
|LAURINDA MARIA O BRANDAO MARTINS
|LUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDO
|ESTARREJA
|3860-207
|Estarreja
|Aveiro
|SPM SOC PETROLEOS MARCO LDA
|AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711
|MARCO CANAVESES
|4630-296
|Marco de Canaveses
|Porto
|SUPERALPE- SUPERMERCADOS LDA
|LUG DE LEIRIA - SANTA SABINA
|ALPENDURADA
|4575-011
|Marco de Canaveses
|Porto
|SILVA MAIA - JORNAIS E TABACOS LDA
|GAVETO RUA ANT?NIO LU?S GOMES COM AV DA REP?BLICA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-194
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|SONIA MARIA RODRIGUES PINTO
|R 13 DE MAIO 1180
|CORTEGA?A OVR
|3885-229
|Ovar
|Aveiro
|RENATO E OLIMPIA LDA
|CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUS
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|MARIA DAS DORES MACHADO LDA
|AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343
|SENHORA DA HORA
|4460-270
|Matosinhos
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNG
|ARCOZELO VNG
|4410-001
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|CASILC?PIA LDA
|R. DA IGREJA, 194
|MAIA
|4475-641
|Maia
|Porto
|QTA AVENIDA - A M TAB E PAP LDA
|R D ANTONIO JOSE ROCHA COUTO 39 LAMOSO
|VILA BOA DO BISPO
|4625-640
|Marco de Canaveses
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|FONTE PARADA ASV BP
|SEROA
|4595-434
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOL
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310
|PORTO
|4250-165
|Porto
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AUTO ESTR NORTE-LISBOA-PORTO LJ1320
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LUTECO LDA
|R. D ILDEFONSO , 7
|MACIEIRA MAIA - V CONDE
|4485-401
|Vila do Conde
|Porto
|GNIEVES UNIPESSOAL LDA
|R. SOUSA TREPA , 67 - 69
|SANTO TIRSO
|4780-554
|Santo Tirso
|Porto
|PLATAFORMA COMBUSTIVEIS SA
|R. 16 DE MAIO , 978
|TROFA
|4785-608
|Trofa
|Porto
|AUGUSTO SILVA E T LDA- CAFE TITA
|R. FRESCA N? 208
|MATOSINHOS
|4450-678
|Matosinhos
|Porto
|CURIOSAS AVENTURAS, LDA
|AV. JOAQUIM NEVES SANTOS N?695
|MATOSINHOS
|4450-394
|Matosinhos
|Porto
|DAVID BORGES MACHADO (TAB BORGES)
|LUGAR DE CIMO VILA
|NESPEREIRA
|4620-403
|Lousada
|Porto
|ODETE & LIDIA LDA
|R. COSTA CABRAL N? 2879
|PORTO
|4200-234
|Porto
|Porto
|J F MOREIRA ARAUJO E IRM?O, LDA
|R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291
|VALONGO
|4440-652
|Valongo
|Porto
|MARIA MADALENA DIAS BATISTA TAVARES
|AV. D. MARIA 1? CC LJ 2
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-300
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|MANUEL OLIVEIRA E MENDES LDA
|R. DOS BOEIROS N? 123
|VILARINHO
|4795-819
|Santo Tirso
|Porto
|ESTUDOS DE PAPEL-PAP E TAB , LDA
|R. DA BELGICA N? 2202
|CANIDELO
|4400-046
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAD, PAST BOA NOVA MOSTEIRO, LDA
|R. DO MUNICIPIO LOTE 1
|VILA DE CUCUJ?ES
|3720-386
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|HERDEIROS DE MANUEL CRUZ LOPES
|R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)
|PORTO
|4100-238
|Porto
|Porto
|MANUEL CARNEIRO PIRES LDA
|CC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RAS
|SANTO TIRSO
|4780-219
|Santo Tirso
|Porto
|ANIBAL SILVA XARA , LDA
|BUSTELO S.ROQUE
|S.ROQUE
|3720-011
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|MARISA DE JESUS LOPES CORREIA
|AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 N?900 EDF S.JOS?
|REBORD?ES
|4795-160
|Santo Tirso
|Porto
|HELENA MARIA TEIXEIRA NUNES BARROS
|R. SERPA PINTO N? 147
|PORTO
|4050-585
|Porto
|Porto
|PETROJA-COM COMB CENT LAV UNIP, LDA
|R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BP
|ARGIVAI
|4490-224
|P?voa de Varzim
|Porto
|TABACARIA LIBOLO, LDA
|AV CONDE 6253
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-099
|Matosinhos
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-853
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISO
|PEROSINHO
|4415-008
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|RISOS E PALAVRAS PAPELARIA , LDA
|R. DO AMIAL 1116
|PORTO
|4200-058
|Porto
|Porto
|SODIPAREDES-SUPERMERCADOS, LDA
|R. CENTRAL DE MOURIZ
|MOURIZ
|4580-007
|Paredes
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-303
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|H & D PAPELARIA LDA
|R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. N?281
|LE?A DA PALMEIRA
|4450-711
|Matosinhos
|Porto
|MCUNHA CONS FISC E CONT LDA
|R JOAO BARROS LJ2
|PORTO
|4150-416
|Porto
|Porto
|NUNES ALVES & FILHOS, LDA
|R S.VICENTE,1194 - POSTO REPSOL
|ALFENA
|4445-210
|Valongo
|Porto
|DREAM GIFT, LDA
|R FABRICA,274 LJ10 INTERMACH?
|VILA NOVA TELHA
|4470-768
|Maia
|Porto
|PC GIFT-TABACARIA E PAPELARIA, LDA
|R MARIA GIL TUIAS-INTERMACH?
|MARCO DE CANAVESES
|4630-297
|Marco de Canaveses
|Porto
|FERNANDO DOMINGOS OLIVEIRA UNIP LDA
|R DE RECHOUSA, N? 655
|CANELAS
|4410-222
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-702
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|VIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA GEMUNDE
|MAIA
|4475-401
|Maia
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 13- LG PINDELO VILA CONDE
|?RVORE
|4480-055
|Vila do Conde
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R 5 DE OUTUBRO ERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-310
|Valongo
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST EXTERIOR CINCUNVALA?AO 7446/7448
|PORTO
|4200-162
|Porto
|Porto
|AUTO MODERNA MAIA COMBUSTIVEIS, LDA
|R AUGUSTO SIM?ES 550 - POSTO BP
|MAIA
|4470-147
|Maia
|Porto
|TORRES & VAZ, LDA
|EN1 KM 2.59 NORTE ASV GALP
|PINHEIRO DA BEMPOSTA
|3720-463
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|TEMAS E PALAVRAS-PAPELARIA, LDA
|R CASTANHEIROS 230 LAVRA
|LAVRA
|4455-089
|Matosinhos
|Porto
|NOTICIAS MARAVILHOSAS, LDA
|R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147
|PORTO
|4200-350
|Porto
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|PCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 B
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-480
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LIDIA DE LIMA FERNANDES SILVA
|R DO MEIRAL N? 63
|PORTO
|4300-326
|Porto
|Porto
|MARIA CELESTE VELEZ LUCIO BISPO
|R. DR. MANUEL RODRIGUES,92
|BEMPOSTA
|2205-179
|Abrantes
|Santar?m
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BP
|SANTAR?M
|2001-701
|Santar?m
|Santar?m
|BEMPOSTA PAPELARIA TABACARIA LDA
|BEMPOSTA
|SANTA CATARINA DA SERRA
|2495-186
|Leiria
|Leiria
|O LAPIS PAPELARIA TABACARIA LDA
|R PEDRO SANTAREM 110 RC
|SANTAR?M
|2000-223
|Santar?m
|Santar?m
|CAFE CENTRAL DE OUREM LDA
|PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25
|OUR?M
|2490-500
|Our?m
|Santar?m
|TERBEANA D COM ARTIGOS PAP UNIP LDA
|R CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 B
|TOMAR
|2300-460
|Tomar
|Santar?m
|PAP CONDES LDA
|R. 17 AGOSTO,3
|ABRANTES
|2200-001
|Abrantes
|Santar?m
|MARIA MANUELA M FERREIRA NIXO
|R CALOUSTE GULBENKIAN 14
|SAMORA CORREIA
|2135-263
|Benavente
|Santar?m
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIM
|ALMEIRIM
|2080-094
|Almeirim
|Santar?m
|RITONICHO-RESTAURANTE E CAFE LDA
|BR. DO NICHO-OLHAREIRA
|TORRES NOVAS
|2350-001
|Torres Novas
|Santar?m
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BP
|SANTAR?M
|2005-068
|Santar?m
|Santar?m
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV D JOSE ALVES CORREIA DA SILVA F?TIMA
|F?TIMA
|2495-402
|Our?m
|Santar?m
|ROSARIO & CALADO LDA
|R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENA
|ALCANENA
|2380-042
|Alcanena
|Santar?m
|F F E J COMBUSTIVEIS LDA
|RIBEIRO BARATO ASV GALP
|SARDOAL
|2230-146
|Sardoal
|Santar?m
|JOSE MANUEL SILVA MARQUES
|R MAESTRO FERNANDO 13 A PAP ISAMAR
|RIO MAIOR
|2040-327
|Rio Maior
|Santar?m
|PAULA ALEXANDRA MENDES ROSA GALINHA
|LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIM
|GOLEG?
|2150-124
|Goleg?
|Santar?m
|SACATRECOS TAB PAP SOC UNIP LDA
|MODELO HIPER SANTAREM LJ 6 CC CONTINENTE SANTAREM
|SANTAR?M
|2005-181
|Santar?m
|Santar?m
|TAB CARLOS ALBERTO O SILVA UNIP LDA
|AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQU
|TORRES NOVAS
|2350-601
|Torres Novas
|Santar?m
|FELIX E COELHO LDA
|PC REPUBLICA QUIOSQUE JARDIM
|RIO MAIOR
|2040-269
|Rio Maior
|Santar?m
|MARIA MANUELA C MONTEIRO TRAVESSA
|R 25 ABRIL 19 TAB MAGOS
|SALVATERRA DE MAGOS
|2120-073
|Salvaterra de Magos
|Santar?m
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Abrantes
|Santar?m
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM44 SUB LAN?O ABRANTES - MOURISCAS APT 70 A23 ABRANTES (ABR/LIS) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Abrantes
|Santar?m
|TIPAL T PAP IDEAL FERREIRENSE LDA
|PC PEDRO FERREIRA, LT B
|FERREIRA DO Z?ZERE
|2240-342
|Ferreira do Z?zere
|Santar?m
|PETRODAIRE LDA
|ESTRADA DE MINDE-ASV REPSOL
|F?TIMA
|2495-661
|Our?m
|Santar?m
|FERRAZES COMBUSTIVEIS E OLEOS,LDA
|R COMBATENTES 106 ASV
|CAXARIAS
|2435-125
|Our?m
|Santar?m
|HENRIQUETA M MATOS ESPERAN?A RAMOS
|R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDE
|ENTRONCAMENTO
|2330-153
|Entroncamento
|Santar?m
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BP
|SANTAR?M
|2001-701
|Santar?m
|Santar?m
|CABRA CEGA LDA
|URB DAS BALEIAS LJ 4
|CORUCHE
|2100-202
|Coruche
|Santar?m
|TURRISHOP COM RET PAP JORNAIS R LDA
|STO ANTONIO CHASBMODELO HIPER
|TORRES NOVAS
|2350-559
|Torres Novas
|Santar?m
|TABACARIA MOURAO LDA
|AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4
|TORRES NOVAS
|2350-724
|Torres Novas
|Santar?m
|LUCIA BARRETO SOCIEDADE UNIP LDA
|R CIDADE SANTAREM QUIOSQUE
|ALCANEDE
|2025-034
|Santar?m
|Santar?m
|JOAO MARQUES MARTINS
|R. FRANCISCO SERRANO 31 A
|MA??O
|6120-747
|Ma??o
|Santar?m
|ANA ROSA SANTOS SILVA
|R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|CASA DAS QUEIJADAS ACT HOT LDA
|LRG GENERAL HUMERTO DELGADO
|PORTO ALTO
|2135-115
|Benavente
|Santar?m
|SERVIRAMA COMBUSTIVEIS TURISMO LDA
|EST DA SERRA - POSTO REPSOL
|TOMAR
|2300-415
|Tomar
|Santar?m
|ABILIO LUIS E ALBERTO LDA
|R DR CARLOS VAZ F ALMEIDA 27 LJ 25
|OUR?M
|2490-547
|Our?m
|Santar?m
|RAIMUNDO LOUREIRO S PINHEIRO LDA
|R. NUNO ALVARES 11
|TORRES NOVAS
|2350-423
|Torres Novas
|Santar?m
|PEREIRA DA SILVA LDA
|R DAVID MANUEL FONSECA 2
|RIO MAIOR
|2040-276
|Rio Maior
|Santar?m
|ALBERTO PEREIRA DINIS
|AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AV
|SANTAR?M
|2005-177
|Santar?m
|Santar?m
|RAIZ REPRESENTACOES LDA
|R DR BARRAL FILIPE 55 57
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|2260-416
|Vila Nova da Barquinha
|Santar?m
|LUBRISCAINHO LDA
|EST NAC 119 KM 34 ASV REPSOL
|BISCA?NHO
|2100-651
|Coruche
|Santar?m
|BARCO DE PAPEL LDA
|C COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVAS
|RIACHOS
|2350-376
|Torres Novas
|Santar?m
|NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BP
|RIO MAIOR
|2040-071
|Rio Maior
|Santar?m
|NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|A E 15 KM 23 4 SUL NORTE ASV BP
|RIO MAIOR
|2040-071
|Rio Maior
|Santar?m
|ROSALIA JESUS ALBERTO T MATIAS
|R CONSELHEIRO AROUCA 185
|ALCOENTRE
|2065-016
|Azambuja
|Lisboa
|SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDA
|EN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHE
|CHAMUSCA
|2140-011
|Chamusca
|Santar?m
|MARIA TERESA LIMA GOMES C ELOY
|AV MANUEL FIGUEIREDO LT 7 R/C
|TORRES NOVAS
|2350-771
|Torres Novas
|Santar?m
|PAPELARIA NOBREGA LDA
|R DR MANUEL GOMES SILVA 29 LJ
|CARTAXO
|2070-096
|Cartaxo
|Santar?m
|ICE CREAM CAFE LDA
|LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHE
|TORRES NOVAS
|2350-433
|Torres Novas
|Santar?m
|ESCRITA COM CHARME UNIPESSOAL LDA
|R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPING
|SANTAR?M
|2000-223
|Santar?m
|Santar?m
|CADM LDA
|AV FOR?AS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7
|ABRANTES
|2200-300
|Abrantes
|Santar?m
|LEGENDAS E NUMEROS UNIP LDA
|R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5
|ENTRONCAMENTO
|2330-271
|Entroncamento
|Santar?m
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAIS
|TOMAR
|2300-390
|Tomar
|Santar?m
|KIOSKEDOSSEGREDOS UNIPESSOAL LDA
|AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUE
|ALCANENA
|2380-180
|Alcanena
|Santar?m
|ANA ROSA SANTOS SILVA
|R DO CENTRO SAUDE 10 LJ 5
|AZAMBUJA
|2050-270
|Azambuja
|Lisboa
|DEZENAMAGICA UNIPESSOAL LDA
|AV DR MARIO SOARES PINGO DOCE LUGAR DO ESPADANAL
|RIO MAIOR
|2040-413
|Rio Maior
|Santar?m
|LIGA DOS AMIGOS DO HOSP DE ABRANTES
|LARGO ENG BIOUCAS HOSPITAL
|ABRANTES
|2200-202
|Abrantes
|Santar?m
|GRA?A BARREIRO UNIPESSOAL LDA
|AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUE
|SANTAR?M
|2000-210
|Santar?m
|Santar?m
|SUPERNOVE OUREM SUPERMERCADOS LDA
|R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURA
|OUR?M
|2490-339
|Our?m
|Santar?m
|MALTA E SILVA LDA
|R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8
|CARTAXO
|2070-012
|Cartaxo
|Santar?m
|RASCUNHO LIMPO LDA
|ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCE
|ABRANTES
|2200-183
|Abrantes
|Santar?m
|POLIOCOMBUSTIVEIS LDA
|URB QTA DA CABREIRA LT 63 ASV
|CARTAXO
|2070-001
|Cartaxo
|Santar?m
|FORMULAS ACROBATICAS UNIPESSOAL LDA
|R LAMEIRAO 18 VALE DE FIGUEIRA STR
|VALE DE FIGUEIRA STR
|2000-737
|Santar?m
|Santar?m
|SUPERABRANTES SUPERMERCADOS LDA
|R ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-042
|Abrantes
|Santar?m
|MARIA DO CEU VIEIRA REIS LDA
|ROTUNDA SUL EDF TRES REIS LJ 15
|F?TIMA
|2495-413
|Our?m
|Santar?m
|GT PETRO COMBUSTIVEIS E SERV LDA
|EN 113 MOINHO AREIA ASV BP
|OUR?M
|2490-444
|Our?m
|Santar?m
|INTERGOLEG? SUPERMERCADOS LDA
|EN 243 LUGAR DA SERRADORA INTERMARCHE
|GOLEG?
|2150-123
|Goleg?
|Santar?m
|LIVRARIA E PAPELARIA NOVA UNIP LDA
|R MANUEL MATOS LT 17
|TOMAR
|2300-508
|Tomar
|Santar?m
|RAIZ REPRESENTA?OES LDA
|R NORTON DE MATOS 28 A
|TOMAR
|2300-438
|Tomar
|Santar?m
|REGO E FRANCISCO LDA
|R MANUEL MARTINS ALVES 80 A
|SANTO ESTEV?O BNV
|2130-143
|Benavente
|Santar?m
|TERESA COCHICHO UNIP LDA
|ZONA INDUSTRIAL LT 10
|COU?O
|2100-379
|Coruche
|Santar?m
|INTERTOMAR SUPERMERCADOS LDA
|QTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHE
|TOMAR
|2300-394
|Tomar
|Santar?m
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS SA
|EN 3 KM 18,5
|VALE DA PEDRA
|2070-702
|Cartaxo
|Santar?m
|SERGIO MIGUEL SEQUEIRA BAT NUNES
|EST S DOMINGOS SUP MINIPRE?O
|SANTAR?M
|2005-183
|Santar?m
|Santar?m
|CLUBE DESPORTIVO OS AGUIAS
|R JOSE RELVAS 143
|ALPIAR?A
|2090-105
|Alpiar?a
|Santar?m
|TABACARIA A TOCA LDA
|AL 1 MAR?O CENT COM TEMPLARIOS LJ 153
|TOMAR
|2300-431
|Tomar
|Santar?m
|MEDIJOGOS JOGOS DE APOSTAS LDA
|AV ENG ANT CALHEIROS LOPES 22
|BENAVENTE
|2130-015
|Benavente
|Santar?m
|VERA PEREIRA UNIPESSOAL LDA
|AV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARK
|ABRANTES
|2200-233
|Abrantes
|Santar?m
|COMBUSTIVEIS24HORAS LDA
|EST LEIRIA LUGAR BARRADAS 148
|F?TIMA
|2495-407
|Our?m
|Santar?m
|NUMEROS A ESPREITA UNIP LDA
|R NOSSA SENHOA FATIMA 42 PINGO DOCE
|MINDE
|2395-103
|Alcanena
|Santar?m
|SUBLIME MANOBRA UNIPESSOAL LDA
|RUA CONDESSA DA JUNQUEIRA 80 A
|ALMEIRIM
|2080-069
|Almeirim
|Santar?m
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|R COIMBRA 10 GORDUCHAS TOMAR
|TOMAR
|2300-394
|Tomar
|Santar?m
|MATRIZ INSTANTANEA LDA
|R CAPITAO SALGUEIRO MAIA EDIF INTER
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|2260-418
|Vila Nova da Barquinha
|Santar?m
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|CENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAO
|SANTAR?M
|2005-071
|Santar?m
|Santar?m
|ALVARO SOARES E IRMAO
|AV FRAN?A 96
|PORTO
|4050-275
|Porto
|Porto
|AMANHECER PAPELARIA LIVRARIA LDA
|AV D MANUEL II 1272
|MAIA
|4470-334
|Maia
|Porto
|ZELOSO PALPITE LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE REBORDOSA 647
|REBORDOSA
|4585-359
|Paredes
|Porto
|TIAGO FERNANDO SOUSA SILVA
|AV MANUEL DIAS MACHADO 304
|S?O MARTINHO CAMPO
|4795-445
|Santo Tirso
|Porto
|ONDAS PERFEITAS UNIP LDA
|CC ELECLERC-EN106 KM212
|LOUSADA
|4620-121
|Lousada
|Porto
|KIOSQUE K PAP UNIP LDA
|R DA MARIADEIRA BL9 RC LJ B
|P?VOA DE VARZIM
|4490-660
|P?voa de Varzim
|Porto
|CELEIRO DOS NUMEROS LDA
|PC D AFONSO V 126
|PORTO
|4150-024
|Porto
|Porto
|CARLOS A RODRIGUES FARIA
|RUA DE MEDANCELHE 157
|RIO TINTO
|4435-331
|Gondomar
|Porto
|MONINHA CAFE UNIP LDA
|RUA D ANTONIO FERREIRA GOMES 174
|PENAFIEL
|4560-568
|Penafiel
|Porto
|CPCPC COMP PORT COM PROD COM SA
|EST DA CIRCUNVALACAO 10783 A 10853
|PORTO
|4250-152
|Porto
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|RUA DO CORVO 719
|ARCOZELO VNG
|4410-439
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LETRAS IMPERIAIS LDA
|R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHE
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-356
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|EST NAC 13 KM 16 ASV BP
|MINDELO
|4485-473
|Vila do Conde
|Porto
|CINZA E FUMAROLA LDA
|AV PRAIA 1174
|ESMORIZ
|3885-406
|Ovar
|Aveiro
|GAPORGAL COMBUSTIVEIS LDA
|R ANTONIO MARIA SILVA PINHO 30
|PARDILH?
|3860-431
|Estarreja
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|RUA TOME DE SOUSA 166
|RATES
|4570-417
|P?voa de Varzim
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE
|4100-002
|Porto
|Porto
|QUIOSQUE POLO NORTE UNIPESSOAL LDA
|R D ANTONIO FERREIRA GOMES S/N
|MILHUNDOS
|4560-230
|Penafiel
|Porto
|FRANCISCO AUGUSTO COSTA UNIP LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO 368 MERCADO
|MATOSINHOS
|4450-110
|Matosinhos
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|ELISABETE MARIA L LEONOR MOREIRA
|AV SACADURA CABRAL
|PENAFIEL
|4560-480
|Penafiel
|Porto
|RECORDEXCENTRICO UNIPESSOAL LDA
|AV DR FERNANDO AROSO 562
|MATOSINHOS
|4450-662
|Matosinhos
|Porto
|MANUEL ALVES DIAS LDA
|RUA 19 1538 ASV BP ANTA
|ESPINHO
|4500-251
|Espinho
|Aveiro
|DULCE PAULA RIBEIRO UNIPESSOAL LDA
|PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIA
|MAIA
|4470-202
|Maia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|RUA SANTOS DIAS 761
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-255
|Matosinhos
|Porto
|PINHAIS ESMORIZ ACT HOT LDA
|AV DR RAIMUNDO RODRIGUES 644
|ESMORIZ
|3885-412
|Ovar
|Aveiro
|ANOLOKITER LDA
|MERCADO BOM SUCESSO QUIOSQUE
|PORTO
|4150-145
|Porto
|Porto
|MIGUEL PATRICIO MESQUITA MONTEIRO
|R S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIM
|PORTO
|4350-299
|Porto
|Porto
|PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDA
|AV JOAO XXIII 192
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-515
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDA
|VIA DO PODER LOCAL 889
|FERREIRA PFR
|4590-901
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|R GON?ALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTO
|PORTO
|4150-365
|Porto
|Porto
|LAURINDA LOPES MARTINS
|R. CAPITAO PRA?A BARRO S OUTEIRO
|CARVALHOSA
|4590-016
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|ALFABETO NOMADA UNIPESSOAL LDA
|AV SOUSA CRUZ 652
|SANTO TIRSO
|4780-365
|Santo Tirso
|Porto
|TIAGO PINTO RIBEIRO
|AV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|GASCOMBGEST UNIPESSOAL LDA
|AV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642
|MOZELOS VFR
|4535-202
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R VELOSO SALGADO ASV CEPSA LE?A PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-801
|Matosinhos
|Porto
|SORTEMAGNIFICA UNIPESSOAL LDA
|RUA SANTA MARIA 2207 SANTA MARIA DE LAMAS
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-403
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|RUA DE REBORDOES
|RIO TINTO
|4435-416
|Gondomar
|Porto
|PALAVRAS DESCONTRAIDAS UNIP LDA
|RUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-085
|Matosinhos
|Porto
|JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDA
|R SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749
|PORTO
|4350-307
|Porto
|Porto
|MARIO RUI SEQUEIRA UNIPESSOAL LDA
|R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24
|MAIA
|4470-214
|Maia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BP
|PORTO
|4250-155
|Porto
|Porto
|KIOSKGEST UNIP LDA
|R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANO
|MATOSINHOS
|4454-513
|Matosinhos
|Porto
|ROGERIO A OLIVEIRA SOC UNIP LDA
|R VILA NOVA 8
|BITAR?ES
|4580-294
|Paredes
|Porto
|ONDE HA FUMO LDA
|R SANTA CRUZ PINGO DOCE
|FREAMUNDE
|4590-306
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|CARLA BESSA TEIXEIRA DE SOUSA
|RUA 25 DE ABRIL LIXA
|LIXA
|4615-581
|Felgueiras
|Porto
|SF COSTA II TABACARIAS LDA
|CC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA PLAZA 36 CARVALHOSA
|CARVALHOSA
|4590-046
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|PALPITE CONVENIENTE LDA
|R DE SAMIL 365 S?O ROQUE
|S?O ROQUE
|3720-715
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|ANDREIA PATRICIA R FONSECA UNIP LDA
|R D ANT FERREIRA GOMES 10 LJ H ERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-398
|Valongo
|Porto
|PORTO JOAO & NUNES LDA
|R DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOL
|SANTO TIRSO
|4780-501
|Santo Tirso
|Porto
|FUELDOIS COM COMBUSTIVEIS LDA
|AV PONTE DE AREIAS S/N CETE
|CETE
|4580-311
|Paredes
|Porto
|FUELDOIS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|AV DE FONTES 147 SOBROSA
|SOBROSA
|4580-729
|Paredes
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MAR RODRIGUES LDA
|R ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA MATOSINHOS
|MATOSINHOS
|4450-022
|Matosinhos
|Porto
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|AV DOUSTOR NICOLAU CARNEIRO 125 PA?OS DE FERREIRA
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-513
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA S?O FELIX DA MARINHA
|S?O FELIX DA MARINHA
|4410-153
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LATITUDE SUMARIA UNIPESSOAL LDA
|R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADA
|LOUSADA
|4620-030
|Lousada
|Porto
|DEVESA E SILVA FERREIRA LDA
|EN 1 AREAL KM 283
|S?O JO?O DE VER
|4520-605
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|VIRGILIO ANTONIO GONCALVES LIMA
|R VILAR 234
|PORTO
|4050-625
|Porto
|Porto
|ADAO M PERES CABECA C HERANCA DE
|NESPEREIRA
|NESPEREIRA CNF
|4690-363
|Cinf?es
|Viseu
|TEMAS E RELATOS UNIPESSOAL LDA
|R GODINHO 133 R/C
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-154
|Matosinhos
|Porto
|UNANIMOUS WORLD LDA
|AV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADE
|PAREDES
|4580-029
|Paredes
|Porto
|FELIZ DO ARQUINHO LDA
|RUA ANTONIO CARNEIRO ED NAVARRAS LO
|AMARANTE
|4600-048
|Amarante
|Porto
|LUIZ AUGUSTO GARCIA RODRIGUES
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO 4 B LOJA
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-164
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|TANIA DANIELA FERREIRA TORRES
|ESTRADA DOM MIGUEL PINGO DOCE
|S?O PEDRO DA COVA
|4510-243
|Gondomar
|Porto
|HEROIS DA ESCRITA UNIPESSOAL LDA
|R DOS AMIGOS 213
|MATOSINHOS
|4450-657
|Matosinhos
|Porto
|PEDRO ALBUQUERQUE CASTRO UNIP LDA
|RUA COMENDADOR INACIO SOUSA 27
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-362
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ANA TERESA DA SILVA CABRAL
|AV MENERES 611
|MATOSINHOS
|4450-191
|Matosinhos
|Porto
|MORTAGUA E SILVA COM COMB LDA
|AV 25 DE ABRIL ASV REPSOL
|ESTARREJA
|3860-376
|Estarreja
|Aveiro
|JULIO FERNANDO A MOREIRA UNIP LDA
|R CONCEICAO FERNANDES H GAIA VILAR ANDORINHO
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-502
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|VISITA PALAVRAS UNIPESSOAL LDA
|RUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITA
|PORTO
|4050-012
|Porto
|Porto
|JOSE ALBERTO BRANDAO UNIP LIMITADA
|R DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129
|S?O PAIO DE OLEIROS
|4535-478
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|TEORIAS AIROSAS LDA
|RUA JULIO DINIS 938
|PORTO
|4050-322
|Porto
|Porto
|NUNO MIGUEL COSTA ANCIAES GOMES
|AV CONSELHO EUROPA LOJA 41
|PORTO
|4250-543
|Porto
|Porto
|CLEUSIMAR LUIZ VICENTE
|RUA 5 DE OUTUBRO 200 CENTRO
|VILA DO CONDE
|4480-630
|Vila do Conde
|Porto
|FMP MOVEIS UNIPESSOAL LDA
|R CENTRAL DA VERGADA 678
|MOLEZOS VFR
|4535-166
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|MIRIAM DA SILVA ALMEIDA
|RUA VISCONDE 1768 R/C
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-265
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|ENYSIS UNIPESSOAL LDA
|R MONTE BURGOS 316
|PORTO
|4250-309
|Porto
|Porto
|ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDA
|EN 1 560 ARGONCILHE
|ARGONCILHE
|4500-007
|Espinho
|Aveiro
|PATRICIA CRISTINA D SANTOS FERREIRA
|R SANTIAGO 481
|CUST?IAS MTS
|4460-809
|Matosinhos
|Porto
|CPCPC COMP PORT COM PROD COM SA
|RUA DAS GANDARAS 2 LUGAR AMIAL
|OLIVAL VNG
|4415-715
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MACALFA COMBUSTIVEIS LDA
|RUA DO MOSTEIRO POSTO BP AGUAS SANT
|MAIA
|4425-140
|Maia
|Porto
|IMPROVE DIMENSION UNIPESSOAL LDA
|RUA DO CENTRO SOCIAL 29
|CANEDO VFR
|4525-189
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R D AFONSO HENRIQUES 1013
|MAIA
|4425-637
|Maia
|Porto
|SILCRUZ F FERREIRA J BRAS FERREIRA
|R BATALHOZ 2 F
|CARTAXO
|2070-071
|Cartaxo
|Santar?m
|M J VENDEIRO SA
|R GODINHO FARIA C/ R SA E MELO
|S?O MAMEDE DE INFESTA
|4465-151
|Matosinhos
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|EST NACIONAL, KM 8.4, 13
|MOREIRA MAIA
|4470-616
|Maia
|Porto
|PRESENTES PERFEITOS UNIPESSOAL, LDA
|R FERNANDO ALMEIDA 65
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|PAP E TAB AUGUSTO PEDRO, LDA
|R DA CERCA N? 520
|PORTO
|4150-201
|Porto
|Porto
|MARIA ANTONIA RAMOS M S VILAS BOAS
|AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDE
|?RVORE
|4480-051
|Vila do Conde
|Porto
|BAZAR FATINHA PAP E LIV UNIP, LDA
|R DE TRAVANCA N? 2274
|TRAVANCA
|4605-467
|Amarante
|Porto
|MARIA DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA
|AV BRASIL , N? 6
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-068
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|EN 107 KM 19
|AGUAS SANTAS
|4425-419
|Maia
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|R MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ASV BP
|LAVRA
|4455-237
|Matosinhos
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)
|LE?A DO BALIO
|4465-749
|Matosinhos
|Porto
|QUOCIENTE & RESTO C ECO FIN LDA
|R PADRE MANUEL DA SILVA 80
|MAIA
|4470-618
|Maia
|Porto
|PEDRO MIGUEL BARBOSA UNIP LDA
|R GEN HUMBERTO DELGADO 223
|MAIA
|4425-653
|Maia
|Porto
|SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDA
|R ELIAS GARCIA N?460
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|STOCK IMPAR, LDA
|R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAO
|PORTO
|4200-450
|Porto
|Porto
|EMILIA ANTUNES MARTINS V PEREIRA
|R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ T
|ALFENA
|4445-085
|Valongo
|Porto
|KIP4U LDA
|PC MARQUES POMBAL MERCADO MUNICIPAL
|POVOA DE VARZIM
|4490-442
|P?voa de Varzim
|Porto
|BREVE NARRATIVA UNIP LDA
|R HEROIS DE FRANCA 630
|MATOSINHOS
|4450-150
|Matosinhos
|Porto
|PINTO COELHO TAB LDA
|CC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINA
|PORTO
|4000-443
|Porto
|Porto
|FERNANDO ASSUN??O & FILHOS LDA
|CC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|A29-KMS 26,600 NASCENTE ARADA
|OVAR
|3885-100
|Ovar
|Aveiro
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|A 29 KM 26,600- POENTE
|OVAR
|3885-100
|Ovar
|Aveiro
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|AV 25 DE ABRIL
|SANTA MARIA FEIRA
|4520-161
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|R CENTRAL ARCOS ASV BP S PEDRO DE FINS
|MAIA
|4425-321
|Maia
|Porto
|AREAS PORTUGAL REST DISTRIB SA
|AEROP.FRANCISCO S? CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|BENVINDA GUEDES FERREIRA SILVA
|R CENTRAL 9
|CRESTUMA
|4415-618
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ANTONIO ROCHA DANTAS LDA
|R DA ALEGRIA N? 1 ( KIOSKE ALEGRIA)
|PORTO
|4000-021
|Porto
|Porto
|PALAVRAS E NUMEROS QUIOSQ UNIP LDA
|PC LUIS DE CAM?ES
|POVOA DE VARZIM
|4490-441
|P?voa de Varzim
|Porto
|MARIA MANUELA COELHO UNIP LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|PEDALROUTE COMBUSTIVEIS LDA
|R D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADO
|TROFA
|4785-301
|Trofa
|Porto
|ALVARO TEIXEIRA PINHEIRO
|EDF CIMO DA VILA FRC CI 536 TELOES
|AMARANTE
|4600-061
|Amarante
|Porto
|JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDA
|AV COMBATES GRANDE GUERRA 627
|PORTO
|4200-190
|Porto
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|FONTINHAS - BALAZAR
|BALAZAR PVZ
|4570-040
|P?voa de Varzim
|Porto
|ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SA
|R DO NEGRAL 1
|CAMPO VLG
|4440-115
|Valongo
|Porto
|ANA PAULA SILVA PINTO
|R 32 611
|ESPINHO
|4500-320
|Espinho
|Aveiro
|JOCORUM TABACARIA LDA
|CC PARQUE NASCENTE EST EXTERIOR CIRCUNVALACAO LOJA 308
|RIO TINTO
|4435-182
|Gondomar
|Porto
|SANDRA HERMINIA TINOCO FERREIRA
|R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMA
|AREIAS STS
|4780-025
|Santo Tirso
|Porto
|PAULA CRISTINA C C CASTRO
|R GENERAL TORRES S/N ESTACAO CP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-109
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AUGUSTO & DARIO LDA
|R SOARES DOS REIS 776
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-314
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LETRA LEGIVEL PAP TAB EQ INF LDA
|R DOS CASTANHEIROS 46 LUGAR DA TORRE
|ESMORIZ
|3885-504
|Ovar
|Aveiro
|DOMINGOS GODINHO PERALTA
|R 23 211 PAP LIVRALIA
|ESPINHO
|4500-141
|Espinho
|Aveiro
|JOGOS DECISIVOS COM JORN REV LDA
|PC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/C
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|THEMAS & PHENOMENOS LDA
|R PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-767
|Matosinhos
|Porto
|J LOBO COMBUSTIVEIS LDA
|R CENTRAL VANDOMA 50 ASV BP
|VANDOMA
|4585-766
|Paredes
|Porto
|FERNANDO ASSUN??O & FILHOS LDA
|CC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSO
|SENHORA DA HORA
|4460-841
|Matosinhos
|Porto
|ACTUALIZANDO LDA
|R PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-679
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MAPA DA SORTE LDA
|CC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPES
|MATOSINHOS
|4450-337
|Matosinhos
|Porto
|CAF TASCO ALENTEJANO UNIP LDA
|R DAS ESTRADAS 662
|V?LEGA
|3880-508
|Ovar
|Aveiro
|SODICARVALHOS SUPERMERCADOS LDA
|R DA VOLTINHA
|PEDROSO
|4415-369
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP BIJU LILI UNIP LDA
|R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/C
|RIO TINTO
|4435-003
|Gondomar
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|VIA PODER LOCAL POSTO REPSOL
|PA?OS DE FERREIRA
|4590-554
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|PAULA CRISTINA LOPES GRAMOSO
|AV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECO
|ESPOSENDE
|4740-574
|Esposende
|Braga
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R S DINIS 296
|PORTO
|4250-427
|Porto
|Porto
|SORTE E SABER COMER EC E SER LDA
|AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|METAFASCINANTE LDA
|R CIMO DA SERRA 213
|GONDOMAR
|4420-068
|Gondomar
|Porto
|JOSE HENRIQUE B MONTEIRO UNIP LDA
|AV LIBERDADE 560
|FIGUEIR?
|4590-196
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|RUI MATOS MOURA SOC UNIP LDA
|R DA LAPA 26 R/C
|PORTO
|4050-332
|Porto
|Porto
|SILVA & SALGUEIRINHO LDA
|R POETA CESARIO VERDE 50 EDF OCEANO
|TROFA
|4785-252
|Trofa
|Porto
|PAGINASDOCES UNIP LDA
|CC 8A AVENIDA 1064
|S?O JO?O DA MADEIRA
|3700-240
|S?o Jo?o da Madeira
|Aveiro
|PAP BABO UNIP LDA
|AV ALTO DA LIXA 4
|BORBA DE GODIM
|4615-229
|Felgueiras
|Porto
|ARMANDO ROCHA & JORGE ROCHA LDA
|R HINTZE RIBEIRO 643
|MATOSINHOS
|4450-693
|Matosinhos
|Porto
|DIOGO & TIAGO TABACOS E JOGOS LDA
|R CEDOFEITA 551
|PORTO
|4050-306
|Porto
|Porto
|TABACARIA CAMOES LDA
|CC PARQUE NASCENTE LJ 501 B PISO 2
|RIO TINTO
|4435-182
|Gondomar
|Porto
|H A C MADUREIRA SA
|AV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV REPSOL
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Felgueiras
|Porto
|FERNANDO M FREITAS UNIP LDA
|R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-826
|Vila do Conde
|Porto
|MANUEL ALBERTO M TEIXEIRA UNIP LDA
|VIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITA
|FIGUEIR? (SANTIAGO)
|4615-191
|Amarante
|Porto
|ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDA
|R CONDE DA COVILHA
|PORTO
|4100-187
|Porto
|Porto
|NIDIA MARIA SOUSA ALVES RODRIGUES
|R DAMIAO DE GOIS 452
|PORTO
|4050-224
|Porto
|Porto
|ALEATORIO UNIP LDA
|C COM JUMBO MAIA LJ 24
|MAIA
|4470-091
|Maia
|Porto
|BRINTAMEGA COM LOICAS BRINQUEDOS LD
|R 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73
|AMARANTE
|4600-043
|Amarante
|Porto
|EULALIA CARVALHO SANTOS
|AV INFANTE D HENRIQUE GALERIAS PINGO DOCE LJ 3 VENDA NOVA
|RIO TINTO
|4435-286
|Gondomar
|Porto
|TEIXEIRA & PINTO PAD E CONF LDA
|AV JOAO PAULO II N 718
|ARCOZELO VNG
|4410-406
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|FSI COM COMB LDA
|R D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSA
|FREAMUNDE
|4590-403
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|FSI COM COMB LDA
|R DO COMERCIO S/N POSTO GALP
|FREAMUNDE
|4590-344
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|FERNANDO LEAL CARNEIRO UNIP LDA
|R CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADE
|MEIXOMIL
|4595-192
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|RESUMOS & CAPITULOS UNIP LDA
|EL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-999
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|KIOSQUE K PAP UNIP LDA
|R DA PRAIA 23
|MINDELO
|4485-495
|Vila do Conde
|Porto
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOL
|FRAZ?O
|4595-144
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDA
|PINGO DOCE ARRIFANA R PEDRO ALVARES CABRAL
|ARRIFANA VFR
|3700-534
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|ARMINDA MONTEIRO LDA
|R CAMOES 400 PAP SANDRA
|BAI?O
|4640-147
|Bai?o
|Porto
|LILIANA RAQUEL MOURA GUEDES AMORIM
|AV ARVORE 19 PAP GRANJA
|S?O FELIX DA MARINHA
|4410-211
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LETRASLEVES UNIP LDA
|R 20 JUNHO 135 PAP ESTRELA
|SANTA MARINHA DO Z?ZERE
|4640-475
|Bai?o
|Porto
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOL
|MARCO DE CANAVESES
|4630-470
|Marco de Canaveses
|Porto
|MARTINHO M PEDROSA GOMES UNIP LDA
|R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6
|AVES
|4795-089
|Santo Tirso
|Porto
|ALTERNATIVA SINGULAR UNIP LDA
|R D GONCALO 23 ASV BP
|S?O ROQUE
|3720-691
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|SETE EM UM LDA
|R SPORT CLUBE FREAMUNDE 172
|FREAMUNDE
|4590-397
|Pa?os de Ferreira
|Porto
|SIGMAPRESTIGE SERV UNIP LDA
|AVENIDA 8 - QUIOSQUE REFER QUIOSQUE PRESTIGE NA CP DE ESPINHO
|ESPINHO
|4500-002
|Espinho
|Aveiro
|SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDA
|EN 13 KM 11 540
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-860
|Vila do Conde
|Porto
|PATRICIA ALEXANDRA GOMES AGUIAR
|LG DO SOUTO
|GONDOMAR
|4420-307
|Gondomar
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOS
|SENHORA DA HORA
|4460-334
|Matosinhos
|Porto
|FERREIRA SILVA & FERREIRA SILVA LDA
|AV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROS
|OLIVEIRA DE AZEM?IS
|3720-253
|Oliveira de Azem?is
|Aveiro
|CHAIMITE LDA
|CC STA LUZIA R JOAO PINTO RIBEIRO 8
|AMARANTE
|4600-094
|Amarante
|Porto
|PAP CAMPO DA FEIRA LDA
|LG SERTORIO DE CARVALHO 185 EDF MIRANTE
|AMARANTE
|4600-037
|Amarante
|Porto
|ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA
|AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOL
|PORTO
|4150-357
|Porto
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAIS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-346
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TREVOMANIA LDA
|LG TOJELA 148
|AVES
|4795-018
|Santo Tirso
|Porto
|RUI FILIPE MACHADO SOARES
|R DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOW
|LOUSADA
|4620-661
|Lousada
|Porto
|MEMORIA ADMIRAVEL LDA
|R S PEDRO 36
|ANCEDE
|4640-036
|Bai?o
|Porto
|LAURA ANDRADE UNIP LDA
|AL DR ANTONIO MACEDO 95
|PORTO
|4250-053
|Porto
|Porto
|SONIA QUEIROS UNIP LDA
|R DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOS
|MAIA
|4425-622
|Maia
|Porto
|CURIOSAS AVENTURAS LDA
|R ALFREDO CUNHA 273 R/C
|MATOSINHOS
|4450-024
|Matosinhos
|Porto
|PETROVAZ REV COMB GRANEL LDA
|RUA TERRA DE SANTA MARIA OUTEIRO ASV REPSOL
|ARRIFANA
|3700-393
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PAPELARIA TOPAZIO LDA
|AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|CASSILDA CONCEICAO F SILVA MARQUES
|R MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906
|MAIA
|4425-122
|Maia
|Porto
|MANUEL AZEVEDO COSTA LDA
|AL TEIXEIRA PASCOAIS QUIOSQUE ALAMEDA
|AMARANTE
|4600-011
|Amarante
|Porto
|LETRAS AMISTOSAS PAP TAB LDA
|AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAIS
|LAVRA
|4455-237
|Matosinhos
|Porto
|ESCOLHAS & COMBINACOES UNIP LDA
|R CORONEL LEITE 49 LJ C PAP OLIVEIRINHA
|OVAR
|3880-159
|Ovar
|Aveiro
|JOSE CARLOS SOUSA MAGALHAES
|AV D JOAO I 10
|RIO TINTO
|4435-208
|Gondomar
|Porto
|QUIOSQUE 5 OUTUBRO LDA
|PC 5 DE OUTUBRO
|P?VOA DE VARZIM
|4490-435
|P?voa de Varzim
|Porto
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BP
|PORTO
|4100-173
|Porto
|Porto
|PERIPECIAS DAS PALAVRAS P UNIP LDA
|R FERNANDO ALMEIDA 113
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|RUI AUGUSTO P FERREIRA UNIP LDA
|AV MARGINAL 867 CAFE MEANDRO
|RIO MAU PNF
|4575-627
|Penafiel
|Porto
|PAULO RODRIGUES UNIP LDA
|CC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349
|PORTO
|4100-120
|Porto
|Porto
|CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDA
|CC PINGO DOCE LJ 1 AV DA REPUBLICA 1182
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-192
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MARIA ALDINA A G CASTELO BRANCO
|R MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECO
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-217
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|KIOSK PRESTIGE LDA
|CC PINGO DOCE LJ 03 R STO ANDRE LUG ARCAS CRISTELOS
|LOUSADA
|4620-122
|Lousada
|Porto
|BESSA PAP TAB E JOGOS LDA
|R 19 1470
|ESPINHO
|4500-251
|Espinho
|Aveiro
|ANA MARIA MARTINS PINTO
|HOSP DA PRELADA R SARMENTO BEIRES 153
|PORTO
|4250-449
|Porto
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-528
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MANUEL SAUL ALMEIDA FERREIRA
|R ANTONIO COENTRO PINHO 5
|OVAR
|3880-039
|Ovar
|Aveiro
|QUIOSQUE TAB DOM CARLOS LDA
|PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ O
|MARCO DE CANAVESES
|4630-224
|Marco de Canaveses
|Porto
|SURPRESAS & PREVISOES LDA
|PC DA REPUBLICA 122 TAB DO CAMPO
|PORTO
|4050-497
|Porto
|Porto
|SAGA DA CIDADE CAFE UNIP LDA
|R FERREIRA CASTRO 101 R/C
|OVAR
|3880-218
|Ovar
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|LUG ERMIDA POSTO BP
|IRIVO
|4560-173
|Penafiel
|Porto
|FERNANDO PEDRO ALVARENGA DO VALE
|R DR PEDRO SOUSA 738 PEREIRO
|PORTO
|4100-389
|Porto
|Porto
|ANDREIA AMARO UNIPESSOAL LDA
|AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113
|RIO TINTO
|4435-127
|Gondomar
|Porto
|RUI MANUEL CERQUEIRA UNIPESSOAL LDA
|R S DINIS 492
|PORTO
|4250-428
|Porto
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BP
|PERAFITA
|4455-559
|Matosinhos
|Porto
|FILIPE BLANDINO ROCHA UNIP LDA
|ALAMEDA D ROSA BRANCA ARCHER 54 TERMAS S VICENTE
|PINHEIRO PNF
|4575-367
|Penafiel
|Porto
|CARCOUTO COMBUSTIVEIS LDA
|R BARREIRO 36 ASV GALP
|PA?OS DE GAIOLO
|4625-199
|Marco de Canaveses
|Porto
|VITOR MANUEL QUEIROS COSTA UNIP LDA
|AV VALE CAIMA EDF RIO CAIMA LJ4
|VALE DE CAMBRA
|3730-202
|Vale de Cambra
|Aveiro
|MANUEL MONTEIRO DA ROCHA DIAS
|EST NAC 105 CARREIRA ASV
|SANTO TIRSO
|4825-136
|Santo Tirso
|Porto
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|AV ABELHEIRA 156 ASV BP
|VIANA DO CASTELO
|4900-926
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV DR MOREIRA SOUSA PEDROSO ASV CEPSA CARVALHOS
|PEDROSO
|4415-382
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|O NOSSO KIOSK SOCIEDADE UNIP LDA
|R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAI
|ARGIVAI
|4490-224
|P?voa de Varzim
|Porto
|GLORIA ALVARENGA UNIPESSOAL LDA
|R ALMADA 217 A/B
|PORTO
|4050-038
|Porto
|Porto
|PALPITES E DIALOGOS LDA
|RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1
|TROFA
|4785-699
|Trofa
|Porto
|PAPELARIA GRAO D AREIA LDA
|PC JOSE MARIA COSTA 6 C
|COSTA DE CAPARICA
|2825-472
|Almada
|Set?bal
|PENTAJOGOS COM REPRESENTA?OES LDA
|AV CORA?AO MARIA LJ 0 012 CC ALEGRO
|SET?BAL
|2910-031
|Set?bal
|Set?bal
|O CATRAIO COM REPRESENTA?OES LDA
|PC MARTIRES LIBERDADE 17
|SEIXAL
|2840-487
|Seixal
|Set?bal
|PAPIRO PAP LIV TABACARIA LDA
|LG CATARINA EUFEMIA
|GR?NDOLA
|7570-130
|Gr?ndola
|Set?bal
|JACKPOT PAP & LOTARIAS LDA
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 A
|BARREIRO
|2830-080
|Barreiro
|Set?bal
|MONTEIRO FERNANDES LDA
|AV. 25 ABRIL 9 C
|SESIMBRA
|2970-634
|Sesimbra
|Set?bal
|ANTONIO ALFREDO SILVA ALVES
|R FERREIRA CASTRO 2 A G DTA PAPELARIA PARQUE
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-102
|Seixal
|Set?bal
|TAB UNIVERSAL CONCEICAO GASPAR LDA
|AV. LIBERDADE 21 B
|SESIMBRA
|2970-635
|Sesimbra
|Set?bal
|AMADEU SILVA & VERISSIMO LDA
|AV D AFONSO HENRIQUES 30 B
|ALMADA
|2800-010
|Almada
|Set?bal
|TAB NOVO DIA LDA
|LG REPUBLICA 4 A
|TRAFARIA
|2825-886
|Almada
|Set?bal
|MULTIPLA LIVROS T PAPEIS UNIP LDA
|PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICA
|SOBREDA
|2815-800
|Almada
|Set?bal
|ANTONIA R GALHANAS MALAGUETA DAMIAO
|R CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9
|ALMADA
|2800-136
|Almada
|Set?bal
|CAROLINA CARVALHO BARBOSA REIS
|AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANA
|SESIMBRA
|2970-590
|Sesimbra
|Set?bal
|MARIA VITORIA BARBOSA D COIMBRA
|HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZAR
|BARREIRO
|2834-003
|Barreiro
|Set?bal
|SILVAS LDA
|R D JO?O CASTRO 6 A LIV QUOTIDIEN
|ALMADA
|2800-106
|Almada
|Set?bal
|PAP ALFARIM CRUZ CHAGAS LDA
|AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIM
|SESIMBRA
|2970-004
|Sesimbra
|Set?bal
|LIV PAP ASO LDA
|AV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 B
|VALE FIGUEIRA
|2815-849
|Almada
|Set?bal
|AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|E.N.252 kM 14.8 AIRES. EST??O DE SERVI?O REPSOL.
|AIRES PALMELA
|2950-011
|Palmela
|Set?bal
|CUNHA ROCHA & ARAUJO ACT HOT LDA
|R TRABALHADORES RURAIS 22 B MONTE CAPARICA
|CAPARICA
|2825-101
|Almada
|Set?bal
|NOVAVIA PAPELARIA LDA
|R LUIS CAMOES LT 5 LJ 2
|FERN?O FERRO
|2865-601
|Seixal
|Set?bal
|MIGUEL E MANUEL LDA
|AV 23 JULHO 397 B LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-291
|Almada
|Set?bal
|MARIO MAIA ISIDRO
|PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIAS
|MOITA
|2860-427
|Moita
|Set?bal
|ODETE & FATIMA LDA
|AV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-168
|Seixal
|Set?bal
|MIMOSA TAB PAP ART SIMILARES LD?
|R PESCADORES 36
|COSTA DE CAPARICA
|2825-386
|Almada
|Set?bal
|ALGEBRA LIVRARIA TABACRIA LDA
|AV LIBERDADE LT 1658
|QUINTA DO CONDE
|2975-192
|Sesimbra
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOS
|CORROIOS
|2855-001
|Seixal
|Set?bal
|ANA PAULA PEREIRA COSTA RIBEIRO
|AV MARCOS PORTUGAL 2 A
|AMORA
|2845-545
|Seixal
|Set?bal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BP
|ALMADA
|2810-001
|Almada
|Set?bal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTE
|ALMADA
|2800-000
|Almada
|Set?bal
|CAPA D OURO TAB PAP UNIPESSOAL LDA
|R MIGUEL TORGA 45
|COSTA DE CAPARICA
|2825-443
|Almada
|Set?bal
|CARDIGOS CAMPOS LDA
|R ROGERIO MALPIQUE 2 LJ 2 69 CC ALMADA FORUM
|ALMADA
|2810-500
|Almada
|Set?bal
|PRESSE LINHA COM PUBLICA?OES LDA
|VALE MOURELOS ALMADA FORUM
|LARANJEIRO
|2810-354
|Almada
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|EST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINAS
|SET?BAL
|2900-001
|Set?bal
|Set?bal
|COMPORPRESSE COM PUB LDA
|CC FORUM MONTIJO 017
|MONTIJO
|2870-100
|Montijo
|Set?bal
|OLIVIA ROSA REIS NOVAIS RAMOS
|QUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITE
|LARANJEIRO
|2810-145
|Almada
|Set?bal
|INACIA AMARAL ANT AMEIXA LDA
|AV JOAQUIM J FERNANDES 28 A
|LAVRADIO
|2835-374
|Barreiro
|Set?bal
|PAPELARIA FIOTE LDA
|BR 288 FOGOS BL 17 RC DTO
|VILA NOVA DE SANTO ANDR?
|7500-200
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|M SILVA SANTOS & FILHO LDA
|R CIDADE SETUBAL 5
|SANTIAGO DO CAC?M
|7540-150
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|MANUEL MARINHO LDA
|EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Set?bal
|JACINTO MANUEL CARDOSO LOURO
|AV. LIBERDADE 27 A LJ
|SESIMBRA
|2970-635
|Sesimbra
|Set?bal
|PAULA CRISTINA DUARTE RIBEIRO
|PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-050
|Almada
|Set?bal
|CATIA MOURATO UNIPESSOAL, LDA
|R. JOAO VAZ CORTE REAL N? 7 B
|QUINTA DO ANJO
|2950-752
|Palmela
|Set?bal
|URBISSORTE LIVRARIA PAPELARIA, LDA
|PCT FERNANDO PESSOA 6
|SET?BAL
|2900-364
|Set?bal
|Set?bal
|T XUGO CLIP PAPELARIA LIV TAB LDA
|R HELENA FELIX 75 B QTA TEXUGO
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-266
|Almada
|Set?bal
|CULTOLETRAS LDA
|EST INTERFACE PINHAL NOVO
|PINHAL NOVO
|2955-338
|Palmela
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)
|SET?BAL
|2900-001
|Set?bal
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV BENTO GONCALVES ALMADA B
|ALMADA
|2800-354
|Almada
|Set?bal
|MARIA LURDES J RAFAEL GEADAS
|R COTOVIA 12
|SESIMBRA
|2970-317
|Sesimbra
|Set?bal
|CARLOS AUGUSTO MARQUES GRACA
|R SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVAS
|CORROIOS
|2855-501
|Seixal
|Set?bal
|VMT LDA
|R MARCO CABA?O 18 A
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-644
|Almada
|Set?bal
|PALACIOS & FELIX LDA
|PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-382
|Almada
|Set?bal
|PREMIUM PRESS UNIPESSOAL LDA
|AV D NUNO ALVARES PEREIRA 24 A B
|ALMADA
|2800-175
|Almada
|Set?bal
|VOLTABRINDE LDA
|EST ALENTEJO POCO MOURO LJ 3 INTERMARCHE
|SET?BAL
|2910-381
|Set?bal
|Set?bal
|TABACARIA PARQUE UNIPESSOAL LDA
|R FLORES 5 B LJ 1 CC SOMMER
|ALMADA
|2800-078
|Almada
|Set?bal
|JORGE ALEXANDRE GALVAO DE ALMEIDA
|PC MFA 5 A LJ 23 C COM FARAO
|ALMADA
|2800-171
|Almada
|Set?bal
|ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDA
|AV OLIVEN?A POSTO 2 REPSOL LADO ESQ
|MONTIJO
|2870-108
|Montijo
|Set?bal
|JORNALICES LDA
|PRACA MFA 8 B
|ALMADA
|2800-171
|Almada
|Set?bal
|PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDA
|R STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 CENTRO COM FORUM BARREIRO
|BARREIRO
|2830-364
|Barreiro
|Set?bal
|PRESSELOJA PAP TABACARIA LDA
|EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25B
|COINA
|2830-411
|Barreiro
|Set?bal
|AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|EN 252 ASV REPSOL
|AIRES PALMELA
|2950-439
|Palmela
|Set?bal
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|E N 10 POSTO REPSOL
|AZEIT?O
|2925-742
|Set?bal
|Set?bal
|ALEXANDRE MANUEL DUARTE SILVA
|RUA DO PERU 16 A
|AZEIT?O
|2925-206
|Set?bal
|Set?bal
|STATIONGER LDA
|VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJO
|ALMADA
|2810-106
|Almada
|Set?bal
|V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|EN 10 CASAL DO MARCO ASV BP
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-547
|Seixal
|Set?bal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MOITA/MONTIJO
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Set?bal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LAN?ADA (MONTIJO/MOITA)
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Set?bal
|SORTE DETALHADA LDA
|AV MARCOS PORTUGAL 110 C/V ESQ
|AMORA
|2845-033
|Seixal
|Set?bal
|NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDA
|EST CAMARARIA1029 ASV REPSOL
|PALMELA
|2950-064
|Palmela
|Set?bal
|SODISOBREDA SUPERMERCADOS LDA
|EST CARCEREIRA 22 INTERMARCHE
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-246
|Almada
|Set?bal
|PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDA
|EN 11 KM 31 LAN?ADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-526
|Montijo
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROTUNDA FREEPORT
|ALCOCHETE
|2890-174
|Alcochete
|Set?bal
|KZ ARDINA AZEITAO UNIPESSOAL LDA
|PC REPUBLICA 40 ENTREGA
|AZEIT?O
|2925-585
|Set?bal
|Set?bal
|CLAUDIA CHAGAS PAP TAB UNIP LDA
|R FLORES 21 R/C ESQ PAIVAS
|AMORA
|2845-367
|Seixal
|Set?bal
|PAPELARIA O CANHOTO LDA
|E N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 A
|MONTIJO
|2870-803
|Montijo
|Set?bal
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EST FOROS AMORA POSTO CEPSA
|SEIXAL
|2845-213
|Seixal
|Set?bal
|SECULODISSEIA UNIP LDA
|R DAMIAO GOIS LJ 10 70
|MONTIJO
|2870-224
|Montijo
|Set?bal
|PAPELARIA ANT E A FERNANDES LDA
|AV LUIS CAMOES 29
|MONTIJO
|2870-161
|Montijo
|Set?bal
|MANUEL S A SILVA CABE?A CASAL H DE
|R ALMIRANTE CANDIDO REIS 6
|MONTIJO
|2870-253
|Montijo
|Set?bal
|FILIPE ANTONIO DA SILVA FELICIANO
|R GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA LJ 2 A COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-035
|Sesimbra
|Set?bal
|ANA CRISTINA FIGUEIRA UNIP LDA
|AV LUISA TODI 252
|SET?BAL
|2900-452
|Set?bal
|Set?bal
|ELIPSEMAGICA LDA
|R HENRIQUE GALVAO A 21 LJ E
|QUINTA DO CONDE
|2975-322
|Sesimbra
|Set?bal
|SANTA MARTA E FIUZA LDA
|EN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA FERNAO FERRO
|SEIXAL
|2840-263
|Seixal
|Set?bal
|VALENTE & MARTO LDA
|R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 A
|MOITA
|2860-458
|Moita
|Set?bal
|N SABE PAPELARIAS TAB LDA
|GALERIA COM PINGO DOCE QTA VELHA AZINHAGA DOS PASMADOS S SIMAO
|AZEIT?O
|2925-115
|Set?bal
|Set?bal
|ANA MARIA E PAP VESTUARIO UNIP LDA
|AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 A
|SET?BAL
|2900-060
|Set?bal
|Set?bal
|ALBINO MACEDO & FILHOS LDA
|QT CONDE CABE?OS ENFCARNADO BP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Set?bal
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|EN 510 VILA CHA ASV REPSOL
|SANTO ANT?NIO DA CHARNECA
|2835-490
|Barreiro
|Set?bal
|COMPLETA SIMETRIA LDA
|EN 11 LAN?ADA ASV BP A VIA SARILHOS GRANDES
|SARILHOS GRANDES
|2870-506
|Montijo
|Set?bal
|SOMA ENCONTRADA UNIP LDA
|AV BOCAGE 9 F
|BARREIRO
|2830-003
|Barreiro
|Set?bal
|JOSE ALBERTO R SANTOS A UNIP LDA
|R LUIS CAMOES 24 LJ ESQ
|SEIXAL
|2840-440
|Seixal
|Set?bal
|RICARDO JORGE MARQUES DIAS
|AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-868
|Sesimbra
|Set?bal
|HELDER JOSE ALVES GRALHEIRA
|AV 5 OUTUBRO 180
|SET?BAL
|2900-310
|Set?bal
|Set?bal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)
|?GUAS DE MOURA
|2965-589
|Palmela
|Set?bal
|PAPELARIA PINHA VERDE LDA
|R JOAO POSSER A VILAR 80 RC LJ A
|PINHAL NOVO
|2955-199
|Palmela
|Set?bal
|INTERVEDROS SUPERMERCADOS LDA
|R CLASSE OPERARIA INTERMARCHE
|MOITA
|2860-445
|Moita
|Set?bal
|SODIVICENTINA SUPERMERCADOS LDA
|INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120
|SINES
|7520-011
|Sines
|Set?bal
|SOMA FLEXIVEL PAP TABACARIA LDA
|ESTA?AO FERROVIARIA PRAGAL LJ 9
|ALMADA
|2805-333
|Almada
|Set?bal
|MOMENTO DE FIGURAS UNIP LDA
|PRACETA ANTERO QUENTAL 3 LJ B
|QUINTA DO ANJO
|2950-562
|Palmela
|Set?bal
|INTERVNSA SUPERMERCADOS LDA
|BAIRRO PETROGAL LT A 1
|VILA NOVA DE SANTO ANDR?
|7500-120
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|UNFORGETTABLE DREAM UNIP LDA
|AV VERDIZELA CC 25 F LJ 7
|CORROIOS
|2855-608
|Seixal
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|PRA?A INDEPENDENCIA ASV MONTE BELO
|SET?BAL
|2910-716
|Set?bal
|Set?bal
|PAULO BALTAZAR FERREIRA UNIP LDA
|R DAS PERCEBEIRAS RC 4
|SINES
|7520-191
|Sines
|Set?bal
|POLIOCOMBUSTIVEIS LDA
|R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHA
|SANTO ANT?NIO DA CHARNECA
|2835-625
|Barreiro
|Set?bal
|WIN MART UNIPESSOAL LDA
|EST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMAR
|PINHAL NOVO
|2955-009
|Palmela
|Set?bal
|FIDALGOS DETALHES ACT HOT UNIP LDA
|R SILVA PEREIRA 4 A
|CORROIOS
|2855-603
|Seixal
|Set?bal
|QUERUBIM BAPTISTA MARQUES FILHOS LD
|EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIR
|SANTIAGO DO CAC?M
|7540-235
|Santiago do Cac?m
|Set?bal
|TATICAS SERENAS UNIPESSOAL LDA
|PRA?A BRASIL 21
|SET?BAL
|2900-285
|Set?bal
|Set?bal
|PINTO DA FONSECA & PEREIRA LDA
|GARE DA CP LJ 8
|BARREIRO
|2830-303
|Barreiro
|Set?bal
|JOSE ANTONIO SAMPAIO LARANJEIRA
|R CIDADE ALMADA 16 R/C DTO
|CORROIOS
|2855-115
|Seixal
|Set?bal
|NUMEROS E PALPITES PAP TAB JOGOS LD
|AV D AFONSO HENRIQUES 134 PARQUE LUSO PINGO DOCE
|CORROIOS
|2855-723
|Seixal
|Set?bal
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE NOTE BREJOS AZEITAO JORNAIS
|AZEIT?O
|2925-561
|Set?bal
|Set?bal
|ALINEAS LIRICAS UNIPESSOAL LDA
|R D MANUEL I C C PINGO DOCE LJ A PAIVAS
|AMORA
|2845-162
|Seixal
|Set?bal
|VEIMONTE LDA
|POSTO REPSOL TAIPADAS
|CANHA
|2985-064
|Montijo
|Set?bal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|A2 KM 12
|SEIXAL
|2840-000
|Seixal
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA SUL/GRANDOLA NORTE
|GR?NDOLA
|7570-221
|Gr?ndola
|Set?bal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A2 KM 111.0 SUBLAN?O NORTE/SUL
|GR?NDOLA
|7570-221
|Gr?ndola
|Set?bal
|V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|ESTE NAC 379 KM 35 VOLTA PEDRA AREA COMERCIAL SAO JULIAO
|PALMELA
|2950-302
|Palmela
|Set?bal
|EQUAL IDOLS MAGAZINES E GAMES LDA
|AV LIBERDADE D 341 QTA LARANNJEIRAS
|FERN?O FERRO
|2865-682
|Seixal
|Set?bal
|LUZIAS LDA
|EN 120 KM 17 5 ASV BP GR?NDOLA
|GR?NDOLA
|7570-124
|Gr?ndola
|Set?bal
|PETROSW LDA
|LOTEAMENTO MUNICIPAL NORTE DE R52 L
|SINES
|7520-001
|Sines
|Set?bal
|INTER FERNAO FERRO SUPERMERCADOS LD
|AV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTE
|FERN?O FERRO
|2865-015
|Seixal
|Set?bal
|SKYLAND LDA
|R CONCEICAO S ANTUNES 14 B
|ALMADA
|2805-122
|Almada
|Set?bal
|APOSTAPROEZA UNIPESSOAL LDA
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 B
|PINHA NOVO
|2955-115
|Palmela
|Set?bal
|PAPELARIA PINHA VERDE LDA
|R MARCOS DE ASSUNCAO 11 B
|ALMADA
|2805-290
|Almada
|Set?bal
|SILVIA MARIA DAS DORES FILIPE
|R DR ANTONIO ELVAS MERCADO MUNICIPA FEIJO
|ALMADA
|2810-258
|Almada
|Set?bal
|VILAPRAIA-ART PAP REPRESENTACOES,LD
|R. ALEXANDRE HERCULANO 33
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-457
|Caminha
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS & FILHOS-LDA
|ARCOZELO
|PONTE DE LIMA
|4990-150
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|MARIA CANDIDA MARTINS ALVES NUNES
|R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9
|MON??O
|4950-498
|Mon??o
|Viana do Castelo
|FILOMENA DOMING & DOMING,LDA
|R. MIGUEL BOMBARDA 8 A
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-524
|Caminha
|Viana do Castelo
|PAP PEREIRA & BRANDAO LDA
|LOTEAMENTO ESC SEC - LJ. 4 LT 3 FRAC?AO D
|PONTE DE LIMA
|4990-035
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|BATISTA & SILVA, LDA
|R. GRANDE, 72
|VIANA DO CASTELO
|4900-542
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ANTONIO SOUSA FERNANDES
|LUG TERREIRO - GANDRA CAFE BAR
|GANDRA PTL
|4990-643
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|TAB CISO-LUCILIA R S C V BASTOS LDA
|AV. COMB GR GUERRA,131
|VIANA DO CASTELO
|4900-563
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|OTAPOR LAVAGEM COMBUST AUTOMOV LDA
|EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAO
|AR?O
|4930-049
|Valen?a
|Viana do Castelo
|GOMES PEREIRA-PAPELARIA LDA
|PC DA REPUBLICA, 33
|VIANA DO CASTELO
|4900-520
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|LOUREIRO & OLIVEIRA LDA
|R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16
|PAREDES DE COURA
|4940-529
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|CAFE ESTRELA LIMA-MANUEL SILVA
|R. IGREJA, 133 - MEADELA
|VIANA DO CASTELO
|4900-717
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS LDA
|FALDEJAES ARCOZELO REDIL ASV BP
|PONTE DE LIMA
|4990-240
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|ROSA OLINDA LOPES A PINHEIRO
|R ALEM DO RIO 4 - AREOSA CAFE LOPES
|VIANA DO CASTELO
|4900-580
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|COMBUSTIVEIS RIBAS, LDA
|LUG FONTE DA VILA ASV REPSOL CAMINHA
|VILARELHO
|4910-604
|Caminha
|Viana do Castelo
|TEIXEIRA LOUREIRO LDA
|ALTO DE FREITAS POSTO GALP
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-231
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|FILIPA OLIVEIRA PINTO BRAVO
|R. S?O JO?O - STA MARIA MAIOR.
|VIANA CASTELO
|4900-418
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA
|AV. CAPITAO GASPAR DE CASTRO
|VIANA CASTELO
|4900-462
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ISMAEL LUIS LOPES BRAGA
|R. 5 DE OUTUBRO N? 21
|MON??O
|4950-428
|Mon??o
|Viana do Castelo
|RITIK COM TAB JORN REV LDA
|CC CONTINENTE LJ 8
|VIANA CASTELO
|4900-204
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MEGADRIVE- COMBUSTIVEIS , LDA
|R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOL
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-455
|Caminha
|Viana do Castelo
|JOSE DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES
|R MIGUEL BOMBARDA 33
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-524
|Caminha
|Viana do Castelo
|ANA PAULA ARAUJO GON?ALVES AMORIM
|AV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3
|VALEN?A
|4930-678
|Valen?a
|Viana do Castelo
|DISTRILIMA SUPERMERCADOS LDA
|QTA DE SERNADOS FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-015
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|DICAVALOR-CONTABILIDADE LDA
|R DA CAMINHA, 18
|VIANA DO CASTELO
|4900-468
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ROSA ISABEL PEREIRA DIAS
|R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO N? 34
|PONTE DA BARCA
|4980-626
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|SUPERAREOSA SUPERMERCADOS LDA
|BOUCA DE EMPAIO AREOSA
|VIANA DO CASTELO
|4900-036
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ERMELINDA M A REGO PACO
|R QUEIROS RIBEIRO 18
|VILA NOVA DE CERVEIRA
|4920-289
|Vila Nova de Cerveira
|Viana do Castelo
|DARQLIMA LDA
|QTA S BRAS CC ELECLERC LJ 5
|VIANA DO CASTELO
|4935-052
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|DARQLIMA LDA
|AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10
|MAZAREFES
|4935-443
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ALDA MARIA C C MARTINS
|R MONSERRATE 4 PAPELARIA A4
|VIANA DO CASTELO
|4900-355
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|LIV ESCOLAR DORA CARDOSO UNIP LDA
|R CAMILO COSTA 321
|VIEIRA DO MINHO
|4850-528
|Vieira do Minho
|Braga
|DISTRICOURA SUPERMERCADOS LDA
|R AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURA
|PAREDES DE COURA
|4940-533
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|ANTONIO R OLIVEIRA AMARAL & FL LDA
|R MONSERRATE EN13 ASV GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-355
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARIA PIRES VIANA UNIP LDA
|R NORTE - QUIOSQUE PRAIA DA AMOROSA
|CHAF?
|4935-580
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARIA TERESA DE C PINTO DA COSTA
|R PORTAS DO SOL
|MON??O
|4950-500
|Mon??o
|Viana do Castelo
|IVONE JUDITE FELGUEIRAS SOARES
|R STA MARTA 104 PAP RUSTICA
|VIANA DO CASTELO
|4925-104
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R FORNEIRA 1
|VIANA DO CASTELO
|4925-059
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARIA AUGUSTA & ALVELOS LDA
|AV SANDIAES 520 RIO NEIVA CAFE
|SANDI?ES
|4990-735
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|PASTELARIA DO CASTELO LDA
|R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELO
|VIANA DO CASTELO
|4935-156
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|SANDRA MEIRA CARVALHO UNIP LDA
|TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVO
|VIANA DO CASTELO
|4935-133
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|EN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS POSTO BP
|PA?O VEDRO DE MAGALH?ES
|4980-552
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|COMBUSTIVEIS POMBO LDA
|LUG ESTRADA ASV BP
|MAZEDO
|4950-288
|Mon??o
|Viana do Castelo
|GONZALEZ & LAMELA LDA
|AV MIGUEL DANTAS 1
|VALEN?A
|4930-678
|Valen?a
|Viana do Castelo
|ANA PATRICIA AMORIM UNIP LDA
|LARGO CAPITAO GASPAR CASTRO 434
|LANHESES
|4925-400
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MANUEL E PAULA MARTINS LDA
|R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9
|VIANA DO CASTELO
|4900-502
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ARMANDO ALBINO MARTINS UNIP LDA
|PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69
|CAMINHA
|4910-122
|Caminha
|Viana do Castelo
|ALIPIO LOUREN?O UNIPESSOAL LDA
|LG CASA MINHO RIO LT 12
|VIANA DO CASTELO
|4900-297
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ALIPIO LOUREN?O UNIPESSOAL LDA
|AV DE POVOENCA 692 AREOSA
|VIANA DO CASTELO
|4900-874
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARTA SOFIA ARAUJO G DA SILVA
|RUA DO AMEAL 126 PINGO DOCE
|VIANA DO CASTELO
|4900-585
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|TEIXEIRA & LOUREIRO LDA
|QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESES
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-195
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|SF COSTA II TABACARIAS LDA
|CC ESTACAO VIANA SHOPPING LJ 2.0.28 VIANA DO CASTELO
|VIANA DO CASTELO
|4900-317
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS & FILHOS LDA
|VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-354
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|MEGADRIVE COMBUSTIVEIS LDA
|EM 13 KM 77 250 POSTO BP AFIFE
|AFIFE
|4900-058
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MMKLIP LDA
|VIA DO FORAL DONTA TERESA 987
|PONTE DE LIMA
|4990-009
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|RAPEL COMB E LUBRIF LDA
|R LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-374
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|SOFIA AFONSO E JOSE GOMES LDA
|R 5 OUTUBRO 304 B
|VILA PRAIA DE ?NCORA
|4910-456
|Caminha
|Viana do Castelo
|LGTVENDING LDA
|GANRA MAZEDO LJ 5 PINGO DOCE MONCAO
|MAZEDO
|4950-298
|Mon??o
|Viana do Castelo
|LGTVENDING LDA
|RUA GALVAO VILA ITMI MELGACO
|MELGA?O
|4960-513
|Melga?o
|Viana do Castelo
|MARIA CARMO M R E ANA PAULA M R S
|R. SANTA IRIA, 54
|VILA REAL
|5000-446
|Vila Real
|Vila Real
|LIV PAP AGUIARENSE-DIAS PORTELA LDA
|R. COMENDADOR. SILVA , 44
|VILA POUCA DE AGUIAR
|5450-020
|Vila Pouca de Aguiar
|Vila Real
|DOMINGOS JOSE M PINTO
|LG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2
|VILA REAL
|5000-596
|Vila Real
|Vila Real
|EDUARDO FREITAS PINTO
|ED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADAS
|BORNES DE AGUIAR
|5450-156
|Vila Pouca de Aguiar
|Vila Real
|ALMEIDA & ALMEIDA LDA
|LG ESTA?AO PAVILHAO VASVEDRA
|PESO DA R?GUA
|5050-237
|Peso da R?gua
|Vila Real
|JUVINETOS SOC UNIPESSOAL LDA
|ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12
|CHAVES
|5400-011
|Chaves
|Vila Real
|DOURAUTO LDA
|ZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REAL
|CONSTANTIM VRL
|5000-081
|Vila Real
|Vila Real
|ASV REPSOL STC LDA
|AV AURELIANO BARRIGAS
|VILA REAL
|5000-413
|Vila Real
|Vila Real
|ALICE GRACA DA CONCEICAO GONCALVES
|R 31 JANEIRO 9 LOJA GIFT
|VILA REAL
|5000-603
|Vila Real
|Vila Real
|MANUEL ANTONIO MOREIRA MARTINS
|R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELO
|VILA REAL
|5000-680
|Vila Real
|Vila Real
|JOAQUINA GONCALVES TEIXEIRA
|AV. GALIZA POSTO TOTAL
|CHAVES
|5400-293
|Chaves
|Vila Real
|MARIA ALICE FRAGA FERREIRA MARTINS
|AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|TABCENT TABACARIA LDA
|CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSE
|VILA REAL
|5000-703
|Vila Real
|Vila Real
|CARLOS MANUEL PINHEIRO CARVALHO
|R. CANDIDO SOTTO MAYOR N? 43
|CHAVES
|5400-165
|Chaves
|Vila Real
|PETROEUROPA-COM E LUBRIFICANTES,LDA
|AV. EUROPA
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16
|VILA REAL
|5000-047
|Vila Real
|Vila Real
|FERNANDO MANUEL AREIAS ANDRADE
|AV CARVALHO ARAUJO N? 48 R/C DT?
|VILA REAL
|5000-657
|Vila Real
|Vila Real
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV DA NORUEGA - POSTO CEPSA
|VILA REAL
|5000-508
|Vila Real
|Vila Real
|RAFAEL E IRMAO LDA
|R ALFERES JOAO BATISTA R/C BL B
|CHAVES
|5400-317
|Chaves
|Vila Real
|JOSE FERNANDO COSTA NOVAIS
|AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211
|VILA REAL
|5000-678
|Vila Real
|Vila Real
|MARIA NORMA R T FERNANDES UNIP LDA
|AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4
|VILA REAL
|5000-434
|Vila Real
|Vila Real
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAIS
|CHAVES
|5400-006
|Chaves
|Vila Real
|SUPERVILAREAL SUPERMERCADOS LDA
|QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REAL
|VILA REAL
|5000-046
|Vila Real
|Vila Real
|PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDA
|R FERREIRINHA POSTO REPSOL
|PESO DA R?GUA
|5050-261
|Peso da R?gua
|Vila Real
|TOMEIFEL COMER E IND DE AUT LDA
|AV EUROPA 4 ASV GALP
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|R & M TAB LDA
|ITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXO
|VALPA?OS
|5430-424
|Valpa?os
|Vila Real
|FLAVIMPERIO LDA
|AV STO AMARO POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-055
|Chaves
|Vila Real
|FLAVIMPERIO LDA
|AV 5 DE OUTUBRO 16 POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-017
|Chaves
|Vila Real
|J A COSTA & FILHOS LDA
|TERREIRO CAVALARIA QUIOSQUE JARDIM DO BACALHAU
|CHAVES
|5400-458
|Chaves
|Vila Real
|MENTEPOETICA QUIOSQUE UNIP LDA
|C CAMIONAGEM QTA DO SEIXO R D ANTONIO VALENTE FONSECA
|VILA REAL
|5000-539
|Vila Real
|Vila Real
|DULCE & MOTA LDA
|HOSP VILA REAL AV DA NORUEGA
|VILA REAL
|5000-508
|Vila Real
|Vila Real
|LUZISUPER LDA
|QUINTA DAS CRASTA PINGO DOCE
|VALPA?OS
|5430-426
|Valpa?os
|Vila Real
|FMACHADO INVEST UNIPESSOAL LDA
|AV IGREJA 3
|MONDIM DE BASTO
|4880-231
|Mondim de Basto
|Vila Real
|BELMIRO GUEDES UNIPESSOAL LDA
|R DR MANUEL MORAIS FONSECA 87
|MUR?A
|5090-137
|Mur?a
|Vila Real
|PALPITE PRUDENTE LDA
|LG DA INDEPENDENCIA 101/105
|MES?O FRIO
|5040-352
|Mes?o Frio
|Vila Real
|FORMULA DE VENDER COM COMB UNIP LDA
|AV CHAVES 30
|BOTICAS
|5460-301
|Boticas
|Vila Real
|RENATO LOPES ALVES
|R STA SOFIA MERC MUNIC VILA RELA LO VILA REAL
|VILA REAL
|5000-658
|Vila Real
|Vila Real
|MARIA DO ROSARIO DE SOUSA TEIXEIRA
|R ANTONIO GIL 40 VILA POUCA DE AGUIAR
|VILA POUCA DE AGUIAR
|5450-001
|Vila Pouca de Aguiar
|Vila Real
|ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SA
|RUA GASPAR SAMEIRO 920
|VILA REAL
|5000-261
|Vila Real
|Vila Real
|AFA E PML COM COMB LDA
|RUA DO SEMINARIO S/N
|RESENDE
|4660-210
|Resende
|Viseu
|MARIA JOSE MATOS ALMEIDA UNIP LDA
|AV EGAS MONIZ 785
|BRITIANDE
|5100-366
|Lamego
|Viseu
|PAPZE LDA
|AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16
|AMARANTE
|4600-019
|Amarante
|Porto
|ANTONIO MANUEL FERREIRA ESTEVES
|R. DR. PIO FIGUEIREDO, 4
|CASTRO DAIRE
|3600-214
|Castro Daire
|Viseu
|CASA ALBUQUERQUE-COM L PAPELARIA LD
|AV. DESCOBRIMENTOS, 8
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-110
|Oliveira de Frades
|Viseu
|MELO & CARVALHO LDA
|R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAO
|S?T?O
|3560-172
|S?t?o
|Viseu
|ANTONIO LUIS ALMEIDA LDA
|EN 2-RIBOLHOS
|CASTRO D'AIRE
|3600-623
|Castro Daire
|Viseu
|JOSE JOAO FERNANDES CASTELA
|LG CALVARIO N 212
|STA CRUZ TRAPA
|3660-253
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)
|S?O JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba D?o
|Viseu
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTE
|S?O JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba D?o
|Viseu
|PAP MARQUES, LDA
|R. GUILHERME COUTINHO, LJ-13
|VOUZELA
|3670-235
|Vouzela
|Viseu
|DOCUMENTIUNS-DOC E SERV,LDA-LOJA 2
|R. S JOAO DE DEUS, 28
|CARREGAL DO SAL
|3430-055
|Carregal do Sal
|Viseu
|LUZIO LDA
|ESTRADA SUL DA VILA ASV PRIO
|CARREGAL DO SAL
|3430-043
|Carregal do Sal
|Viseu
|NELSON LOPES MARQUES
|CABO DA VILA VOUZELA
|ALCOFRA
|3670-013
|Vouzela
|Viseu
|PAP ADRIAO, LDA
|LG DO ROSSIO, 3
|MANGUALDE
|3530-133
|Mangualde
|Viseu
|TAB TENTE A SORTE J AMARAL UNIP LDA
|R. LUIS CAMOES, 13
|NELAS
|3520-062
|Nelas
|Viseu
|CASA TAPADA LIV PAP SOC UNIP LDA
|R TENENTE VALADIM 19
|TONDELA
|3460-615
|Tondela
|Viseu
|PAP PEREIRA & LEIT?O, LDA
|R. D ALVARO MONTEIRO, LT-11 R/C ESQ
|MARZOVELOS
|3510-115
|Viseu
|Viseu
|PAP R VELHO-CARLOS ALBERTO L RAMOS
|AV. LIBERDADE 82-84
|MANGUALDE
|3530-183
|Mangualde
|Viseu
|DOMINGOS AGOSTINHO & FILHOS LDA
|R FORMOSA 80
|VISEU
|3500-134
|Viseu
|Viseu
|CESAR AUGUSTO ALMEIDA ALVES
|R DIREITA, 19 TAB PINOQUIO
|VISEU
|3500-110
|Viseu
|Viseu
|JOSE LUIS PINTO BARRADAS
|LG 5 OUTUBRO PAP 2000
|TABUA?O
|5120-390
|Tabua?o
|Viseu
|MARIA ISABEL DA SILVA M CARDOSO
|C C MIRANDA -LG 25 ABRIL
|CINF?ES
|4690-031
|Cinf?es
|Viseu
|POSTO ABASTECIMENTO SASA LDA
|ESTR NACIONAL 226 ASV BP
|DALVARES
|3610-013
|Tarouca
|Viseu
|LUZIA DORES TEIXEIRA GUERRA CARDOSO
|AV. SACADURA CABRAL - QUI GODIM
|REGUA
|5050-071
|Peso da R?gua
|Vila Real
|QUIOSQUE A CURVA UNIPESSOAL LDA
|AV DR ALFREDO SOUSA S/N
|LAMEGO
|5100-066
|Lamego
|Viseu
|TOTOLAMEGO SOC COM LDA
|QTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERC
|LAMEGO
|5100-197
|Lamego
|Viseu
|PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDA
|ROT DR FERNANDO AMARAL POSTO REPSOL
|LAMEGO
|5100-201
|Lamego
|Viseu
|SUPERCINFAES SUPERMERCADOS LDA
|LUG DE OUTEIRINHOS ITMI CINFAES
|CINF?ES
|4690-892
|Cinf?es
|Viseu
|PAP SEIXAS UNIP LDA
|PC DO COMERCIO 12
|LAMEGO
|5100-101
|Lamego
|Viseu
|P. LV.DANUBIO-M DOLORES G FERNANDES
|R ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/C
|VISEU
|3510-034
|Viseu
|Viseu
|PAP PATRIARCA LIV PAP SOC UNIP LDA
|R. SA CARNEIRO, LT 15
|VOUZELA
|3670-234
|Vouzela
|Viseu
|HOROSCOPIA-C COPIAS UNIPESSOAL, LDA
|R. NOVA DE JUGUEIROS, LT-107 R/C ES
|VISEU
|3500-029
|Viseu
|Viseu
|REBELO E ALMEIDA, LDA
|FRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15
|VISEU
|3510-010
|Viseu
|Viseu
|CAETANO BAVIERA COM AUTO SA
|AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14
|VISEU
|3510-118
|Viseu
|Viseu
|ALVARO LUIS ALMEIDA LIMA ESTEVES
|BR. DA NEGROSA, N? 2
|S?O PEDRO DO SUL
|3660-481
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|SPR PAP LIV UNIPESSOAL LDA
|R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULO
|CAMPO DE BESTEIROS
|3465-055
|Tondela
|Viseu
|PRES CENTER CIGARRETTE LDA
|CC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOA
|VISEU
|3500-606
|Viseu
|Viseu
|COCHE TAB E PAP UNIP LDA
|R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41
|VISEU
|3510-046
|Viseu
|Viseu
|RCGAS RED DE GAS DO CENTRO LDA
|AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOL
|VISEU
|3514-502
|Viseu
|Viseu
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700
|VISEU
|3510-006
|Viseu
|Viseu
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806
|VISEU
|3500-006
|Viseu
|Viseu
|IRENE MARQUES UNIPESSOAL, LDA
|AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTA
|SANTA COMBA D?O
|3440-325
|Santa Comba D?o
|Viseu
|SUPERVISEU SUPERMERCADOS, LDA
|R DA RIBEIRA
|POVOA SOBRINHOS
|3505-486
|Viseu
|Viseu
|COMBSANTOS LDA
|AV PADRE RAMOS PINTO 63
|ALHAIS
|3650-010
|Vila Nova de Paiva
|Viseu
|QUIOSQUE FERNANDO SILVA UNIP LDA
|PCT 25 ABRIL QUIOSQUE JARDIM
|MORT?GUA
|3450-127
|Mort?gua
|Viseu
|ENSEADA DE CONTRASTES LDA
|R COM ALBERTO CARDOSO MATOS 136 CC ARLEMA
|TONDELA
|3460-552
|Tondela
|Viseu
|SUPERMORTAGUA SUPERMERCADOS LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS
|MORT?GUA
|3450-122
|Mort?gua
|Viseu
|DAVID & MORAIS PAP LDA
|AV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPIS
|MOIMENTA DA BEIRA
|3620-304
|Moimenta da Beira
|Viseu
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R COMBATENTES DO ULTRAMAR NOTE TONDELA - JORNAIS
|TONDELA
|3460-551
|Tondela
|Viseu
|MANUEL FERNANDES MARQUES UNIP LDA
|R 25 DE ABRIL 27 PAP VOUGA
|S?O PEDRO DO SUL
|3660-452
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|UNIVERSOFAVORITO UNIP LDA
|LG CONDE ANADIA 6
|MANGUALDE
|3530-129
|Mangualde
|Viseu
|ALOCODON UNIP LDA
|CC FORUM VISEU LJ 2.33 R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTO
|VISEU
|3514-505
|Viseu
|Viseu
|LUCINDA CARDOSO UNIP LDA
|EST S JOAO DA CARREIRA POSTO CEPSA
|VISEU
|3500-188
|Viseu
|Viseu
|ANA PAULA FIGUEIREDO C COSTA
|R 1 DEZEMBRO 44
|PENALVA DO CASTELO
|3550-135
|Penalva do Castelo
|Viseu
|PETROL CHAIN-GEST DE POSTOS
|R CONEGO ANTONIO BARREIROS 270 ASV BP
|VISEU
|3500-093
|Viseu
|Viseu
|GABARITO BOEMIO UNIPESSOAL LDA
|R EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA 400
|TONDELA
|3460-501
|Tondela
|Viseu
|PETROLMOR LDA
|EN 234 POSTO BP
|MORT?GUA
|3450-124
|Mort?gua
|Viseu
|MARIA ALICE FRAGA CARVALHO
|R DR EDUARDO SANTOS LJ 10
|CANAS DE SENHORIM
|3525-072
|Nelas
|Viseu
|TREVO CRISTALINO LDA
|R DR JOSE CORREIA OLIV 350 CC PINGO DOCE
|S?O PEDRO DO SUL
|3660-432
|S?o Pedro do Sul
|Viseu
|MARIA DE LURDES D ALMEIDA L SANTOS
|RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 VOUZELA
|VOUZELA
|3670-231
|Vouzela
|Viseu
|PANDEMIA D IDEIAS TABACARIA LDA
|AV LUIS MARTINS 104 VISEU
|VISEU
|3500-719
|Viseu
|Viseu
|LUIS FILIPE DE JESUS DIAS PINHEIRO
|RUA CONSELHEIRO SOUSA MACEDO 173
|VISEU
|3510-049
|Viseu
|Viseu
|JA DISTRIBUI?OES UNIPESSOAL LDA
|R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 LOTE 290
|PONTA DELGADA
|9500-681
|Ponta Delgada
|Ilha de S?o Miguel
|TAB ANGRA LDA
|R CONS N BETTENCOURT 76
|ANGRA DO HERO?SMO
|9700-068
|Angra do Hero?smo
|Ilha Terceira
|TABACARIA DO CANI?O, LDA.
|LEAL TABACARIA EDIF?CIO CANCELA PARK - LOJA 11
|CANCELA
|9125-067
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|TAB & BIJUTERIA UNIPESSOAL, LDA.
|TABACARIA CLASSIC CENTER EST. MONUMENTAL, 188 - A Edf. Quinta Miramar, loja 19
|FUNCHAL
|9000-098
|Funchal
|Ilha da Madeira
|REVISTIMADE, LDA.
|REVISTIMADE MADEIRA SHOPPING Loja,19
|S?O MARTINHO
|9024-501
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JOS? MANUEL FREITAS NUNES
|TABACARIA RAMA RUA ANT?NIO JOS? DE ALMEIDA, 4 CENTRO COMERCIAL DA S?
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA. - IV
|TAB JORNAL & COMPANHIA F?RUM MAD EST. MONUMENTAL, 390 - F?RUM MAD
|S?O MARTINHO
|9004-568
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA.
|TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12
|S?O MARTINHO
|9000-273
|Funchal
|Ilha da Madeira
|MANUEL PEREIRA & FIGUEIRA, LDA.
|RUA D. CARLOS I, 3-B
|St? MARIA MAIOR
|9050-051
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JOEL JACINTO F. L. SILVA
|TABACARIA DRAGOEIRO R. DR ANT?NIO JOS? ALMEIDA 17R/C
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA. - III
|TAB JORNAL & COMPANHIA MADALENAS AV. DAS MADALENAS, 118 - A
|ST? ANT?NIO
|9020-004
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA RODA DA SORTE,LDA.
|CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 RUA Visconde ANADIA
|FUNCHAL
|9050-020
|Funchal
|Ilha da Madeira
|MILHOS BAKERY, LDA.
|RUA DAS VIRTUDES, n? 14 EDF. PEROLA III, loja B
|9000-645
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABELAFORTUNA, LDA.
|TABACARIA PESTANAS CANI?O SHOPPING - LOJA 1 ESTRADA JO?O GON?ALVES ZARCO
|CANI?O
|9125-068
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|JJBARBOSA & PEIXOTO LOPES LDA
|Estrada Monumental, 456 - N (entregas no 456 - Q)
|FUNCHAL
|9000-250
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JO?O ISIDORO AZEVEDO FREITAS,
|TABACARIA PHELPS LARGO DO PHELPS, 14
|FUNCHAL
|9050-449
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RICARDO VILAS UNIPESSOAL LDA
|BR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6
|LISBOA
|1950-362
|Lisboa
|Lisboa
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