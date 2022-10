O FUTURO É ELÉTRICO. O FUTURO É PIRELLI | AutoSport

Chegaram de forma silenciosa e causaram um impacto estrondoso no seio dos consumidores. Os veículos elétricos e híbridos plug-in atingiram uma posição consolidada no sector automotivo e são cada vez mais os fabricantes que estão a iniciar ou a incrementar a produção destes veículos. Sempre atenta às tendências do mercado e às preferências dos consumidores, a Pirelli não tardou em projetar um produto capaz de lidar com as muitas especificidades dos veículos deste tipo. A revelação surgiu em 2019, no Salão Automóvel de Genebra, quando a marca italiana apresentou a marcação Elect, desenvolvida em conjunto com os principais fabricantes de automóveis, com o objetivo de responder às especificidades dos veículos elétricos e híbridos plug-in.

Desde então, a Pirelli tem vindo a expandir o seu portfólio e, neste momento, conta com mais de 190 homologações Elect, o que demonstra a preferência dos principais players do mercado. E se dúvidas existissem quanto à sua qualidade, em 2021, esta tecnologia venceu o prémio ‘Hevea’ para a melhor inovação tecnológica, uma distinção que reflete o know-how e a capacidade da marca para extrair ao máximo as capacidades e benefícios dos veículos elétricos modernos Mas, afinal, o que têm de especial os pneus Elect? É isso que lhe vamos explicar de seguida:

AUMENTAM A AUTONOMIA DA BATERIA

Movidos a bateria, os veículos elétricos devem garantir o mínimo de consumo de energia possível durante as deslocações. Os pneus Pirelli com tecnologia Elect permitem otimizar a vida útil da bateria, graças aos baixos níveis de resistência ao rolamento.

PROPORCIONAM ADERÊNCIA INSTANTÂNEA

Ao contrário do que acontece com os veículos convencionais com motor de combustão interna, os veículos elétricos transmitem um elevado binário às rodas de forma instantânea. Para que essas características não se reduzam num desgaste excessivo, os pneus Elect possuem um composto específico que proporciona uma elevada aderência desde o primeiro metro.

SÃO CAPAZES DE LIDAR COM O ELEVADO PESO DAS BATERIAS

Outra das especificidades dos veículos elétricos é o seu elevado peso, derivado das baterias que os alimentam, que gera um centro de gravidade distinto aos dos modelos convencionais e que provoca níveis de stress consideráveis nos pneus, durante todas as fases de condução. Os pneus Elect foram especialmente desenvolvidos para suportar grandes massas, graças a uma ótima combinação de materiais, e ao design e à deformação específica da carcaça, que permitem melhorar o controlo do veículo sem prejudicar o seu desempenho.

CONTRIBUEM PARA UMA CONDUÇÃO SILENCIOSA

Os carros elétricos são, sobretudo, silenciosos. Portanto, os pneus devem complementar este atributo ao mesmo tempo que melhoram o conforto ao volante. Os pneus Elect apresentam um design de banda de rodagem otimizada e um design de carcaça específico, que permite reduzir o nível de ruído produzido durante a condução

A PIRELLI DESENVOLVEU PNEUS P ZERO E P ZERO WINTER FEITOS À MEDIDA PARA O PORSCHE TAYCAN. OS ENGENHEIROS DA MARCA ITALIANA CRIARAM TAMBÉM VERSÕES ESPECÍFICAS DAS FAMÍLIAS CINTURATO E P ZERO PARA AS VARIANTES DE ALTO DESEMPENHO DA LINHA E-TRON DA AUDI E EQ DA MERCEDES-BENZ, ALÉM DAS ALTERNATIVAS SCORPION PARA OS MAIS RECENTES MODELOS SUV.

A TECNOLOGIA ELECT ESTÁ PRESENTE NAS VERSÕES DE VERÃO, INVERNO E ALL SEASON DAS FAMÍLIAS P ZERO, SCORPION E CINTURATO.