Nuno Serrano e Alexandre Berardo vencem o III Azores E-Rallye | AutoSport

O Azores E-Rallye, quarta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias PRIO foi ganho pela dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, que a bordo de um Honda-E levaram a melhor, na chegada à vila da Povoação, face aos seus mais diretos adversários ao longo de toda a prova, Pedro Morais/Silvia Coutinho, que tripularam um Nissan Leaf e acabaram por descer até ao 3ª lugar na penúltima prova especial de classificação.

Os líderes do campeonato à entrada para a quarta prova, Eduardo Carpinteiro Albino/José Figueiredo, andaram com o seu Dacia Spring sempre nos lugares do pódio, mas só conseguiram alcançar o 2º lugar final ao atacarem na derradeira secção da prova.

A Taça 50kW, destinada aos concorrentes com viaturas cuja capacidade da bateria é inferior a 50kW, foi ganha pela dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo.

No que à prova de eficiência energética diz respeito, foram Pedro Faria e Carla Faria que conseguiram vencer, levando o seu Hyundai Ioniq 5 a apresentar um coeficiente energético de 1,00 após os 143,44km de prova.

A dupla António Franco/André Almeida, com um Opel Mokka-E, foi a Melhor Equipa Açoriana, classificando-se na 10ª posição final e Paula Joaquim/Maria Barros, no seu Hyundai Kauai, arrecadaram o troféu de Melhor Equipa Feminina.

Os dois dias de prova foram sempre muito competitivos entre os lugares da frente e foram acompanhados de excelentes condições climatéricas que permitiram aos concorrentes desfrutar das belas paisagens que encontraram ao percorrerem as três principais lagoas da ilha de São Miguel.