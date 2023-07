Novo filme Gran Turismo: 87 anos da herança de competição automóvel da Nissan | AutoSport

A GT Academy foi uma iniciativa visionária da Nissan que transformou alguns jogadores de consolas em pilotos profissionais de desportos motorizados e agora vamos ficar a conhecer melhor a história e as ‘estórias’: o filme Gran Turismo vai estrear-se nos cinemas a 10 de agosto.

No novo filme Gran Turismo, vamos conhecer melhor os 87 anos da herança de competição automóvel da Nissan, que entre muitas outras coisas descobriu jovens pilotos através de iniciativas ousadas e inovadoras, como foi o caso da GT Academy, o programa que viu a Nissan transformar jogadores de consolas em pilotos profissionais de desportos motorizados. Uma odisseia celebrada no filme Gran Turismo da Sony.

Este vai ser um espetáculo cinematográfico emocionante, com a história da inovadora Nissan GT Academy a assumir o centro do palco no filme Gran Turismo da Sony! Em 2008, a Nissan quebrou barreiras ao introduzir a competição radical “de jogador a piloto”, uma iniciativa ousada que transformou os melhores jogadores de Gran Turismo em pilotos profissionais de competição em desportos motorizados. Esta parceria visionária com o jogo Gran Turismo desafiou a noção do que era preciso para ser um piloto, abrindo portas para aspirantes a talentos em todo o mundo.

O filme Gran Turismo vai estrear-se nos cinemas a 10 de agosto, no que será um tributo ao espírito ousado da GT Academy! O filme Gran Turismo leva o público numa viagem arrebatadora, mostrando a mistura emocionante de provas virtuais e reais que a GT Academy introduziu e que deixou como um legado único da Nissan para o mundo das competições automóveis.