Novas Energias: Eco-Rally de Proença-a-Nova com muitas estreias

A terceira etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” arranca já no próximo sábado, dia 27 de julho, com partida marcada para as 14h00, no Parque Urbano Comendador João Martins, em Proença-a-Nova.

A quarta edição do EcoRally Proença-a-Nova, inserida naquele que é o único campeonato de desporto automóvel em Portugal em que só podem participar veículos 100% elétricos, terá cerca de 25 participantes e é, pela primeira vez, organizada pela Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra, presidida por João Azeiteiro.

Esta etapa do campeonato de Portugal – que este ano integra sete provas discutidas na modalidade de regularidade e eficiência, onde o que conta não é a velocidade, mas sim que as médias de circulação não sejam inferiores ou superiores às estipuladas pelo organizador – será disputada em duas secções, com 18 setores de regularidade, uma secção a contar para a Eficiência Energética e uma Street Stage, num percurso total de 227 Km.

A Cerimónia do Pódio e a consagração dos vencedores será no dia 28, às 13h00, no Parque Urbano Comendador João Martins.

O rally passará por diferentes zonas do território de Proença-a-Nova, como explica João Azeiteiro, diretor da prova: “90% da prova é nova e vamos passar por estradas que nunca foram percorridas nas últimas três edições. O objetivo do primeiro dia é visitar a parte norte do concelho e passar por algumas das Praias Fluviais que existem em Proença-a-Nova. No domingo iremos percorrer a zona mais a sul do concelho. O final será em Proença-a-Nova, onde vamos contar com a Street Stage na Variante Sul de Proença-a-Nova, que termina este EcoRally”.

Depois de Proença-a-Nova, o “Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO” segue para Vila Nova de Gaia onde nos dias 7 e 8 de setembro, dará seguimento à missão de unir o desporto automóvel às questões ambientais, procurando sensibilizar o grande público para a importância das energias alternativas e para a descarbonização no desporto automóvel.