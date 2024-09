Nova atualização do EA Sports F1 24, o jogo oficial da Fórmula 1

Carros da temporada 2024 da Fórmula 2, Eventos Temáticos de Oliver Bearman, Jack Doohan e da lenda do automobilismo Ayrton Senna, e ainda o regresso do Elimination Mode aparecem na última atualização

A Electronic Arts lança a sua terceira temporada de conteúdo para o EA SPORTS F1 24, o videojogo oficial do Mundial de Fórmula 1, a 18 de setembro. A 3ª temporada apresenta aos jogadores os novos carros da Fórmula 2 de 2024 e traz de volta o Elimination Mode.

A atualização celebra o futuro da modalidade com eventos especiais inspirados nas estrelas em ascensão Oliver Bearman e Jack Doohan e comemora a carreira inspiradora do ícone do automobilismo Ayrton Senna.

Os fãs podem mergulhar na próxima geração de talentos com a estreia dos carros e pilotos de Fórmula 2 de 2024 no F1 World. Os eventos de F2 Track Mastery vão desafiar os jogadores a colocar o carro ao seu ritmo em circuitos icónicos como Silverstone, Spa-Francorchamps e Lusail International Circuit. Exclusivo da F2, o tão amado Elimination Mode regressa por tempo limitado, o que irá permitir aos jogadores competir numa corrida de ‘mata-mata’ online e lutar pelo conjunto de equipamentos ‘Neon Drive’.

Os jogadores podem esperar por novos desafios, cenários de corrida e um Podium Pass atualizado, além de recompensas exclusivas no videojogo. Com esta atualização, os fãs podem ajudar Jack Doohan a lutar contra os maiores nomes da grelha de partida, conquistar o Cenário de Corrida de Oliver Bearman para conquistar o seu capacete do GP da Arábia Saudita de 2024, enfrentar um novo Pro Challenge e homenagear a ilustre carreira da lenda brasileira Ayrton Senna.

“A 3ª temporada tem tudo a ver com abraçar o futuro empolgante do automobilismo”, disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da EA SPORTS™ F1® 24. “Estamos ansiosos para destacar a F2, o verdadeiro terreno fértil para as estrelas futuras da F1, com talentos em ascensão como Oliver Bearman, Kimi Antonelli e Jack Doohan. Também estamos entusiasmados em homenagear Senna, que continua a ser uma grande fonte de inspiração para os jovens pilotos de hoje.”

EA SPORTS™ F1® 24 está disponível para a PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC via EA App, Epic Games Store e Steam. Mais detalhes sobre os horários de cada evento podem ser encontrados aqui. Para te manter atualizado com as últimas notícias e informações sobre jogos de F1® da EA SPORTS, visita o site do jogo de Fórmula 1® e segue os canais sociais.