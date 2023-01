Noruega vence Taça das Nações ROC com espetacular performance de Oliver e Petter Solberg | AutoSport

Pai e filho conquistaram a Taça das Nações da 32ª Corrida dos Campeões realizada na Suécia. Um desempenho tremendo de Petter e Oliver Solberg, que bateram Thierry Neuville e Felipe Drugovich da equipa All Stars na final da Taça das Nações desta manhã, deu a vitória à Noruega. Oliver Solberg esteve imbatível e nem mesmo “pesos pesados” do automobilismo como Sébastien Loeb, Mattias Ekström, Johan Kristoffersson ou Neuville por exemplo, foram capazes de ultrapassar o jovem piloto.

Para chegarem à discussão final do título por nações com a equipa All Stars, os Solberg bateram a França (Adrien Tambay e Sébastien Loeb), repetindo o feito com a Suécia na meia final (Ekström e Kristoffersson), enquanto Thierry Neuville e Felipe Drugovich, que fez a sua estreia numa competição na neve, começaram por bater Travis Pastrana e Tanner Foust da equipa dos EUA, continuando a sua caminhada rumo à final deixando para trás a equipa Alemanha de Sebastian Vettel e Mick Schumacher.

Nas final, ao contrário do que tinha acontecido nas eliminatórias anteriores em que contava o tempo total dos pilotos em 4 corridas, era campeão a dupla que vencesse mais corridas nas 5 disponíveis. Começou Thierry Neuville por bater Petter Solberg, enquanto Oliver venceu na corrida seguinte contra o campeão da Fórmula 2 de 2022 Drugovich. O piloto brasileiro que se esforçou bastante apesar de estar muito longe do seu ambiente natural, voltou a perder frente a Petter Solberg. Com 2-1 favorável aos Solberg, Neuville enfrentou Oliver na corrida que podia dar o título à equipa da Noruega. Sem dar qualquer hipótese ao piloto belga, Oliver Solberg venceu e festejou com o seu pai em cima do carro com a bandeira da Noruega o título da Taça das Nações de 2023. Amanhã serão adversários, mas hoje “contaram” uma história bonita, que até emocionou os pilotos adversários nesta competição muito amigável.

Destaque ainda para a participação da equipa eROC que contou com dois dos melhores pilotos de simulador do mundo – Lucas Blakeley e Jarno Opmeer – que depois de baterem Valtteri Bottas e Mika Häkkinen na primeira eliminatória, apenas foram travados por Mick Schumacher e Sebastian Vettel. Também a dupla germânica deixou para trás a equipa da Grã-Bretanha composta por Jamie Chadwick e David Coulthard, antes de enfrentar os dois pilotos da simulação e atingir a meia final frente à All Stars.

Amanhã os pilotos esquecem o trabalho coletivo, tentando cada um bater os seus companheiros de profissão nos duelos, novamente a partir das 11 horas.

Como as condições da pista podem mudar rapidamente dependendo do tempo, não haverá lugar ao formato de grupos e em vez disso, usam um sistema de eliminatórias. As corridas do 1º round e do 16º round do ROC serão decididas em duas provas, trocando os pilotos de posições de partida de cada vez, tentando assegurar o máximo de justiça nos resultados finais. No caso de um empate no número de vitórias, o piloto com o melhor tempo total avança nas eliminatórias.

O ‘Race of Champions’ pode ser seguido através do canal de YouTube da competição.

‘Race of Champions‘

1ª Eliminatória

Adrien TAMBAY vs David COULTHARD

Felix ROSENQVIST vs Mick SCHUMACHER

Oitavos-de-final

Mika HAKKINEN vs Felipe DRUGOVICH

TAMBAY ou COULTHARD vs ROSENQVIST ou SCHUMACHER

Valtteri BOTTAS v sTom KRISTENSEN

Sebastian VETTEL vs Jamie CHADWICK

Sébastien LOEB vs Thierry NEUVILLE

Petter SOLBERG vs Oliver SOLBERG

Johan KRISTOFFERSSON vs Tanner FOUST

Travis PASTRANA vs Mattias EKSTRÖM

Foto: Race of Champions