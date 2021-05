Ni Amorim reeleito presidente da FPAK | AutoSport

Ni Amorim foi hoje reeleito presidente da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), para um segundo mandato [2021-2025], com um resultado de 83.5%.



Encabeçando a lista A, única que se candidatava a todos os órgãos estatutários federativos, já que a Lista B apresentou-se a sufrágio apenas ao Conselho de Comissários, o ex-piloto viu confirmado nas urnas o apoio: “Sem falsas modéstias, julgo ter razões para me sentir satisfeito, face ao expressivo número de votos que foram outorgados à minha equipa diretiva.



Só tenho que agradecer aos clubes e às associações filiadas a confiança em nós depositada, o que representa, também, uma responsabilidade acrescida para quem vai liderar os destinos do automobilismo português por mais quatro anos. A tarefa não tem sido fácil, especialmente a partir do momento em que o mundo foi afetado pela pandemia, mas estou confiante em relação ao futuro”, declarou Ni Amorim depois de conhecer o desfecho da votação.

Na contagem de votos apurou-se que a Lista A, encabeçada por Ni Amorim, recolheu 83% dos votos, enquanto a Lista B, concorrente ao Conselho de Comissários, teve 12.9%, não elegendo qualquer elemento para aquele órgão estatutário.

Os elementos agora eleitos tomam posse dos respetivos cargos no dia 14 de junho, na sede da FPAK, em Lisboa.

Resultados Eleitorais

ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS FPAK 2021-2025

Na Assembleia Geral Eleitoral que decorreu hoje, dia 12 de maio, votaram 85 Delegados dos Associados da FPAK, do universo de 111 Delegados com capacidade eleitoral ativa. Os resultados desta votação foram os seguintes:



ASSEMBLEIA GERAL, PRESIDENTE, DIREÇÃO:

LISTA A – 71 VOTOS

EM BRANCO – 4 VOTOS

NULOS – 10 VOTOS

CONSELHO DE COMISSÁRIOS:

LISTA A – 69 VOTOS

LISTA B – 11 VOTOS

EM BRANCO – 3 VOTOS

NULOS – 2 VOTOS

CONSELHO FISCAL:

LISTA A – 71 VOTOS

EM BRANCO – 4 VOTOS

NULOS – 10 VOTOS

CONSELHO DE DISCIPLINA:

LISTA A – 71 VOTOS

EM BRANCO – 4 VOTOS

NULOS – 10 VOTOS

TRIBUNAL DE APELAÇÃO NACIONAL:

LISTA A – 71 VOTOS

EM BRANCO – 4 VOTOS

NULOS – 10 VOTOS

Para todos os Órgãos Estatutários da FPAK, foi eleita a Lista A – Ni Amorim que obteve a maioria dos votos.

A Lista B – Eduardo Portugal Ribeiro, candidata ao Órgão Estatutário – Conselho de Comissários, não reuniu votos suficientes para eleger membros, pese embora a aplicação do método de Hondt.