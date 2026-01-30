Ni Amorim na Gala dos Campeões 2025: “FPAK Junior para 2026, vêm aí muito boas notícias…”

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) aproveitou a Gala dos Campeões de 2025 para anunciar uma nova fase de expansão para 2026, com parcerias estratégicas com marcas automóveis a serem reveladas em breve. Além de enaltecer os sucessos desportivos do ano, a direção da FPAK vinculou o regresso de grandes competições internacionais ao país à “prova dada” de competência técnica dos clubes e organizadores nacionais durante os anos mais desafiantes do setor.

Muito boa noite.

Em nome da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estarem presentes na Gala dos Campeões de 2025.

Saúdo desde já todos os campeões de automobilismo e karting, sem esquecer todos os participantes, bem como os clubes, os organizadores, promotores, os oficiais de prova que estiveram envolvidos na última época desportiva. Excelentíssimo senhor Federico Nunes, vereador de desporto da Câmara Municipal de Cascais.

Excelentíssima senhora doutora Lídia Praça, vogal do Instituto Português do Desporto e Juventude, excelentíssimo senhor Dr. Manuel Daniel Monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal.

Excelentíssima senhora D. Anabela Reis, vice-presidente da Fundação do Desporto.

A excelentíssima senhora Dra. Maria João Cascais, presidente da ADOP. A excelentíssima senhora arquiteta Viana Gomes, Secretária do Comité Olímpico de Portugal, caros membros da direção, órgãos estatutários, comissão médica, representantes da Madeira e dos Açores.

É com um orgulho renovado que vos recebo nesta gala. Esta é a noite em que as luzes dos circuitos e a poeira dos ralis dão lugar ao brilho dos troféus. Mas acima de tudo é a noite em que celebramos a superação.

Cada um dos que hoje recebe este palco sabe que o sucesso não se constrói apenas com talento, mas também com sacrifício pessoal, com o apoio incansável dos patrocinadores, da equipa, da família e dos amigos.

Quero, no entanto, deixar uma palavra de reconhecimento a todos os que participam nas competições federativas, aos que praticam, aos que organizam, aos que divulgam e aos que acompanham, e também àqueles que, com esforço financeiro, muitas vezes significativos, levam o nome e a bandeira de Portugal além fronteiras nos mais diversos campeonatos internacionais.

Portugal tem estado na linha da frente do desporto, não apenas pelos excelentes resultados alcançados pelos nossos pilotos, como ficou bem patente na recente vitória de Paulo Fiúza no Dakar, mas também pela vitalidade das nossas competições. Vimos grelhas cheias, provas disputadas ao milésimo e sobretudo uma nova geração de talentos a afirmar-se, demonstrando que o futuro do automobilismo e karting em Portugal está em boas mãos.

Estar à frente desta federação tem sido um enorme desafio.

A verdadeira liderança passa também por reconhecer os momentos bons e os menos bons ao longo de todo este percurso. Mas chegados aqui, o meu objetivo para os próximos anos é muito claro: Deixar um desporto melhor organizado, melhor estruturado, melhor planeado e mais ajustado à realidade atual.

Não conseguiremos agradar a todos, nunca se consegue, mas conseguiremos tornar o automobilismo e o karting desportos de excelência para muitos. Esse mérito não é apenas meu ou da minha direção, é de todo o staff da FPAK que diariamente contribui para termos um desporto melhor.

O meu compromisso será garantir que a FPAK continua a ser uma instituição sólida, respeitada nacionalmente e internacionalmente e, acima de tudo, útil aos seus praticantes. O meu legado será o vosso sucesso.

Olhando especificamente para 2025, não posso deixar de sublinhar alguns marcos que transformaram a nossa operação e a nossa presença no terreno. A captação de novos talentos é um deles.

O trabalho desenvolvido no FPAK Junior Team nos ralis, na velocidade e na montanha é prova disso.

A aposta no karting, tanto a nível nacional como regional, tem produzido resultados positivos.

Destaco ainda a preocupação crescente com a sustentabilidade ambiental, os investimentos na segurança e na formação dos oficiais de prova, bem como a informatização dos serviços da FPAK, aspectos de primordial importância para o futuro da federação.

E agora deixem-me fazer um parênteses, já que falamos de formação. Faz hoje 15 dias, este fim de semana, recebemos no centro do país, 600 a oficiais de prova e nas formações que se realizaram.

Eu sei que a qualidade dos formadores é indiscutível, é muito boa, isso ajuda a cativar os formantes, mas 600 pessoas em dois dias é um enorme sinal de vitalidade do nosso desporto.

Queria agradecer ao conselho de comissários desportivos, na pessoa do senhor presidente a ação que fizeram e desejo as felicidades para que de hoje a oito dias estejam na Madeira com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma competência e a seguir nos Açores.

Também ao nível organizativo temos dado passos firmes, o que se reflete no reconhecimento internacional do nosso trabalho e no regresso a Portugal de grandes competições nos próximos anos.

O regresso da Fórmula 1 ao nosso país é prova disso mesmo, mas também não é por acaso.

É preciso ver que há 4 e 5 anos, num momento muito difícil de pandemia, onde o dinheiro não interessava, não se pagou ‘fee’ nenhum a nenhum promotor, estivemos à altura das nossas responsabilidades.

Os nossos clubes, os nossos associados estiveram de parabéns e centenas que estavam presentes, que eu vi no Autódromo do Algarve, fizeram um excelente trabalho. E, portanto, não é por acaso e não é só por causa do dinheiro que a F1 volta a Portugal, é porque temos provas dadas.

Minhas senhoras e meus senhores, esta gala é vossa.

Celebremos o que conquistamos e encaremos o futuro com ambição, responsabilidade e paixão pelo desporto. Aposto muito na renovação. Creio que no início do mês de fevereiro até ao dia 12, 13, vamos apresentar e as linhas gerais do FPAK Junior para 2026. Não posso, infelizmente, hoje dizer do que se trata, mas posso vos dizer, vêm aí muito boas notícias num conjunto de um trabalho efetuado entre a federação e as marcas de automóveis em Portugal. Desejo-vos um bom ano e muito obrigado pela vossa presença.