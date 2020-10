Ni Amorim (FPAK): “Plano de contingência foi bem feito e está a ser bem executado”

Em tempos de pandemia, o desporto automóvel nacional pelo menos dentro do que é conhecido – continua sem registar casos, algo que deixa Ni Amorim orgulhoso, como fez questão de sublinhar: “Mostra que a FPAK tem lidado com a retoma de forma muito cautelosa e com segurança. A quantidade de provas desde junho em regiões sem casos Covid ou quarentenas sem casos positivos revela que o nosso plano de contingência foi bem feito e está a ser bem executado. No dia a seguir ao futebol, em junho, anunciar o seu regresso, a FPAK retomou a atividade e dez dias depois realizou a primeira prova internacional na Europa, as 24 Horas Creventic, no Autódromo de Portimão, quando havia profetas da desgraça a dizerem que não deveria haver corridas esta época. Vivemos uma pandemia, sabendo que o inimigo é tão invisível quanto imprevisível e não sei o que poderá acontecer dentro de um mês, mas, felizmente, a primeira fase da retoma tem corrido muito bem”.