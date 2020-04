Ni Amorim (FPAK): “Situação complicada. Não podemos definir estratégias, pois não sabemos quando podemos retomar”

Ni Amorim, presidente da FPAK, falou com o 16Valvulas/AutoSport, revelando que amanhã há nova reunião da federação, onde serão tomadas novas decisões, e mostrou também a sua preocupação face ao momento que se vive no desporto automóvel nacional, nomeadamente devido aos “a preocupação é grande porque perderam-se muitas dezenas de provas, preocupa-me bastante a situação dos nossos associados, dos nossos licenciados que fizeram investimentos para a época, quer em viaturas novas quer em material para essas mesmas viaturas, preocupa-me imenso as equipas que vivem exclusivamente do motorsport e empresas que vivem direta e indiretamente, e portanto a situação é, neste momento, muito complicada”. Ouça a entrevista.

