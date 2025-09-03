Nelson Piquet Jr.: “Ganhar é ganhar, seja num carro barulhento ou num elétrico silencioso”

Foi um fim de semana especial no Estoril. Nelson Piquet Jr. regressou a Portugal não apenas para competir, mas também para assistir a um momento único: o regresso do pai, Nelson Piquet, às pistas, ao volante do icónico Brabham BT52.

O Brabham BT52 é um lendário carro de Fórmula 1 projetado por Gordon Murray para a equipa Brabham, especificamente para competir na temporada de Fórmula 1 de 1983, ano em que Nelson Piquet conquistou o seu segundo Campeonato Mundial. Notavelmente, foi o primeiro carro equipado com um motor turboalimentado a garantir um título de pilotos de Fórmula 1. Nelson Piquet Jr. que também esteve a competir neste fim de semana no Estoril, na Porsche Cup Brasil, acompanhou de perto a preparação para este regresso às pistas do pai Piquet e do BT52.

“Foi Dener [Pires, chefe da Porsche Cup Brasil] que pediu para organizarmos a vinda do meu pai”, revelou o piloto em conversa com o AutoSport. “Era um momento especial, era o aniversário dele. Já tínhamos tentado fazer isto com o Paulo Pinheiro, porque era o sonho dele ver o meu pai a andar no Autódromo do Algarve, mas infelizmente o Paulo faleceu. Mesmo assim queríamos concretizar essa homenagem. O grande sonho do Paulo era conhecer o meu pai. Depois da pista feita, queríamos muito levá-lo lá. Este carro era o sonho do Paulo Pinheiro. Por isso, acho que começou mesmo por aí, pela história e pelo respeito que eu e o Dennis tínhamos por ele. Infelizmente não conseguimos fazer no Algarve, mas ter sido aqui também foi muito especial.”

Assistir ao regresso de Nelson Piquet a um carro histórico foi um privilégio para o filho. “Infelizmente eu não estava vivo nessa época, mas ver o meu pai acelerar qualquer coisa já é uma emoção muito grande. Independentemente do carro, é sempre especial.”

A paixão pelas corridas

A familia Piquet tem uma ligação muito forte ao desporto motorizdo. Nelson e “Nelsinho” foram destaques na F1 e agora o genro de Piquet é Max Verstappen E a ligação até podia ter sido maior. “Na nossa família, só o meu pai teve uma carreira completa. Os meus irmãos praticamente não quiseram seguir. O Geraldo, o mais velho, ainda tentou, mas o meu pai já não estava tão presente para o ajudar a avançar. Acabou por ficar só eu a seguir esta vida de piloto.”

Quando olha para trás, não hesita em destacar momentos que marcaram a sua carreira. “A primeira vitória na NASCAR, o título na Fórmula E, o pódio na F1… foram todos momentos muito especiais para mim.”

O automobilismo hoje

Sobre o rumo atual do desporto motorizado, Piquet Jr. considera que não houve grandes mudanças desde que começou. “Na minha carreira, não mudou muito. Mudou muito dos anos 70 para os anos 2000, mas quando eu comecei, já estava relativamente parecido. A Fórmula 1 hoje está melhor, mais competitiva, mas no geral o desporto está muito semelhante. A Fórmula 1 está cada ano mais interessante, mais forte comercialmente. Hoje é muito maior do que era há 15 anos.”

Brasil: talento sem apoio da federação

O Brasil tem uma cultura de automobilismo muito forte com competições com números muito bons. Nelson Piquet Jr. acredita que a força do Brasil está na cultura automobilística do país que agora fica ainda mais reforçada com a chegada de novos talentos que já chegaram à F1 ou que estão cada vez mais perto:

“Temos campeonatos fortes, como a Porsche Cup Brasil que é muito bem organizada pelo Dener. A Stock Car é também forte, mas não tanto pela organização — que até nem é das melhores. É pela cultura automóvel do Brasil. Por mais que a economia sofra, há muita gente com condições de investir. Isso mantém a modalidade viva. E agora cada vez mais com a chegada de novos pilotos à F1. O automobilismo vive um bom momento. E não tenho dúvidas que há muitas mais pessoas a ver o Gabriel [Bortoleto ] do que na minha época. A F1 era 30% o tamanho que é hoje. Há mais publico, mais acesso, mais provas. Não dá para comparar com a minha época.”

Quanto ao papel da federação, não poupa nas palavras: “Nunca fizeram nada para ajudar os pilotos brasileiros. Nada. Zero. Muito diferente de França ou Inglaterra, onde as federações apoiam os jovens. No Brasil. A federação é uma porcaria, sempre houve muita corrupção e nunca tiraram a mão do bolso para ajudar pilotos brasileiros a chegar lá fora. ”

O futuro do desporto: elétrico ou combustão?

Com experiência tanto em carros a combustão como elétricos, Piquet Jr. vê o futuro depender menos da tecnologia e mais da política. “Tudo vai depender do lobby dos governos. Se decidirem que o futuro é combustível sintético, vamos ter motores híbridos. Se decidirem que é elétrico, vai ser elétrico. Não depende da tecnologia, depende das leis, dos incentivos fiscais, das decisões que forem tomadas. Os fabricantes vão seguir isso. Se dentro de alguns anos se deixar de apostar nos elétricos, a Fórmula E morre. Se for aposta forte, a competição cresce ainda mais.

E para si, o que conta é simples: vencer. “Ser campeão num carro elétrico ou ganhar com um motor a combustão… no fim, ganhar é ganhar. Pode ser um kart, um Fórmula 1, um carro com 100 ou 1000 cavalos. O que dá adrenalina é terminar na frente. O resto, o som ou a vibração, não faz diferença.”