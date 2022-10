Nasce o Troféu Desportivismo Rodrigo Vasconcelos no Ralicross nacional | AutoSport

Da união de esforços entre a Completa Mente e o Vouga Sport Clube, nasceu um novo troféu no Ralicross nacional com o objetivo de promover o desportivismo nesta disciplina e simultaneamente honrar a memória de Rodrigo Vasconcelos.

O formato do troféu é muito simples e todos quantos tenham participado em provas durante 2022, são candidatos a vencer: para tal basta ser o mais votado.

Nas verificações documentais do 48º Ralicross de Sever do Vouga, os participantes vão receber um boletim de voto, onde deverão escrever o nome daquele, que ao longo da época, melhor encarnou o espírito de desportivismo que deve reger a participação em provas de automobilismo.

“Entendemos que era tempo de homenagearmos a memória do Rodrigo. Apesar de tudo, o off-road nacional deve-lhe muito. Foi um dos fundadores da modalidade, ainda nos tempos do Autocross. Foi Director do Prova, piloto, fundou o Off-Road Portugal e durante anos, foi uma espécie de promotor oficioso do Autocross e do Ralicross.” Começa por explicar o Pedro Gil de Vasconcelos, gerente da Completa Mente.

“O Vouga Sport Clube sente-se honrado por ser, juntamente com a Completa Mente, uma das entidades empenhadas em promover este troféu. Uma singela, mas muito justa homenagem ao homem, ao profissional, que dedicou como poucos, grande parte da sua vida à paixão que o movia e que tantas vezes polémico, incompreendido, mas sempre perseverante, direto como hoje em dia existem poucos no meio do offroad nacional.” Declarou a direcção do Vouga Sport Clube, na pessoa de Paulo Tavares.

“Sempre houve uma ligação muito especial entre o Rodrigo e o Vouga Sport Clube. Além disso, foi em Sever do Vouga, na pista do Alto do Roçário, que o Rodrigo, pela última vez, assistiu a uma prova da modalidade que amava como ninguém e a que se dedicou como muito poucos. Por isso, esta homenagem não poderia ser noutro sítio.” Declarou o homem da Completa Mente.

“Foi em Sever que pela última vez o Rodrigo viu e cumprimentou amigos de longa data, se despediu de alguns e da modalidade que, quer alguns queiram ou não, muito lhe ficará a dever para sempre.”

“Terá para nós e, temos a certeza, para a família do Rodrigo um significado muito especial que este prémio seja votado e atribuído em Sever do Vouga.” Rematou Paulo Tavares

Assim, no próximo sábado, dia oito de outubro, todos os pilotos vão ser incentivados a votar, para eleger o mais desportista, o que demonstrou mais “fair-play” ao longo da época.