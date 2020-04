SIGA EM DIRETO: Corrida virtual de ‘combate’ ao COVID-19 a partir das 18h30

O programa da corrida terá inicio hoje às 18h30 com transmissão no canal de youtube oficial de António Félix da Costa, através do link direto em baixo com comentários a cargo de Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes, a dupla Nacional que dá voz habitualmente ao FIA Gran Turismo World Tour, competição mundial virtual de simuladores com chancela FIA. De salientar que esta iniciativa irá anda permitir a todos os fãs e gamers puderem participar na corrida junto dos seus ídolos, estando para isso reservado uma sessão de 3 horas de “time attack” (no servidor “António Félix da Costa) a partir das 14h, onde os seis mais rápidos garantem um lugar na corrida. Mais info sobre esta qualificação estará disponível nas redes sociais de António Félix da Costa e Tiago Monteiro.