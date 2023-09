Museu do Caramulo atribuiu a Rui Madeira o Prémio João de Lacerda 2023 | AutoSport

Rui Madeira foi distinguido pelo Museu do Caramulo, recebendo o prémio João de Lacerda. O prémio é a distinção máxima anual que é atribuída no âmbito do Caramulo Motorfestival.

A escolha de Rui Madeira teve como base a sua bem sucedida carreira desportiva nacional e internacional e a sua conduta desportiva, predicados que transformaram o consagrado piloto num autêntico embaixador dos ralis e do desporto automóvel dentro e fora das fronteiras de Portugal.

Para Rui Madeira, o prémio é “uma inesperada e agradável surpresa, pelo simbolismo e distinção, atribuído à minha dedicação e ajuda a este e a vários eventos Motorsport em Portugal. Confesso que fiquei emocionado com este prémio, pois desde pequeno sei o legado que esse grande senhor deixou com a criação do Museu do Caramulo”.

A cerimónia decorreu durante a entrega de prémios da 18ª edição do Caramulo Motorfestival, seguramente um dos maiores festivais motorizados realizados em Portugal e que foi organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal de 8 a 10 de setembro.

Acompanhado pela sua esposa e navegadora Paula Madeira, o “mundialista” viveu intensamente um evento que considera ter sido “bem organizado. Respira-se um ambiente fantástico, com muito convívio entre participantes e público. O principal objetivo da nossa presença passava pela diversão, mas com o pensamento de poder trazer para casa uma taça na companhia da minha navegadora, prêmio que nos faltou no Rali Spirit. Fiquei muito feliz por termos conseguido ganhar o Grupo N e fazer um Top 10”.