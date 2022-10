Motorsport Games: Manuel Espírito Santo conquista medalha de prata para Portugal | AutoSport

Portugal conquistou uma medalha de prata nos FIA Motorsport Games depois do segundo lugar conquistado por Manuel Espírito Santo na Fórmula 4.

O Team Portugal nos FIA Motorsport Games conseguiu arrecadar uma Medalha de Prata. Manuel Espírito Santo esteve imparável durante todo o fim de semana e depois de ter sido segundo classificado na ‘Qualifying’ Race, conseguiu novamente o segundo lugar na Corrida Final numa modalidade que se apresentava como a mais difícil e exigente com um leque de pilotos muito experientes. Uma medalha merecida, a primeira conquistada por Portugal nas duas edições dos jogos.

Apoiado por toda a equipa portuguesa, Manuel Espírito Santo não escondia a felicidade por este resultado: “Estou muito contente com este resultado. Foi uma excelente corrida e ver a bandeira de Portugal no pódio foi muito gratificante. Foi um fim-de-semana muito especial com a presença e apoio de todos os outros pilotos portugueses. Espero continuar a representar Portugal da melhor forma e a conseguir resultados semelhantes”, disse.

Rodrigo Seabra e Francisca Queiroz alinharam hoje nas duas corridas finais do Karting Sprint Júnior e Karting Sprint Sénior. Seabra largou da nona posição da grelha e procurava um bom resultado, mas a sequência de lutas e toques de adversários acabou com a sua corrida. O mesmo aconteceu a Francisca que foi envolvida numa carambola que pôs fora de prova 12 pilotos. Apesar do desfecho não ter sido o esperado, a evolução e dedicação de ambos os pilotos foi notária.

Terminada a participação portuguesa nos FIA Motorsport Games, os Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados, Ni Amorim não escondia o orgulho da representação portuguesa: “O Manuel Espírito Santo está de Parabéns pelo excelente resultado assim como todos os outros pilotos. A Fórmula 4 apresentou-se com um vasto número de concorrentes e todos eles muito bons e com as medalhas na mira. Estou certo de que esta medalha vale ouro para o Manuel como para Portugal”, começou por dizer.

“Todos lutaram pelos melhores resultado, deram o seu melhor, nunca baixaram os braços, foram à luta, mas sobretudo apoiaram-se e entreajudaram-se o que é pouco comum nos dias de hoje em alta competição. Foram uma verdadeira equipa com um espírito que deve ser replicado. Agradeço a todos o empenho e que continuem a fazer o seu melhor pelo nosso desporto”, disse o Presidente da FPAK.