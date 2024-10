Motorshow AutoClássico: programa recheado e diversificado

Do programa desportivo do evento constaram também o Troféu Porsche Clube de Portugal, o Drift Show, diversos desfiles temáticos e a habitual grande animação do paddock, tanto para os mais graúdos como para os miúdos, com realce para as concorridíssimas sessões de autógrafos com alguns dos melhores pilotos presentes, de Tiago Monteiro a Sergi Perez, passando por Ricardo Teodósio, Miguel Fuster, Bernardo Sousa e Sergio Vallejo.

E foram precisamente estes pilotos que fizeram co-drives com muitos convidados ao longo dos três dias do Motorshow autoClássico, para gáudio dos felizes contemplados.

Pedro Ortigão, um dos responsáveis da XRacing, mostrou-se satisfeito com esta edição: “Quando retomámos, no ano passado, a parceria com a Eventos Motor, fizemo-lo com o propósito de voltar a colocar o Motorshow num patamar elevado e creio que esta edição foi já um passo sólido nesse sentido, tal a qualidade dos pilotos e dos carros presentes. Estamos também seguros de que, para o ano, vai ser ainda melhor e assim é que tem de ser.

“Gostaria também de realçar a imensa enchente de público no Motorshow, tanto no paddock como acima de tudo nas bancadas, apesar da chuva. É reconfortante sentir este «abraço» de tantos aficionados que estiveram na Exponor e a todos damos sinal do nosso profundo agradecimento. Agora, já estamos a pensar na próxima edição e importa dizer que esta parceria renovada com a Eventos Motor é para nós motivo de grande satisfação”.

O Motorshow autoClássico 2024 chegou ao fim, este domingo, e foi um grande sucesso a todos os níveis, o que pode ser muito bem demonstrado pelas dezenas de milhares de pessoas que passaram pela Exponor ao longo dos três dias do evento. 2025 é já daqui a um ano…