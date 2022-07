Motorshow Autoclássico Porto regressa à Exponor… e traz Marcus Grönholm | AutoSport

O Motorshow Autoclássico Porto está a preparar o seu regresso e é tempo de começarmos a desvendar as primeiras informações relativas à edição deste ano, que de novo decorrerá na Exponor em paralelo com o Salão Autoclássico, e desde já com a certeza de que irá reunir alguns dos nomes mais sonantes do desporto automóvel nacional.

Este será um regresso muito aguardado após dois anos em que não se realizou devido ás condicionantes de saúde pública, o que contribuirá seguramente para uma maior adesão de pilotos e de público que ansiosamente fazem chegar das mais diversas formas, questões sobre a próxima edição.

Uma das novidades que é desde já possível confirmar prende-se com o nome do piloto convidado, e este ano o Top Driver será o finlandês Marcus Grönholm – 2 vezes Campeão do Mundo de Ralis, 5 títulos nacionais na Finlândia, 150 ralis disputados e detentor de 30 vitórias em provas do Mundial de Ralis, Grönholm é mais uma das estrelas que dispensa apresentações e que irá engrossar a lista de individualidades que já marcaram presença no Motorshow Autoclássico Porto.

O percurso, depois da inovação de 2019, não vai sofrer alterações – mil e seiscentos metros de extensão, incluindo um salto, e totalmente desenhado no exterior dos pavilhões da Exponor, na prática o mesmo traçado que foi do agrado dos participantes e agora será reeditado em 2022 com ainda melhores condições para o público. Um misto de zonas técnicas que visam o espetáculo, ao qual se juntam zonas mais rápidas que permitem apreciar a velocidade de pilotos e máquinas e vão voltar a aquecer o asfalto da Exponor em Matosinhos. De recordar que na última edição (2019) o vencedor do troféu Piloto Motorshow foi discutido até á derradeira passagem entre Mário Barbosa e Alexandre Camacho, tendo o último carimbado a vitória numa intensa final.

O Motorshow Autoclássico Porto é organizado desportivamente pelo Clube Automóvel de Lousada, que continua atento a privilegiar o espetáculo e a proximidade do público com os concorrentes, sem esquecer a segurança e a emotividade.

A atividade em pista decorrerá novamente durante os 3 dias, com treinos livres durante a sexta-feira dia 30, e qualificações nos dias 1 e 2, antecedendo as finalíssimas de onde sairá o Piloto Motorshow 2022, na tarde de Domingo.

As inscrições para os concorrentes ao Motorshow Autoclássico Porto abrem no dia 15 de Agosto, sendo que as informações sobre este tema serão divulgadas mais próximo dessa mesma data. De relembrar que dado o número limite de inscrições disponível, é aconselhável que as inscrições sejam efetuadas o mais cedo possível para que maximizem as chances de garantir um lugar. O número de interessados é já elevado e voltará a existir a habitual seleção levada a cabo pela organização, com a ordem de inscrição a ser igualmente um dos critérios de ponderação a avaliar em conjunto com os restantes critérios.

Em breve serão divulgadas mais informações sobre esta edição do Motorshow Autoclássico Porto, evento que em conjunto com o Salão Autoclássico atrai anualmente até à Exponor milhares de visitantes, e este ano não será seguramente diferente.