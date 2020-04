Motor Sponsor junta painel: Preparar o regresso em segurança

A Motor Sponsor vai juntar personalidades da aviação, comércio, indústria e medicina para preparar plano de regresso à atividade em segurança.

Regressar à normalidade ainda é uma miragem. Voltar à atividade com todas as medidas de segurança é necessário. Planos de ação que garantam a não propagação do covid-19, são uma prioridade para diversos setores. Foi nesse sentido que André Marques da Motor Sponsor, criou um painel de discussão semanal para partilha de informação entre personalidades de diversos setores, de forma a acelerar este processo de adaptação para todos.

“Trabalhamos a fundo para que assim que seja permitido voltar à ação tenhamos tudo pronto para começar, em segurança. Com a partilha de informação entre os diversos setores, conseguimos andar todos mais depressa e mais importante ainda, garantir que vamos ter locais seguros para todos. O meu agradecimento a todos os envolvidos pela resposta afirmativa para participarem neste painel de discussão” concluiu o mentor da iniciativa.

Setores e personalidades envolvidas: