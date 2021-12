Motor Sponsor cria curso exclusivo de Condução Defensiva para o Inverno | AutoSport

Uma atitude consciente e uma postura preventiva ao volante são as melhores formas de prevenir acidentes. Ao mesmo tempo, um conhecimento aprofundado de cada viatura permite garantir a segurança de condutor e passageiros.



Numa altura em que o inverno veio para ficar, a Motor Sponsor, empresa responsável pela organização de eventos para algumas das mais cotadas empresas do setor, com destaque para Grupo Salvador Caetano, Grupo Santogal, Grupo C. Santos VP ou SIVA, e competições de âmbito nacional de grande expressão, como o Troféu C1 Learn & Drive e as Single Seater Series, criou um curso exclusivo de Condução Defensiva de Inverno com base no seu profundo know-how na área automóvel.



O curso divide-se em dois módulos, teórico e prático, e proporciona aos participantes um conhecimento detalhado das suas viaturas pessoais, capacitando-os para prevenir acidentes muito mais eficazmente. Para tal, o curso é realizado com os participantes ao volante da sua viatura pessoal, sempre acompanhados por um instrutor, num ambiente controlado e com todas as normas de segurança garantidas.



O curso de Condução Defensiva de Inverno é direcionado para particulares e empresas, destina-se a condutores com Carta de Condução B ou superior e tem uma duração total de 4h. Para maior comodidade de todos os participantes, a Motor Sponsor disponibiliza o agendamento prévio, com flexibilidade de horários e locais, de norte a sul do país.



Módulo Teórico

A componente teórica centra-se na postura a adotar para uma condução segura, a fim de antecipar situações de perigo, prevenir acidentes e reagir em cada contexto; em como identificar e analisar os pontos de segurança chave em cada veículo e conhecer as diferenças de comportamento de uma viatura perante diferentes cenários (limites de aderência, desvio de obstáculos, situações de perigo iminente); e, por último, em saber ler as características e alterações do meio envolvente (número de veículos, condições do piso, condições climatéricas, entre outros) e qual a postura conforme a adotar.



Programa:

– Check up do veículo;

– Sistemas de segurança (ativa e passiva);

– Condução diurna e condução noturna;

– Técnicas de condução defensiva;

– Tempos de reação e distâncias de travagem e paragem;

– Análise das condições do piso e ambiente envolvente;

– Teste de competências (escolha múltipla).



Módulo Prático



A componente prática proporciona aos participantes um conhecimento aprofundado sobre as características e reações das suas viaturas pessoais em cada contexto; ajuda-os a desenvolver competências de condução defensiva para os diferentes ambientes; e capacita-os para antecipar situações de perigo e para reagir perante imprevistos.



Programa:

– Check up do participante ao seu veículo;

– Regulação da posição de condução;

– Análise da condução do participante num percurso em ambiente real;

– Identificação e correção pelo instrutor dos pontos a rever pelo participante e repetição do percurso em ambiente real;

– Distância de travagem em situação de pisos seco e molhado;

– Distância de paragem em situação de pisos seco e molhado;

– Desvio de obstáculos em contexto de pisos seco e molhado;

– Teste de competências (realização de um percurso onde os participantes são postos perante várias das situações abordadas nos módulos teórico e prático).



O curso de Condução Defensiva de Inverno | Motor Sponsor confere um certificado a todos os participantes. Confira as datas e locais disponíveis através do e-mail: [email protected]