Moto vitoriosa de Miguel Oliveira no Estoril Classics | AutoSport

Gostava de ver de perto a moto que Miguel Oliveira levou ao triunfo no Grande Prémio da Catalunha em 2021? Vai poder vê-la no paddock do Estoril Classics durante o evento que terá lugar entre os dias 6, 7 e 8 de Outubro .

Este ano as grandes máquinas do motociclismo mundial regressam àquele que é um dos maiores eventos de clássicos do mundo, com a presença da The Amicable Spirit of Speed, um clube de âmbito europeu que se compromete a manter as grandes máquinas da história da modalidade de duas rodas.

Para a edição deste ano do Estoril Classics, esta organização traz até nós a belíssima KTM RC16 com a qual Miguel Oliveira competiu no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2021, exibindo no seu palmarés o aclamado triunfo no Grande Prémio da Catalunha.

A máquina austríaca esteve ao serviço entre 2016 e 2022, tendo durante esse período levado à vitória Miguel Oliveira, por cinco vezes, e Brad Binder, duas, conquistando ainda dezoito pódios divididos pelo português, o sul-africano e Pol Espargaró.

Para estes resultados contribuíram os mais de 265 cv de potência desenvolvidos pelo V4 de 1000 cc capaz de rodar a 18500 rpm, deslocando com facilidade um chassis tubular, cujo conjunto pesava apenas 160 kg.

A impressionante KTM RC16 estará presente no paddock do Estoril Classics, sendo uma das suas muitas atracções. Ao longo do fim-de-semana, a moto do piloto português pode ser vista de perto pelos adeptos sendo-lhes ainda explicado pelos responsáveis The Amicable Spirit of Speed alguns dos segredos tecnológicos que permitiram a Miguel Oliveira triunfar por cinco vezes no mais importante campeonato de duas rodas do mundo.

Este é mais um dos motivos pelos quais se espera uma romaria ao Autódromo do Estoril nos dias 6, 7 e 8 de Outubro, fazendo ainda parte do programa o regresso da Fórmula 1 a Portugal, o Iberian Historic Endurance e diversas competições da Peter Auto que trazem até ao nosso país carros que fizeram história no automobilismo mundial desde a década de 1950 quase até aos nossos dias.

Os bilhetes para o paddock estão já à venda (no website oficial do Estoril Classics, na BoL, e também fisicamente na FNAC, Worten, El Corte Inglês e CTT Correios), prevendo a organização que esgotem ainda antes do início do evento, uma vez que são esperadas mais de trinta mil pessoas.

A entrada no paddock terá o custo de 20 euros na sexta-feira e 30 euros nos restantes dias, ou 50 euros para todo o evento, podendo os seus titulares aceder ao “Food & Brand Village”, ao passo que o acesso à bancada A é gratuito.

O Estoril Classics de 2023 mostra ter todos os ingredientes para ser ainda mais apelativo para os adeptos da velocidade e pelas suas famílias, esperando-se um fim-de-semana de celebração da paixão pelo desporto motorizado.