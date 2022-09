Morreu Sua Majestade a Rainha Elizabeth II | AutoSport

O AutoSport lamenta profundamente a morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, que há mais de 70 anos dedicava a sua vida a servir o seu reino, e o seu povo.

Inspirou muitas gerações em todo o mundo, sempre agiu com tolerância, gentileza e equilíbrio. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à sua família e aos seus súbditos, muitos deles que, tantas vezes passaram e continuam a passar pelas páginas do nosso jornal.