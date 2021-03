Morreu Sabine Schmitz, a ‘Rainha do Nurburgring’

Hoje é um dia triste para a comunidade dos ‘motores. Sabine Schmitz, a rainha do Nürburgring, perdeu aos 51 anos a sua luta contra um cancro que a assolava desde 2017, e que a levou a retirar-se das pistas, especialmente do Nurburgring Nordschleife.

Há cinco anos, quando comunicou a sua despedida dos circuitos, fê-lo com um “vemo-nos no Ring’. Infelizmente para todos nós, não voltou a fazer a sua magia naquela pista.

Conhecida como a ‘Rainha do ‘Ring’, Sabine Schmitz era uma das mais famosas frequentadoras do mítico traçado alemão, levando no banco do passageiro do seu carro aqueles que preferiam não se arriscar nas 73 curvas que compõem o circuito de Nordschleife. “Era uma mulher que metia ‘medo’ a muitos homens”. Ganhou 24 Horas de Nurburgring duas vezes, em 1996 e 1997.

Tornou-se mais conhecida fora da Alemanha quando se juntou à equipa do Top Gear, ainda nos tempos da BBC. À família, e aos amigos, o Autosport endereça as suas mais sentidas condolências.