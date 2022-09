Morreu Pedro Cordeiro | AutoSport

Aos 82 anos, morreu o antigo responsável pela Comissão de Todo-o-Terreno da FPAK, Pedro Cordeiro, elemento que durante décadas trabalhou em prol do desporto automóvel nacional, nomeadamente no Todo-o-Terreno, sendo pioneiro em muitos dos avanços que a modalidade teve no nosso país.

Trabalhou durante muito tempo como Observador da FPAK e mais recentemente era assessor da Direção FPAK.

À sua família e amigos o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.

O velório será amanhã a partir das 19.00 horas, na Igreja de São Domingos de Benfica e o funeral na Quarta-feira, às 14 horas no Cemitério de Benfica.