Hoje é um dia de imensa tristeza para o desporto motorizado português. Morreu Luiz Caramelo, um dos mais dedicados defensores e protagonistas do automobilismo em Portugal. Com a notícia do seu falecimento, recordamos um percurso de vida que, ao longo de mais de 40 anos, esteve profundamente enraizado nas corridas, nos bastidores e na organização do desporto automóvel.

Luiz Caramelo começou a sua carreira no jornalismo especializado nos anos 80, primeiro no Jornal Motor e, mais tarde, no AutoSport, com uma breve passagem pelo Volante, antes de regressar ao AutoSport, onde dedicou boa parte da sua vida a relatar com precisão e paixão os momentos mais emblemáticos do automobilismo nacional. Não foi apenas um jornalista; foi um verdadeiro entusiasta e amante do desporto motorizado, que sabia transformar as histórias da pista em narrativa viva para o público.

Durante muitos anos, atuou como Press Officer do Automóvel Club de Portugal, destacando-se no Rali de Portugal e em diversos outros eventos. Esteve ligado à Escuderia Castelo Branco, no seu constante empenho em promover e preservar o desporto automóvel, chegou a candidatar-se à vice-presidência da FPAK, junto com Artur Lemos e Mário Feio, reforçando o seu compromisso com a comunidade automobilística.

Nos últimos anos, esteve ligado ao Clube de Motorismo de Setúbal e ajudou a resgatar eventos icónicos, como a histórica Rampa da Arrábida, em 2019, e fez regressar os ralis a Sintra, em 2018, com o regresso do Rali das Camélias.

A sua dedicação e paixão foram notáveis, tanto no jornalismo quanto na organização de provas e eventos. Em nome do AutoSport, que tantas vezes contou com o seu apoio e colaboração, expressamos as nossas mias sentidas condolências à família e aos muitos amigos de Luiz Caramelo.

Hoje, o automobilismo português perde um dos seus maiores defensores.

Que descanse em paz.