Morreu Jean Graton: Michel Vaillant perdeu o seu ‘pai’

Jean Graton, criador da banda desenhada Michel Vaillant, morreu esta quinta-feira em Bruxelas, aos 97 anos. As suas aventuras ‘automobilísticas’ tocaram muitos milhões de leitores.



Jean Graton morreu aos 97 anos de idade, em Bruxelas, rodeado pela sua família. Dedicou a vida à banda desenhada, boa parte dela ao desporto motorizado, já que foi ele o criador de Michel Vaillant, em 1957. O primeiro álbum de Michel Vaillant foi publicado em 1959, o “Grande desafio”. Criou de imediato Steve Warson, como opositor de Michel Valiant, mas acabou por simpatizar com a personagem e tornou-os amigos quase inseparáveis, tornando-o co-herói. Com Michel Vaillant, retratou muito bem o desporto motorizado nas suas várias vertentes.



Em comunicado de imprensa escrito conjuntamente pela sua família e pela Fundação Jean Graton lembra que “entre os leitores de Michel Vaillant, vários tornaram-se pilotos de F1 ou jornalistas”.