Morreu Carlos Costa

O desporto automóvel ficou mais pobre com o falecimento do leiriense Carlos Costa, aos 68 anos, em 27/01/2021. Foi piloto de karting e Todo-o-Terreno e, como grande aficionado do todo terreno, foi um dos grandes mentores e obreiros da primeira prova de 24H TT em Portugal, Soure/1996. À família e amigos o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.