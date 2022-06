Morreu Armando Pinto (ACDME) | AutoSport

Morreu Armando Pinto, mítico líder da ACDME, até 2014, altura em que passou a ‘pasta’ a Carlos Lisboa. Juntamente com António Lima, no final dos anos 70 criaram a Associação de Comissários Desportivos e Motorizados do Estoril (ACDME), que Armando Pinto conduziu, até 2014.

Era o Associado Nº 1 do clube, a quem ‘deu’ boa parte da sua vida, sendo desde sempre a face visível da ACDME. À sua esposa, D. Adília Pinto, restante família e amigos, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.