Montemor-o-Velho recebe abertura do Campeonato de Portugal de Drift
O fumo das borrachas e o roncar dos motores estão de volta. Nos próximos dias 28 e 29 de março, Montemor-o-Velho transforma-se no epicentro do Campeonato de Portugal de Drift que arranca a temporada com 35 equipas inscritas.
O evento marca o início de uma temporada que promete ser das mais competitivas de sempre, reunindo os melhores pilotos nacionais e internacionais nas categorias Pro e Semi-Pro.
As duras batalhas estão de volta, onde a precisão e a proximidade entre carros desafiam as leis da física. O circuito desenhado em Montemor-o-Velho exige a máximo de técnica e concentração. Uma oportunidade única para os fãs da modalidade verem de perto as máquinas preparadas e interagirem com pilotos e equipas.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI