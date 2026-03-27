Montemor-o-Velho recebe abertura do Campeonato de Portugal de Drift

O fumo das borrachas e o roncar dos motores estão de volta. Nos próximos dias 28 e 29 de março, Montemor-o-Velho transforma-se no epicentro do Campeonato de Portugal de Drift que arranca a temporada com 35 equipas inscritas.

O evento marca o início de uma temporada que promete ser das mais competitivas de sempre, reunindo os melhores pilotos nacionais e internacionais nas categorias Pro e Semi-Pro.

As duras batalhas estão de volta, onde a precisão e a proximidade entre carros desafiam as leis da física. O circuito desenhado em Montemor-o-Velho exige a máximo de técnica e concentração. Uma oportunidade única para os fãs da modalidade verem de perto as máquinas preparadas e interagirem com pilotos e equipas.