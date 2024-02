Montalegre volta a integrar calendário do Campeonato do Mundo de Ralicross | AutoSport

O Campeonato do Mundo FIA de Ralicross (World RX,) regressa ao Circuito Internacional de Montalegre entre os dias 7 e 8 de setembro, num evento em formato de jornada dupla. Além do World RX, a prova portuguesa também continua a fazer parte do Campeonato da Europa de Ralicross.

Palco da primeira prova de sempre do Campeonato do Mundo FIA de Ralicross, há precisamente uma década, o Circuito Internacional de Montalegre volta a ser escolhido pela FIA e pelo promotor do World RX para receber a elite da modalidade. Será no fim de semana de 7 e 8 de setembro, que a pista barrosã receberá uma jornada dupla do Campeonato do Mundo, incluindo a estreia em Portugal da categoria RX2e (com carros elétricos idênticos entre si, do tipo ‘troféu’), e também do Campeonato da Europa de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), com carros a gasolina na grelha. Mas um dos grandes motivos de interesse do World RX este ano é a inclusão dos Supercars a gasolina – com combustíveis mais sustentáveis – na mesma grelha dos RX1e totalmente elétricos.

No Europeu de RX3, também se espera a presença de pilotos portugueses.

O calendário aprovado ontem em Conselho Mundial da FIA inclui jornadas duplas do Mundial na Suécia, Hungria, Bélgica e Portugal, além de uma estreia absoluta na Austrália, que recebe o fecho do campeonato, no final de novembro. A FIA e o promotor do World RX também estão a ultimar uma prova na Ásia, depois da ronda em Hong Kong, no ano passado. Já o Campeonato da Europa vai começar no histórico circuito de Essay, em França.

“Estamos, mais uma vez, entre a elite do desporto automóvel mundial e, como barrosã, é bom perceber como uma vila do interior Norte do país recebe, ano após ano, os mais rasgados elogios de pilotos, equipas e organização de um Campeonato do Mundo FIA, um dos poucos que se realiza em Portugal”, afirmou Fátima Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Montalegre. “Espero voltar a receber milhares de adeptos portugueses e espanhóis em Montalegre no mês de setembro, para voltarmos a promover o nosso território e as nossas potencialidades através de um evento de referência”, concluiu a autarca de Montalegre.

Arne Dirks, o diretor-geral do Rallycross Promoter GmbH, também destacou o caráter multifacetado do calendário de 2024: “Com uma mistura de eventos tradicionais tão populares entre os fãs, como Höljes, Montalegre e Mettet, uma promoção merecida de Nyirad após dois excelentes eventos do Europeu, uma estreia absoluta na Austrália e um regresso a França, temos um calendário mundial e verdadeiramente espetacular para os pilotos e adeptos”, disse o responsável alemão.

O Circuito Internacional de Montalegre tornou-se em 2023 a primeira pista de Ralicross do mundo a receber a certificação ambiental máxima da FIA (três estrelas).