MOMENTOS DO ANO: Nuno Caetano foi a Pikes Peak: “mentalmente é mais fácil digerir a Ilha de Man…” | AutoSport

“estou à espera da próxima aventura, ainda estou a pensar no quê, tenho pensado no Dakar mas tenho uma mente dispersa, e dificuldade em pensar estar 15 dias a fazer a mesma coisa”

“uma das razões que me levou a deixar as motos foi um acidente que tive derivado duma falha mecânica…”

“temos que andar com uma garrafa de oxigénio dentro do carro”

Toda a gente sabe que os pilotos de desporto motorizado em geral, ralis em particular são ‘feitos’ duma fibra especial, mas há alguns que elevam esse nível de coragem. É o caso de Nuno Caetano, piloto que começou na Velocidade Motos, foi para o Tourist Trophy na Ilha de Man, Macau, regressou a Portugal onde fez Ralis, Velocidade, TT, Rampas, e este ano tornou-se no primeiro português a correr na célebre Rampa de Pikes Peak. Foi segundo da sua categoria, e trouxe muitas histórias para contar. A sua história pode ouvi-la neste PODCAST – CLIQUE AQUI Aqui deixamos-lhe um resumo das frases mais importantes: “sempre tive uma paixão por estas aventuras mais extremas”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI