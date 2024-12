Momentos do ano: Morreu Paulo Pinheiro

Paulo Pinheiro, um dos nomes mais influentes do desporto motorizado nacional, faleceu. Responsável pelo Autódromo Internacional do Algarve, sem dúvidas uma das estruturas mais modernas e espetaculares do desporto motorizado mundial, deixa um legado incomparável.

Paulo Pinheiro, engenheiro mecânico e fã de desporto motorizado, idealizou a criação do Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, inaugurado a 2 de novembro de 2008. O autódromo é a primeira parte do projeto Algarve Motor Park, iniciado em 2001. Em 2004, Pinheiro fundou e dirigiu a Parkalgar Racing Team, que competiu no Campeonato do Mundo de Motociclismo em parceria com a Honda. Este projeto terminou em 2011, após conquistar 12 vitórias e 2 vice-campeonatos mundiais.

A sua contribuição no desporto motorizado nacional continuou também nas quatro rodas, correndo várias vezes em competições nacionais. Esteve também envolvido no reerguer do principal campeonato de velocidade nacional, depois da regulamentação TCR ter caído por terra. Ao lado de Pedro Marreiros, revitalizaram a competição e lançaram as bases para o que é agora o CPV.

Foi ele também um dos grandes responsáveis por trazer de volta a F1 a Portugal, mais de duas décadas depois da última visita, num contexto muito complexo e pandemia, numa tarefa cumprida com sucesso. O MotoGP foi também visita regular ao nosso país e o AIA foi palco de momentos inesquecíveis, que ficam para a história do desporto nacional e internacional.

Paulo Pinheiro dedicou a sua vida ao desenvolvimento do desporto motorizado em Portugal e à afirmação do Algarve e do País como um dos grandes palcos internacionais deste desporto, ao mesmo tempo que contribuía para o crescimento da economia nacional e regional, deixando um legado único em Portugal.

Fica o seu legado, a sua vontade de fazer sempre mais e melhor pelo motorsport e uma estrutura fantástica, considerada por muitos uma das melhores pistas do mundo, palco das melhores competições nacionais e internacionais.