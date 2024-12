Momentos do ano: Morreu José Vieira, fundador do AutoSport

José Vieira constituiu uma redação composta por jovens que davam os seus primeiros passos no jornalismo, e outros já com experiência acumulada. Além de José Vieira, nomes como Fernando Petronilho, Hélder de Sousa, Pedro Castelo. Adriano Cerqueira, Rui Cunha, José Megre, Jorge Pego, Jorge Curvelo, Rui Cavaleiro, Silva Fernandes, Cardoso Lima, Domingos Piedade, José Pinto, Manuel Romão e Jorge Tavares constituíram a primeira redação do AutoSport, entre jornalistas e colaboradores.

