MOMENTOS DO ANO: Estoril Classics 2023 atraiu mais de 30 mil visitantes | AutoSport

É um dos eventos que marca a agenda nacional do desporto motorizado e que mais atrai interessados. O Estoril Classics 2023 voltou a fazer a abrir o baú das memórias com as grandes máquinas que passaram pelos grandes palcos mundiais, como na Fórmula 1, nas 24 Horas de Le Mans, nas 24 Horas de Spa, nos 1000 Km de Nürburgring, etc. A juntar a isto, a edição deste ano teve ainda as motos como protagonistas do evento. Mais de 30 mil visitantes que passaram pelo Estoril Classics no fim de semana passado, com todos os bilhetes disponíveis pela organização vendidos, o que leva Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, a afirmar que se trata de “um dos eventos desportivos mais importantes do nosso país”.

A oitava edição do Estoril Classics tem data marcada, realizando-se de 4 a 6 de outubro de 2024.