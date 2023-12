MOMENTOS DO ANO: a morte de Ken Block | AutoSport

O desporto motorizado em geral, os ralis em particular perderam um dos seus maiores animadores em termos globais. Fazia mais pela promoção da modalidade Ken Block do que o próprio Promotor do WRC. Basta olhar para os números de seguidores que Ken Block trazia atrás de si. Certamente muitos interessaram-se pelos ralis, depois de verem as fabulosas gincanas do piloto norte-americano.

Mas tudo isso terminou no início de janeiro, fruto de um trágico acidente com uma moto de neve. O piloto de 55 anos de idade estava a subir uma encosta íngreme quando a sua mota de neve “se levantou, aterrando em cima dele, revelou a polícia. É no mínimo irónico, e muito triste, que pilotos que arriscam as suas vidas nas pistas, ou nas estradas por esse mundo fora em competição, acabem por perder a vida em lazer. Goi assim com Ken Block, e por um motivo semelhante, Michael Schumacher está há 10 anos com uma vida bem diferente da que tinha antes. Ironias do destino…